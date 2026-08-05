Susanoo y Yamata no Orochi, la serpiente de ocho cabezas

Historias del ‘Kojiki’

En esta leyenda del Kojiki, la antigua crónica de Japón, el dios Susanoo decide matar a la terrible serpiente Yamata no Orochi tras verse exiliado del cielo.

La expulsión del cielo

Después de que la diosa sol, Amaterasu, saliera de la cueva y trajera la luz de vuelta al cielo, las deidades se reunieron y decidieron castigar a Susanoo por el salvajismo de sus actos, que había hecho que la diosa se escondiera. Le ordenaron que les proporcionara un millar de mesas cargadas de tesoros, y luego le cortaron la barba y las uñas y lo expulsaron del cielo.

Susanoo descendió a la tierra, donde visitó a Ōgetsu, la deidad de la comida, para pedirle sustento. Ella sacó todo tipo de comida por la nariz, la boca y el ano, y se la sirvió; considerándola sucia, el dios se enfureció y la mató. De la cabeza de ella emergieron gusanos de seda, de sus ojos arroz, mijo de sus oídos, alubias azuki de su nariz, cebada de sus genitales y alubias de soja de su ano. Otra diosa recogió todos estos ingredientes para dárselos a la gente.

Una serpiente pavorosa

Susanoo llegó a la tierra de Izumo, junto a la cuenca alta del río Hinokawa, donde vio un palillo flotando en el agua. Al deducir que eso significaba que había gente allí, remontó el río y encontró a un anciano y una anciana llorando juntos, con una niña entre ambos.

–¿Quiénes sois?, —les preguntó.

–Yo soy Ashinazuchi —dijo el anciano—, mi esposa es Tenazuchi, y nuestra hija es Kushinada.

–¿Y por qué lloráis?

–Antes teníamos ocho hijas, pero Yamata no Orochi, la serpiente de ocho cabezas que vive en Koshi, vino y devoró una cada año. Lloramos porque ha llegado la hora de su regreso.

–¿Qué clase de bestia es?

–Tiene ojos del color de brillantes farolillos rojos, ocho cabezas y ocho colas que salen de su cuerpo, el cual se halla cubierto de musgo, de cipreses y de cedros. Es tan largo que cubre ocho valles y ocho montañas, y su vientre está siempre empapado de sangre borboteante.

–¿Me daréis a vuestra hija? —le dijo Susanoo al anciano.

–Me siento muy agradecido —dijo Ashinazuchi—, pero me temo que no sabemos cómo te llamas.

–Soy el hermano menor de Amaterasu, y acabo de descender del cielo.

–Si eso es cierto será un gran honor entregarte a nuestra hija.

Susanoo transformó a la chica en un peine, el cual fijó a su pelo, y les ordenó a Ashinazachi y Tenazuchi:

–Destilad un licor ocho veces, para hacerlo fuerte. Después construid una cerca y haced ocho puertas en ella, y construid una plataforma en cada puerta. Colocad un barril sobre cada plataforma, y llenad cada barril con ese fuerte licor. Entonces, esperad.

La pareja de ancianos hicieron con les había dicho, y esperaron; la serpiente Yamata no Orochi apareció.

Metió cada una de sus cabezas en un barril y Orochi bebió hasta caer en un estupor de embriaguez. Susanoo desenvainó su gran espada y cortó la serpiente en pedazos, y el río Hinokawa corrió rojo con la sangre. Al cortar una de las colas melló la hoja de su espada. Considerándolo extraño, abrió la cola y encontró una espada tan afilada como para cortar cualquier cosa. Asombrado por esta maravilla, se la ofreció a Amaterasu. Esta es la espada conocida como Kusanagi, la cortadora de hierba.



(© Stuart Ayre)

Un palacio en Izumo

Susanoo buscó un lugar en Izumo en el que construir el palacio en el que viviría con Kushinada. “Este lugar hace que mi corazón se refresque (sugasugashii)”, dijo, y allí construyó dicho palacio; desde entonces, ese lugar se conoce como Suga. Las nubes se alzaron, y Susanoo compuso esta canción:

En Izumo, donde ocho capas de nubes se alzan,

Ocho cercas en torno

Al hogar de mi esposa.

Construyo cercas elegantes…

¡Oh, qué ocho cercas!

Llamó a Ashinazuchi y lo hizo su ayudante.

Entonces yació con Kushinada, y la pareja tuvo un hijo. Susanoo también tuvo un hijo y una hija con su segunda esposa, Kamuōichi. Entre sus descendientes se encuentra Ōkuninushi, deidad que sería gobernante del país.

(Texto de Richard Medhurst, basado en la historia del Kojiki, y traducido al español del original en inglés. Ilustraciones © Stuart Ayre.)