Los Doce Generales Celestiales del Shin’yakushiji

Al encuentro de las imágenes budistas

Este grupo escultórico puede considerarse la cúspide artística del periodo Tenpyō (729-749). Sintamos en la piel la energía que transmiten estas figuras y encontremos la que corresponde a nuestro signo zodiacal.

Estamos ante el silencioso hondō o edificio principal del templo de Shin’yakushiji (ciudad de Nara). Al entrar en este espacio nos reciben las coléricas miradas de un grupo de esculturas budistas pertrechadas con armaduras y cascos. Son los Doce Generales Celestiales, que rodean la imagen principal del templo, el nyorai o buda de la máxima categoría Yakushi (tesoro nacional).

Yakushikyō o Sutra de Yakushi. Los 12 son las cabezas visibles de un ejército que la tradición cifra en 84.000 guerreros, 7.000 por cada líder. Sabiéndolo, todavía será más avasalladora la marcial presencia que sentimos alrededor del nyorai Yakushi.

Estas figuras están moldeadas en tierra o arcilla, siguiendo una técnica importada de China durante la dinastía Tang (618-907) consistente en rodear con gruesas sogas un armazón central, para ir adhiriendo la arcilla sobre el conjunto. Con este material de gran plasticidad era posible conseguir formas y expresiones muy realistas, que no se encuentran fácilmente ni en las tallas en madera ni en los fundidos en bronce del periodo Asuka (mediados del siglo VII-710). Es muy interesante recorrer con la mirada una a una estas figuras, porque en todas ellas pueden descubrirse rasgos muy personales.

Entre todos los grupos de Doce Generales Celestiales que se conservan en Japón, se dice que este es el de mayores proporciones y el más antiguo. Sobre su origen poco se sabe a ciencia cierta. El Shin’yakushiji engi (“Orígenes del templo de Shin’yakushiji”), un libro del periodo Edo (1603-1868), asegura que las figuras eran procedentes del Iwabuchidera, un templo hoy desaparecido que vivió una época de esplendor durante el periodo Nara (710-794).

A continuación, mostraremos cada una de las figuras ordenándolas tal como están dispuestas y avanzando en sentido contrario a las agujas del reloj a partir de la del general Bazara. Valga decir que la visita suele hacerse, no obstante, en el orden inverso.



Bazara.



Anira.



Haira.



Bigyara.



Makora.



Kubira.



Shōtora.



Shindara.



Santera.



Meikira.



Antera.



Indara.

“Al ir fotografiando uno a uno las 12 enérgicas figuras de los generales celestiales que rodean en círculo al nyorai Yakushi”, comenta el fotógrafo Muda Tomohiro, “tuve la sensación de que cada uno de ellos era como una encarnación del aura que proyecta en rededor el buda desde su posición en el centro del universo”. Seguramente, todo aquel que visita el lugar siente algo parecido que le impele a quedarse más y más tiempo en este espacio de densa atmósfera.

Los signos del zodiaco chino se crearon asignando un animal a cada una de las doce casas celestes. De esta forma, cada animal pasó a tener su propia hora y su propia orientación en la brújula. Cuando el budismo se transmitió a China, los doce generales celestiales, de origen indio, fueron asignados a los doce signos vernáculos. Esta asignación pasó también a Japón durante el periodo Kamakura (1185-1333), que es cuando comienzan a difundirse las representaciones los generales con un animal zodiacal en su cabeza. Las figuras del templo de Shin’yakushiji son muy anteriores, de la era Tenpyō, cuando dicha relación todavía no se había establecido, pero posteriormente fueron ligadas a cada signo, como el resto de las del país. A continuación, los rostros de los 12 generales celestiales, con el grado de protección como patrimonio artístico, y su signo zodiacal asignado, en el orden tradicional, que comienza con la Rata.



Bigyara (declarado tesoro nacional), signo de la Rata (Ne).



Shōtora (tesoro nacional, catalogado como Santera), signo de la Vaca (Ushi).



Shindara (tesoro nacional), signo del Tigre (Tora).



Makora (tesoro nacional), signo del Conejo, (U).



Haira (agregado al conjunto escultórico en 1931, catalogado como Kubira), signo del Dragón (Tatsu).



Indara (tesoro nacional, catalogado como Haira), signo de la Serpiente (Mi).



Santera (tesoro nacional, catalogado como Antera), signo del Caballo (Uma).



Anira (tesoro nacional), signo de la Oveja (Hitsuji).



Antera (tesoro nacional, catalogado como Bazara), signo del Mono (Saru).



Meikira (tesoro nacional, catalogado como Indara), signo del Gallo (Tori).



Bazara (tesoro nacional, catalogado como Meikira), signo del Perro (Inu).



Kubira (tesoro nacional, catalogado como Shōtora), signo del Jabalí (I).

Los doce generales celestiales de este templo dan también la bienvenida a quieres se acercan al templo para presentar sus respetos al correspondiente a su signo zodiacal y formular deseos de felicidad para el nuevo año.

2026 es el año del Caballo. Queda bajo la protección de Santera, que posa la mano izquierda en la cadera y sostiene con la derecha una alabarda. Juntemos nuestras manos ante él confiados en que nos librará de cuantos males y desgracias puedan amenazarnos.

Estatuas de los 12 generales celestiales

Nombre en japonés: Jūni-shinshō ryūzō

Jūni-shinshō ryūzō Altura: 1,52-1,66 m.

1,52-1,66 m. Época: Periodo Nara (Tenpyō)

Periodo Nara (Tenpyō) Colección: Templo de Shin’yakushiji

Templo de Shin’yakushiji Grado de protección: Tesoro nacional, catalogado como los Doce Generales Celestiales moldeados en arcilla, a excepción de la figura de Haira.

Imagen del encabezado: Los Doce Generales Celestiales y la estatua sedente del nyorai Yakushi. (Fotografías: Muda Tomohiro)

(Traducido al español del original en japonés.)