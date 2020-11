‘Kyūso wa chīzu no yume wo miru’: el amor entre hombres y la belleza del desnudo

Al cine con Nippon.com

Basada en el popular manga de Mizushiro Setona, con Ōkura Tadayoshi del grupo Kanjani Eight y Narita Ryō, un joven actor lleno de talento, Kyūso wa chīzu no yume wo miru es una nueva adaptación a imagen real. El director Yukisada Isao nos habla sobre los detalles del rodaje de este inusual trabajo y los sentimientos que volcó en él.

Nacido en la prefectura de Kumamoto en 1968. Su primer largometraje y primera obra proyectada en salas de cine, Himawari (Girasol), estrenado en 2000, ganó el premio de la Federación Internacional de Críticos en el Festival Internacional de Cine de Busan. Sus obras posteriores incluyen GO (2001), Sekai no chūshin de, ai wo sakebu (Un grito de amor desde el centro del mundo, 2004), Parēdo (Desfile, 2010), Pinku to gurē (Rosa y gris, 2016), Narratage (2017) y Gekijō (Teatro, 2020).

La obra original de Kyūso wa chīzu no yume wo miru (El ratón acorralado sueña con queso) se compone del manga homónimo de Mizushiro Setona y de un segundo volumen, Sojō no koi wa nido haneru (La carpa salta dos veces en la tabla de cortar). Su protagonista es Ōtomo Kyōichi (Ōkura Tadayoshi en la película), un asalariado que trabaja para una agencia de publicidad y ha estado saliendo, desde que era estudiante, con “una mujer que solo se ama a sí misma”, y manteniendo un papel muy pasivo en la relación. Un día se reencuentra tras siete años con Imagase Wataru (Narita Ryō), un compañero dos años menor de la universidad, el cual le confiesa que siempre se había sentido atraído por él. Kyōichi no puede ocultar su confusión, pero se adapta al paso de Imagase y los dos jóvenes empiezan a vivir juntos. Sin embargo, cuando Kyōichi se decide a abrir directamente su corazón a Imagase...



Kyūso wa chīzu no yume wo miru © Mizushiro Setona – Shogakukan (manga) / Comité de producción de Kyūso wa chīzu no yume wo miru (película)

La fuerza expresiva de Johnny’s desde el punto de vista del autor

El director Yukisada tiene experiencia dirigiendo a idols famosos de la agencia Johnny’s; lo hizo en Pinku to gurē (Rosa y gris, 2016) con Nakajima Yūto, miembro del grupo Hey! Say! JUMP, y ​​en Narratage (2017) con Matsumoto Jun, miembro de Arashi. En este caso se trata de una historia de amor entre hombres, por lo que se esperaba que la audición resultara difícil. Sin embargo, la reacción de su contacto en la oficina de Johnny’s tras leer el guion fue, para su sorpresa, de aceptación por parte de los dos actores. Ōkura aceptó la oferta enseguida.

“En otras palabras, no tenían ningún problema con las escenas de sexo, en ese momento. El propio Ōkura dijo que no tenía ninguna razón para negarse, que lo haría. También dijo que si a alguien le molestaba ese tipo de escena no era un actor de verdad. Así piensan los actores, ¿no? Sabe de sobra que su trabajo solo comenzará cuando le des un guion y lo dirijas”.

En un principio Yukisada era un director que se centraba casi exclusivamente en actores “especializados”, pero recientemente ha tomado la iniciativa de seleccionar a artistas musicales. Una de las razones para ello ha sido su trabajo con los artistas de Johnny’s.

“Lo mejor de ellos es que casi todos son neutrales. Siempre están ocupados, necesitan poder hacer cualquier cosa en cualquier trabajo, y quieren saber ante todo cuál es la intención del autor. Incluso cuando no pueden captar por completo las emociones del personaje que interpretan, son conscientes de que si logran experimentar algunos de esos sentimientos por sí mismos podrán salir adelante imaginando el resto”.

