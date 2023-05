Un peregrinaje otaku por la línea Enoden

La cultura contemporánea se globaliza

La búsqueda de localizaciones relacionadas con el manga y el anime a lo largo de la línea ferroviaria Enoden ofrece una oportunidad excelente de descubrir lugares de interés histórico y cultural, atracciones turísticas y sitios pintorescos de la región de Shōnan, en la prefectura de Kanagawa.

Una ruta por los “lugares sagrados” del manga, en Kanagawa

En Japón el seichi junrei (visitar lugares sagrados) es una práctica que se remonta al siglo VIII. Incluye el mundialmente famoso peregrinaje henro, de Shikoku. Sin embargo, en estos últimos veinte años, los otakus han adoptado esta práctica y han comenzado a visitar lugares que aparecen en sus obras favoritas de manga y anime.

Cuando se trata del seichi junrei, la línea ferroviaria Enoshima Dentetsu (abreviada frecuentemente como Enoden) es uno de los destinos más populares cerca de Tokio para los otakus. La línea de vía única, que comenzó a operar en 1902, tiene una longitud de tan solo diez kilómetros, pero la pintoresca región entre las estaciones de Fujisawa y Kamakura por la que el tren pasa está plagada de lugares que aparecen una y otra vez en mangas y animes.

En este artículo voy a concentrarme en la franja de 4,2 kilómetros que se halla entre las estaciones de Kamakura Kōkōmae y Yuigahama. En tren solo se tarda en recorrerla diecisiete minutos, pero resulta muy gratificante cubrir buena parte de esa distancia a pie.

Kamakura Kōkōmae

Se puede llegar a Kamakura Kōkōmae, nuestra estación inicial, tanto desde Fujisawa como desde Kamakura. Sin embargo, antes de subir a uno de los característicos trenes verdes y amarillos de la Enoden, los fanáticos de Suramu danku (Slam Dunk, serializada entre 1990 y 1996) quizá prefieran comenzar en Fujisawa, para poder ver el Gimnasio Cultural Akibadai, de aspecto futurista, en el que el equipo protagonista, el Instituto Shōhoku, se enfrenta a Kainan, el campeón de la prefectura, para conseguir un puesto en el torneo nacional de institutos.

La parte central de la Enoden se halla entre su accidentada zona residencial y la costa del Pacífico, pero Kamakura Kōkōmae es la única estación desde cuya plataforma se puede disfrutar de una impresionante vista del mar y el cielo abierto, que se extiende sin fin ante nuestros ojos. Si añadimos la anticuada estructura de madera de la estación, obtendremos una atmósfera totalmente única.



El famoso paso a nivel junto a la estación de Kamakura Kōkōmae. (© Gianni Simone)

Y lo que es más importante para los aficionados al manga y al anime: este es el lugar más famoso de toda la Enoden porque la zona que lo rodea está relacionada con Slam Dunk. Solo hay que caminar hacia el este hasta el paso a nivel más adelante, en la carretera, para reconocer de inmediato la secuencia inicial de la serie de televisión. En años recientes este sitio ha atraído a verdaderas hordas de otakus turistas. Pero tengamos cuidado, no sea que nos atropelle un auto.

Si seguimos la carretera colina arriba llegaremos a la entrada del Instituto Kamakura, la institución de la que deriva su nombre la estación. No debemos vagar por el interior del recinto escolar, no obstante; ¡en esta escuela están estudiando alumnos reales!

Pese a que la estación de Kamakura Kōkōmae ha quedado para siempre vinculada a Slam Dunk, este lugar aparece en muchas otras obras de manga, incluyendo la serie yuri llamada Aoi hana (Flores azules, publicada en inglés como Sweet Blue Flowers, y serializada entre 2004 y 2013), la serie sobre jóvenes pescadores Tsuritama (2012) y Umimachi Diary (2006-2018). La secuencia inicial de la versión de 2014 del anime Hanayamata (2011-2018) es casi idéntica a la de Slam Dunk, mientras que en la serie de anime de 2012 Tari Tari la zona residencial tras la estación se convirtió en la ruta que seguían los estudiantes en su camino hacia el instituto imaginario Shirahamazaka.

