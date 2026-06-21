El Kannon de los mil brazos del templo de Tōshōdai

Al encuentro de las imágenes budistas

Con sus casi mil brazos y sus más de cinco metros de altura, es una imagen de presencia imponente. Simboliza la fe que ha tenido el pueblo japonés en este bodhisattva de la misericordia desde el lejano periodo Nara (710-794).

Vemos un rostro que exhala frescura. Alrededor de su cabeza, otras diez minúsculas cabezas. Y proyectándose radialmente en todas las direcciones, una infinidad de brazos. Todo en ella es impresionante. Es la imagen del Bodhisattva Kannon de los Mil Brazos, tesoro nacional que se custodia en el templo de Tōshōdai.

En el centro de su frente, colocado verticalmente, vemos el tercer ojo, que simboliza la sabiduría que penetra la esencia de todos los fenómenos. A veces lo llamamos jigen (“ojo compasivo”) o tengen (“ojo celestial”). Pero lo más característico de esta estatua son sus 953 brazos, unos grandes, otros pequeños. Se cree que cuando se finalizó tenía la cifra exacta de 1.000.

Las estatuas de Kannon de los mil brazos tienen o deben tener, en principio, ese número de extremidades, pero resulta tan enormemente trabajoso hacerlas que ya desde el periodo Heian (794-1185) se llegó a la convención de hacerlas con un primer par de brazos en posición orante y otros 20 pares laterales. Serían, pues, 42 brazos en total. Las cábalas budistas dicen que con cada uno de los brazos laterales Kannon es capaz de salvar 25 mundos, así que su capacidad total usando los 40 brazos laterales asciende a 1.000 mundos. En Japón solo hay tres shinsū senju Kannon o estatuas de Kannon que verdaderamente tengan o hayan tenido 1.000 brazos: esta del Tōshōdaiji, la del templo de Fujiidera, en la ciudad homónima de la prefectura de Osaka, y la del templo de Juhōji, en la ciudad de Kyōtanabe de la prefectura de Kioto. Sobra decir que son tenidas en mucha estima.



Entre los 42 brazos mayores, la estatua presenta una miríada de brazos menores. Se sirve de ellos para salvar a todos los seres vivos sin olvidarse de ninguno.

La estatua está hecha con la técnica llamada mokushin kanshitsuzukuri, en la que, sobre un tronco de madera, en este caso de hinoki (Chamaecyparis obtusa, falso ciprés japonés), con la forma básica de la figura (cabeza y cuerpo en una sola pieza) se coloca una tela sobre la cual se van superponiendo capas de kokuso urushi, una mezcla de serrín y laca para perfilar los detalles. La sensación de volumen y estabilidad que da cuando se la mira de perfil se deberá, seguramente, a que se la dotó de una gran masa en su mitad inferior para contrarrestar el peso de los mil brazos.

El Tōshōdaiji es un templo de notable antigüedad cuya fundación nos lleva a la figura del gran maestro Ganjin, un monje chino que fue invitado a Japón por el emperador Shōmu, pero que solo pudo responder a la invitación al sexto intento, después de cinco travesías marítimas fallidas. Ganjin permaneció cerca de cinco años en el Tōdaiji, tras lo cual, en 759, se le concedió la antigua residencia de una familia noble, en cuyos terrenos construyó el Tōshōdai como nuevo centro espiritual para formarse en los preceptos budistas. Posteriormente, gracias al generoso apoyo económico de la Corte, fue sumando al centro otras estructuras. El kondō o edificio principal se construyó después de su muerte.

La imagen principal del kondō es el buda Rushana (sánscrito: Vairochana), que pese a estar sentado alcanza los tres metros de altura, que se convierten en 5,15 metros si se incluye la aureola o nimbo. Es la figura central de una tríada impresionante, cuyos otros dos integrantes son el nyorai Yakushi (derecha del visitante, de 3,36 metros), y nuestro Kannon de los Mil Brazos (5,36 m.). Además de la tríada en sí, también han sido declaradas tesoros nacionales las figuras de Taishakuten y de Bonten, situadas entre las primeras, y las de los shitennō (“Cuatro Reyes Celestiales”) colocadas en los cuatro rincones del edificio. Un espacio repleto de historia y de belleza.

La ceremonia Kangetsu Sanbutsu-e se celebra cada otoño en el kondō coincidiendo con la luna llena más celebrada del año. Las tres grandes puertas del edificio permanecen abiertas, de modo que quien asiste a la ceremonia desde fuera puede ver las tres magníficas figuras iluminadas en la oscuridad de la noche. De izquierda a derecha, Kannon de los Mil Brazos, el buda Rushana y el nyorai Yakushi.

Para el fotógrafo Muda Tomohiro, el Kannon de los Mil Brazos es algo especial. “Contemplando humildemente esta figura de brillo dorado, uno siente que esos innumerables brazos lo rodean cálidamente como los rayos del sol. Siempre me da una sensación de seguridad”.

Estatua del Bodhisattva Kannon de los Mil Brazos

Nombre en japonés: Senju Kannon bosatsu ryūzō

Senju Kannon bosatsu ryūzō Altura: 5,6 m

5,6 m Época: Periodo Nara

Periodo Nara Colección: Templo de Tōshōdai

Templo de Tōshōdai Grado de protección: Tesoro nacional (catalogado como Mokushin kanshitu Senju Kannon bosatsu ryūzō, guardado en el kondō)

Imagen del encabezado: Estatua del Kannon de los Mil Brazos del templo de Tōshōdai. (Fotografía: Muda Tomohiro)

(Traducido al español del original en japonés.)