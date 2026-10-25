Una breve historia de Studio Ghibli: cuatro décadas de clásicos de animación

La imaginación de Ghibli a través del pensamiento de posguerra

Impulsado por el genio creativo de Miyazaki Hayao y Takahata Isao, Studio Ghibli ha creado una lista de clásicos de anime sin precedentes que revolucionaron la industria japonesa y dieron nueva forma al cine internacional.

Un viento del desierto

Studio Ghibli fue fundado en junio de 1985. El éxito de taquilla de Kaze no tani no Naushikā (Nausicaä del valle del viento), de Miyazaki Hayao, producida el año anterior por Topcraft, llevó a Tokuma Shoten (editorial de Animage que publicara por primera vez el manga original de Nausicaä) a financiar la creación del estudio.

Miyazaki Hayao y Takahata Isao, ambos con experiencia trabajando para Tōei Animation, fueron figuras centrales en la nueva empresa, la cual se creó para producir largometrajes. El nombre “Ghibli” viene de una palabra árabe que denota el viento cálido del desierto del Sahara, término que se usó también como nombre para un aeroplano italiano de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Miyazaki, entusiasta de los aviones, eligió el nombre para representar el remolino que el estudio pensaba crear en medio de la industria japonesa de la animación.



Nausicaä del valle del viento se produjo antes de que existiera Studio Ghibli, pero la empresa adquirió los derechos de autor más adelante, y se suele considerar parte del cánon de Ghibli. (© 1984 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli, H)

Un proyecto temerario

El primer largometraje oficial de Ghibli fue Tenkū no shiro Rapyuta (El castillo en el cielo, 1986). Como Nausicaä, lo dirigió Miyazaki y lo produjo Takahata. Después, en abril de 1988, llegó el doble lanzamiento de Tonari no Totoro (Mi vecino Totoro), de Miyazaki, y Hotaru no haka (La tumba de las luciérnagas) de Takahata. Aquella fue la única vez en la historia de Ghibli que realizaron un estreno simultáneo de dos largometrajes, algo que causó una tensión enorme en el departamento de producción, entre otras cosas porque ninguno de los dos directores estaba dispuesto a hacer compromisos en cuanto a la calidad de su obra. La página web de Ghibli describe esa época como un “proyecto temerario”.

El doble lanzamiento no fue un récord de taquilla, en parte porque no coincidió con la temporada de vacaciones de verano. No obstante, las películas obtuvieron un éxito aplastante de crítica, y cimentaron la fama de Studio Ghibli dentro del mundo cinematográfico japonés.



El castillo en el cielo (1986 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli), a la izquierda, y Mi vecino Totoro (© 1988 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli).

Éxitos de taquilla

El primer gran éxito de taquilla del estudio llegó con Majo no takkyūbin (Nicky, la aprendiz de bruja / Kiki: entregas a domicilio, 1989), la película japonesa más taquillera del año. En ese momento, Suzuki Toshio, quien había estado involucrado con el estudio mientras trabajaba como editor en jefe de Animage, dejó la revista para convertirse en productor a tiempo completo para Ghibli. A principios de los noventa llegó una sucesión de éxitos, con Omohide poro poro (Recuerdos del ayer / Los recuerdos no se olvidan, 1991) y Heisei tanuki gassen Ponpoko (Pompoko, 1994), de Takahata, y Kurenai no buta (Porco Rosso, 1992), a medida que Ghibli adquiría un puesto fijo en las listas de películas más taquilleras de cada año.



Nicky, la aprendiz de bruja (© 1989 Eiko Kadono / Hayao Miyazaki / Studio Ghibli, N), a la izquierda, y Porco Rosso (© 1992 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli, NN).

A partir de 1989 el estudio comenzó a revisar sus operaciones, en especial respecto a las condiciones de su equipo y el reclutamiento y entrenamiento de nuevos animadores. En la industria japonesa de la animación la práctica usual había sido durante mucho tiempo pagar por obra completada: los honorarios se ajustaban por dibujo o cel pintado. Esto quería decir que no importaba el éxito que obtuviera Nicky: este no se vería reflejado en las ganancias del equipo en el momento.

Durante las discusiones sobre el futuro del estudio, Miyazaki propuso que se hiciera a los miembros del equipo empleados a tiempo completo y se introdujera un sistema de salario fijo. La política resultante perseguía duplicar los sueldos al tiempo que se enfocaba en el reclutamiento y entrenamiento de nuevos talentos.

En 1992 el estudio se mudó dentro de Tokio, desde Kichijōji a un nuevo edificio en Higashi-Koganei, donde sigue hoy día.



El estudio de producción 1 de Studio Ghibli en Koganei, Tokio. (© Jiji)

Éxito internacional

Miyazaki comenzó a trabajar en Mononoke hime (La princesa Mononoke) en 1995, con un presupuesto de 2.000 millones de yenes, el doble que para otras películas de Ghibli. El director se enfrentó a dudas significativas respecto a la viabilidad comercial de su proyecto histórico, pero tras el estreno de la película en verano de 1997, 16 años tras su concepto inicial, esta se convirtió en un enorme éxito. Sus ganancias totales en taquilla, 20.200 millones de yenes, fueron muy superiores a las de otras películas nacionales, y llegaron incluso a sobrepasar las de E.T., el éxito de 1982, para convertir La princesa Mononoke en la película más taquillera de la historia de Japón.

El siguiente largometraje de Miyazaki, Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro, 2001), tuvo un éxito aún más espectacular. Fue la primera película de animación que ganó un Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y el primer y único largometraje de habla no inglesa en ganar el Óscar a la Mejor Película de Animación, hasta que Miyazaki volvió a recibir la estatuilla con Kimitachi wa dō ikiru ka (El chico y la garza, 2023). Durante 19 años, hasta 2020, El viaje de Chihiro mantuvo el récord de película más taquillera de la historia de Japón.