Un corto tramo de escaleras a través de la carretera nos lleva a una playa larga y estrecha. Recomiendo caminar hacia el este dos paradas, hasta la estación Inamuragasaki (dos kilómetros), y disfrutar de la brisa marina. Desde la posición ventajosa que nos ofrece la playa junto al cabo Inamuragasaki se destaca Enoshima a la derecha, y en días claros podemos ver el monte Fuji junto a las penínsulas de Izu y Miura, e incluso la isla de Ōshima, al sur.



Una vista del monte Fuji desde la playa. (© Benjamin Parks)

Esta playa, por supuesto, desempeña un papel importante en muchos animes y mangas, sobre todo en Umimachi Diary y en Seishun buta yarō (Adolescente sinvergüenza, serie emitida en inglés como Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, y publicada en Japón como novela ligera desde 2014, manga desde 2015 y anime desde 2018), especialmente durante las escenas románticas o cuando los personajes necesitan un lugar solitario en el que compartir sus sentimientos más íntimos.

El mar está aquí bastante revuelto, y no se permite nadar. Por otro lado, esta playa es una zona muy popular para hacer surf, y se puede ver a muchas personas domando las olas, sobre todo el fin de semana.



Un surfista en la playa Shichirigahama. (© Benjamin Parks)

Shichirigahama

Los aficionados de Seishun buta yarō deben visitar la estación de Shichirigahama: en su plataforma es donde el vergonzoso estudiante Azusagawa Sakuta espera el tren con Sakurajima Mai, su guapa compañera que sufre de lo que la obra denomina el “síndrome de la adolescencia”. Junto a la estación se encuentra también el instituto Shichirigahama (que en el anime llaman Minegahara).

Antes de llegar a la estación de Inamuragasaki el tren se aparta del mar, pero recomendamos un rodeo hasta el cabo Inamuragasaki, otro lugar pintoresco que merece la pena visitar, en particular al atardecer. Este sitio aparece también en varias obras, como Shigatsu wa kimi no uso (Tu mentira en abril, serializada en su forma original de manga entre 2011 y 2015) y Minami Kamakura Kōkō joshi jitensha-bu (El club femenino de ciclismo del instituto Minami Kamakura, serializado en manga desde 2011). Muchas personas acuden a este lugar para ver cómo se pone el sol tras Enoshima y el monte Fuji.



Enoshima desde la playa Koshigoe. (© Benjamin Parks)

Gokurakuji

En Inamuragasaki subimos al tren colina arriba, hacia la siguiente estación, Gokurakuji. Al ver los trenes, estos días llenos hasta la bandera, cuesta imaginar que a mediados de los sesenta la empresa estuvo considerando cerrar la línea, cuando el aumento de la motorización llevó a un agudo declive en el número de pasajeros. Al final la Enoden se salvó gracias a Oretachi no asa (Nuestra mañana), un serial de televisión que comenzó a emitirse en octubre de 1976 en Nippon Television. Muchedumbres de aficionados comenzaron a visitar la zona de la estación de Gokurakuji, donde vivían los protagonistas, y rescataron así la línea ferroviaria de sus problemas.

Para hacer honor a la verdad, hemos de decir que Gokurakuji tiene mucho que ofrecer al turista curioso. Esta área pequeña y tranquila posee en verdad hermosos templos, y es un destino muy apreciado entre los amantes de las flores, en primavera y verano. El propio edificio de la estación, con sus cerezos y el buzón rojo brillante al frente, es perfecto para una foto. Es difícil, sin embargo, no pensar en todas las películas y animes relacionados; solo con ver la estación recordaremos Erufen rīto (Elfen Lied, 2002-2005), Umimachi Diary o Minami Kamakura Kōkō joshi jitensha-bu.



La estación de Gokurakuji. (© Benjamin Parks)

Gokurakuji, el templo budista al noroeste de la estación que le da su nombre, fue fundado en 1259 por Hōjō Shigetoki, un miembro del clan político más poderoso del periodo Kamakura (1185-1333), y ha sido reconstruido varias veces desde entonces. Si caminamos hacia el noreste desde la salida de la estación llegaremos a un puente rojo tradicional, desde el que se puede contemplar la estación a un lado, mientras que al otro se divisa el Gokurakudō, el único túnel de la línea.

