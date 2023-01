De cierta persona voy / la catadura tomando / despunta hoy el nuevo año (Bashō)

Bienvenidos al ‘haikai’ clásico

El haiku nació a partir del renga y el haikai, poemas mucho más largos que eran compuestos colectivamente en reuniones. Lo que hoy es entendido como un poema independiente, no fue al principio sino una “estrofa de arranque” (hokku) de 17 sílabas a modo de saludo a los congregados, con una referencia estacional. A fin de disfrutar de todo el encanto que encierra el poema más corto del mundo, en esta serie presentamos varios de estos haikai clásicos.

誰やらが形に似たり今朝の春 芭蕉 Tare yara ga

katachi ni nitari

kesa no haru

Poema de Bashō contenido en la colección Zoku-minashiguri, 1687

De cierta persona voy

la catadura tomando

despunta hoy el nuevo año.

Kesa no haru es una expresión que alude indirectamente al primer día del primer mes del año, que durante todo el periodo Edo, en el que estuvo vigente el calendario lunar, no correspondía al actual 1 de enero, sino al día del novilunio alrededor del 4 de febrero. El Año Nuevo no se relacionaba entonces, como ocurre ahora, con la crudeza del invierno apenas 10 días después del solsticio, sino con la incipiente primavera.

Tampoco la forma de contabilizar la edad era la misma. En aquellos tiempos, los japoneses la expresaban según el viejo sistema del kazoedoshi. Se nacía ya con un año y todo el mundo, sin excepción, cumplía uno más cada día de Año Nuevo. En este poema, Bashō sospecha que su aspecto viene pareciéndose cada vez más a cierta persona, y da a entender que esa reflexión le viene inspirada precisamente por ese día de “cumpleaños universal”.

¿Y quién será esa “cierta persona”? Prefiere callárselo, pero no será aventurado suponer que aquel a quien tan honda impresión le causa parecerse no es otro que su padre, aunque no sea uno mismo el más indicado para señalar esos parecidos…

Aquel Año Nuevo, Bashō cumplía sus 44 años. Se cree que había perdido a su padre a los 13. A los niños, sus padres suelen parecerles mayores de lo que en realidad son. La mañana de ese Año Nuevo en que Bashō cumplía una edad próxima probablemente a la que tenía su padre al morir, tal vez descubriera en el espejo un vislumbre de aquella añorada figura y tomara conciencia de que también él estaba envejeciendo.

