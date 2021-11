Dos nuevas introducciones al Sutra del corazón: su relevancia en tiempos de pandemia

El Sutra del corazón solo tiene unos 260 caracteres, pero se dice que es la cristalización de toda la sabiduría budista. Reconocido al instante por muchos en Japón, así como por los budistas de todo el mundo, es relativamente poco conocido en Occidente. En 2020, Alex Kerr y Frederik L. Schodt publicaron libros para el lector general sobre el Sutra del corazón.

Un sutra con treces siglos de historia

Los nombres de Alex Kerr y Frederik L. Schodt resultan familiares para quienes disfrutan leyendo sobre Japón. Entre los libros de Kerr figuran Lost Japan (El Japón perdido, publicado por primera vez en japonés en 1993 y en inglés en 1996), unas memorias sobre el tiempo que vivió en la remota Shikoku explorando el kabuki, el arte y la caligrafía, y Dogs and Demons (Perros y demonios, 2002), una polémica sobre lo que él denominó el “malestar moderno” de Japón. También ha estado muy involucrado en la promoción del turismo en Japón y en la conservación de su arquitectura tradicional.

Por su parte, el autor y lingüista Schodt es más conocido por su trabajo sobre el manga japonés, a partir de su obra de 1993 Manga! Manga! The World of Japanese Comics (¡Manga! ¡Manga! El mundo del cómic japonés), y su traducción The Osamu Tezuka Story (La historia de Osamu Tezuza, 2016). También ha escrito libros sobre robots y la historia moderna temprana de Japón. Sin embargo, a pesar de sus muy diferentes currículos, algo que los escritores comparten es una fascinación (podría decirse que obsesión) durante décadas por el Sutra del corazón. Esto ha dado lugar a dos nuevos libros: My Heart Sutra: A World in 260 Characters (El Sutra del corazón: Un mundo en 260 caracteres) de Schodt, y Finding the Heart Sutra (Buscando el Sutra del corazón), de Kerr.

A lo largo de los años se han escrito innumerables comentarios sobre el sutra, cuyas primeras versiones existentes se remontan al siglo VII de la era común, pero casi todos ellos han sido escritos por académicos budistas o por budistas practicantes. Sin embargo, a pesar de la erudición de Kerr y Schodt y de su evidente fascinación por el sutra, ninguno de los dos es académico, ni sacerdote budista, ni siquiera budista. Y como sugieren los títulos de sus obras, aunque difieren en el estilo, ambos libros son profundamente personales y están dirigidos al público no especializado. Parece una coincidencia casi cósmica que dos libros de este tipo sobre el sutra aparecieran en 2020.

Alex Kerr: Un misterio con el vacío en el centro

ENTREVISTADOR Dos libros que salen a la vez y sobre el mismo tema, parece una gran coincidencia. ¿Se ha convertido el Sutra del corazón en un tema de actualidad?

ALEX KERR Bueno, creo que siempre ha estado de actualidad... cada año se publican probablemente diez libros nuevos sobre el Sutra del corazón. Parece que de repente es un tema importante, pero en realidad siempre lo ha sido. La mayoría de los libros están escritos por monjes y sacerdotes, y también hay mucho material académico.

ENTREVISTADOR ¿Para quién escribió su libro?

KERR Mi público no son los eruditos, ni los budistas, aunque creo que los budistas sacarán mucho provecho de él y los eruditos también. Mi lector ideal, tal y como yo lo veo, es alguien que está interesado en la sabiduría asiática, que tiene curiosidad por el budismo y por la filosofía asiática, pero que no es necesariamente un experto, ni un devoto converso.

ENTREVISTADOR ¿Le preocupaba que algunas partes del Sutra del corazón fueran difíciles de explicar a alguien que no estuviera familiarizado con el budismo?

KERR Yo diría que resulta difícil casi todo, ¿verdad? El Sutra del corazón es desconcertante y siempre lo ha sido. Es algo que nadie podrá entender del todo a menos que sea el mismísimo Buda. Así que lo único que podemos hacer es abordarlo desde diferentes puntos de vista, lo que, por cierto, aporta el otro aspecto, que es la relación con la propia vida. Y eso también es tradicional. Muchos comentaristas han hablado de ello y yo también. Está entretejido con episodios de mi propia vida que me atrajeron al Sutra del corazón y me hicieron pensar en el Sutra del corazón... especialmente mis mentores, David Kidd y William Gilkey. David Kidd era el materialista glamoroso y William Gilkey era el antiguo gurú de la espiritualidad. Los dos eran en realidad amigos íntimos y se querían, pero tenían puntos de vista absolutamente opuestos.



