La popularidad de Takaichi Sanae se resiente en las encuestas de julio de 2026

La opinión pública, al día

La primera ministra Takaichi Sanae sigue contando con un sólido apoyo, pero sus índices de popularidad caen a medida que la ciudadanía analiza con ojo crítico las estrategias políticas de su Gobierno.

El primer tropiezo

Los resultados publicados recientemente por los ocho principales medios de comunicación de Japón revelan que la primera ministra Takaichi Sanae afronta un deterioro perceptible en la popularidad de su Gobierno. En prácticamente todas las encuestas, su índice de aprobación cayó entre un 60 % y un 50 %. Las únicas excepciones fueron el sondeo del Sankei Shimbun, que aún le otorgó un respaldo superior al 60 %, y los de Jiji Press y el Mainichi Shimbun, en los que el apoyo descendió por debajo del 50 %. El Mainichi registró el resultado más desfavorable: un 41 % de aprobación frente a un 44 % de desaprobación, la primera vez que, en una encuesta de un medio de comunicación, las valoraciones negativas de su Gobierno superan a las positivas.

La mayor caída mensual de la aprobación de Takaichi se produjo en la encuesta del Yomiuri Shimbun, donde pasó del 69 % en junio al 57 % en julio, un descenso de 12 puntos. También perdió 10 puntos en los sondeos del Nikkei, en el que obtuvo un 58 % de apoyo, y del Mainichi, donde cayó hasta el 41 %.

El votante independiente se distancia de Takaichi

El apoyo a Takaichi entre quienes se declaran independientes también sufrió un fuerte retroceso. En la encuesta del Nikkei, su índice de aprobación cayó 16 puntos con respecto a junio, hasta el 36 %, muy por debajo del 51 % de desaprobación. El sondeo del Yomiuri Shimbun reflejó igualmente una caída de 13 puntos, hasta el 41 %, frente a un 47 % de opiniones desfavorables. En la información que acompañaba a los resultados de su encuesta, Jiji Press señaló que los votantes independientes se están distanciando cada vez más de Takaichi.

En su sondeo, el Yomiuri Shimbun preguntó a los encuestados si la primera ministra había explicado suficientemente las principales iniciativas legislativas y políticas de su Gobierno, incluida la reforma de la Ley de la Casa Imperial impulsada por el Partido Liberal Democrático (PLD). La respuesta fue clara: un 62 % consideró que las explicaciones no habían sido suficientes, más del doble de los que opinaron lo contrario (29 %). Por su parte, una encuesta de la agencia Kyōdō News reveló que el 57,5 % de los consultados considera que el Gobierno de Takaichi ha actuado de forma autoritaria en la gestión de los debates parlamentarios, mientras que un 66,9 % afirmó que el debate sobre la legislación para designar una capital alternativa en caso de emergencia fue insuficiente.

La subida de los precios, otra de las principales preocupaciones del electorado, también pasa factura al Gobierno. En la encuesta del Asahi Shimbun, el 57 % de los encuestados expresó su desaprobación de la gestión económica de la Administración de Takaichi. Por otro lado, el sondeo del Sankei Shimbun reflejó un cierto respaldo a la propuesta de la primera ministra de reducir temporalmente el impuesto sobre el consumo aplicado a los alimentos del 8 % al 1 %: la opción más elegida, respaldada por el 43 % de los participantes, fue que la medida “sería aceptable si se aplicara con rapidez”.

Un desplome considerable respecto al inicio de su mandato

La evolución de los sondeos de Jiji Press muestra que el índice de aprobación de Takaichi en julio se sitúa 14,8 puntos por debajo de su máximo, del 63,8 %, alcanzado en noviembre de 2025 y nuevamente en febrero de 2026.

Aun así, su nivel de apoyo continúa siendo muy superior al de su predecesor, Ishiba Shigeru, cuyo índice de aprobación era de apenas el 20,8 % en julio de 2025, cuando se acercaba al final de su mandato como primer ministro. El porcentaje de desaprobación de Takaichi también se mantiene más de 20 puntos por debajo del que registraba Ishiba. Pese a las dificultades que atraviesa su Gobierno, la primera ministra sigue conservando un respaldo relativamente sólido.

(Publicado originalmente en japonés el 31 de julio de 2026. Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae, durante la sesión de la Dieta celebrada el 17 de julio, aparece junto al secretario jefe del Gabinete, Kihara Minoru, a la izquierda, y la ministra de Finanzas, Katayama Satsuki. © Jiji.)