Este es otro lugar famoso, pero no son muchos quienes saben que aparece en una de las mejores películas de Kurosawa Akira, Tengoku to jigoku (El infierno del odio, 1963), la historia de un niño al que secuestran para pedir un rescate. Tras la liberación del niño, la policía le muestra los alrededores, y él recuerda este túnel en particular.



El túnel junto a Gokurakuji aparece en una película de Kurosawa. (© Benjamin Parks)

Desde el puente seguimos la carretera que sube hacia el este. A pocos minutos encontraremos un largo tramo de escaleras que suben por detrás de la colina, a la derecha de la carretera. Estamos entrando en el territorio de Elfen Lied.

Las escaleras conducen a Jōjuin, un lugar que se muestra con frecuencia en la saga, dado que se trata de uno de los varios templos budistas importantes y magníficos en los que suceden muchos de los eventos de Elfen Lied. Esta serie es con diferencia la más oscura de todas las mencionadas en este artículo; es famosa por su atmósfera pesada y su violencia gráfica. No obstante, pese a que el cementerio de Jōjuin es la localización de un enfrentamiento brutal, de gran importancia, el sitio mismo no da miedo en absoluto.

Ubicado en lo alto de ciento ocho escalones, Jōjuin recibió el nombre de “templo vigía” porque se construyó en la cima de una colina, donde servía como baluarte para la defensa de Kamakura. En 1333, por ejemplo, tuvo lugar una fiera batalla entre Nitta Yoshisada y las fuerzas del shogun que defendían Kamakura. Hoy día la cuesta es totalmente segura y pacífica, y ofrece una vista maravillosa del océano y la playa de Yuigahama al este.



Yuigahama vista desde lo alto de las escaleras de Jōjuin. (© Benjamin Parks)

Si seguimos la misma carretera hacia el este y giramos a la izquierda para alejarnos del océano en la siguiente intersección, llegaremos al santuario de Goryō, una zona muy famosa por sus hortensias, que aparece también en algunas de las obras mencionadas. Existe un pequeño paso a nivel justo delante de la entrada principal, y una vez dentro del recinto podemos sacar una hermosa foto del pórtico torii, la hilera de arbustos de hortensia y el tren de la Enoden en marcha.



Un tren de la Enoden pasa tras el torii del santuario Goryō. (© Benjamin Parks)

Yuigahama

Nuestra última parada, Yuigahama, queda al sur del Museo de Literatura de Kamakura. Este elegante edificio de estilo occidental se construyó en 1936 para ser casa de campo de Maeda Toshinari, descendiente del señor del dominio de Kaga (hoy día la prefectura de Ishikawa), en el periodo Edo, y se ha usado como modelo tanto de la Academia Femenina Fujigaya, el instituto que aparece en Aoi hana, como de la casa del protagonista de Tari Tari. Además de contar con sus tesoros literarios, el museo (por desgracia cerrado al público hasta 2027, para su reconstrucción) es también famoso por su jardín de rosas.

Si queremos pasar la noche en la zona podemos reservar una habitación en el hotel Kamakura Wakamiya, que aparece en Sūpā Kabu (Super Cub), una novela online serializada entre 2016 y 2021, y publicada posteriormente como libro, manga y anime, en la que las estudiantes protagonistas, fanáticas de las motocicletas, acuden a Kamakura durante una excursión de su instituto.

Desde el hotel, la playa de Yuigahama está a un corto paseo de distancia. Este lugar es una localización fundamental en el universo de Elfen Lied, en la que suceden muchos eventos importantes; es, por ejemplo, el sitio en el que algunos de los personajes solían jugar durante las vacaciones de verano, cuando eran niños.

Si el lugar nos pone tristes no hay mejor modo de aparcar la melancolía que escuchar el disco Surf Bungaku Kamakura de 2008, del grupo japonés de rock alternativo Asian Kung-Fu Generation, en el que cada canción lleva el nombre de una estación de la enoden.

Por cierto, si planeamos subir y bajar del tren en varias ocasiones, es buena idea comprar un pase diario por 800 yenes. Y de ser posible, es mejor evitar los fines de semana y los días festivos, en los que la Enoden está a reventar de turistas.



La playa Minegahama junto a la estación de Kamakura Kōkōmae. (© Gianni Simone)

(Artículo traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: un tren de la Enoden cruza por el famoso paso a nivel junto a la estación de Kamakura Kōkōmae. © Benjamin Parks.)