Finding the Heart Sutra: Guided by a Magician, an Art Collector, and Buddhist Sages from Tibet to Japan (Buscando el Sutra del corazón: Guiado por un mago, un coleccionista de arte y sabios budistas desde el Tíbet hasta Japón)

Por Alex Kerr

Publicado por Allen Lane (noviembre de 2020)

ISBN: 978-0241468456

ENTREVISTADOR Además de la erudición budista, su libro toca algunas ideas muy modernas, ¿no es así?



KERR Por supuesto. Mi libro establece muchos paralelismos con las matemáticas, la física y otros campos, porque ahora sabemos más sobre el universo, al menos desde un punto de vista físico o matemático. Esto nos permite comprender mejor el concepto central del Sutra del corazón, que es la vacuidad. La vacuidad tiene mucho más sentido ahora que sabemos que no existen cosas como los átomos, los electrones y demás. Solo hay un mar de posibilidades espumosas que está fundamentalmente vacío.

ENTREVISTADOR Pero creo que no menciona la pandemia de la COVID-19 en absoluto en el libro.

KERR Terminé el libro en medio de la pandemia. No menciono la pandemia porque no pretendo ser actual. Además, empecé a trabajar en esto hace casi cuarenta años y comencé a escribirlo hace unos cinco o seis años. Es un lapso mucho más amplio. Pero tengo que decir que, personalmente, la pandemia sí que ha traído el vacío a casa. La vida se ha detenido en muchos sentidos, y eso fue un encuentro cercano con el vacío que había visto teóricamente.

ENTREVISTADOR ¿El Sutra le ha proporcionado consuelo?

KERR Lo ha hecho, sí. Cito a Andy Warhol ahí diciendo que la cura a toda la tristeza son las palabras “¿Y qué?”. Ese “¿Y qué?” es el “¿Y qué?” cósmico del gran universo vacío, en el que no somos nada y no importamos. Y esa es la idea central, la visión original del budismo.

ENTREVISTADOR En su libro describe de forma bastante llamativa el sutra como “un motor de poder mágico”. ¿Podría explicarlo?

KERR Aquí es donde difiero, creo, de la mayoría de los comentaristas modernos. Tradicionalmente, todo el mundo entendía que el sutra en sí tenía un poder mágico, y especialmente que las últimas cuatro líneas del mantra al final tenían la capacidad de cambiar el mundo. Y yo también lo creo.

ENTREVISTADOR Al escribir este libro, ¿encontró respuestas a alguna pregunta personal?

KERR He tenido grandes momentos de “¡Eureka!”. Me gustan las matemáticas y la teoría de los números. Lo que sabemos sobre el big bang o el caos de los números nos lleva a pensamientos muy interesantes sobre cómo se puede empezar con nada y acabar con toda esta proliferación de cosas del mundo que nos rodea. Y luego, por supuesto, están las cuestiones personales sobre lo que haces cuando llegas a una etapa de tu vida, en la que estás en un punto donde, de repente, has vuelto a la casilla cero. ¿Merece la pena hacerlo? ¿Quién soy yo?

ENTREVISTADOR Entonces, ¿la escritura del libro estuvo relacionada con una etapa de su vida?

KERR No exactamente, porque empecé a leer el Sutra del corazón hace cuarenta años. Es casi lo contrario. Es como si me propusiera escribir sobre el vacío y justo en el momento en que lo terminé, ¡BUM!, la vacuidad apareciera y llamara a la puerta. [Risas]

ENTREVISTADOR ¿Hay algo en el sutra que todavía le desconcierte?

KERR ¡Sí, todo! Pero el elemento mágico nunca dejará de fascinarme. Y, como señalo en el libro, los monjes zen de Japón vacían su mente, pero un amigo monje tibetano dijo: “Qué aburrimiento, sentarse frente a una pared y vaciar la mente. Nosotros sí estamos haciendo algo”. Porque desde su punto de vista, la meditación tibetana estaba cambiando el mundo para mejor.

