Tommy Lee Jones, 15 años interpretando a un extraterrestre en Japón

La serie de anuncios de publicidad Uchū-jin Jones (Jones el extraterrestre), de una conocida marca japonesa de café en lata, cumple 15 años en 2020. La protagoniza el actor estadounidense Tommy Lee Jones, famoso por películas como Men in Black (Hombres de negro, estrenada en 1997).

Nace en Kamakura (Kanagawa) en julio de 1968. Tras graduarse de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Hitotsubashi, comienza a trabajar en Dentsū en 1992. En 2001 ingresa en la agencia de publicidad One Sky. Hasta la fecha ha participado en la elaboración de más de 1.500 anuncios publicitarios para televisión. Entre sus trabajos, destacan la serie Ashita ga aru sa (Mañana será otro día), de la marca de bebidas Georgia; la serie Kodomo tenchō (El niño gerente), del fabricante de automóviles Toyota, y la serie Enegori-kun, protagonizada por el gorila Enegori, mascota de la cadena de gasolineras ENEOS. Ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera: el Club de Redactores Creativos de Tokio ha reconocido su labor con un Gran Premio y un Premio Revelación, mientras que le ha concedido el premio homónimo de la entidad hasta en 22 ocasiones; además, ha ganado el Gran Premio de la Confederación de Creadores de Japón tres veces y el Premio Galaxy al Mejor Anuncio de Televisión.

Jones el extraterrestre y su misión en la Tierra

Jones es un extraterrestre de origen desconocido que llega a la Tierra en una misión de investigación. Al final, bebe de golpe una lata de café y murmura una frase que comienza así: “Los habitantes de este planeta...”. Los anuncios de esta marca de café tan conocida cuyo eslogan es “Un mundo inútil y maravilloso” cumplen 15 años en 2020.

El papel del alienígena lo interpreta todo un veterano de Hollywood: el estadounidense Tommy Lee Jones, premiado con el Óscar al mejor actor secundario por su papel en El fugitivo (1993). Además, ha dado vida al agente K en la serie Men in Black (Hombres de negro). En los anuncios, es un extraterrestre que ha desempeñado hasta 70 profesiones distintas en la Tierra (Japón); por ejemplo, ha sido médico en una isla remota, conserje en un edificio de apartamentos, juez de sumo, diseñador de jardines, samurái... En ningún momento habla inglés, sino que toda la historia se desarrolla en japonés.

El artífice de estos anuncios es el planificador publicitario Fukusato Shin’ichi. Fukusato, de 52 años, trabaja para la agencia de publicidad One Sky tras su paso por Dentsū, un gigante del sector. Hasta la fecha, ha participado en la creación de más de 1.500 spots para televisión.

“Desde la sombra de un poste de electricidad”

Fukusato siguió un camino propio de la élite: se colocó en Dentsū después de graduarse de la Universidad Hitotsubashi. Sin embargo, siempre le ha invadido la sensación de que no servía para nada, independientemente de lo que hiciera. De hecho, confiesa que a día de hoy sigue sintiéndose así, y que sus primeros diez años en el mercado laboral no fueron nada buenos; pensaba que sus propuestas no servían. Cuando hizo la entrevista para Dentsū y le preguntaron por qué quería trabajar allí, respondió que la falta de amigos le impedía saber lo que pensaba la gente que lo rodeaba y, por lo tanto, su objetivo era entrar en esa empresa y desempeñar un trabajo que le permitiera indagar al respecto.

En su libro Denshinbashira no kage kara mite iru taipu no kikakujutsu (La planificación desde la sombra de un poste de electricidad), cuenta que, cuando era niño, daba vueltas por las pérgolas decoradas con glicinas y desde allí miraba, vagamente y con cierta envidia, a sus compañeros de clase, que armaban jaleo subidos en los columpios. Sin embargo, no tiene un mal recuerdo ni se sentía solo, sino todo lo contrario: pasaba un rato agradable.



