Murasaki Shikibu, un genio literario entre la ficción y la realidad

La telenovela histórica que está emitiendo la televisión pública NHK tiene por protagonista a Murasaki Shikibu, de quien todo el mundo ha oído hablar como autora de Genji monogatari (“La historia de Genji”). Un profesor del Centro Internacional de Estudios Japoneses, autor de numerosos libros sobre el periodo Heian (794-1185), nos acerca a esta apasionante figura femenina.

Hija de un intelectual pobre y sin cargo público

Según explica la cadena, la telenovela Hikaru Kimi e se articula en torno a la relación entre Murasaki Shikibu y Fujiwara no Michinaga. Plantea que fueron amigos durante la infancia, que sintieron una mutua atracción, pero que tomaron caminos diferentes debido a su dispar condición social, pese a lo cual en su última fase se prestaron apoyo.

Sin embargo, en el prólogo de su libro Murasaki Shikibu to Fujiwara no Michinaga (“Murasaki Shikibu y Fujiwara no Michinaga”), Kuramoto Kazuhiro muestra su preocupación por los malentendidos que suscitan las telenovelas con sus argumentos un tanto desbocados y la forma en que presentan a estos dos personajes. El objetivo de su libro, explica, es sacar a la luz la verdad sobre ambos, clarificando hasta dónde llega la historia, siempre sobre la base del Murasaki Shikibu nikki y el Midō kanpakuki, que son los respectivos diarios dejados por la escritora y el estadista, y otros documentos primarios. El estudio sigue el orden temporal de los acontecimientos para exponer sus vidas. Aquí, nos ceñiremos a la figura de Murasaki Shikibu.

Tanto el padre como la madre de Murasaki Shikibu eran nobles vástagos de la casa Norte del clan Fujiwara, pero ya en tiempos del padre, Tametoki, su linaje se había desgajado del tronco principal y este no era más que un erudito pobre y sin cargo público. El hecho de que desconozcamos su verdadero nombre (Murasaki Shikibu es el que le ha dado la posteridad) es una prueba de la insignificancia social de la familia. Entre las diversas teorías sobre la fecha de nacimiento de la escritora, Kuramoto se adhiere en su libro a la que la sitúa en 973.

Su madre murió joven y su padre volvió a casarse. Más tarde, Tametoki recibió un cargo en la administración de provincias, pero fue durante un breve lapso. En su juventud, Murasaki Shikibu mostró una irrefrenable ansia de conocimiento. De la mano de su padre, se familiarizó con clásicos chinos, textos budistas como el Hokekyō (Sutra del Loto), antologías de poemas como el Kokin wakashū (“Colección de poemas de Antaño y Hogaño”) y libros de historia como el Nihon Shoki. Era también una diestra poetisa y la fama de su talento fue difundiéndose por la sociedad cortesana.

Corta experiencia con un marido ya casado y lejano en edad

En 998 Murasaki Shikibu contrajo matrimonio con Fujiwara no Nobutaka, un funcionario muy competente, pero de vida disipada. Contaba 46 años y había tenido hijos con otras tres mujeres. Murasaki Shikibu tenía entonces 26 años, una edad considerada tardía en aquel entonces. El retraso fue probablemente debido a que, no teniendo su padre ningún puesto en la administración pública, en una época en la que, al casarse, el hombre pasaba a formar parte de la familia de la mujer, si la situación económica de esta no era buena era muy difícil conseguir un marido. El matrimonio no implicó convivencia real, pues Nobutaka continuó viviendo siempre con alguna de sus otras tres mujeres, situación que Murasaki Shikibu plasmó ya un año después en un quejumbroso poema, explica Kuramoto en su libro, que relaciona esta reacción con la fortaleza de carácter de la escritora. Nobutaka murió enfermo, no sin antes haberle dado una hija. El matrimonio duró apenas dos años y medio.

No hay duda de que esta corta experiencia con Nobutaka marcó la visión que Murasaki Shikibu tuvo de los hombres y del matrimonio, que aflorará de variadas formas en Genji monogatari.

