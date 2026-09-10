El apoyo a Takaichi Sanae se reduce en agosto pero mantiene una base sólida

La opinión pública, al día

Los sondeos de opinión de agosto revelan que la caída de los índices de apoyo a la primera ministra Takaichi se ralentiza, mientras que sus medidas para reducir el impuesto al consumo sobre los alimentos provocan reacciones encontradas entre los votantes.

El apoyo disminuye, aunque a un ritmo más lento, en la mitad de las encuestas

Los índices de aprobación del Gobierno de la primera ministra Takaichi Sanae cayeron de forma considerable en julio de 2026, con descensos de dos dígitos respecto al mes anterior en algunos casos. Sin embargo, en agosto, incluso la encuesta de opinión pública de la cadena pública NHK, que registró el mayor descenso, marcó una caída de tan solo 5 puntos porcentuales. El índice de aprobación de Takaichi también bajó 3,5 puntos en el sondeo de la agencia Kyōdō News, 1 punto en la encuesta del Yomiuri Shimbun y 0,6 puntos según Jiji Press. Los cuatro sondeos situaron las cifras de apoyo en sus mínimos desde la investidura de su Gobierno en octubre de 2025, aunque la tendencia a la baja dio señales de atenuarse.

Tanto el Mainichi Shimbun como el Asahi Shimbun registraron cifras idénticas a las de julio, manteniendo a Takaichi en su nivel de apoyo más bajo hasta la fecha. En particular, los encuestados del sondeo del Mainichi mostraron por segundo mes consecutivo un porcentaje de desaprobación superior al de aprobación.

Por su parte, la encuesta del diario Nikkei registró un aumento de 4 puntos en su índice de aprobación, alcanzando el 62 %, mientras que el Sankei Shimbun reflejó un incremento de 0,9 puntos en su respaldo.

Apoyo a las rebajas fiscales, pero también escepticismo

Un aspecto clave de las encuestas de agosto fue la decisión del Gobierno de reducir el tipo del impuesto al consumo aplicado a los productos alimenticios, las comidas para llevar y las bebidas no alcohólicas del 8 % al 1 % durante dos años a partir de abril de 2027, así como el impacto fiscal asociado.

Un total del 49 % de los encuestados en el sondeo de la NHK mostró su apoyo a la rebaja fiscal, mientras que un 39 % se opuso. Al mismo tiempo, quienes afirmaron estar “muy” o “en cierta medida” preocupados por el impacto de esta medida en las finanzas del país alcanzaron el 67 %. Kyōdō y el Sankei también hallaron un sólido respaldo a la reducción tributaria, junto con opiniones desfavorables debido a la falta de fuentes de financiación especificadas para cubrirla. Incluso en la encuesta del Nikkei, que registró el mayor aumento en la aprobación del Gobierno de Takaichi, un 64 % de los encuestados expresó su preocupación por los programas de seguridad social que se financian con el impuesto sobre el consumo, y un 76 % respondió que las explicaciones del Gobierno sobre el impacto del tipo reducido eran insuficientes.

Un mínimo histórico en la encuesta de Jiji Press

En la encuesta de Jiji Press, el índice de aprobación de Takaichi se situó en el 48,4 %. Su tercer descenso mensual consecutivo lo ha situado 15,4 puntos por debajo de los picos del 63,8 % registrados en noviembre de 2025 y febrero de 2026. Sin embargo, en comparación con las pésimas cifras que persistieron desde el final del Gobierno de Kishida Fumio hasta el de Ishiba Shigeru, Takaichi mantiene todavía un cómodo nivel de apoyo.

(Publicado originalmente en japonés el 3 de septiembre de 2026. Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae, a la izquierda, en la prefectura de Kumamoto el 3 de agosto de 2026, visitando a los evacuados tras el terremoto del 28 de julio. © Jiji; foto de pool.)