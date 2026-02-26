El Café VMG, una tienda almacén en el corazón del barrio histórico de Sawara, Chiba

Casas tradicionales convertidas en cafés

En esta serie presentamos varias casas tradicionales de Tokio y alrededores convertidas en cafés donde el presente y el pasado se funden, y lo hacemos de la mano de una autora apasionada de las cafeterías. El octavo artículo se lo dedicamos al Café VMG, un establecimiento que se ubica en Katori (Chiba).

Un asiento especial desde donde saborear el tiempo

En esta ocasión nos desplazamos a Sawara, una zona de la ciudad de Katori (Chiba). Aprovechamos el paseo vespertino bajo la llovizna, que moja suavemente los adoquines, para contemplar las calles a orillas del río Ono, donde perdura una belleza propia de otro tiempo, y los sauces, que se mecen en la ribera. Durante el período Edo (1603-1868) Sawara prosperó gracias al transporte por agua. Además, que fuera un lugar donde abundaba el arroz permitió que allí se desarrollara la cultura de la fermentación, con productos como el sake y la salsa de soja. De esta época datan precisamente las hileras de casas que se conservan incluso a día de hoy: unas construcciones refinadas que se caracterizan por tener el mismo estilo que los almacenes, con los muros de barro.

La caminata termina en las inmediaciones del puente Chūkei, núcleo del Distrito de Importancia para la Conservación de Conjuntos de Edificios Tradicionales, que conserva el encanto propio del período Edo. La vista se nos va enseguida hacia una vivienda de dos plantas que destaca particularmente entre el resto: la casa, declarada Patrimonio Cultural Tangible de Chiba, tiene más de 170 años y ahora funciona como cafetería.

La antigua residencia de una familia de comerciantes del período Edo

Entramos al local mientras nos fijamos en el letrero que se conserva en la balaustrada de la planta superior y que reza “Nakamuraya Shōten”; esto es, “Tienda Nakamuraya”. Una vez en el interior, a mano derecha tenemos la zona de asientos de la cafetería, un espacio donde reina la calma. Nos encontramos en el Café VMG, cuya gestión corre a cargo de Value Management, una firma de Osaka que se dedica a la renovación de casas tradicionales (kominka). La parte reformada está conectada internamente con el almacén, situado a la izquierda; al otro lado de su gruesa puerta la Tienda Namakuraya sigue funcionando a día de hoy como bazar.



La zona de asientos de la cafetería situada en la planta baja tiene el techo alto, lo que le aporta una sensación de amplitud.

El amplio sofá de la cafetería se convierte en un asiento especial desde el que se pueden observar, al otro lado de la ventana, el puente y los edificios de la zona. En este ambiente relajado uno llega a sentir, como quien no quiere la cosa, los 170 años de historia que encierran estas paredes.

El techo y los pilares son exactamente los mismos que los de 1855, año del período Edo en que se construyó el edificio. Los pilares pentagonales de las esquinas, de madera de zelkova del Japón (keyaki), se elaboraron de tal modo que encajaran con el trazado irregular del solar donde se encuentra la vivienda. Aunque hacerlos cuadrados no hubiera supuesto problema alguno, que los maestros artesanos se decantaran expresamente por unos pilares pentagonales pone de relieve tanto su saber hacer como su carácter juguetón.



Pilar pentagonal sobre el que se sostiene el edificio.

Pegada a la pared se expone la imponente caja fuerte que se usaba en la tienda hasta la era Heisei (1989-2019). No se trata de un mero adorno, sino de una prueba de las actividades comerciales que se han llevado a cabo en este edificio a lo largo de los años. Asimismo, se conserva la escalera de cajones que servía de acceso a la planta superior. La pendiente de estos escalones es tan pronunciada que ya no se utilizan para subir y bajar; así pues, en su lugar se ha instalado una escalera menos empinada.



La escalera de cajones, que también servía para guardar cosas, y la imponente caja fuerte.