Ese es un concepto muy interesante que también está incorporado en el Sutra del corazón y de nuevo plantea estas preguntas: “Si todo está vacío, ¿por qué molestarse en hacer algo?” “¿Por qué tratar de mejorar el mundo de todos modos?” Todo es una paradoja. Todo es un misterio. Nunca se resuelve. Nunca dejaré de darle vueltas a esto.

Frederik L. Schodt: La forma es el vacío, el vacío es la forma

ENTREVISTADOR ¿Por qué llamó a su libro My Heart Sutra?

FREDERIK L. SCHODT Porque se trata de mi exploración del Sutra del corazón... es una exploración de cómo me interesé en él y de lo que significa. Para mí es algo muy personal, y no pretendo ser una autoridad mundial en el Sutra del corazón. No me levanto a las cinco de la mañana y medito todos los días, digámoslo así. Así que esta es mi historia sobre lo que he aprendido y lo que significa para mí. Espero que pueda resonar con las personas... que se inspiren para aprender un poco más.

ENTREVISTADOR ¿Cómo conoció el Sutra del corazón?

SCHODT Lo escuché recitar a Allen Ginsberg en Los Ángeles en 1974. Era un periodo de mi vida en el que intentaba comprender muchas cosas. Simplemente me atrajo. Pero incluso antes de oír a Ginsberg recitarlo, en 1972 había asistido a una clase sobre budismo y religión en el Sur de Asia en la Universidad de California en Santa Bárbara. Mientras escribía el libro, encontré unos apuntes que tenía de la clase... en algún lugar dice de forma garabateada: “Esto es todo lo que necesitas saber”.

La parte del mantra se convirtió en mi “recurso”. Cuando realmente necesitaba concentrarme en algo, solía recitar el mantra. Más tarde, cuando estaba en un vuelo de avión de San Francisco a Los Ángeles, el capitán dijo que había problemas con uno de los motores. En ese momento empecé a pensar: “Bueno, es hora de que me calme un poco, y realmente debería pensar en el Sutra del corazón”. Pero en ese momento no sabía cómo recitarlo en su totalidad.



My Heart Sutra: A World in 260 Characters (Mi Sutra del corazón: Un mundo en 260 caracteres)

Por Frederik L. Schodt

Publicado por Stone Bridge Press (diciembre de 2020)

ISBN: 978-1611720624

ENTREVISTADOR ¿Siempre pensó en escribir un libro sobre el sutra?

SCHODT Había pensado seriamente en escribir un libro sobre ello en 2006 o 2007, pero la idea era hacerlo en una escala mucho mayor. En el ínterin, salieron más libros y decidí que debía escribir algo que me fuera para mí y que me supusiera un desafío, para ver si podía aprender por mi cuenta. Y eso implicaba memorizarlo todo e interiorizarlo.

El Sutra del corazón es también una forma de explorar no solo el sutra en sí, sino lo que a menudo se denomina la “teoría de la vacuidad”, que impregna el budismo Mahayana en particular. Cuanto más aprendía sobre ello, pensaba: “Es muy provocativo, y de hecho encaja al menos con mi visión moderna del mundo y la importancia de ser capaces de deconstruir nuestras realidades”.

ENTREVISTADOR ¿Está hablando de la famosa afirmación del sutra: “El vacío es la forma y la forma el vacío”?

SCHODT Sí, eso es solo una parte. Creo que la mayoría de las personas que escriben sobre el Sutra del corazón tienden a centrarse en la teoría de la vacuidad, que es el componente intelectual. Originalmente, creo que se enfocaban en el mantra que era un atractivo talismán en China. Se recitaba más bien para alejar el mal, curar enfermedades, rezar por cosas mejores, etc. Pero en inglés, dice que este es el “mantra supremo, el último mantra”. Eso también se puede traducir como magia.

ENTREVISTADOR Para los que no conocen el Sutra del corazón, ¿hay algo en la cultura occidental con lo que se pueda comparar en términos de importancia cultural?

SCHODT Se podría comparar con una oración. En el cristianismo existe el Padre Nuestro. Cuando tu avión cae en picado, ¿qué rezas? Si eres musulmán, tendrás algo que probablemente puedas sacar de tu cajón mental y recitarlo para estabilizar la mente y obtener valor, fuerza y algún tipo de claridad.

ENTREVISTADOR ¿Cómo le ayudó ser lingüista en este libro?

