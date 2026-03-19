Sunpotter Café Nonbiriya: platos originales y hospitalidad propia de los barrios populares de Tokio

Casas tradicionales convertidas en cafés

En esta serie presentamos varias casas tradicionales de Tokio y alrededores convertidas en cafés donde el presente y el pasado se funden, y lo hacemos de la mano de una autora apasionada de las cafeterías. El noveno artículo se lo dedicamos a Sunpotter Café Nonbiriya, un establecimiento que se ubica en Yanaka (Tokio).

Una atmósfera propia de la era Shōwa en un edificio con más de un siglo de historia

En un callejón de Yanaka, barrio por el que hay repartidos varios templos budistas y santuarios sintoístas históricos y que atrae a multitud de turistas, encontramos una casa que llama la atención. Delante del local hay un letrero inspirado en las señales típicas de las paradas de autobús y, tras una caja llena de libros viejos, varias botellas de sake. Llevados por la curiosidad, abrimos la puerta corredera y accedemos al interior, en el que se respira una atmósfera propia de la era Shōwa (1926-1989). En la parte cuyo suelo está entarimado hay varias mesas, en las que da el sol, mientras que la zona que tiene el suelo cubierto de tatamis, ligeramente elevada, la ocupa una mesita con varios cojines. En ella vemos también un estéreo antiguo y un televisor de tubo de rayos catódicos, objetos que evocan costumbres que se han ido perdiendo con el tiempo, como que las familias se sentaran alrededor de la mesa a tomar el té y charlar animadamente.



Los muebles son los originales de la antigua vivienda.

Este espacio está tan cargado de recuerdos de la era Shōwa que uno llega a pensar que se encuentra en un museo de artículos retro propiedad de un coleccionista entusiasmado; sin embargo, todos los objetos son auténticos; por ejemplo, el televisor y la mesita tradicional pertenecían a la familia que vivía aquí antes.

Pedimos un café y una crème brûlée y, mientras los esperamos con ilusión, charlamos con Mosha, la propietaria de la cafetería.

Una antigua papelería que conserva recuerdos de los barrios populares de otro tiempo

Sunpotter Café Nonbiriya es como un álbum que recoge los recuerdos de un siglo de vida y cultura en los antiguos barrios populares de Tokio. Tras la Segunda Guerra Mundial, la vivienda, de dos plantas y construida en madera en 1919, se ganó el cariño de los residentes de la zona como papelería junto a una escuela primaria. Con el tiempo la casa quedó vacía y acabó convirtiéndose en un local compartido en el que diversos comercios pequeños se iban turnando el espacio a diario. Sin embargo, eso cambió en 2016, cuando Mosha y su esposo abrieron la cafetería.



Las estanterías empotradas son las originales de la época en la que el local albergaba una papelería.

Mosha nació en esta zona, donde también pasó su niñez. Mientras van arreglando el edificio, construido hace más de un siglo, ella y su marido se dedican a transmitir los atractivos de la vida propia de Yanaka y los vestigios de las distintas generaciones que habitaron la vivienda.

Según cuenta, para preservar el aspecto original de la propiedad, la han ido reparando paulatinamente, en lugar de llevar a cabo una reforma de gran envergadura; por ejemplo, han cambiado las estrechas tuberías típicas de las kominka (casas tradicionales). Además, hace poco han hecho unos arreglos para mejorar la ventilación y evitar así que la humedad se acumule.

Al parecer, el sótano alberga un refugio antiaéreo que data de la guerra. En cuanto al suelo, aunque ya era de hormigón cuando ocuparon el local, los dueños de la cafetería decidieron rehacerlo y eliminar los escalones, de modo que resultara más accesible para las personas que utilizan bastón y las embarazas.

Hojeando un álbum en blanco y negro

Mosha conserva cuidadosamente un álbum de fotografías en blanco y negro que encontraron en el edificio.

“Al parecer, el padre de la familia que vivía aquí presentaba un concurso de música folclórica que, por aquel entonces, se organizaba en distintos lugares de Japón, de ahí que viajara por todo el país. Entre las fotografías había algunas en las que aparecía vestido como si fuera un artista ambulante, por lo que es posible que también fuera actor. Cuando él estaba fuera, su esposa se pasaba los días administrando la tienda y cuidando de la familia”, explica Mosha.



El reloj de pared funcionaba hasta hace unos años. Incluso hubo un tiempo en el que el propietario de la vivienda se sentaba bajo él.



De la puerta de la tienda, que en otro tiempo también vendía tabaco, cuelga ahora la cortina noren de la cafetería.