Disfrutar de los productos y de la cultura de la fermentación de Sawara

Pedimos un mont blanc de batata casero, plato estrella del Café VMG. Cuando nos lo traen a la mesa, el personal le da el toque final poniéndole unos finos hilos de crema. El mero hecho de presenciar este ritual es motivo suficiente para que nuestras expectativas aumenten.



Mont blanc de batata casero recién hecho, la auténtica felicidad.

Cuando los innumerables hilos de crema de batata se sueltan, un dulzor natural se extiende por todo el paladar. Además, la suave nata montada y la masa de tarta crocante permiten disfrutar de diferentes texturas en cada capa, algo que conquistará al comensal hasta el último bocado.

La carta del Café VMG se centra en productos exclusivos de Sawara. Cada plato contiene ingredientes de productores locales y aromas propios de esa cultura de la fermentación que es especialidad de la zona.

Por ejemplo, el helado de hielo raspado con amazake y frutas del bosque fermentadas, un postre exclusivo de la temporada estival, tiene un sabor refinado gracias a que al amazake, elaborado en una bodega de Sawara, se le echan tres tipos de siropes, entre ellos uno que se prepara fermentando frutos rojos y pétalos de rosa.

La planta superior, símbolo de un gran desastre y de la recuperación de este

Si uno se fija, se dará cuenta de que los pilares y los marcos de las ventanas de la planta superior, cubierta de tatamis y decorada con muebles hechos por encargo, están ligeramente inclinados. En Sawara, el Gran Terremoto del Este de Japón, ocurrido en 2011, tuvo una intensidad de 5 fuerte en la escala japonesa, de modo que la zona sufrió daños graves; por ejemplo, el río Ono, que discurre delante de la cafetería, se llenó de tierra y arena y de los tejados de algunas viviendas se desprendieron las tejas.



La amplia planta superior. Las puertas y las ventanas evocan el período Edo.

Aunque este edificio también quedó inclinado, se hicieron diversos arreglos. En el caso de la puerta corredera de la planta baja, se añadieron tablas. Se aprovecharon las obras para reforzar las medidas de protección antisísmica y, por lo tanto, mejorar la seguridad. No obstante, los vestigios de la recuperación tras el desastre siguen siendo visibles.



Se añadieron tablas para corregir la inclinación de la puerta corredera, que se sigue usando.

Explicar la andadura de esta cafetería no se concibe sin abordar la historia de la zona. En Sawara, que prosperó como barrio de comerciantes, está muy arraigado un espíritu de cooperación y autonomía bajo la siguiente premisa: “De los asuntos del barrio nos encargamos con nuestros propios medios”. Así pues, existía la tradición de guardar tejas de repuesto bajo los aleros como medida de preparación ante incendios. Esto explica también que el Gran Terremoto del Este de Japón fuera el motor de una iniciativa de conservación de los edificios históricos.

Toda una zona convertida en hotel

Así fue como una serie de acuerdos entre los sectores público y privado dio origen en 2015 al proyecto Hotel Sawara Shōkamachi NIPPONIA, un establecimiento hotelero cuyos edificios se encuentran repartidos por la antigua zona de comerciantes. Esta iniciativa encarna el deseo de recuperación de los habitantes de Sawara y la visión de la empresa Value Management. El propio presidente de la firma fue testigo de la pérdida de edificios valiosos durante el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, de ahí que se propusiera dos objetivos: recuperar los recursos históricos y preservar la cultura para las siguientes generaciones.



Los edificios históricos, repartidos por Sawara, se transformaron en un hotel tras una renovación.

Gracias a un plan de varios años, los edificios históricos, repartidos por Sawara, se transformaron gradualmente en los distintos elementos del hotel: la recepción, las habitaciones, el restaurante… Una vez que se han registrado, los huéspedes dan una vuelta por la zona para ir a las habitaciones o el restaurante y, por el camino, pueden ir entrando en los locales que les llamen la atención. De este modo, si toda la zona es un hotel, se activa la economía local en su conjunto.

