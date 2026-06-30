‘Darkness’: el regreso de la heroína de novela negra de Kirino Natsuo tras 20 años

En su última novela, Kirino Natsuo vuelve, tras más de veinte años, a la serie con la que comenzó su carrera, protagonizada por la detective Miro.

Kirino Natsuo saltó a la fama internacional en 2004, cuando su novela Out (traducida al inglés por Stephen Snyder) fue la primera obra de un autor japonés en ser nominada a un Premio Edgar, el prestigioso galardón internacional otorgado por la Asociación de Escritores de Misterio de América. Aunque Out finalmente no ganó dicho premio, ha seguido siendo un gran éxito entre los lectores.

Su carrera comenzó con Kao ni furikakaru ame (“Una lluvia que moja la cara”), que ganó el Premio Edogawa Ranpo en 1993. Elogiada por su vívida construcción del mundo y su memorable protagonista femenina, la novela resultó ser la primera entrega de una popular serie. Se publicaron cinco volúmenes en total, hasta Dark en 2002.

El regreso de Miro dos décadas después

Tras su salto a la fama en Japón con Out, Kirino ganó el Premio Naoki en 1999 por Yawarakana hō (“Mejillas suaves”). Desde entonces, se ha mantenido como una de las escritoras más destacadas de Japón, produciendo una serie de novelas que combinan el atractivo popular con una fuerte sensibilidad literaria. Pero una primera novela siempre es especial para su autor. Incluso se podría decir que las primeras obras suelen contener las semillas de todo lo que se desarrollará en obras posteriores.

Más de veinte años después, la serie con que debutara Kirino ha regresado. Dado el devastador final de Dark (“Oscuro”), la mayoría de los lectores debieron de suponer que la serie había llegado a su fin y que no volverían a ver a la solitaria heroína de la serie, la detective Miro.

Pero Miro ha vuelto. Tras un larguísimo silencio regresa para presentarse de nuevo ante los lectores en Darkness (“Oscuridad”). ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo?

La detective jubilada, ya con sesenta años, ha estado viviendo escondida en Okinawa, esperando el día en que su amado esposo salga de prisión. En la novela anterior, Miro se ve obligada a huir tras la muerte de su suegro, Murano Zenzō, perseguida por la concubina de él, Hisae, y por Jeong, un yakuza y antiguo compinche de Murano. Con la ayuda de Jinho, un hombre coreano, huye a Seúl. Allí se enamora profundamente de ese hombre que le ha salvado la vida. Jinho queda paralizado de cintura para abajo mientras protege a Miro de sus perseguidores y, aunque ambos logran finalmente regresar a Japón, él mata a dos de los hombres que los perseguían y es condenado a 20 años de cárcel.

Las dificultades de Miro no terminan ahí. Durante su huida, es violada por Yamagishi, un hombre con estrechos vínculos con Jeong. Miro mata a su agresor en un arrebato de ira, solo para verse perseguida por el hermano, otra figura turbia del mundo del hampa. Para empeorar las cosas, descubre que la agresión la ha dejado embarazada. Tras una dolorosa deliberación, decide tener al niño y se esconde en la lejana Okinawa con su hijo recién nacido.

Esa es la historia que se cuenta en Dark, la entrega anterior de la serie.

Incluso antes de eso, la serie ya había sido aclamada por su descripción sin concesiones del lado oscuro de la sociedad, la violencia del mundo del hampa y la ira de las mujeres obligadas a vivir en una sociedad que las reprimía y degradaba. Se ganó elogios no solo como una visión femenina de la ficción hardboiled, sino como una serie de misterio con compromiso social. Pero las escenas y los giros extremos de la novela fueron más allá que nunca al poner al descubierto el aterrador poder de una ira profundamente arraigada, y no dejaron lugar a dudas sobre la determinación de la autora de sacar a la luz las profundidades de la oscuridad del corazón humano. Algunos lectores sintieron que Miro se había transformado en un personaje diferente a lo largo de la serie de novelas.

Darkness comienza con Miro a la espera de la inminente puesta en libertad de Jinho. Su hijo Haruo tiene ahora 20 años y estudia medicina en la universidad. Para evadir a sus perseguidores, Miro se ha aislado de la sociedad y no le ha revelado nada de su pasado a su hijo. Pero cuando Haruo visita a Jinho poco antes de su puesta en libertad, esto abre la caja de Pandora una vez más, y Miro vuelve a sumirse en la oscuridad.

Tras descubrir el secreto de su nacimiento, Haruo se aleja de su madre, conmocionado. Por otro lado Jinho revela que, en lugar de pasar el resto de su vida con Miro, espera poder volver con la familia que dejó atrás. Mientras Miro parece ver cómo todo lo que valora se le escapa, Hisae y el hermano de Yamagishi van cerrándole el cerco una vez más, consumidos por el odio. Estos acontecimientos se describen con gran fuerza, profundidad y gravedad.

Habiendo perdido la esperanza en su futuro, Haruo busca refugio con su tío, el hermano de Yamagishi, solo para ser engañado y verse obligado a luchar por su vida. Cuando Miro se entera de lo que ha sucedido, decide vengarse de una vez por todas del mal que ha controlado su vida, y se adentra en territorio enemigo para un enfrentamiento final...

En este punto, la preocupación central de la novela se vuelve ineludible: por mucho que las personas se amen, el tiempo trae consigo cambios inevitables y, tarde o temprano, las separa. Esta es la realidad ineludible. Y Miro se encuentra sola una vez más.

Uno de los temas principales que recorre la obra de Kirino es la opresión y la discriminación que las mujeres deben soportar en la sociedad japonesa moderna, junto con la ira y la resistencia que esta injusticia genera. La intensidad de esa ira lleva a sus personajes a extremos dramáticos, y muchas de sus novelas son misterios y narraciones de estilo duro que enfatizan los aspectos más oscuros de la vida humana. Ninguna de sus novelas encarna esta tendencia con mayor claridad que la serie de Miro, que en ese sentido puede considerarse representativa de su obra en su conjunto.

Por otra parte, la mirada aguda que Kirino dirige hacia la sociedad y las personas que la habitan confiere a su ficción un aire muy contemporáneo y da lugar a mundos ficticios claramente retorcidos, distintos a cualquier otro. Su novela distópica Sunset, por ejemplo, que imaginaba un régimen autoritario en el que los escritores son obligados a ingresar en campos de rehabilitación para producir propaganda gubernamental en masa, causó sensación cuando se publicó en Japón en 2020. A pesar de que toda una nueva generación de escritoras japonesas está obteniendo reconocimiento internacional, Kirino Natsuo sigue ocupando un lugar central entre ellas.

La novela Out, de Kirino Natsuo, ha sido traducida al español por Albert Nolla. Kao ni furikakaru ame, Dark, Yawarakana hō y Nichibotsu (“Puesta de sol”) aún no han sido traducidas.

Darkness Por Kirino Natsuo

Publicada por Shinchōsha en 2025

ISBN: 978-4-10-466705-5

(Artículo publicado originalmente en japonés y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado © Shinchōsha.)