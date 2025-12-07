La estatua de Miroku del templo de Murōji

Al encuentro de las imágenes budistas

Todo en esta estatua, la más vieja de las representaciones de bodhisattvas del templo de Murōji, está hecho de un único bloque de madera: las manos, la “vestidura celestial” o ten’e, los accesorios que la adornan… Ante este rostro, similar al de un niño que contemplase su futuro, uno siente que podría estarse toda una vida venerándolo.

La expresión inocente de su semblante y el tamaño ligeramente desproporcionado de la cabeza con respecto al cuerpo hacen que parezca un niño, un niño de corazón muy puro. Es la estatua del bodhisattva Miroku custodiada en el pabellón homónimo del Murōji, un templo sito en la ribera norte del río Murō, que recorre la parte nororiental de la prefectura de Nara, cerca ya de la de Mie.

Según la enseñanza budista, el bodhisattva Miroku (sánscrito: Maitreya) regresará al mundo convertido en un nyorai (buda de la máxima categoría) para salvar a los humanos. Lo hará al cabo de 5.670 millones de años desde la muerte de Shaka (ídem, Shakyamuni), un largo periodo de oscuridad espiritual en el que la enseñanza budista se habrá perdido.

La idea de este bodhisattva se transmitió a Japón durante el periodo Asuka (siglos VI-VII) y dio origen durante el periodo Heian (794-1185) a la creencia en la Tierra Pura de Miroku, que se incorporó también a la práctica ascética del Shugendō.

En los primeros tiempos de su transmisión, la postura más asociada con la imagen de Miroku era la de hanka shii (sedente, con una pierna cruzada sobre la rodilla opuesta, el codo de este lado apoyado sobre ella y la mano sosteniendo la mejilla en actitud pensante o contemplativa). Durante el periodo Heian, por influencia del budismo esotérico, pasó a representarse también sentado o de pie, por lo que ya no era reconocible entre el resto de los budas. Esta imagen es también la de un buda erguido, pero hay acuerdo en considerarlo un Miroku por haber estado guardada desde la antigüedad en el pabellón homónimo, encerrada en una capilleta o receptáculo (zushi).

El sándalo (jap.: byakudan; santalum album), una especie arbórea tropical que no crece en Japón, da una madera aromática y delicada, de grano muy fino. Desde tiempo inmemorial, ha sido para el budismo un árbol sagrado, imprescindible como material de uso en imágenes y utensilios ceremoniales. Para no echar a perder la finura de su grano ni su aroma, se evitaba colorearla. Muchas de aquellas estatuas de madera de sándalo al natural (danzō) llegaron también a Japón. Como sustituto del sándalo, en el periodo Nara comenzaron a utilizarse en Japón coníferas autóctonas como el hinoki (Chamaecyparis obtusa, falso ciprés japonés), o el kaya (torreya nucifera, torreya japonesa), de los que se produjeron muchas tallas.

Esta estatua es de madera de kaya, al natural excepto en el cabello, donde se aprecian restos de azul ultramarino (lapislázuri pulverizado), en las cejas y pupilas, ennegrecidas con tinta, y en los labios, ligeramente enrojecidos. Muestra todas las características típicas de las imágenes danzō. Tanto los brazos, como la “vestimenta celestial” o ten´e y los accesorios están tallados en el mismo bloque de madera, y se cree que fue tallada entre finales del siglo VIII y principios del IX. Esto hace de ella la más antigua de las imágenes budistas conservadas en el templo de Murōji.

“Es sorprendente la delicadeza de los pliegues de la holgada vestimenta que cuelga de sus caderas”, comenta el fotógrafo Muda Tomohiro. “Cuesta creer que una pieza de factura tan fina saliera de las manos de un ser humano que vivió hace más de 1.200 años. Imagino que, para aquel maestro tallista que dio forma a Miroku, el buda del futuro, la propia labor de la talla era de por sí una forma de reverenciarlo proyectada al porvenir”.

Una venerable imagen en la que, pese a no estar tallada en sándalo, creemos percibir todo el delicioso aroma de esa madera.

Estatua del bodhisattva Miroku

Nombre en japonés: Miroku bosatsu ryūzō

Miroku bosatsu ryūzō Altura: 0,94 m.

0,94 m. Época: Periodo Heian

Periodo Heian Colección: Templo de Murōji

Templo de Murōji Grado de protección: Bien cultural de importancia (catalogado con el nombre de “Mokuzō Miroku bosatsu ryūzō”)

Fotografía del encabezado: Estatua del bodhisattva Miroku, colección del templo de Murōji. (Fotografías: Muda Tomohiro)

(Traducido al español del original en japonés.)