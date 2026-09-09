Las normas relativas a la basura en Japón, diferentes según el municipio

Japonología en la vida diaria

En Japón se clasifica y saca la basura de forma diferente dependiendo del municipio. En los 23 distritos de Tokio hay pocas categorías y la recogida es gratuita, pero hay zonas en las que existen hasta 44 categorías, o donde las bolsas de recogida son caras. La información en varios idiomas también varía.

Las personas que no separan la basura están muy mal vistas

Según una encuesta realizada en 2025 por la empresa inmobiliaria AlbaLink (Tokio) a 500 inquilinos de viviendas de alquiler sobre los motivos que suelen provocar problemas con los inquilinos extranjeros, el 71,4 % mencionó los ruidos, seguidos por un 33,0 % que señaló el incumplimiento de las normas relacionadas con la basura. Hubo muchas quejas, en concreto, sobre el hecho de que no respetaban los días de recogida, y de que no sabían clasificar los residuos.

En una encuesta realizada en 2019 por la página web de búsqueda de empleo para extranjeros Yolo Japan a 513 extranjeros, el 60 % de los encuestados respondió que alguna vez se había encontrado en apuros por desconocer las normas y los modales japoneses, siendo la respuesta más frecuente “cómo tirar la basura”. Esto pone de relieve que la explicación y la comprensión de las normas de recogida de basura constituyen un reto tanto para los japoneses como para los extranjeros.

En la gran mayoría de los municipios, los residuos domésticos se separan en categorías como “combustibles”, “no combustibles”, “reciclables” y “voluminosos”, y se sacan en ciertos días establecidos; sin embargo, cada zona tiene sus propias normas detalladas, lo que a menudo genera problemas incluso entre los propios japoneses. Según el Informe sobre los residuos 2025 del Grupo Toyo Seikan, el 85,8 % de los encuestados respondió que entiende los tipos de clasificación de residuos. Por otro lado, el 53,0 % de los encuestados calificó a quienes no separan la basura de “egoístas”, mientras que el 27,6 % los consideró “poco cultos”. Parece existir una tendencia a relacionar la clasificación de residuos con la conciencia normativa y con el carácter de las personas.



Punto de recogida de residuos con carteles que indican cómo separar la basura. (Pixta)

La gestión y la limpieza de los puntos de recogida de basura suelen correr a cargo de los vecinos o de los administradores de los edificios de viviendas. Las asociaciones de vecinos, formadas por los residentes de la zona, establecen un sistema de turnos para limpiar los puntos de recogida o instalar redes para ahuyentar a los cuervos. Dado que la limpieza de las calles se mantiene gracias a la labor de los vecinos, se da mucha importancia al cumplimiento de esas normas.



Los vecinos o los administradores de los edificios de viviendas suelen asumir la limpieza de los puntos de recogida de basura. (Pixta)

Por qué la clasificación de residuos varía según la zona

En Japón, la gestión de los residuos domésticos que se generan en los hogares corre a cargo de los municipios. La forma de separarlos, pues, varía según el rendimiento de las instalaciones de tratamiento, el tamaño de la población y la capacidad financiera de cada municipio. Las normas de recogida presentan diferencias regionales tan marcadas que sorprenden a los propios japoneses, y que a los extranjeros les cuesta tiempo comprender del todo.

Según el informe Gestión de residuos en Japón (edición del año fiscal 2021) del Ministerio de Medioambiente, el grupo más numeroso lo constituyen los 638 municipios que clasifican los residuos entre 11 y 15 categorías. Más del 70 % de ellos los clasifica en once categorías o más, y muestran una tendencia según la cual cuanto más detallada es la clasificación en un municipio, menor es la cantidad de residuos por habitante. La clasificación tiene como objetivo, por un lado, el reciclaje de envases de aluminio y botellas plásticas PET (tereftalato de polietileno), entre otros, y, por otro, reducir la carga de las incineradoras y prolongar la vida útil de los vertederos.

En ciertas zonas los productos con el símbolo PET (bebidas o salsa de soja, por ejemplo), se desechan de la siguiente manera: las tapas y las etiquetas retiradas se tiran como envases y embalajes de plástico, mientras que la botella en sí se enjuaga con agua, se aplasta y se deposita en la categoría de botellas PET. Sin embargo, en otras zonas hay normas diferentes, como por ejemplo tirar las etiquetas como basura combustible. En cuanto a las bolsas de basura, en algunos casos hay que utilizar unas bolsas especificadas, mientras que en otros las normas varían, de nuevo, según el municipio, como en los casos en los que cualquier bolsa semitransparente sirve. El lugar de recogida también varía: en ciertos casos se utiliza un punto de recogida común para toda la zona, mientras que en otros se realiza una recogida puerta a puerta, en la entrada de cada vivienda o lugares similares.

