La primera ministra Takaichi mantiene un alto índice de apoyo en las encuestas de junio, aunque con altibajos

La opinión pública, al día

Las encuestas de opinión realizadas en junio de 2026 por los principales medios de comunicación japoneses revelan que los índices de aprobación de la primera ministra Takaichi Sanae siguen siendo elevados, aunque con un cierto descenso en sus cifras.

¿Se avecina un cambio de tendencia?

Los sondeos mensuales de opinión realizados a principios de junio de 2026 para medir el clima político entre la población japonesa mostraron un ligero descenso del apoyo a la primera ministra Takaichi Sanae. Aunque la mayoría de los encuestados siguió respaldando al Gobierno, varias encuestas reflejaron una caída con respecto a mayo: la tasa de aprobación descendió 0,6 puntos, hasta el 60,1 %, en el sondeo de NHK, mientras que en dos de las encuestas el Ejecutivo de Takaichi registró sus peores resultados hasta la fecha, al bajar 5,1 puntos, hasta el 54,3 %, en el sondeo de la agencia Jiji Press, y 2,7 puntos, hasta el 65,3 %, en el del diario Sankei Shimbun.

En la información que acompañó a los resultados del sondeo, Jiji apuntó una posible explicación para la caída del apoyo: el impacto del aumento de la cobertura mediática sobre el comportamiento de seguidores de Takaichi en las redes sociales antes de las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático, celebradas en octubre de 2025, cuando presuntamente difundieron en internet vídeos difamatorios contra otros candidatos. El sondeo de Jiji también preguntó por las explicaciones ofrecidas por la primera ministra sobre este caso de difamación, y reveló que el 40,4 % de los encuestados consideró que dichas explicaciones eran “inaceptables”.

No todo son malas noticias

Los sondeos realizados en la segunda mitad de junio, no obstante, ofrecieron un panorama algo más favorable para Takaichi. En la encuesta de Yomiuri Shimbun, su índice de aprobación aumentó cinco puntos porcentuales con respecto a mayo, hasta el 69 %, mientras que en la de Nikkei subió dos puntos, hasta el 68 %. En el sondeo de Mainichi Shimbun registró un incremento de un punto, hasta el 51 %, y en el de Asahi Shimbun se mantuvo estable en el 60 %.

El análisis publicado por Yomiuri junto con los resultados de su encuesta señalaba que los encuestados valoraron positivamente el éxito de las conversaciones entre el bloque gobernante y la oposición sobre una propuesta para reducir temporalmente el impuesto sobre el consumo aplicado a los productos alimentarios, así como el impacto de la declaración que puso fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

No obstante, también en la segunda mitad de junio, el sondeo de Kyōdō reflejó una caída de 5,5 puntos en el índice de aprobación de Takaichi, hasta el 55,8 %, la cifra más baja registrada por dicha agencia de noticias desde el inicio de su Gobierno en octubre del año pasado. En conjunto, los sondeos de la segunda mitad del mes ofrecieron señales contradictorias sobre la marcha del Ejecutivo, lo que dificulta afirmar que se haya producido una recuperación generalizada de la popularidad de Takaichi.

La evolución de las encuestas de Jiji muestra que el punto más alto del índice de aprobación de Takaichi se alcanzó en noviembre de 2025, poco después de asumir el cargo de primera ministra, cuando llegó al 63,8 %. Desde entonces ha descendido 9,5 puntos en siete meses. Aun así, su nivel de apoyo sigue siendo aproximadamente el doble del que registró su predecesor, Ishiba Shigeru, cuya aprobación se mantuvo durante todo su mandato en la franja del 20 % al 30 %. Entre los motivos esgrimidos por los encuestados de Jiji para respaldar a Takaichi, el más citado fueron sus “cualidades de liderazgo”, mencionado por el 23,0 % de los participantes. En cambio, la razón más frecuente para desaprobar su gestión fue la “incapacidad de confiar en la primera ministra”, señalada por el 9,2 % de los encuestados.

(Imagen del encabezado: Desde la derecha, la primera ministra Takaichi Sanae posa en la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia, el 16 de junio junto al presidente francés Emmanuel Macron, el presidente de Kenia William Ruto y el presidente de EE. UU. Donald Trump. Fotografía para prensa facilitada por © Jiji.)