La princesa Mononoke (© 1997 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli, ND), a la izquierda, y El viaje de Chihiro (© 2001 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli, NDDTM).



El castillo ambulante / El increíble castillo vagabundo (© 2004 Diana Wynne Jones / Hayao Miyazaki / Studio Ghibli, NDDMT), a la izquierda, y Ponyo (© 2008 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli, NDHDMT).

Tras El viaje de Chihiro Miyazaki dirigió Hauru no ugoku shiro (El castillo ambulante / El increíble castillo vagabundo, 2004), obra que ganó la Osella de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia por su excelente contribución técnica, y Gake no ue no Ponyo (Ponyo en el acantilado / Ponyo y el secreto de la sirenita, 2008). La industria empezaba a adoptar los gráficos en 3D como estándar, y Ponyo llamó la atención por su compromiso a mantener un estilo tradicional de animación producida a mano.

Studio Ghibli fue subsidiaria de Tokuma Shoten hasta 2005, año en que se convirtió en una empresa independiente. (En 2023 pasó a ser subsidiaria de Nippon Television.)

Nuevas caras

Para la década de 2010 el mayor reto del estudio era formar a una nueva generación de directores que tomaran el relevo de Miyazaki y Takahata. A comienzos de esa década Yonebayashi Hiromasa dirigió Karigurashi no Arietti (Arrietty y el mundo de los diminutos / El mundo secreto de Arriety, 2010), mientras que Miyazaki Gorō (hijo de Hayao) hacía lo propio con su segundo largometraje, Kokuriko-zaka kara (La colina de las amapolas, 2011), tras haber debutado con Gedo senki (Cuentos de Terramar, 2006).

2013, por otro lado, marcó un gran hito para los dos veteranos directores: Kaze tachinu (El viento se levanta / Se levanta el viento), de Miyazaki, se estrenó en julio, y Kaguya-hime no monogatari (El cuento de la princesa Kaguya) lo hizo en noviembre. Habían pasado catorce largos años desde que Takahata dirigiera su película anterior. (Falleció en 2018.)

El 6 de septiembre de 2013 Miyazaki celebró una rueda de prensa en la que anunció, de pronto, que se retiraba de la dirección de largometrajes. En julio de 2014 se estrenó el segundo largometraje de Yonebayashi, Omoide no Mānī (El recuerdo de Marnie); el mes siguiente el estudio anunció la disolución e hiato temporal de su departamento de producción.

Regreso a la silla de director

Incluso tras anunciar que abandonaba los largometrajes, la pasión de Miyazaki por la creación cinematográfica no se había apagado. Comenzó a trabajar en Kemushi no Boro (Boro la oruga), un cortometraje destinado a proyecciones en el Museo Ghibli de Mitaka, Tokio. En 2017 el estudio contrató a nuevos artistas para trabajar en la obra, y el departamento de producción se puso en marcha de nuevo. Mientras desarrollaba Boro, Miyazaki sintió deseos de dirigir un nuevo largometraje.

En 2023 Ghibli estrenó El chico y la garza, el primer largometraje de Miyazaki en diez años. Se convirtió en un éxito internacional y le supuso al director su segundo Óscar a la Mejor Película Animada. En 2024 el estudio se convirtió en la primera empresa de producción cinematográfica en recibir una Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes.



Mahito y el pájaro que da título a El chico y la garza. (© 2023 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli)

A lo largo de los últimos años Ghibli ha incrementado su público gracias al streaming. Al mismo tiempo sigue sin aparecer un sucesor con la misma brillantez creativa que Miyazaki, que tiene ya 85 años. Los aficionados al anime sin duda esperan con ilusión el siguiente capítulo de la historia de Studio Ghibli.

Hitos de Studio Ghibli

Marzo de 1984: Estreno de Nausicaä del valle del viento antes de la fundación de Studio Ghibli, aunque ahora se suele considerar parte del canon del estudio.

Junio de 1985: Fundación de Studio Ghibli.

Agosto de 1986: Estreno de El castillo en el cielo, el primer largometraje oficial de Ghibli.

Abril de 1988: Doble estreno de Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas.

Julio de 1989: Estreno de Nicky, la aprendiz de bruja, que se convierte en la película japonesa más taquillera del año.

Julio de 1996: Un contrato de distribución con Walt Disney extiende el alcance global de Ghibli.

Julio de 1997: Estreno de La princesa Mononoke, que se convertiría después en la película más taquillera de la historia de Japón.

Julio de 2001: Estreno de El viaje de Chihiro, que se convierte en la película más taquillera de la historia de Japón; mantedría el título hasta 2020. Gana el Oso de Oro en Berlín en 2002, y el Óscar a la Mejor Película Animada en 2003.

Octubre de 2001: El Museo Ghibli abre en Mitaka, en el oeste de Tokio.

Noviembre de 2004: Estreno de El castillo ambulante, película que obtendría una Osella de Oro por su excelente contribución técnica.

Septiembre de 2013: Miyazaki Hayao anuncia que abandona la dirección de largometrajes tras el estreno de El viento se levanta.

Mayo de 2017: Miyazaki se retracta oficialmente de su anuncio de 2013.

Noviembre de 2022: El Ghibli Park abre en la prefectura de Aichi.

Julio de 2023: Estreno de El chico y la garza, película que gana el Óscar a la Mejor Película de Animación en 2024.

Mayo de 2024: Studio Ghibli recibe una Palma de Oro honoraria en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

(Imagen del encabezado: Miyazaki Hayao, a la izquierda, y Takahata Isao en una entrevista sobre Recuerdos del ayer en noviembre de 1990 - © Kyōdō.)