Obviamente, me ayudó mucho. Soy bastante bilingüe en inglés y japonés, y eso me ayudó a hacer entrevistas en Japón y a conectar con monjes y eruditos. Aunque no soy un experto en chino, es obvio que hay un solapamiento en cuanto a los sistemas de escritura. Y mi mujer es china. Así que también me interesa China, y especialmente esa época. Si tuviera que renacer en China, me encantaría estar en la dinastía Tang. [Risas] También he viajado bastante por China y siempre estoy buscando el Sutra del corazón o cualquier cosa que tenga que ver con él. Me gustan las cosas, las cosas físicas. En este pequeño espacio aquí en casa, tengo toneladas de libros del Sutra del corazón, tazas con el Sutra del corazón en ellas. Llevo un anillo del Sutra del corazón. Tiene inscritos los 260 caracteres.

ENTREVISTADOR Usted escribe mucho sobre el erudito y traductor del siglo VII, Xuanzang, de quien tradicionalmente se dice que trajo el Sutra del corazón desde la India.

SCHODT Es una persona que me parece asombrosa. Su viaje a la India está muy bien documentado. Hay arqueólogos e historiadores del budismo que han ido a la India y han podido confirmar muchas de las cosas que figuran en el informe que escribió para el emperador a su regreso. También es fascinante leer cómo algunos de los exploradores de principios del siglo XX eran devotos de Xuanzang.

ENTREVISTADOR Pero usted también se centra bastante en el debate sobre la autenticidad de la “traducción” de Xuanzang.

SCHODT La profesora y académica Jan Nattier escribió una tesis sobre que el Sutra del corazón podría ser un sutra apócrifo, en el sentido de que podría no haber sido creado en la India. Su tesis, escrita en la década de los noventa, fue muy controvertida. En Japón, la idea de que el Sutra del corazón pudo haber sido compilado primero en China sigue siendo una zona algo delicada; incluso los eruditos se inclinan a pensar que, por supuesto, vino de la India. La mayoría de los estudiosos de Occidente, al menos, consideran que el sutra se compiló en China, pero puede haber incorporado elementos de otros sutras importados más directamente de la India.

La tradición budista es tan larga y tan profunda en Japón que se encuentra mucha más resistencia si se intenta decir que un sutra sagrado puede no haber sido las palabras exactas de Buda o puede no haber emanado realmente de la India, incluso. O decir que, en realidad, la versión sánscrita fue retrotraducida del chino, que es una cosa que Nattier ha sugerido.

Personalmente, me fascinó este debate que ha agitado el mundo académico y los estudios budistas desde que Nattier publicó su artículo. Pero nada está establecido al cien por cien, porque siempre cabe la posibilidad de que alguien encuentre un texto perdido en el desierto en algún lugar como Xinjiang que tenga una visión completamente diferente de esto.

ENTREVISTADOR ¿Tiene algún consejo para aquellos que quieran explorar el Sutra del corazón?

SCHODT Ahora se puede entrar en YouTube y escuchar a la gente cantando en japonés, chino, birmano, en todo el mundo. A mí me fascinan los cantos. Hay una calidad rítmica que se puede lograr con el Sutra del corazón porque es corto y no es tan complicado como muchos sutras budistas. Hay un monje en Japón que tiene unos vídeos fabulosos cantando el Sutra del corazón en varios templos de Japón. Su nombre es Yakushiji Kanhō. Recomiendo encarecidamente que lo busquen.

ENTREVISTADOR ¿El Sutra del corazón le ha ayudado durante la pandemia?

SCHODT Estoy seguro de que la teoría de la vacuidad puede ayudarnos a ver que lo que percibimos está filtrado por nuestros sentidos. Como dice el Sutra del corazón, “sin ojos, sin oídos...”. Pasa por estas negaciones, lo que nos ayuda a darnos cuenta de que somos tan dependientes de nuestros propios cuerpos físicos para interpretar la realidad. El Sutra del corazón me hace pensar en el hecho de que hay otras formas de pensar en la realidad. Hay más cosas en la vida que una pandemia. Hay más en la vida que el sufrimiento -que es real- que percibimos. Hay otras cosas, hay otras capas. Y, en ese sentido, me ha sido muy útil durante la pandemia.

(Traducido al español del original en inglés; entrevistas de Tony McNicol. Fotografía del encabezado: © Pixta).