Lo que subyace bajo la historia de amor galante

Tras la muerte de su esposo, Murasaki Shikibu comenzó a servir en el palacio como dama de compañía de Shōshi, hija de Fujiwara no Michinaga. El emperador Ichijō tenía ya una esposa, Teishi, que había sido nombrada kōgō (emperatriz) y por la que siempre mostró especial predilección, pero Michinaga coló a Shōshi entre las consortes imperiales y consiguió que fuera nombrada chūgū, una dignidad equivalente en la práctica a la de kōgō.



Biombo de Tawaraya Sōtatsu (tesoro nacional) expuesto en una exposición sobre Genji monogatari celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Kyōdō)

Genji monogatari es una obra de gran extensión compuesta por 54 capítulos. Kuramoto cree que Murasaki Shikibu comenzó a escribirla antes de entrar en el palacio. La continuó ya viuda y en el palacio, pero siguió teniendo dificultades para conseguir papel, un artículo muy costoso en la época. ¿Cómo se las arregló para legar a la posteridad su obra? En su diario, reconoce que era Michinaga quien le facilitaba papel, pinceles, barras de tinta y placas de piedra para hacer la mezcla. ¿Pero qué obtenía Michinaga apoyándola de aquel modo?

Genji monogatari, que está basado en lo que Murasaki Shikibu vio y oyó en la sección más reservada del palacio, se enmarca en el proceso por el cual Michinaga acaparó el poder político del país, para lo que se sirvió de todo tipo de intrigas y estratagemas. La exposición que hace Kuramoto de este proceso es quizás lo más sabroso de su libro. Bajo la apariencia de una historia de amor cortesano y galante se describen, en esencia, las interioridades de la realeza y de la política de la Corte. Kuramoto destaca el hecho de que Murasaki Shikibu dijera en su diario que el emperador Ichijō, que era muy aficionado a las narraciones, visitaba a menudo a Shōshi en sus aposentos y disfrutaba haciendo que alguien le leyese Genji monogatari.

No habrá que decir que lo que pretendía Michinaga era hacer que el emperador se interesase por esta narración y atraerlo así hacia su hija Shōshi, en cuyo entorno se movía Murasaki Shikibu.

Michinaga se enfrentó políticamente al emperador Sanjō, que había sucedido a Ichijō, y sus designios se vieron cumplidos cuando el hijo varón que Shōshi había dado a Ichijō ascendió finalmente al trono. Entonces, Michinaga detentó el poder arrogándose el título de regente.

Murasaki Shikibu, que a veces fue utilizada por Michinaga, no llegó a adaptarse bien a la vida en el palacio. En su vejez se inclinó hacia las enseñanzas budistas sobre la Tierra Pura e incluso consideró tomar los hábitos. En 1027 murió Michinaga a los 62 años. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si el año de la muerte de Murasaki Shikibu hay que colocarlo antes o después de esta fecha. Pero Kuramoto concluye que la gloria alcanzada por los Fujiwara en tiempos de Michinaga fue, de alguna forma, fruto de Genji monogatari y de su autora.

¿Cómo se verán reflejados todos estos hechos en la telenovela histórica de la NHK? Comparar el contenido de la serie con los hechos históricos conocidos puede ser un buen ángulo para disfrutarla. ¿Cabe la posibilidad de que Michinaga, vástago de la familia más poderosa del país, y la hija de un intelectual sin fortuna se hubieran encontrado y conocido durante su infancia? Sería aconsejable solventar esta duda leyendo el libro de Kuramoto. ¿Hubo algo entre los dos? Se ha difundido la idea de que Murasaki Shikibu formó parte del servicio personal de Michinaga, pero el autor lo niega y probablemente sea una idea carente de fundamento.

Murasaki Shikibu to Fujiwara no Michinaga (“Murasaki Shikibu y Fujiwara no Michinaga”) Editorial Kōdansha

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2023.

Colección: Kōdansha Gendai shinsho (335 páginas)

Precio: 1.320 yenes (impuestos incluidos)

ISBN:978-4-06-533254-2

(Traducido al español del original en japonés.)