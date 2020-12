‘Nakuko wa ineega’, la ópera prima del director Satō Takuma

Al cine con Nippon.com

El filme muestra el proceso de maduración de un joven feliz por el nacimiento de su primera hija, pero que rehúye de la vida adulta. Satō Takuma, que debuta como director de una película comercial, y el actor Nakano Taiga nos ofrecen detalles del rodaje.

El director Satō Takuma ha asumido el reto de realizar su primera película comercial con Nakuko wa ineega (¿Algún llorica por aquí?). Se trata de un joven prometedor que dirigió en 2014 su primer largometraje independiente, Ganbare toka urusee (No me digas que me esfuerce), que ganó el Premio del Público y el Cinema Fan Award en el Pia Film Festival. La película fue nominada en la sección de competición del 19.º Festival Internacional de Cine de Busan y ha sido muy aclamada en varios festivales de cine en Japón y en el extranjero.

En 2015, fue seleccionado para el “ndjc: Young Filmmaker Development Project 2015” encargado por la Agencia de Asuntos Culturales, y después de dirigir el cortometraje Koware hajime teru, hei hei hei (Esto ha empezado a romperse, Hey, Hey, Hey, 2016), protagonizado por Nakano Taiga y Kishii Yuki, llevó a la productora Bunpuku, presidida por Koreeda Hirokazu, el guion de la película, Nakuko wa ineega. Con el apoyo del director Koreeda, que se enamoró del guion, la película se completó después de cinco años de trabajo, y finalmente hizo su debut comercial.



Tasuku (Nakano Taiga), que ha tenido una hija con su mujer Kotone (Yoshioka Riho, izquierda), no acaba de asumir su rol como adulto.

La película se presentó oficialmente a la sección de competición del 68.º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, celebrado en España en septiembre de 2020, y ganó el Premio a la Mejor Fotografía (Tsukinaga Yuta fue el director de fotografía). La película se inscribió oficialmente en la sección de competición 21.º TOKYO FILMeX en noviembre, y continúa haciendo grandes progresos como ópera prima.



Separado de su esposa e hija, Tasuku lleva una vida sombría en Tokio. En la imagen le acompaña su amigo de la infancia, Shinami. (Kan Ichirō, derecha) © 2020 Comité de Producción de Nakuko wa ineega

El escenario es la ciudad de Oga, en la prefectura de Akita, famosa por el tradicional festival de los “Namahage”. Tasuku (Nakano Taiga) se casó con Kotone (Yoshioka Riho) a los veinticinco años y se convirtió en padre antes de estar listo para serlo. En la Nochevieja, poco después del nacimiento de su hija, Tasuku participa en el festival de Namahage habiendo prometido a su esposa que regresaría a casa temprano, pero no puede rechazar la bebida que le van ofreciendo y se emborracha. Además, Tasuku aparece en la televisión nacional corriendo desnudo sin ningún tipo de pudor por las calles de Oga mientras lleva puesta la sagrada máscara de un Namahage. Su esposa está disgustada con él y el joven huye a Tokio para escapar de su pueblo natal. Dos años más tarde, cuando ya está harto de continuar una vida sombría en Tokio, su mejor amigo le cuenta las últimas noticias de Kotone y recapacita. En ese momento, decide encarar las insensateces que ha hecho hasta el momento. Pero la realidad que le espera a Tasuku cuando decide regresar a su pueblo natal no es tan fácil...



Tasuku participa en un festival tradicional del Namahage de Oga. La película refleja la realidad de las zonas rurales en las que los jóvenes abandonan la ciudad y sufren la falta de sucesores. ©2020, Comité de Producción de Nakuko wa ineega.

El actor principal, Nakano Taiga, ha participado activamente en una amplia gama de películas y teleseries desde que debutó en el mundo del espectáculo con el nombre artístico de “Taiga” en 2006 a la edad de 13 años. Además de numerosos largometrajes como Kabocha to mayonēzu (Calabaza y mayonesa, 2017), Umi o kakeru (Correr en el mar, 2018), Kāsan ga don’nani boku o kirai demo (No importa cuánto me odie mi madre, 2018), ha aparecido sucesivamente en teleseries famosas como Kyō kara orewa! (¡Desde hoy soy yo!) y Kono koi atatamemasu ka (¿Me puede calentar este romance?), y su habilidad para manejar una amplia gama de papeles, desde cómicos a serios, no tiene parangón entre los jóvenes actores.

Esta es la segunda colaboración con el director Satō para Nakano, que ha estado aceptando activamente ofertas de jóvenes directores para aparecer en sus películas. Ambos reflexionaron sobre su encuentro de hace unos años.

NAKANO Cuando leí el guion de Koware hajime teru, hei hei hei (Esto ha empezado a romperse, Hey, Hey, Hey) pensé “¡Vaya, esto sí que es interesante!”. Aunque es una historia seria bien estructurada, también tiene un toque de la tontería y ridiculez humanas. Pensé que era capaz de retratar a una persona que estaba un poco por debajo del promedio de lo que determina la sociedad que seamos. No hay mucha gente que pueda mostrar eso en 30 minutos. Para ser un cortometraje, era muy dinámico, y supe desde el momento en que lo conocí que era un director muy especial.

SATŌ Cuando Taiga participó en el cortometraje tuve una experiencia muy grata cuando él se me acercó y me guio. El protagonista tiene mucho de mí mismo, y todavía siento que Taiga fue capaz de encarnar ese personaje. Ya había tenido la idea para una historia basada en el tema del Namahage, así que quería pedirle a Taiga que participara en ella.



Natsui (Yanagiba Toshirō, izquierda), el presidente de la Asociación de la Preservación de Namahage, enfrenta a Tasuku con la dura la realidad del escándalo que provocó. ©2020, Comité de Producción de Nakuko wa ineega.

