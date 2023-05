‘La ciudad y sus muros inciertos’: Murakami Haruki regresa al escenario de una vieja historia

Murakami Haruki ha publicado su primera novela larga en los últimos seis años. El tema de la misma es uno al que el autor se ha venido aferrando durante 40 años. Se trata de una obra fundamental para entender la literatura de este autor.

“Aquí tienes”, y de repente, una novela nueva

Murakami Haruki contacta con su editor y le dice “¿Te apetece que nos tomemos un té juntos?” en un tono muy desenfadado. Tras una breve charla, le entrega el borrador de su nueva obra y le dice: “Aquí tienes”. En el caso de Murakami, el editor encargado nunca pide el borrador y se limita a esperar pacientemente. Y rara vez se le informa de antemano del contenido de su obra. En el pasado, el autor le solía entregar los manuscritos. Luego fue un disquete de un procesador de texto, y ahora es una memoria USB.



Aunque se trata de la primera novela larga en seis años, no es una obra totalmente nueva. Existe un prototipo para esta obra. Se trata de una novela de mediana extensión titulada Machi to sono futashikana kabe (La ciudad y sus muros inciertos), que se publicó en la revista literaria Bungakukai en 1980. Según un epílogo del autor de la novela (no es habitual que Murakami incluya un epílogo), la primera obra no se publicó en forma de libro porque no estaba satisfecho con el contenido, por lo que es probable que la mayoría de los aficionados nunca la hayan leído.

Los protagonistas de esta obra no tienen nombre, son un chico de 17 años que se refiere a sí mismo como “Boku” (es un pronombre personal usado solamente por hombres para hablar de sí mismos que equivale a nuestro “yo”) y una chica de 16 años a la que se dirige como “Kimi” (pronombre correspondiente a “tú”). “Boku” y “Kimi” van a institutos distintos, pero el destino los unió hace un año en una ceremonia de entrega de premios de un “concurso de ensayos de instituto”.

Ni “Boku” ni “Kimi” habían conocido a nadie con quien pudieran expresar sus sentimientos y pensamientos con libertad y naturalidad. Parece casi milagroso que lograsen conocer a un compañero así.

“Quiero ser toda tuya”, dice ella. Pero, le revela a “Boku”: “La que ves aquí, y ahora no, es mi verdadera yo. Solo soy una sombra efímera”. “La verdadera yo”, dice, “vive en una ciudad rodeada de altos muros”. Fuera de la ciudad hay un inmenso manzanal, pero la única puerta al mundo exterior está custodiada por un gran guardián y los habitantes no pueden salir de ella. Solo las bestias de un solo cuerno, cubiertas de pelo dorado y que viven en manadas, pueden viajar entre el interior y el exterior de las altas murallas.

Y la gente que vive en esa ciudad no tiene sombras. En esa ciudad, “Kimi” trabaja en una biblioteca que colecciona “viejos sueños”, pero la única forma en la que “Boku” puede conocer a la “verdadera Kimi” es convirtiéndose en “lector de sueños” y yendo a la “ciudad rodeada de altos muros”. Pero, ¿dónde está esa misteriosa ciudad y cómo se puede entrar en ella? Para convertirse en habitante de esa ciudad, hay que desprenderse de las sombras. Esto tiene una importancia crucial en la historia.

Un día, en el mundo real, “Kimi” desaparece de repente ante “Boku”. ¿Se reunirá alguna vez “Boku” con la “verdadera Kimi”? Para los aficionados que llevan leyendo las obras de Murakami desde sus inicios, el mundo familiar de Murakami está en ebullición desde el principio, y es una obra que se disfruta con plenitud. Sin embargo, me quedé con una sensación de frustración al no poder resolver completamente el misterio, o mejor dicho, me quedé con una sensación borrosa después de leer el libro. Así que leí la obra original de hace 40 años.

Los protagonistas se cuestionan su lugar en el mundo

En la obra original, el tema que se plantea parece ser sencillo: “¿Adónde debo pertenecer?” Los dos personajes principales son “Boku” y “Kimi”, y la historia que se desarrolla en “una ciudad rodeada de altos muros” es la misma en la primera parte de esta obra. Esta vez, la obra tiene una complejidad que no puede recorrerse en línea recta. Esto se debe a que en la segunda y tercera parte se añadieron nuevos episodios y aumentó el número de personajes importantes que intervienen con los protagonistas, lo que hace que la historia tenga varias capas y sea más profunda y rica. Esto permite interpretarla de varias maneras y hace que su resonancia perdure durante mucho tiempo.

“Boku” se ha convertido en “Watashi” (pronombre personal adulto para “yo”), un hombre de mediana edad de 45 años. Le rodea un fascinante elenco de personajes importantes, como un misterioso anciano adinerado que dirige una biblioteca rural, “el niño del submarino amarillo” con habilidades especiales y una mujer divorciada de extraña belleza que regenta una cafetería.

La razón por la que me atraen las obras de Murakami es que el protagonista siempre se hace preguntas y trata de encontrar respuestas con sinceridad. También en esta obra “Watashi” se inquieta ante las preguntas: “¿A qué mundo debo pertenecer? No puedo decidirme”, e incluso en la edad madura se plantea, “¿Estoy firmemente conectado a algún lugar de la tierra? ¿Estoy arraigado allí?”.

“Watashi” nunca ha podido evitar pensar en “Kimi”. Pero ahora parece que “esa especie de impulso integral de ofrecerse totalmente a la otra persona parece haberse extinguido hace mucho tiempo”. El misterioso anciano adinerado dice: “Has conocido a la mejor persona para ti en las primeras etapas de tu vida. ¿O debería decir que te has topado con la persona perfecta?”

“Watashi” piensa así: ¿Existe en este mundo algo parecido a un muro entre la realidad y la irrealidad desde el principio?

En el epílogo, el autor escribe que la obra “contiene algunos elementos importantes para mí”. La forma en que los lectores perciban estos elementos depende de ellos. Como ya sabrán los ávidos aficionados, en Sekai no owari to hādoboirudo wandārando (El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas), publicada en 1985, cinco años después de la obra fantasma La ciudad y sus muros inciertos, el autor aborda de nuevo la historia de una “ciudad rodeada de altos muros” en el mismo escenario. Esta obra obtuvo el Premio Tanizaki Jun’ichirō y fue bien recibida en el extranjero.

A pesar de ello, el autor sigue comprometido con este “elemento clave” y continúa retocando su obra incluso después de cumplir los 70 años. La pasión del autor por su obra es impresionante. ¿Cómo afrontará “Watashi” su relación con “Kimi”?

Machi to sono futashikana kabe (La ciudad y sus muros inciertos)

Editorial Shinchōsha

Fecha de publicación: 10 de abril de 2023

Tamaño: 127x188 mm; 672 páginas

Precio: 2.970 yenes (impuestos incluidos)

ISBN: 978-4-10-353437-2