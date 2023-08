Qué corta ha sido la noche / entre los juncos se escurre / la espuma de los cangrejos (Buson)

Bienvenidos al ‘haikai’ clásico

Mijika-yo (“corta noche”) es el término estacional en esta trigésima entrega.

みじか夜や芦間(あしま)流るゝ蟹の泡 蕪村 Mijika-yo ya,

ashima nagaruru

kani no awa. (Escrito posiblemente hacia 1771 e incluido en la colección Buson Kushū)

¡Qué corta ha sido la noche!

Entre los juncos se escurre

la espuma de los cangrejos.

Conforme se acerca el solsticio de verano, las horas de noche van acortándose. Mijika-yo es el término poético con que se describe esta veraniega noche que tan rápidamente llega a su fin. “Al abrirse paso los primeros rayos del alba en la corta noche de verano”, viene a decirnos este poema, “de entre los juncos que pueblan la orilla surgen las pompas de la blanca espuma que echan los cangrejos”.

A simple vista, estos versos nos remiten a la transitoriedad, a la no-permanencia que impregna el famoso arranque del Hōjōki. Nos presenta esta obra medieval un río que fluye sin cesar, pero cuya agua nunca es la misma, en cuyos remansos se acumula la espuma flotante, una espuma que se forma, se disipa y se vuelve a formar sin alcanzar nunca la permanencia.

Pero no, la del poema de Buson no es la evanescente espuma que se forma sobre el agua en movimiento, sino la que arrojan los cangrejos. No la espuma de la transitoriedad, sino la que se presenta como indicio y prueba de la vida que alienta en los pequeños seres que pululan por las orillas.

El poema se apoya, además, en un waka de Ise (872-938) presente en la famosa selección Hyakunin-isshū. En él, la poetisa deplora que su amado no la visite, pues siente que sin él no podría pasar el menor lapso de tiempo, así sea tan exiguo como la distancia que media entre los nudos de los juncos que pueblan los bajíos de la bahía de Naniwa (actual Osaka). Con este waka, el poema de Buson comparte las palabras mijika (corto), ashi (junco) y yo (‘noche’ y ‘el mundo’), así como el sonido awa, (usado en Ise como raíz del verbo ‘encontrarse’, eje argumental del poema, y como ‘espuma’ en Buson).

Un magnífico ejemplo del ingenio que caracteriza al haikai. Buson era inigualable en su capacidad para combinar armoniosamente en sus versos sentimiento poético e ingenio. Y en este poema ha sabido sazonar con un fino toque de humor el bello amanecer de un día de verano.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: PIXTA)