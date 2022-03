Paraíso de personajes

Yōkai: monstruos japoneses inventados para el disfrute

El yōkai es una presencia familiar para los japoneses gracias a obras como GeGeGe no Kitarō, Yōkai watch y más recientemente Kimetsu no yaiba y el resurgir de Amabie. En otros países también hay fantasmas y fenómenos misteriosos, pero no es común que se vean convertidos en personajes y desempeñen un papel principal en el mundo del entretenimiento. ¿A qué se debe que estos avatares del terror se hayan transformado en objeto de entretenimiento y juego?