En las grandes ciudades los residuos plásticos se tratan a veces junto con la basura combustible, por lo que el número de categorías de recogida tiende a ser menor. Como se trata de un volumen enorme, en cierta medida la recogida selectiva no da abasto.

En los municipios pequeños, por otra parte, se pide en ocasiones a los vecinos que separen los residuos o los lleven ellos mismos a los centros de tratamiento según la capacidad de las instalaciones, con el fin de reducir los costes. También existe una tendencia a que, gracias a la colaboración entre los vecinos, se logre una separación exhaustiva de residuos.



Camión de basura. (Pixta)

La clasificación de residuos en los municipios de Kamikatsu y Furano

La localidad de Kamikatsu, en la prefectura de Tokushima, con una población de unos 1.300 habitantes, es conocida por tener el sistema de separación de residuos más minucioso de Japón. Los residuos se clasifican en 44 categorías. Solo en el caso del papel, se recicla separándolo en nueve tipos diferentes: revistas, periódicos, envases de cartón... Según el Ministerio de Medioambiente, la tasa de reciclaje de Kamikatsu en el año fiscal 2024 fue del 76,1 %, lo que la situó en el segundo puesto a nivel nacional y supuso cerca de cuatro veces la media nacional, que se situaba en el 19,3 %. La generación media de residuos por persona y día es de 482 gramos, lo que supone algo menos del 60 % de la media nacional. Por norma general no hay recogida puerta a puerta, sino que los vecinos llevan sus residuos a la única estación de recogida del municipio y los desechan tras clasificarlos. También se ha habilitado un rincón de reutilización en el que los vecinos pueden intercambiar entre sí los objetos que ya no necesitan.



Punto de recogida de residuos de la localidad de Kamikatsu, prefectura de Tokushima, donde se ha adoptado una “declaración de residuos cero”. (Jiji)

La ciudad de Furano, en Hokkaidō, es conocida en todo el país por clasificar los residuos según sus propios criterios y aumentar así la tasa de reciclaje. Comenzó a clasificar los residuos en la década de 1980 y, bajo el lema “ni quemar ni enterrar”, llegó a establecer 14 categorías de clasificación en el año fiscal 2001. Según los cálculos del ayuntamiento, la tasa de reciclaje alcanza el 90 %. Solo con fijarnos en los residuos combustibles, veremos que se dividen en tres tipos: 1) ropa, restos de papel, y similares.; 2) residuos orgánicos; y 3) productos de higiene, como pañales de papel. La ropa y los restos de papel se compactan y se transforman en combustible. Los residuos orgánicos se utilizan como abono. En distintos puntos de la ciudad se han instalado además contenedores para botellas donde se recibe este tipo de envases, vacíos, según color y tipo.



Cartel en inglés sobre la clasificación de residuos de la ciudad de Furano. (Imagen cortesía de la ciudad de Furano)

También se producen cambios a raíz de los avances en las tecnologías de reciclaje. A partir de diciembre de 2027, la ciudad de Chiba comenzará a recoger los residuos que contienen un 100 % de plástico como “recursos plásticos”. Actualmente, estos residuos se clasifican en “combustibles” y “no combustibles”, pero el objetivo es fundir los plásticos en unas nuevas instalaciones para su reciclaje. Según la nueva normativa, se excluirán los plásticos que contengan metal u otros materiales. Dado que es previsible que esto genere cierta confusión entre los extranjeros, el ayuntamiento está elaborando un folleto informativo sobre cómo depositar los residuos.

El 70 % de los municipios cobra por el servicio; en los 23 distritos de Tokio es gratuito

Según una encuesta realizada por el Ministerio de Medioambiente en el ejercicio 2024, 1.172 municipios de todo el país, un 67,3 % del total, han establecido una tarifa para la recogida de residuos domésticos, excluidos los residuos voluminosos. El objetivo es reducir la cantidad de residuos y hacer que los beneficiarios asuman parte de los costes de su tratamiento.



Residuos domésticos en Kioto, depositados en bolsas de basura específicas de pago. (Pixta)

Las bolsas de basura específicas de pago se venden en las tiendas de veinticuatro horas de la zona; el precio oscila entre los 20 y 50 yenes por cada bolsa de 40 litros.