Mosha comparó los paisajes de las fotografías con el Yanaka actual e incluso les añadió notas en las que mencionaba, de manera sencilla, dónde las habían tomado. Esta forma de tratar con tanto cuidado unas imágenes en las que aparecen unos desconocidos y el barrio en otro tiempo resulta conmovedora.

Dulces y especialidades locales fascinantes

Obviamente, el único atractivo de esta cafetería no es la antigua casa tradicional donde se encuentra: desde que el establecimiento abrió sus puertas la crème brulée o crema quemada sigue siendo la especialidad de la casa. Cuando era joven, Mosha vio la película francesa Amélie y quedó fascinada, de ahí que decidiera que, si algún día abría su propia cafetería, la carta incluiría, sí o sí, el postre favorito de la protagonista. Al romper el caramelo, crujiente y fragante, aparecen unas natillas suaves, cuyo dulzor se esparce por el paladar con cada bocado.



Café y crème brulée o crema quemada, plato estrella de la carta de Sunpotter Café Nonbiriya.

Los granos de café los compran en varios lugares. Uno de ellos es Hyaqtoh Coffee, una cafetería del barrio tokiota de Komagome en la que Mosha trabajaba antes y que tiene su propia tostadora.

El chai, que sirve para calentar el cuerpo en los meses fríos, se elabora siguiendo una receta original: chile rojo, anís estrella, clavo y, como ingrediente sorpresa, yuzu. Además, el jengibre, que se usa en grandes cantidades, acentúa el sabor.



Chai con aroma a jengibre, dango de sésamo caseros y pasas, compradas directamente a unos agricultores.

La comida aquí servida esconde pequeños placeres que sorprenden al comensal. Por ejemplo, el omuraisu negro, que, como su propio nombre indica, se compone de una tortilla francesa que cubre un arroz completamente negro. El color se debe a la tinta de calamar, que le otorga mucho umami; lleva, además, una gran cantidad de marisco. Recomendamos tomarlo a mediodía.



Omuraisu negro y Super Mario furai, dos especialidades de la casa.

A última hora de la tarde la cafetería se convierte en bar. Uno de los platos populares de esta franja horaria es el Super Mario furai, elaborado con champiñones. El nombre refleja el espíritu juguetón del local a través de un juego de palabras que no pasa desapercibido incluso entre la clientela que viene de turismo a Japón: recargar las pilas gracias a los hongos, como en el famoso videojuego. Los champiñones fritos casan maravillosamente con la salsa tártara casera que los condimenta y son el acompañante perfecto para una cerveza o un vino.

Una nueva página en el álbum

En Sunpotter Café Nonbiriya transmiten a la clientela, como quien no quiere la cosa, la cultura intangible que ha calado hondo en los antiguos barrios populares de Tokio: la costumbre de saludar por la calle a los conocidos y la de disfrutar de los callejones y los locales pequeños yendo de bar en bar o de cafetería en cafetería. En cierto sentido, este establecimiento se ha convertido en la conserjería del barrio de Yanaka.



El nombre del local surge de un juego de palabras con sanpo; esto es, “paseo”, y el neologismo pottering, una palabra adaptada del inglés que ha adquirido un nuevo significado en japonés: dar vueltas a gusto por la ciudad, por ejemplo, en bicicleta.

“Queremos usar los intercambios del día a día para preservar los elementos de la cultura culinaria que nos parecen bonitos y la costumbre cotidiana de cuidar de los demás mediante las pequeñas interacciones con nuestros vecinos”, explica Mosha.

El álbum de Sunpotter Café Nonbiriya aumenta a diario y adquiere un grosor invisible, pues incluso la clientela que abre la puerta corredera deja su propia impronta en las fotos que contiene. La historia, que comenzó hace cien años, sigue acumulando páginas a día de hoy.

Sunpotter Café Nonbiriya

Dirección: Tōkyō-to Taitō-ku Yanaka 5-2-29

Tōkyō-to Taitō-ku Yanaka 5-2-29 Horario: de 11:30 a 15:00 y de 18:00 a 23:00. Los sábados, domingos y festivos, en horario ininterrumpido, de 11:00 a 23:00. Cerrado los miércoles y los jueves por descanso. Solo se aceptan pagos en efectivo.

de 11:30 a 15:00 y de 18:00 a 23:00. Los sábados, domingos y festivos, en horario ininterrumpido, de 11:00 a 23:00. Cerrado los miércoles y los jueves por descanso. Solo se aceptan pagos en efectivo. Cómo llegar: a unos ocho minutos a pie de la estación de Nippori (JR)

a unos ocho minutos a pie de la estación de Nippori (JR) Sitio web oficial: https://nonbiriya.jp/

Texto e imágenes: Kawaguchi Yōko.

Imagen del encabezado: El Sunpotter Café Nonbiriya visto desde el frente.

(Traducción al español del original en japonés)