Glosario de ‘emojis’ japoneses

La cultura contemporánea se globaliza

La cantidad de emojis relacionados con Japón es inmensa. Aquí le presentamos una selección que puede servir como puerta de entrada a la cultura del país.

(Dependiendo del dispositivo y el sistema operativo que utilice, es posible que algunos emojis no se vean. Esperamos que no sea el caso y pueda disfrutarlos todos.)

Los emojis fueron creados para ser utilizados en los teléfonos celulares japoneses y tienen una historia de más de 20 años. Aunque ahora se usan en todo el mundo, el gran número de imágenes relacionadas con la cultura japonesa deja en evidencia sus raíces. Por ejemplo, el único país que cuenta con un mapa correspondiente es Japón (🗾). Además, entre centenares de imágenes de lugares emblemáticos como la Estatua de la Libertad (🗽) o la Kaaba (🕋), en Arabia Saudita, Japón tiene tanto el monte Fuji (🗻) como la Torre de Tokio (🗼).

También hay una gran variedad de comida japonesa para disfrutar, desde platos famosos como el sushi (🍣) y el ramen (🍜), hasta otros menos conocidos como las bolitas de pasta de arroz glutinoso dango (🍡) o el narutomaki (🍥), una pasta de pescado con una espiral que suele servirse con el ramen. Entre las bebidas reconocemos los tradicionalmente japoneses té verde en polvo matcha (🍵) y sake (🍶), también está el postre purin (🍮) o flan japonés, y el hielo raspado kakigōri (🍧).

Para el año 2019, Unicode - el estándar de codificación de texto y símbolos computacionales - incluye cerca de 1.700 emojis, aunque tienen características diferentes dependiendo de la plataforma que se use. Esto significa que cierta imagen puede tener atributos más japoneses en iOS que en Android, por ejemplo. Una “cazuela con comida” (🍲) puede parecer un nabe japonés, pero en Android se asemeja más a un estofado occidental. Aunque el curri es originario del Sur de Asia, la ilustración “arroz con curri” (🍛) normalmente representa la forma japonesa en la que se sirve este plato, pero, de nuevo, esto puede variar.

Algunos de los emojis más distintivos de Japón están relacionados con festividades. Están el kadomatsu (🎍), o “puerta de pino”, un adorno de Año Nuevo, o las muñecas de Hinamatsuri (🎎), el Día de las Niñas, las banderas con forma de carpas (🎏) para el Día de los Niños, un árbol adornado para Tanabata (🎋), el festival de las estrellas y hasta decoraciones ceremoniales (🎑) para el festival de apreciación de la Luna llena de otoño, Tsukimi. La religión japonesa está representada por el característico torii rojo, el pórtico sagrado que representa la entrada a un santuario sintoísta (⛩️). También está el tengu (👺), un ser mitológico de nariz larga, o el ogro oni (👹).

En algunos casos específicos hay emojis con versiones japonesa y occidental. Por ejemplo, están un castillo japonés (🏯) y una oficina postal (🏣) con el símbolo 〒 para el código postal, así como sus versiones occidentales (🏰)(🏤). También hay billetes de dólares (💵), euros (💶) y libras (💷), además de yenes (💴). No obstante, el símbolo de cambio de divisas suele representarse entre dólares y yenes (💱). A pesar de que el signo del dólar suele aparecer en los emojis relacionados con dinero (💰🤑💲), una excepción que prevalece y favorece a Japón es que la imagen que representa una gráfica en crecimiento solo aparece en yenes (💹).

Otros personajes incluyen los tres monos sabios que “no ven, no oyen y no hablan” (🙈 🙉 🙊) inspirados en un relieve del santuario Tōshōgū en Nikkō, así como los gestos japoneses para indicar que algo está bien (🙆) o no (🙅), o el emoji de la caca (💩) que fascinó al mundo con su apariencia feliz cuando estos iconos alcanzaron fama global. Los love hotel (🏩) son alojamientos comunes en Japón, pero desconocidos por personas de otros países que a veces lo confunden con un hospital por la “H” y la señal de corazón que aparecen en la imagen.

