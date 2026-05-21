Los utensilios de cocina cien por cien japoneses que más interesan a los turistas extranjeros

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

Cada vez son más los turistas procedentes de otros países que se acercan a Kappabashi, una calle tokiota donde se venden utensilios de cocina. Exploramos los atractivos del menaje japonés de la mano del dueño de Iidaya, una tienda del sector que tiene muchos años de historia y ha conquistado a los visitantes foráneos.

Más turismo extranjero en una calle dedicada a los profesionales

Kappabashi, una calle comercial de Tokio especializada en la venta de utensilios de cocina, se encuentra entre dos de los lugares más turísticos de la capital nipona: Asakusa y Ueno. A ambos lados de la avenida, cuya longitud asciende a 900 metros, se agrupan alrededor de 170 establecimientos dedicados a todo lo relacionado con la gastronomía. Entre ellos se cuenta Iidaya, que lleva en la misma esquina, en el medio de la calle, desde que abrió sus puertas en 1912; allí encontraremos un sinfín de artículos para cocinar.

Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente de Iidaya, lleva el negocio de una forma que escapa a lo convencional: asiste a ferias y exposiciones comerciales, donde él mismo prueba las novedades. Si hay algo que cree que hará feliz a la clientela, enseguida decide hacerse con ello para venderlo. Así pues, en su tienda hay más de 8.500 tipos de utensilios de cocina, que ocupan todo el espacio disponible, del techo al suelo. Por ejemplo, solo la selección de ralladores oroshigane está compuesta de 250 clases distintas. Con todo, a él no le parecen suficientes.



Sección de ralladores. Las tarjetas de presentación, de color amarillo, contienen información sobre las ventajas de cada producto.

Al personal no se le escapa ni un solo comentario de la clientela respecto a los productos que les gustaría encontrar en la tienda: por muy peculiar que pueda parecer una petición, la apuntan en un cuaderno que tienen. La idea subyacente es que las existencias disponibles a raíz de lo que ha dicho un cliente se venderán seguro; por consiguiente, el deseo de intentar responder a las necesidades de la gente es lo que ha hecho que aumente la selección. Por otra parte, si algo no está a la venta, lo desarrollan ellos mismos con la ayuda de un fabricante. De hecho, los artículos originales creados a partir de las ideas de los propios usuarios se han convertido en productos estrella de Iidaya.

En este contexto, Iidaya y el resto de los comercios que conforman Kappabashi están viendo como el turismo extranjero acude allí en masa. Según Iida, la calle antes estaba dedicada exclusivamente a los profesionales. Sin embargo, hace unos 15 años los medios de comunicación empezaron a describir la zona como la meca de los utensilios de cocina, de ahí que comenzaran a visitarla las amas de casa y demás personas de a pie amantes de la cocina. Con todo, en aquel entonces casi no había turistas de otros países.

“Hace una década nos pedían hacer los trámites de exención del impuesto sobre el consumo una vez al año, y si acaso. Eran clientes que habían venido de cerca: China, Corea del Sur, Taiwán…”, explica Iida. Hubo una época en que los turistas de otros países se volvían locos con las muestras de comida que se colocan en las vitrinas de los restaurantes. Ahora todas las tiendas —de menaje, de utensilios de repostería y de cuchillos, por citar algunos ejemplos— se llenan de gente y Kappabashi en su conjunto se ha transformado en un lugar turístico. “El turismo extranjero ha aumentado vertiginosamente tras la pandemia. Recibimos a mucha gente de Europa y de las Américas; por ejemplo, de Francia, España, y Estados Unidos, e incluso de Australia y Brasil. En los últimos años ha habido también un repunte del turismo de Oriente Medio y el Sudeste Asiático”, prosigue.



Iida conversando en el laboratorio de utensilios de cocina.

Lo que hace diferentes a los utensilios de cocina japoneses

Aunque hay muchas personas que se acercan a Kappabashi aprovechando que han ido de turismo a Asakusa, Iida cuenta que desde hace unos años se observa un claro aumento de la gente que va expresamente a comprar un artículo determinado. Esto se debe a que está permitido sacar fotos dentro del establecimiento. Consecuentemente, algunos turistas de otros países han compartido en redes sociales las estanterías llenas de productos o el momento en el que hacían sus compras. Entre ellos se cuentan también personas influyentes (influencers) cuyos seguidores acuden a la tienda tras haber visto alguna publicación al respecto. “Ahora mismo las redes sociales tienen una repercusión impresionante. Por ejemplo, nos han llegado a preguntar si teníamos una tabla de cocina que había salido en un programa de televisión o en una película japonesa estrenada en el extranjero. Me sorprende lo entendida que se ha vuelto la gente”, señala el dueño de Iidaya.

No obstante, salvo aquellos utensilios específicos de la cocina japonesa, se supone que se pueden encontrar artículos similares en otros países. De hecho, habrá mucha gente que ya tenga alguna herramienta parecida. Entonces, ¿por qué quieren comprar estos enseres expresamente en Japón?

“Uno de los motivos es la calidad de los productos hechos en Japón. A fin de cuentas, son excelentes, pues no se estropean con facilidad”, afirma Iida. Otro de los atractivos es la gran variedad de artículos a la venta. Al parecer, en Iidaya tuvieron una vez un cliente que, cuando vio la cantidad de opciones disponibles para un solo producto, se mostró superinteresado y gritó que le parecía una locura.



Iida encargó varias decenas de ralladores para hacer una comparativa.



Cucharones originales de Iidaya, disponibles en varias medidas, desde 1 cm3 hasta 2.000 cm3. No dejan de recibir pedidos de todo el mundo.

Mediante la investigación, tanto en Japón como en el extranjero, Iida se ha dado cuenta de que en Europa y Norteamérica, aunque un utensilio sea difícil de usar, la norma es que sean los usuarios los que se adapten a este. En Japón, sin embargo, ocurre lo contrario: las herramientas se ajustan a quien las vaya a utilizar. Por ejemplo, se fabrican enseres fáciles de agarrar si se tienen las manos pequeñas o que las personas zurdas puedan usar sin mayor dificultad. Hay flexibilidad a la hora de responder a la demanda de las minorías y se recurre a la creatividad para hacer mejoras.

“Hay una variedad abundante de utensilios porque estos se hacen pensando en la comodidad de los usuarios. Otro factor determinante es la gran cantidad de fabricantes que existen. Creo que en el extranjero se valora la meticulosidad característica de Japón, país que destaca por su saber hacer manufacturero”, opina Iida.

Los utensilios de cocina pueden comprarse prácticamente en cualquier establecimiento: tiendas de todo a cien yenes, de bricolaje, grandes almacenes… Precisamente por eso en Iidaya no tienen productos disponibles por doquier, sino una amplia selección de artículos adaptados a necesidades muy concretas. Es una tienda donde se alegran cuando ven la cara de felicidad de los clientes que justo han encontrado lo que estaban buscando.

Los diez utensilios de cocina japoneses que más se venden entre los turistas extranjeros

Ralladores oroshigane Morteros estriados y manos de mortero Moldes para onigiri y esterillas de bambú para sushi Utensilios de corte pequeños (peladores, mandolinas…) Teteras de hierro y coladores de té Ollas de barro y cazos de aluminio con mango de madera (yukihiranabe) Sartenes Sartenes para hacer tamagoyaki y palillos para cocinar Tablas de cocina Dispensadores de salsa de soja y batidores de miso

Imágenes: Nomura Kazuyuki

Imagen del encabezado: Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente de Iidaya, posando delante de la tienda.

(Traducción al español del original en japonés)