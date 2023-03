‘Yo, la justicia y Anpanman’: la interpelación de Yanase Takashi para repensar la vida y la infancia

Anpanman es muy conocido por todos los japoneses. Tanto el protagonista como Baikinman, Dokin-chan y otros personajes, siempre han sido muy populares entre los niños. Un ensayo escrito por su propio autor nos revela cuál era su objetivo al crear esta obra.

Entre los muchos héroes nacidos en Japón, probablemente no haya nadie que no haya oído hablar de Anpanman. Cada vez que veo su cara, no importa la edad que tenga, no puedo evitar que suene en mi cabeza el tema principal de su anime: Sō da! Osorenaide minna no tame ni (¡Venga! ¡Sin miedo por el bien de todos!).

Sin embargo, a medida que me hacía mayor, mi contacto con Anpanman disminuyó. Al menos hasta que nacieron mis hijos.

Con tres niños que todavía no llegaban a los diez años, mi casa estaba llena de libros ilustrados de Anpanman, juguetes de Anpanman, DVDs de Anpanman, peluches de Anpanman, ropa de Anpanman… e innumerables artículos de Anpanman que se encontraban por doquier.

Algunas madres y padres amigos se lamentan de que la primera palabra que pronunciaron sus hijos fue “anpan”. Esperaban que fuera “mamá” o “papá”, pero fueron derrotados por el poder de Anpanman. Asombroso.

¿Qué nos quiso decir Yanase con Anpanman?

Hace cincuenta años, en 1973, se publicó el primer libro ilustrado de la serie Anpanman. Su nombre aún se escribía en hiragana y su rostro era un poco diferente al de hoy. Sin embargo, la historia de Anpanman es la misma: vuela por los aires con una capa atada al cuello, ayuda a la gente hambrienta ofreciéndoles un trozo de su cara (hecha de anpan, un bollo relleno con anko que es una pasta dulce de judías rojas azuki) y derrota a sus enemigos.

Desde entonces, se han vendido más de 80 millones de ejemplares y su serie de animación Soreike! Anpanman se emite desde hace más de 30 años, y constantemente se proyectan nuevas películas. No es exagerado afirmar que en Japón es casi inimaginable criar a un niño sin Anpanman.

Este libro, Boku to, seigi to, Anpanman (Yo, la justicia y Anpanman), es un ensayo de Yanase Takashi, el autor de tal héroe. Fue escrito hace unos 30 años, pero se reimprimió una nueva edición en 2022, 10 años después del fallecimiento de Yanase.

Su ensayo recoge los pensamientos que hay detrás de Anpanman, sus ideas sobre los niños, los recuerdos de su infancia y su filosofía de la vida.

“A los adultos les gusta colocar a los niños dentro de su propia nostalgia. Intentan embadurnar a los niños con los colores de la monería, la inocencia y la candidez. Pero, ¿no es eso a veces molesto para los niños?”

Las palabras de Yanase se solapan con la crianza de mis propios hijos. Quizás no he sabido reconocer en mis hijos algún potencial porque pensaba que “eran demasiado pequeños”.

“Es por eso que cuando trato con niños, me esfuerzo por reconocer su personalidad más diligentemente que cuando trato con adultos”.

Yanase, que escribió esto, dice que puso en Anpanman los pensamientos que quería transmitir. Pueden ser sobre el bien y el mal, cómo hacer felices a los demás o no tener miedo a la aventura.

Este libro hace que el conocido mundo de Anpanman parezca un poco diferente.

Un opening con una letra muy existencialista

El tema principal del anime de Anpanman, Anpanman no māchi (La marcha de Anpanman), cuya letra escribió el propio Yanase, es tan famoso que muchos japoneses pueden cantarlo de memoria.

Con la simpática imagen animada de Anpanman y su melodía fácil de recordar, la canción está pensada para divertir a los niños, y si se sigue la letra, uno se topará con la frase “¿Para qué hemos nacido y cómo hay que vivir?”

Yanase planteó esta pregunta, que ni siquiera los adultos pueden responder inmediatamente, a niños de tan solo dos o tres años. En este libro afirma repetidamente que no hay que tratar a los niños superficialmente, sino que los adultos debemos comunicarles claramente los temas que queremos que reflexionen.

En 2023, diez años después de que nuestro querido Yanase dejara este mundo, la sociedad en la que viven los niños está cada vez más inundada de estímulos y violencia.

Al encender la televisión se ven edificios destruidos por bombas, y madres con los cadáveres de sus hijos en su regazo entrevistadas mientras lloran. En el mundo de los videojuegos y la animación, las muertes humanas son aún más habituales, y entran por los sentidos con estridentes ruidos y luces cegadoras.

¿Cómo percibirán las cosas los niños y qué pensarán en un entorno así?

Yanase escribe lo siguiente:

“En Anpanman no hay escenas en las que los personajes se maten unos a otros, ni escenas en las que se le golpee sin compasión, por lo que la historia puede resultar demasiado tibia y poco estimulante a la hora de satisfacer a los lectores. Pero la estimulación no es necesariamente algo bueno. Si hay demasiada estimulación, la sensibilidad se entumece. […] (Anpanman) no teme salir herido, y afronta sus aventuras con una sonrisa dibujada en el rostro. Sin embargo, nunca inicia él mismo un ataque. Incluso a veces es amable con su archienemigo Baikinman”. “Anpanman siempre está dispuesto a lanzarse a la aventura con el amor y el valor como aliados. Hay muchos mensajes que quiere transmitirles a los niños para cuando crezcan y tengan que vivir en una sociedad que es divertida, pero a la vez dura, áspera y, a veces, un poco antipática”.

Anpanman no es para nada un cuento de hadas edulcorado para contentar a los niños.

¿Para qué hemos nacido y cómo hay que vivir?

A través de Anpanman, que vuela libremente por el cielo, Yanase sigue planteándonos estas preguntas.

Cuando miro las espaldas de los niños que están absortos viendo su anime mientras gritan: ¡An-panchi!(*1), me gustaría decirles que se queden en el mundo de Anpanman un poquito más. Que no hace falta que se precipiten a entrar en el mundo de los adultos.

Boku to, seigi to, Anpanman (Yo, la justicia y Anpanman) Editorial: PHP Research Institute

Fecha de publicación: 31 de enero de 2022

Formato: 130mm×188mm, 224 páginas

Precio: 1.628 yenes (impuestos incluidos)

ISBN 978-4-569-85151-8