Un Kyōichi que solo Ōkura puede interpretar

Como autor, Yukisada asegura que en ocasiones se encontraba de pronto considerando qué tipo de criaturas son los actores. Pese a tratarse de un trabajo en el que se adoptan diversos roles, debe de haber, seguramente, límites a lo que puede expresar un ser humano. El director se preguntaba si a través de la actuación irían perdiendo su frescura y terminarían por quedar exhaustos.

“Al final se trata de cómo quieren aparecer en cámara durante el rodaje. Por eso el destino final de un actor es aprender a enfrentarse a la cámara ‘desarmado’. Acude al rodaje sin sus ‘armas’ y piensa cómo solucionar los problemas que se le presentan. ¿Cómo compagina lo que sugiere el director con lo que él o ella ya aporta? En ese sentido, los actores pueden expresar algo sea cual sea la situación; precisamente por eso pueden permanecer ‘desarmados’ siempre”.



Ōkura Tadayoshi da vida a Kyōichi © Mizushiro Setona – Shogakukan (manga) / Comité de producción de Kyūso wa chīzu no yume wo miru (película)

Dado que tienden a ser “todopoderosos” en la amplia gama de trabajos en que participan, van adquiriendo la capacidad de ser personajes neutrales en cualquier papel. Sin embargo, para poder deslumbrar, un actor debe hacer que brille desde lo más hondo de sí mismo la esencia de algo que solo él puede expresar.

“En el caso de esta película no se trata, por supuesto, de que el actor deba ser el propio Ōkura Tadayoshi, sino de que existe un Kyōichi que solo Ōkura puede interpretar. Esa imposibilidad de que otra persona lo interprete así está firmemente arraigada en el Kyōichi al que dio vida. En Ōkura existe algo semejante a un agujero negro, capaz de contener el misterio de sus sentimientos tal como son, y da la impresión de que se va a tragar a las personas que tiene delante”.

Narita Ryō, un actor con pedigrí

Por otro lado la impresión que se llevó el director de Narita Ryō, quien daba vida a Imagase, fue la de “una persona a la que han criado a base de cine”. Según dice, se trata de un actor que pertenece a la genealogía ortodoxa del cine japonés hasta la fecha.



Narita Ryō interpreta a Imagase © Mizushiro Setona – Shogakukan (manga) / Comité de producción de Kyūso wa chīzu no yume wo miru (película)

“Encuentra un enfoque para su papel y llega al lugar de rodaje con su propia motivación. Me dio la impresión de que Narita se iba metiendo cada vez más en su trabajo, por oposición a la neutralidad de Ōkura. Narita parecía interpretar a Imagase chocando con la idea misma de cómo abordar el trabajo de actor, chocando con todo. Por supuesto era responsabilidad mía controlar a Narita, así que consultábamos entre nosotros y lo intentábamos de nuevo. Creo que Narita es el actor con el que más podemos familiarizarnos”.

Una película romántica vanguardista en el Japón actual

Al parecer el director Yukisada no tenía intención de contar de nuevo una historia de atracción entre dos enamorados, lejos de la sociedad, como en anteriores trabajos. Quiso, por lo tanto, prestar mucha atención a la idea de que los personajes fueran personas normales y corrientes, que trabajan y pagan impuestos, así como a la ubicación y el interior del apartamento donde viven.

“Quería mostrar a dos personas inmersas en la sociedad. Es una historia que podría también funcionar bien entre un hombre y una mujer; todos pasamos por el mismo proceso que ellos dos: se supone que debemos construir una relación. Pero cuando se trata de un hombre y una mujer es posible que el espectador se canse si ve un cuidado excesivo en la narración. Es por el hecho de que ambos son hombres que la película resulta divertida”.



© Mizushiro Setona – Shogakukan (manga) / Comité de producción de Kyūso wa chīzu no yume wo miru (película)

En esta obra, el desnudo juega un papel muy importante no solo en las escenas de sexo, sino también en la expresión de la intimidad entre ambos.

