Un chapuzón de ‘kanji’: caracteres con el radical de agua (氵)

Muchos de los caracteres kanji de Japón se hallan conectados con el agua, desde los estanques (池) al mar (海), y acciones como nadar (泳) o llorar (泣); todos ellos incluyen el radical 氵, que representa gotas de agua.

Tres gotas

Los estudiantes japoneses de primer curso de primaria aprenden el kanji 水, que significa “agua”, en el grupo de los primeros 80 con que empiezan su estudio de estos caracteres. Cuando aparece como radical, en otras letras, suele aparecer a la izquierda, en su forma abreviada 氵, llamada sanzui, o literalmente “tres aguas”, por su semejanza a tres gotas de agua.

Existen muchos caracteres de uso común con el radical 氵, de significados estrechamente relacionados con el agua. Por esta razón, pese a que en este artículo ofrecemos una amplia selección de los ideogramas más comunes con claras conexiones con el agua, no es una lista exhaustiva. Antes de empezar a repasar los caracteres con 氵, no obstante, veamos un par de ellos relacionados con el agua que usan el kanji completo y merece la pena memorizar: 氷 (kōri), “hielo”, e 泉 (izumi), que significa “fuente”o “manantial”, y que también es el sen de 温泉 (onsen), “aguas termales”. (Nótese la aparición del radical sanzui también en el primer carácter, on, que significa “caliente”.)

Zonas relacionadas con el agua

Los sitios relacionados con el agua forman un grupo que comienza con “estanque” (池), “lago” (湖), “pantano” (沼) y “cascada” (滝). Los lugares con agua salada incluyen “mar” (海), “bahía” (湾) y “mar adentro” o “lejos de la costa” (沖), aunque también cuentan con zonas junto al mar: puerto (港) y playa (浜).

Entre los sustantivos que llevan 氵, algunos de los que se conectan con el mar incluyen “ola” (波) y “marea” (潮). El kanji 漁, que significa “pesca”, está asociado con la industria pesquera y la gente que se gana la vida pescando, más que quienes lo hacen por afición, actividad que se representa más bien con 釣り (tsuri). El carácter 湯 se usa para agua caliente o tibia; debemos señalar que 水 implica agua fría, así que un baño caliente o una tetera están llenos de 湯 y no 水. Un kanji relacionado es “vapor” (汽), mientras que 湿 significa “humedad,” como se puede ver en compuestos como 湿度 (de nuevo, “humedad”). También existe “líquido” (液) y líquidos individuales como “sudor” (汗) y “lágrimas” (涙) del cuerpo, y “aceite” (油), que se encuentra en palabras como “petróleo” (石油) y “salsa de soja” (醤油).

Entre los caracteres que se suelen hallar en verbos se encuentran “nadar” (泳), “bañarse” (浴), “hundirse” (沈) y “ahogarse” (溺); 浴びる, “bañarse”, se usa en expresiones como 風呂を 浴びる (furo o abiru), “darse un baño”. Otros verbos son “lavarse” (洗), “verter” (注), “fluir” (流), “gotear” (漏) y “llorar” (泣). Dos caracteres esenciales asociados con adjetivos son “profundo” (深) y “somero” (浅).

Agua I

池 estanque (ike) 電池: batería, pila (denchi) 湖 lago (mizuumi) 沼 pantano (numa) 滝 cascada (taki) 海 mar, océano (umi) 湾 bahía (wan) 沖 mar adentro (oki) 港 puerto, muelle (minato) 浜 playa (hama)

Agua II

波 ola (nami) 潮 marea (shio) 漁 pesca (ryō); poco común por sí solo 漁業: industria pesquera (gyogyō) 湯 agua caliente (yu) 汽 significa “vapor”; raro como kanji solo 蒸気: vapor (jōki); 汽車: locomotora de vapor (kisha) 湿 significa “humedad”; raro como kanji solo 湿度: humedad (shitsudo); 湿気: humedad (shikke) 液 líquido (eki); poco común como kanji solo 液体: líquido (ekitai) 汗 sudor (ase) 涙 lágrima (namida) 油 aceite (abura) 石油: petróleo (sekiyu); 醤油: salsa de soja (shōyu)

Agua III

泳 泳ぐ: nadar (oyogu) 浴 浴びる: bañarse (abiru) 沈 沈む: hundirse (shizumu) 溺 溺れる: ahogarse (oboreru); nótese que en japonés este verbo puede significar “hundirse bajo la superficie del agua”, más que morir ahogado 洗 洗う: lavar (arau) 洗濯: colada (sentaku) 注 注ぐ: verter (sosogu) 注意: atención, cuidado (chūi) 流 流れる: fluir (nagareru) 流行: moda, popularidad (ryūkō) 漏 漏れる: gotear (moreru) 泣 泣く: llorar (naku) 深 深い: profundo (fukai) 浅 浅い: somero (asai)

(Artículo traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: quienes visitan un santuario sintoísta suelen purificarse lavándose las manos y la boca antes de rezar - © Pixta.)