La Tienda Nakamuraya, todo un referente de Sawara, empezó siendo la recepción del hotel en 2018, pero luego acabó convirtiéndose en la cafetería que conocemos en la actualidad. Su ubicación hace de ella el lugar perfecto, ya sea como punto de partida de un paseo por la zona o como parada a medio camino.

La historia de la Tienda Nakamuraya

El almacén de tres plantas contiguo al Café VMG es Patrimonio Cultural Tangible de Chiba. Charlamos con Namiki Kayoko, esposa del actual propietario del bazar que alberga el almacén. Su marido pertenece a la quinta generación de la familia.

“El edificio que ocupa ahora la cafetería era, al parecer, una tienda de sal en el período Edo. La primera generación de la familia lo adquirió en 1874 y fundó la Tienda Nakamuraya”, explica Namiki. Dicho sea de paso, los Namiki vivían en el mismo edificio donde se encontraba su negocio.

“Mi marido también se crio aquí. Nada más casarme y venirme a vivir con él, aún era joven y no apreciaba el valor histórico, así que no me gustaban los edificios viejos (risas). Ahora, por el contrario, doy las gracias a los antepasados y al propio edificio”, prosigue.

Cuando se fundó, la Tienda Nakamuraya era un comercio de artículos del hogar y vendía productos cotidianos. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 2001 se dedicaba, al parecer, a la venta de materiales para la elaboración de tatamis. Con la llegada del período Heisei (1989-2019), se convirtió también en un bazar japonés. En el interior del almacén exponen piezas de artesanías tradicionales de Chiba, además de obras de artistas locales y de la propia Namiki.

La última planta del almacén es una especie de minimuseo abierto al público y se puede visitar gratuitamente. Está llena de objetos valiosos que llaman la atención, entre los cuales se cuentan un muñeco del Día de los Niños y una muñeca del Día de las Niñas impresionantes, que han ido pasando de generación en generación, así como un ábaco gigante que usaban los comerciantes en su época. Recomendamos encarecidamente subir a verlos.



Muñeca del Día de las Niñas y muñeco del Día de los Niños que han ido pasando de generación en generación.

Muy cerca de la cafetería se encuentran la casa donde nació Inō Tadataka y un museo dedicado a su figura. Este erudito natural de Sawara recorrió todo Japón a pie para medir el terreno y elaboró el primer mapa del país. El progreso de Sawara, famosa en otro tiempo por el transporte por agua y como lugar de trasiego de muchas personas y mercancías, llegó a calificarse como superior al de la propia Edo (la antigua Tokio). Ahora el Café VMG y el Hotel Sawara Shōkamachi NIPPONIA se han convertido en todo un referente para transmitir esa historia a los siguientes generaciones.

La lluvia dio paso al cielo azul claro del atardecer. Tomamos otro café mientras vemos el reflejo de la luz sobre los adoquines mojados. Recordemos que existe un servicio de autobuses rápidos que salen desde la estación de Tokio con destino a la de Sawara, así que no hay excusa que impida acercarse a esta zona a disfrutar de unos momentos como los que hemos descrito aquí.



Cae la tarde a orillas del río Ono.

Café VMG

Dirección: Chiba-ken Katori-shi Sawara I-1720

Chiba-ken Katori-shi Sawara I-1720 Horario: de 11:00 a 16:00. Los sábados, domingos y festivos la hora de cierre se retrasa media hora. Cerrado los martes por descanso.

de 11:00 a 16:00. Los sábados, domingos y festivos la hora de cierre se retrasa media hora. Cerrado los martes por descanso. Cómo llegar: a unos 12 minutos a pie de la estación de Sawara (JR)

a unos 12 minutos a pie de la estación de Sawara (JR) Sitio web oficial: https://www.nipponia-sawara.jp/cafe

Texto e imágenes: Kawaguchi Yōko.

Imagen del encabezado: Vista completa del Café VMG.

(Traducción al español del original en japonés.)