“Le dije al director de fotografía que se asegurara de resaltar el color de la piel, fuera cual fuera el tono general de la escena. En términos de la imagen me planteé también que fuera una película romántica de primera línea, según los cánones japoneses. Lo que realmente quería hacer en esta ocasión era mostrar la interacción entre dos personas sin que la gente llegara a pensar si eran homosexuales o heterosexuales. Da igual si se trata de un hombre y una mujer, o de dos hombres. No quería contar una historia de género LGBT sobre la discriminación de ciertas personas, sino el sufrimiento de dos hombres enamorados”.

De adaptación a la gran pantalla a película estrella de 2020

El anterior trabajo del director Yukisada fue Gekijō, una versión en directo de una obra original de Matayoshi Naoki protagonizada por Yamazaki Kento y Matsuoka Mayu. Inicialmente estaba previsto que se estrenara en más de 280 cines de todo el país a partir de abril, pero se vio obligado a posponer el estreno justo antes de que cerraran las salas debido a la declaración de emergencia. Posteriormente, además de ser estrenada exclusivamente en 20 minicines, la película se distribuyó simultáneamente a 242 países de todo el mundo mediante Amazon Prime.

“He tenido una buena carrera como director de cine en Japón, pero no podía imaginar que íbamos a estrenarla en más de 200 países por todo el mundo. Se trata de muchas personas que probablemente nunca han visto ninguna de mis películas; si les llega, esto me abrirá muchas posibilidades de cara al futuro. Para mí, abrirme al extranjero también significa ampliar mis perspectivas y mis temas, pero no me importa tanto en qué parte del mundo se cuente la historia: sigo queriendo centrarme en las sutilezas de los hombres y las mujeres, y en la estupidez de los seres humanos”.



© Mizushiro Setona – Shogakukan (manga) / Comité de producción de Kyūso wa chīzu no yume wo miru (película)

Yukisada, que ha producido varios trabajos prestigiosos hasta ahora, asegura que este también será un éxito: “Creo que esto va a arrasar”. El director destaca que debe de haber algo que apela al corazón de los hombres en la obra.

“¡Quiero que la vean muchos hombres! En principio, las películas son algo que se disfruta en un espacio aislado de la vida cotidiana, así que si las vemos en una situación como esta, con el coronavirus, creo que en parte pueden hacernos sentir con más fuerza todavía. La vida cotidiana ha cambiado; si no puedes hacer que el público se sienta como en una película, es señal de que la película no tiene la fuerza suficiente. Creo que los espectadores llevan tiempo esperando poder ver una historia como Kyūso. Ojalá se convierta en la película japonesa más taquillera de 2020”.

Imágenes: Hanai Tomoko.

Entrevista y texto: Watanabe Reiko.



© Mizushiro Setona – Shogakukan (manga) / Comité de producción de Kyūso wa chīzu no yume wo miru (película)

Información de la película

Dirección : Yukisada Isao

: Yukisada Isao Guion : Horiizumi Anne

: Horiizumi Anne Obra original : Kyūso wa chīzu no yume wo miru / Sojō no koi wa nido haneru, de Mizushiro Setona (Shogakukan, Flower Comics α)

: Kyūso wa chīzu no yume wo miru / Sojō no koi wa nido haneru, de Mizushiro Setona (Shogakukan, Flower Comics α) Música : Hanno Yoshihiro

: Hanno Yoshihiro Reparto : Ōkura Tadayoshi, Narita Ryō, Yoshida Shiori, Satō Honami, Sakihi Miyu, Kohara Noriko

: Ōkura Tadayoshi, Narita Ryō, Yoshida Shiori, Satō Honami, Sakihi Miyu, Kohara Noriko Distribución : Phantom Film

: Phantom Film País : Japón

: Japón Año de producción : 2020

: 2020 Duración : 130 minutos

: 130 minutos Clasificación : R15+

: R15+ Página web oficial (en japonés) : https://www.phantom-film.com/kyuso/

: https://www.phantom-film.com/kyuso/ Estrenada el 11 de septiembre de 2020, en la sala TOHO Cinemas Hibiya y otras salas de todo el país

(Artículo traducido al español del original en japonés)