Fukusato ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera: un Gran Premio, un Premio Revelación y 22 Premios del Club de Redactores Creativos de Tokio; tres Gran Premio de la Confederación de Creadores de Japón... (imagen tomada por la redacción de nippon.com)

El primer anuncio de la marca de café en lata BOSS se lo encargaron en 2006. El patrocinador pidió que el concepto fuera “Los compañeros de los trabajadores”; en concreto, una campaña publicitaria en la que se diera importancia a cómo las personas que se ganan la vida con el sudor de su frente trabajando en primera línea buscan momentos para animarse o relajarse y beben de golpe un café bastante dulce. Era una época oscura en la historia de Japón, por lo que le pidieron que se encargara de un proyecto de cinco años de duración que despertara una actitud positiva entre el público del spot.

En ese momento, Fukusato se puso a pensar en cuáles eran los contenidos más turbios que ponían en televisión. Su conclusión: los programas de noticias; por ejemplo, la información sobre los problemas de la política actual, el empeoramiento del medioambiente o el inicio de una guerra. Además, se dio cuenta de que estos espacios informativos, en los que se condesaba la realidad negativa de diferentes lugares del mundo, no se emitían una única vez al día, sino que estaban en antena desde la mañana hasta la noche. Creía que verlos constantemente hacía que la gente se sintiera mal.

Por eso, se propuso hacer algo que fuera totalmente opuesto, ya que así se podría alegrar al público. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea del extraterrestre que llega a la Tierra para investigar el planeta e informa de lo que ve desde su perspectiva objetiva. “Al principio, tiene la impresión de que es un planeta inútil y su punto de vista es bastante irónico, pero, al mismo tiempo, la Tierra despierta su curiosidad y va sintiendo simpatía hacia los seres humanos, que hacen las cosas cuando se lo proponen. Si el alienígena se vuelve empático con los terrícolas, la gente pensará un poco más en positivo”, cuenta Fukusato. Si va cambiando de profesión para indagar sobre diferentes aspectos de la Tierra, la serie puede alargarse mucho tiempo.

Para que el público de este anuncio en Japón entendiera fácilmente que el protagonista era un extraterrestre, se le ocurrió que lo protagonizara una persona de otro país. Tommy Lee Jones, un actor con una larga trayectoria y todo un intelectual —estudió en Harvard, donde compartió habitación con el exvicepresidente Al Gore—, no era precisamente una figura muy notoria entre el público nipón. Se valoró su inexpresividad peculiar propia de un alienígena, por lo que su contratación fue instantánea; así se convertía en una cara conocida en el país.

El siguiente paso, una vez que se habían trazado las líneas generales del proyecto, era concretar el contenido del anuncio. La idea le vino prácticamente sola en cuanto se puso a pensar. “Jones el extraterrestre se parece mucho a mí en cierto sentido: no entra directamente en los círculos de los terrícolas (los japoneses), sino que los observa con ironía desde un lugar bastante alejado; sin embargo, no tiene ni una sola mala intención. Le despiertan interés y los envidia”, comenta Fukusato entre risas. Esto refleja ese carácter retraído de la persona que observaba desde la sombra de un poste de electricidad. Jones el extraterrestre es, en realidad, el propio Fukusato.

En el anuncio ambientado en una fábrica, el personaje de Jones observa a unos terrícolas que se despiden animadamente tras una dura jornada de trabajo y murmura: “Los habitantes de este planeta disfrutan con el trabajo duro”. Por otra parte, en el spot en el que encarna a un repartidor, comenta lo siguiente: “En este planeta se busca la rapidez en todo momento. ¿Realmente es necesario ir con tanta prisa?”. Entonces, se dirige hacia el camión de reparto, ve que le están poniendo una multa de tráfico y comenta cabizbajo: “Además, son muy estrictos si se aparca mal”. Muestra una escena propia del día a día trivial.



Jones el extraterrestre se convierte en taxista en uno de los anuncios.