Sin embargo, existen grandes diferencias entre regiones. En la localidad de Erimo, en Hokkaidō, además de contar con una extensa línea costera, la recogida se realiza puerta a puerta, por lo que el coste es elevado: 200 yenes por un contenedor de 45 litros. Por otro lado, en los 23 distritos de Tokio, la recogida de residuos domésticos es, en principio, gratuita, pero dado que resulta cada vez más difícil construir o ampliar vertederos en la bahía de Tokio, se está debatiendo la posibilidad de introducir un pago por este servicio. Incluso dentro de la propia capital, 29 de los 30 municipios de la región de Tama ya han introducido el pago por la recogida de residuos domésticos.

Según el Ministerio de Medioambiente, el volumen total de residuos generados en todo el país durante el ejercicio fiscal 2024 fue de 38,11 millones de toneladas, lo que supone unos 839 gramos por persona y día, un 10 % menos que hace diez años. Entre los factores que pueden haber influido se encuentran la introducción de tarifas y la reducción del uso de papel. Por otra parte, la tasa de reciclaje se situó en el 19,3 %, y se mantiene estable desde hace unos diez años.

Entre los municipios con una población superior al medio millón de habitantes, el que registró la menor cantidad de residuos generados por persona y día fue la ciudad de Hachiōji, en Tokio, con unos 691 gramos. Le siguieron la ciudad de Kawasaki, en Kanagawa, y la ciudad de Matsudo, en la prefectura de Chiba. La tasa de reciclaje más alta la registró la ciudad de Chiba, con un 34,3 %, seguida de la ciudad de Okayama y la ciudad de Hachiōji.

El aumento de las aplicaciones dirigidas a extranjeros y las indicaciones multilingües

Los sistemas de separación de residuos son habituales también en el extranjero, pero su grado de implantación varía según el país y la región. Aunque los extranjeros son conscientes de que en Japón las normas de recogida de residuos varían según el municipio, a menudo les resulta difícil comprender las diferencias específicas y el grado de rigor de las mismas.

Por este motivo, en las zonas con una elevada población de residentes extranjeros se está generalizando la traducción a varios idiomas de los folletos y prospectos que se distribuyen a los nuevos residentes y de los carteles, así como la implantación de servicios de información multilingüe que utilizan aplicaciones para smartphones e inteligencia artificial.

El distrito de Kōtō, en Tokio, puso en marcha en enero de 2026 el servicio de búsqueda de clasificación de residuos basado en IA Kōtō Gomi Navi. Además de en japonés, está disponible en inglés, chino (simplificado), coreano, tagalo y vietnamita. Al introducir una foto o el nombre del objeto que se desea desechar, la IA lo analiza y ofrece instrucciones sobre cómo clasificarlo correctamente. También permite consultar las fechas de recogida de basura y los puntos de recogida.



Kōtō Gomi Navi, un servicio de búsqueda de clasificación de residuos basado en IA. Funciona a través de la plataforma Line y ofrece atención en varios idiomas. (Imagen de la redacción de nippon.com)

La ciudad de Kawaguchi, en la prefectura de Saitama, donde la población es cada vez más multinacional, modificó en abril de 2024 el reglamento de aplicación de una ordenanza municipal y obligó a los propietarios y administradores de bloques de pisos y otros edificios a indicar las normas de recogida de basura en el idioma de los residentes.



Carteles de la ciudad de Kawaguchi en varios idiomas en los que se prohíben los desechos ilegales y se anima a la clasificación de residuos. (Sankei Visual)

En las zonas donde la población extranjera está aumentando rápidamente, no obstante, no son pocos los casos en los que la información en varios idiomas no llega a dar abasto. En las Medidas integrales para la acogida de extranjeros y la convivencia ordenada, elaboradas por el Gobierno de Takaichi Sanae en enero de 2026, se establece claramente la política de fomentar la comprensión entre extranjeros respecto a las normas de la vida social (las de recogida de basura, por ejemplo) y de promover la difusión de información en varios idiomas y en japonés sencillo. Además, se han creado una serie de medidas de apoyo del Gobierno a los ayuntamientos, y estas iniciativas se están extendiendo por todo el país.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: si no se mete la basura en bolsas semitransparentes, no se saca los días indicados o se incumplen otras normas, se puede recibir una advertencia mediante una pegatina o similar (izquierda); un tablón de anuncios en el que se indican los días de recogida de cada tipo de basura (derecha) – Pixta.)