La estatua de Kannon de las Once Caras del templo de Kōgenji

Al encuentro de las imágenes budistas

Algunos la consideran la cúspide de la escultura japonesa. La estatua del bodhisattva Kannon de las Once Caras que se conserva en el templo de Kōgenji ha sido celosamente protegida por los vecinos del templo durante siglos.

La primera vez que me situé ante ella para venerarla, su belleza me llegó a lo más hondo. Es la estatua del bosatsu (sáncrito: bodhisattva) Kannon de las Once Caras que, cuidada celosamente por los vecinos del templo de Kōgenji, de quienes ha sido sostén espiritual, fue designada tesoro nacional.

Según los registros del Kōgenji, situado en la ciudad de Nagahama (prefectura de Shiga), este templo fue construido por el monje Taichō a instancias del emperador Shōmu, que trataba de poner de su parte a los budas en la lucha contra la epidemia de viruela que asoló el país en el año 736. Taichō, practicante del shugendō, había establecido un importante centro de ascetismo en el monte Hakusan, en la provincia de Kaga. Se dice que la estatua fue tallada por el mismo Taichō en la época de la fundación del templo, que entonces se llamaba Kōganji.

Sin embargo, la estatua que contemplamos hoy en día revela influencias de la secta Tendai que podríamos situar en torno a 860, es decir, a principios del periodo Heian. No cabe pensar, por tanto, que la imagen tomara su actual forma de manos de Taichō. Es una talla monóxila en madera de inoki (Chamaecyparis obtusa, falso ciprés japonés), en la que todas sus partes, a excepción de las pequeñas cabezas de la parte superior, están hechas de una sola pieza, incluyendo el ten´e o vestimenta celestial que le cuelga del hombro y se extiende hasta la basa. Es de autor desconocido.

Sus once caras, con sus ojos orientados a todas las direcciones, representan el celo con el que este compasivo bodhisattva procura la salvación de todos los seres vivos. La imagen tiene la testa tachonada de pequeñas cabecitas tocadas con hōkan (coronas). En las tres frontales, que rodean una diminuta estatua de cuerpo completo del nyorai Amida, vemos esa característica expresión de misericordia.

A la izquierda de los rostros misericordiosos (a la derecha, desde la posición del visitante) hay otros tres rostros iracundos. Y a la derecha (izquierda para el visitante), otros tres de prominentes colmillos. Por lo general, las estatuas de Kannon de las Onces Caras las tienen alineadas y del mismo tamaño. La peculiaridad de esta es tener dos caras más grandes que el resto, detrás de cada oreja.

Finalmente, en la parte posterior de la cabeza hay un rostro que parece querer conjurar todos los males del mundo con una sonora carcajada (bōaku daishōmen). Es la risa de un ser omnisciente que contempla a los seres sintientes ignorantes de la verdad. Es una forma de decir que la misericordia del bodhisattva Kannon, siendo inmensa e infinita, da amparo también a tan extendida ignorancia.



El rostro reidor o bōaku daishōmen en la parte posterior de la cabeza de Kannon.

Con sus cerca de dos metros de estatura, resulta imponente. Es una figura de una elegancia muy especial. Con una cadera ligeramente girada elevada marcando una suave curva, en la mano izquierda sostiene un suibyō (ánfora para el agua) y el brazo derecho lo extiende hacia abajo, con la palma de la mano hacia el frente, en un gesto muy natural. Todos sus rasgos (el trazo sinuoso de tórax y abdomen, los pendientes de aire exótico, la vaporosa vestimenta pegada al cuerpo…) nos hablan de una influencia fundamental de la estatuaria budista Tang.

Los incendios causados por las guerras del periodo de los Países Beligerantes (siglos XV-XVI) acabaron con los edificios del templo, pero los vecinos lograron rescatar la estatua. Primero, la enterraron para ponerla a salvo. Luego, construyeron un pequeño edificio para darle cobijo. Actualmente, sigue guardándose en un almacén situado junto al Pabellón de Kannon de Dōganji, bajo la responsabilidad de la Asociación para el Mantenimiento y Conservación del Tesoro Nacional del municipio de Takatsuki. Conviene aclarar que Dōganji no es en este caso el nombre de un templo, sino un topónimo.

“Mientras tomaba las fotografías, pude contemplar no solo la figura completa, sino todo el cincelado y otros detalles. Estaba tan admirado que creo que dejé escapar más de una voz”, reconoce el fotógrafo Muda Tomohiro.

“Está impregnada del sentir de innumerables personas, desde quien encargó la imagen hasta los vecinos que nunca han dejado de venerarla y protegerla, pasando por quienes la tallaron, y todo eso parece haber fermentado en su interior e irradia una fuerte energía. El ‘calor’ que desprende es formidable”.

Estatua del bodhisattva Kannon de las Once Caras

Nombre en japonés: Jūichi-men Kannon ryūzō

Jūichi-men Kannon ryūzō Altura: 1,94 m.

1,94 m. Época: Periodo Heian

Periodo Heian Colección: Templo de Kōgenji

Templo de Kōgenji Grado de protección: Tesoro nacional (catalogado como “Mokuzō jūichi-men Kannon ryūzō, Kannondō anchi”)

Imagen del encabezado: Estatua del bodhisattva Kannon de las Once Caras del templo de Kōgenji (conservada en el pabellón de Kannon). Fotografías: Muda Tomohiro.

(Traducido al español del original en japonés.)