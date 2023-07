Cómo es de cautivadora / y qué triste poso deja / la barca de cormoranes (Bashō)

Bienvenidos al ‘haikai’ clásico

Ukai (“pesca con cormoranes”) es el término estacional en esta vigesimonovena entrega.

おもしろうてやがて悲しき鵜舟哉(かな) 芭蕉 Omoshirōte

yagate kanashiki

ubune kana (Poema escrito por Bashō en 1688 y conservado como apunte manuscrito)

Cómo es de cautivadora

y qué triste poso deja

la barca de cormoranes.

Este poema lo escribió Bashō después de haber contemplado la pesca del ayu (Plecoglossus altivelis, cierto pez de agua dulce) con cormoranes en el río Nagaragawa. Esta modalidad de pesca se practica todavía hoy en varias regiones de Japón, siendo en esos lugares una de las estampas más típicas del verano.

El poema viene precedido por esta introducción: “La pesca con cormorán en el río Nagaragawa, provincia de Gifu, ha alcanzado gran notoriedad. Fui a verla y resultó ser tan interesante como me habían dicho, pero un lego en la materia de tan escaso talento como yo no puede describirla cabalmente. A la vuelta, ya de noche, me dolía no poder compartir semejante espectáculo con alguien que supiera valorarlo”.

Tanto en las últimas palabras de la introducción como en el poema mismo hay resonancias de la pieza de teatro nō titulada precisamente Ukai (“La pesca con cormoranes” o “El pescador”). El mayor interés de esta obra reside en la escena en que el espíritu de un pescador explica cómo sacar el máximo partido de estas aves en la pesca nocturna. El pescador, que en vida pescó repetidas veces en un área prohibida, fue descubierto por los aldeanos, envuelto en un fardo y arrojado al fondo del río. El espíritu concluye su relato diciendo que, ahora que tomaba la tenebrosa senda hacia el otro mundo, le dolía ver cómo se consumían las antorchas de su barca de pesca.

Además de esta referencia en la introducción, las líneas del poema que dicen “omoshirōte yagate kanashiki” reproducen también expresiones del relato del pescador en la pieza nō. La tristeza es la que siente quien sabe que está rompiendo el precepto budista de no segar vidas. Se superponen, pues, en este poema, la referencia a otra obra literaria, con la dualidad de sentimientos que despierta, y la experiencia personal del autor. Entre los poemas más tardíos de Bashō abundan los que, como en este caso, encuentra en las obras de teatro nō un apoyo en la expresión de las emociones.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: PIXTA)