Se han ido incorporando de forma gradual actores y grupos musicales famosos a la serie, que va cambiando de ubicación también: el espacio exterior, una isla remota, el cruce de Shibuya (Tokio)... La idea es transmitir, desde todos los rincones de la Tierra, una ternura reconfortante y una ironía que haga que al público se la escape la risa.



Fukusato se considera una persona tranquila que aborrece las discusiones y los conflictos (imagen tomada por la redacción de nippon.com).

Una pequeña dosis de realidad

La decimoctava entrega de la serie gira en torno a la construcción de un túnel. “Los habitantes de este planeta construyen un puente si ven un río, y un túnel si es una montaña. ¿Hacia dónde se dirigen?”, comenta Jones el extraterrestre. Luego le toca encargarse de pulsar el botón para detonar la explosión con la que se abrirá el túnel; al final, todos los trabajadores prorrumpen en vivas y el alienígena termina diciendo: “No obstante, la satisfacción que produce conseguir algo se vuelve un hábito”.



Jones el extraterrestre se echa a llorar mientras celebra el éxito de la construcción de un túnel.

“Esta obra refleja justo lo que yo pienso constantemente: ‘¿Por qué el ser humano se esfuerza tanto? Seguro que hay un punto en el que puede dejar de hacerlo’”, cuenta Fukusato. El sueldo no es el único motivo por el que se trabaja; prueba de ello es el grado de entrega de la gente y la satisfacción de haber conseguido algo. A su juicio, esta es, en definitiva, la esencia del trabajo, de ahí que plasmara exactamente lo que piensa en este sentido.

“En publicidad, cuando se mezcla una parte de la realidad con el humor, se capta la atención de la audiencia y se consigue su simpatía”, explica Fukusato.

En el anuncio de 2017, que gira en torno a una empresa de aplicaciones informáticas, se da la siguiente conversación:

Sakai Masato: (en la oficina) Eh, ¿no ha venido nadie hoy? Sugisaki Hana: El presidente y el gerente están en la sala de uso común. Murayama y Kumi están de vacaciones. Tanaka, que está trabajando desde casa, está en una reunión; o sea, no ha venido nadie. Sakai: (en una videollamada con Narita Ryō) ¡¿Por qué no vienes a la oficina?! Narita: (desde el jardín de su casa) ¿Y por qué tengo que ir? Jones: En este planeta parece que ya no van a hacer falta las oficinas exageradas.

Hace tres años ya se preveía que pronto habría cambios en la manera de trabajar. Es cierto que, si se puede trabajar sin pisar la oficina, ¿qué necesidad hay de ir? En el anuncio, el jefe al que interpreta Sakai Masato también se da cuenta de ello, lo cual es importante.

Fukusato cree que este tipo de anuncios no se hacen en el extranjero: “En la publicidad de otros países, predomina la lógica de que los problemas se resuelven con el producto anunciado. En esta serie se describe la Tierra tal y como la ve un extraterrestre y al final alguien bebe de golpe una lata de café; nada más. La marca de este café en lata se va forjando al mostrar simpatía y sentimientos hacia las personas”.

En mayo de 2020, se emitió por tiempo limitado un spot de 90 segundos de duración que incluía extractos de los anuncios de los últimos 14 años y consejos del extraterrestre. Jones empieza pidiéndoles a los habitantes de la Tierra que se laven las manos a conciencia; además, les dice que se deshagan en elogios con quienes trabajan sin descanso para salvar vidas o para que la sociedad siga funcionando. Esta obra maestra ha sido posible precisamente gracias a todos los anuncios que se han hecho hasta la fecha. Las palabras del alienígena, que incluyen pequeñas dosis de realidad, siguen alentando a los habitantes de “mundo inútil y maravilloso” llamado la Tierra en su día a día.

Imagen del encabezado: El extraterrestre Jones en la escena del anuncio de mayo de 2020 en la que les pide a los habitantes de la Tierra que se laven las manos a conciencia.

(Traducción al español de un original en japonés elaborado con la colaboración de One Sky)