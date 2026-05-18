El nacimiento de una cantante de talla mundial: ‘Vivarium: Ado y yoʼ

Ado destaca como una de las cantantes de mayor éxito y proyección internacional de Japón. Tras un debut impactante a los 18 años, el año pasado congregó a 500.000 personas en su gira mundial por 33 ciudades de Asia, Europa y América. En una era donde el streaming permite disfrutar de la música con total libertad, fans tanto de Japón como del resto del mundo escuchan sus canciones.

El descubrimiento del Vocaloid y el nacimiento de una pasión

Basado en entrevistas personales, el libro Bibariumu Ado to watashi (“Vivarium: Ado y yo”) recoge el camino trazado por la escritora Komatsu Narumi desde la infancia de la artista Ado hasta su debut y expansión internacional. Aunque se presenta bajo la forma de una novela autobiográfica, el contenido es en esencia una historia real.

Sus padres mantenían una mala relación (y terminarían divorciándose), así que la música fue el único refugio para una joven que sufrió aislamiento y ausentismo escolar durante la secundaria. En la obra se narran con crudeza las angustias de su adolescencia, marcadas por preguntas existenciales como “¿Quién soy?” o “¿Cómo puedo llegar a quererme?”.

¿Cuál es el origen del nombre “Ado”? ¿Por qué debutó de forma anónima y sigue sin mostrar su rostro? ¿Qué piensa sobre sus propios éxitos sucesivos y la reacción de su entorno? La artista se expone con total honestidad. Esta obra se distancia de los libros de celebridades convencionales y resulta atractiva no solo para sus seguidores, sino para cualquiera que haya escuchado sus temas.

Profundicemos un poco más en el contenido. Durante su etapa en primaria, cuando no era más que una tímida niña, descubrió en el ordenador de un amigo el género musical Vocaloid a través de la plataforma de vídeos Nico Nico Douga y quedó fascinada. El Vocaloid es una tecnología de síntesis de voz en la que, al introducir una melodía y una letra en un ordenador, un personaje las interpreta con voz artificial.

A los 10 años, comenzó a desear convertirse en una “utaite” (intérprete de versiones) de canciones de Vocaloid en el mundo digital. Según recuerda: “Me gustaba cantar, pero pensaba que era imposible que me pudiera subir a un escenario porque no me consideraba guapa, no sabía bailar, y era lúgubre e introvertida”.

El armario como único refugio

Su origen se remonta a los días de secundaria en los que, tras crear su propio espacio personal dentro de un armario en su casa, publicaba en Nico Nico Douga canciones ya existentes de Vocaloid interpretadas por ella misma. Se graduó sin haber asistido a clase y, por recomendación de su madre, asistió a un instituto de bachillerato a distancia mientras acudía a una academia de formación musical especializada.

Al principio, quienes la rodeaban no aceptaban su peculiar voz. Sin embargo, cuando sus vídeos empezaron a superar las 100.000 reproducciones llamó la atención del actual presidente de su agencia de representación en agosto de 2019; a partir de ese contacto, ella misma comenzó a forjar su camino como utaite profesional.

En octubre de 2020 realizó un debut impactante con Usseewa, aunque el contenido de la letra generó cierta controversia. Cada vez que los medios le preguntaban si solía decir “¡Cállate!” (usseewa) en su vida diaria, ella respondía que “jamás lo diría”, pero también admitía con sinceridad: “El origen de la rabia y el espíritu rebelde por dejar huella en la sociedad sincronizaban perfectamente con mis sentimientos de los últimos años”.

“Buscaba mi propio vivarium”

Lejos de ser una artista de un solo éxito, continuó lanzando temas de forma consecutiva, pero lo que elevó definitivamente su estatus fue su participación en agosto de 2022 en la película de anime One Piece Film Red. El tema principal, “New Genesis (Shin Jidai)”, fue la primera canción de una artista japonesa en alcanzar el número 1 mundial en la lista global de Apple Music, y le abrió las puertas al mercado extranjero.

La lectura de este libro permite vislumbrar el verdadero rostro de una joven que se enfrenta a la música con absoluta seriedad. No interpreta el papel de Ado manipulada por los adultos de la industria del entretenimiento; siempre reflexiona por sí misma sobre las técnicas vocales o la puesta en escena de sus directos, sin ceder ante las opiniones de los adultos que la rodean. El proceso de creación de sus canciones, marcado por una lucha constante, es también uno de los puntos fuertes de la obra.

Finalmente, el Vivarium del título hace referencia a un “pequeño jardín en miniatura que recrea un entorno donde un ser vivo puede habitar con tranquilidad”. La artista confiesa: “Desde que era niña, siempre busqué mi propio vivarium, un lugar donde pudiera respirar sin estrés”. Sin embargo, ahora que se ha convertido en una diva de fama mundial, sintió que “si continuaba así, mi corazón y mi nombre acabarían siendo cosas totalmente distintas” y que “quise parar por un momento”. Precisamente por eso, quiso transmitir sus pensamientos sin adornos a través de una novela.

En el vídeo musical de su nueva canción, Vivarium, lanzado simultáneamente con el libro, se muestra fugazmente el que parece ser su perfil real, en lugar de su habitual icono de anime. Es de suponer que tiene en mente nuevos proyectos diseñados para seguir entusiasmando a sus seguidores.

Bibariumu Ado to watashi (“Vivarium: Ado y yo”) Editorial: Kadokawa

Fecha de publicación: 26 de febrero de 2026

Formato: 127 × 188 mm, 336 páginas

Precio: 1.870 yenes (impuestos incluidos)

ISBN: 978-4-04-897660-2 Editorial: KadokawaFecha de publicación: 26 de febrero de 2026Formato: 127 × 188 mm, 336 páginasPrecio: 1.870 yenes (impuestos incluidos)ISBN: 978-4-04-897660-2

(Artículo traducido al español del original en japonés.)