Otro emoji que también se ha confundido es el de la “cara sonriente que suda” (😅), que los japoneses utilizan para disculparse o expresar cierta vergüenza. En otros lugares, las personas lo usan con el significado de alivio, para expresar que se libraron de una situación comprometedora. ¡Uf!, a veces el desconcierto puede originar interpretaciones muy imaginativas y divertidas, como en el caso de un broche con forma de tulipán donde los niños de preescolar llevan su nombre (📛), que en inglés es conocido como “tofu on fire” (tofu en llamas).

Hay otro grupo de símbolos que son la cumbre de los emojis japoneses, pero que no son muy conocidos ni usados fuera del país. Quizá los más fáciles de reconocer sean el símbolo de onsen o aguas termales (♨️) y el que representa a los automovilistas que acaban de recibir su licencia (🔰) y que se usa, por extensión, con el significado de “principiante” en otros contextos. También están los símbolos con kanji que expresan ideas “felicitaciones” (㊗️), “prohibido” (🈲) o “descuento” (🈹).

A continuación les ofrecemos un extenso glosario de emojis japoneses. Algunos son particularmente japoneses, mientras que otros son más universales, aunque, de una manera u otra, conservan ciertas características de sus versiones japonesas. No se incluyeron emojis que quedan en duda como “perro” (🐕), que ha sido representado normalmente con uno de la raza Akita, pero ahora existen otras versiones dependiendo de la plataforma.

Iconos japoneses y festividades

🗾 Mapa de Japón 🇯🇵 Bandera de Japón (a veces aparece como JP) 🎌 Banderas japonesas cruzadas 🌸 Flor de cerezo 🗻 Monte Fuji 🗼 Torre de Tokio 🏯 Castillo japonés ⛩️ Santuario sintoísta (torii) 👺 Tengu (duende) 👹 Oni (ogro) 🚅 Shinkansen (tren bala) 👘 Kimono 🎍 Kadomatsu (Decoración de Año Nuevo) 🎎 Muñecas de Hinamatsuri 🎏 Banderas de carpas koinobori 🎋 Árbol decorado de Tanabata 🎑 Tsukimi (festival de apreciación de la Luna llena de otoño)

Comida y bebidas

🍣 Sushi 🍜 Ramen 🍙 Onigiri 🍱 Caja de almuerzo 🍤 Camarón rebozado 🐡 Fugu (pez globo) 🍲 Nabe (cocido) 🍛 Arroz con curri 🍢 Oden 🍡 Dango (bolitas de pasta de arroz glutinoso) 🍥 Narutomaki (Pasta de pescado con espiral) 🍘 Senbei (galleta de arroz) 🍮 (Purin) flan 🍧 Kakigōri (hielo raspado) 🍵 Té verde en polvo matcha 🍶 Sake 🏮 Izakaya Linterna de una taberna japonesa

Otros

💴 Billetes de yenes 💱 Cambio de divisas (yenes/dólares) 💹 Gráfica en aumento (yenes) 🏣 Oficina postal con la marca 〒 🏩 Love hotel 🙈 Mono que “no ve” 🙉 Mono que “no oye” 🙊 Mono que “no habla” 🙆 Gesto maru (sí, ok) 🙅 Gesto batsu (no) 🙇 Dogeza (hacer una reverencia de rodillas en el suelo) 🎐 Fūrin Campanilla de viento 💩 Caca sonriente 👾 Invasor del espacio 🎴 Baraja Hanafuda

Símbolos

♨️ Onsen (aguas termales) 🔰 Automovilista recién licenciado, principiante 📛 Insignia de jardín de infancia 💮 Flor blanca (sello usado por los profesores para indicar que se hizo un buen trabajo) 💢 Símbolo de enojo como en el manga o anime 💠 Símbolo de kawaii 〽️ Símbolo que representa un cambio de ritmo y el comienzo de música tradicional 🈁 Koko (aquí) 🈂 Sa (sābisu = gratuito) 🈷️ Tsuki (cantidad mensual) 🈶 Yū (con costo) 🈯 Shi (reservado) 🉐 Toku (oferta) 🈹 Wari (descuento) 🈚 Mu (gratuito) 🈲 Kin (prohibido) 🉑 Ka (aceptable) 🈸 Shin (solicitud) 🈴 Gō (aprobado) 🈳 Aki (vacante) ㊗️ Shuku (felicitaciones) ㊙️ Hi (secreto) 🈺 Ei (abierto) 🈵 Man (lleno)

(Traducido al español del original en inglés.)