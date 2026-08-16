Tenemos que hablar: ‘kanji’ con el radical de “palabra” (言)

Amar y aprender el idioma japonés

Aprender caracteres kanji con el radical 言 (“habla” o “palabra”) refuerza el vocabulario relacionado con el idioma, incluyendo términos como 話 (“hablar”) o 読 (“leer”).

Aprender idiomas

Los niños japoneses aprenden el kanji 言 (“decir” o “palabra”, en términos generales) en segundo curso. También es un radical útil que aprender a reconocer en otros caracteres asociados de diversos modos con las palabras. En este artículo nos concentramos en aquellos kanji que contienen este radical y cuya conexión con las palabras es más clara, algo que los hace más fáciles de recordar. Hay listas al final del artículo que proporcionan la pronunciación.

Para empezar por el principio, 言 aparece en la forma más común de escribir el término “palabra” (言葉). Aparece también en “lenguaje” (言語), palabra que incluye el carácter 語, el cual se encuentra en los nombres de cada idioma, como el “japonés” (日本語) y el “español” (スペイン語). Otros kanji básicos que tienen que ver con las palabras son aquellos que significan “hablar” (話) y “leer” (読).

¿Confianza y verdad?

Cuando algo se expresa con palabras adquiere un cierto grado de autoridad. Puede ser en forma de “registro” (記), como un “artículo” (記事) de periódico o una entrada en un “diario” (日記), o puede ser una “conferencia” (講). Las palabras transmiten el “conocimiento” (識), proporcionan “detalles” (詳) sobre un tema, y se pueden usar para confirmar o “reconocer” (認), como “prueba” (証) o para expresar “sinceridad” (誠). De forma más artística, las palabras pueden constituir un “poema” (詩) o la “letra” de una canción (歌詞). El kanji 詞 en esta última palabra también aparece en términos gramaticales como “sustantivo” (名詞) o “verbo” (動詞).

A diferencia de los caracteres que sugieren que la confianza depositada en las palabras es una especie de verdad objetiva, hay otros muchos kanji que expresan cómo usa las palabras la gente para negociar la verdad o conseguir otras metas. Por ejemplo, pueden “discutir” (談) o “debatir” (議), usar “argumentos” (論), pueden “explicar” (説) o “evaluar” (評). Alguien con autoridad puede dar “permiso” (許), además de “advertir” o “alertar” (警); el kanji 警 también aparece en figuras de autoridad, como la “policía” (警察). Otras acciones relacionadas con las palabras incluyen “disculparse” (謝), “solicitar” (請), “invitar” (誘), “corregir” (訂) y “traducir” (訳).

Palabras I

言 言う: decir (iu) 言語: idioma (gengo) 語 日本語: japonés (nihongo); スペイン語: español (supeingo) 話 話す: hablar (hanasu) 読 読む: leer (yomu)

Palabras II

記 記事: artículo (kiji); 日記: diario (nikki) 講 講演: conferencia, discurso (kōen) 識 知識: conocimiento (chishiki); 意識: conciencia (ishiki) 詳 詳しい: detallado (kuwashii) 認 認める: reconocer, permitir (mitomeru) 確認する: confirmar (kakunin suru) 証 証明: prueba (shōmei) 誠 誠実: sinceridad (seijitsu) 詩 poema (shi) 詞 歌詞: letra de canción (kashi); 名詞: sustantivo (meishi); 動詞: verbo (dōshi)

Palabras III

談 相談する: discutir, consultar (sōdan suru) 議 議論する: debatir, discutir (giron suru); 会議: reunión (kaigi) 論 結論: conclusión (ketsuron); 論文: tesis (ronbun) 説 説明する: explicar (setsumei suru) 評 評価する: evaluar, valorar (hyōka suru); 評判: reputación (hyōban) 許 許す: permitir, perdonar (yurusu) 許可: permiso (kyoka) 警 警告: alerta (keikoku); 警察: policía (keisatsu) 謝 謝る: disculparse (ayamaru) 請 請求する: solicitar, reclamar (seikyū suru) 誘 誘う: invitar (sasou) 訂 訂正する: corregir, revisar (teisei suru) 訳 翻訳: traducción (hon’yaku)

(Artículo traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado © Pixta.)