¿Qué podemos ver a través del festival Namahage?

La historia, que ha sido planificada durante cinco años, se inspiró en el deseo del director de filmar en la prefectura de Akita, donde nació y se crio.

SATŌ Fui invitado al Festival Internacional de Cine de Busan con mi película Ganbare toka urusee (No me digas que me esfuerce) rodada en la ciudad de Akita. Yo era el único que no estaba seguro de mi propia película independiente, pero el personal del festival me dijo: “Has capturado algo que solo tú podías. Queremos que estés orgulloso de ello”. Desde entonces, me he vuelto más consciente de lo que solo yo puedo capturar.

La razón de ambientar la película en la ciudad de Oga de Akita fue porque quería retratar esperanza teniendo como telón de fondo la ansiedad de la salida de la población joven, y quería que la película presentara la estética visual única del famoso festival local de Namahage. Lo que Satō vio en el festival de Namahage fue cómo los padres desempeñaban el rol de protectores de sus hijos, y al hacerlo, los padres mismos crecían también. Así, surgió el tema de cómo un hombre que no ha madurado completamente puede adquirir el sentido de paternidad.

SATŌ A medida que me iba acercando a la treintena, mientras mis compañeros de clase se casaban y se convertían en padres uno tras otro, yo agonizaba porque no me imaginaba convirtiéndome en alguien así. Pensé que podría crear algo nuevo cuando rodara ese tipo de historia sobre la paternidad. Quería buscar eso dentro de la película, y esperaba que el proceso fuera capturado en la película.

El deseo de Satō de crear una película que solo él pudiera hacer resonó con el deseo de Nakano tras leer el guion de interpretar un papel que solo él pudiera hacer.

NAKANO Pensé que era un gran guion. Cuando llegué a ser veinteañero, me preguntaba por qué no podía actuar más como un adulto, y hubo una época en la que sentí la brecha entre mi imagen de adulto que tenía en mi mente y yo mismo, y me sentí realmente desconcertado. Todavía lo siento ahora. Tal vez sea porque los sentimientos que tenía de adolescente todavía siguen siendo muy grandes y profundos dentro de mí. Cuando leí el guion, estaba convencido de que a mí me pasaba lo mismo que al protagonista, Tasuku, que se convirtió en padre sin ser adulto y no cumplió con las expectativas del mundo ni con las de su esposa. Creo que es un sentimiento que cualquiera puede tener, y he podido identificarme mucho con él. Pensé: “Con este guion, puedo mostrar mi identidad natural como un veinteañero, que es algo que solo yo puedo hacer”.

La habilidad de Satō como director impresionó al famoso Koreeda

La “resonancia” entre el director y el actor principal comenzó en la etapa del guion y se trasladó directamente al rodaje.

SATŌ Me he estado preguntando de qué trata la dirección de actores desde mis películas independientes. Es muy ambiguo, y cada director tiene una forma diferente de dirigir y tratar con los actores. Creo que debe haber algún tipo de metodología, pero al final, creo que es mejor cuando el propio actor se emociona que cuando el director decide de antemano sobre los movimientos y emociones. Creo que ese tipo de dirección ambigua que doy puede irritar a los actores, pero Taiga lo entendió al 100 % e incluso lo asumió con una clara comprensión de lo que estaba haciendo.



El hermano mayor de Tasuku, Yūma (Yamanaka Takashi, izquierda) y su madre Setsuko (Yo Kimiko, centro) ©2020, Comité de Producción de Nakuko wa ineega.

NAKANO En esta ocasión tuvimos muchas discusiones e intercambios de ideas. Era como si nos complementáramos. Cuando se trata del rodaje real, el director nos da una dirección sobre la interpretación, pero su elección de palabras es muy abstracta. Creo que eso es lo normal. Sería muy fácil para nosotros si pudiera verbalizarlo de inmediato. Tomo una expresión abstracta del director y la voy concretando a base de rumiarla a mi manera. Me sentí cómodo con ese intercambio. Siento que este tipo de comunicación es la más sana y honesta entre el director y los actores.

La conversación de estos dos me recuerda las palabras del director Koreeda Hirokazu, que estaba involucrado en la película como “planificador” y apareció en la conferencia de prensa del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Koreeda dice de Satō: “A primera vista, no parece confiable, pero es terco y tiene fuertes convicciones. Esta es una cualidad necesaria para un cineasta”, y elogió la película comentando: “Al ver cómo la actuación de Taiga y Yoshioka supera sus diálogos, sentí de nuevo que Satō es un director muy capaz”.



Yoshioka Riho interpreta el papel de Kotone, la esposa que está desilusionada con Tasuku. ©2020, Comité de Producción de Nakuko wa ineega.

Koreeda comentó respecto a su papel: “Yo solo le ayudé un poco al final”. Pero Satō es feliz por ello.

SATŌ Hay muchas maneras de que un director independiente haga su debut en una película comercial. Tuve mucha suerte de contar con el apoyo de Koreeda y de poder rodar mi propio guion original. Sin Koreeda, creo que no hubiéramos podido rodar una película como esta. No es tanto que hiciera algo en particular, sino que estaba allí para supervisarme.

NAKANO Es un milagro que un director novato haya sido bendecido con un ambiente que le permitió tomarse tanto tiempo y cuidado al rodar una película. Éramos un equipo y un reparto que creíamos absolutamente en el guion y el director, y además estaban los vecinos del lugar, que nos apoyaban en todo. Creo que el trabajo se completó porque todos remábamos en la misma dirección.



Setsuko observando a su hijo con profundo afecto. ©2020, Comité de Producción de Nakuko wa ineega.

SATŌ Así es. Significa mucho para mí el haber podido ir a Oga y legar una película como esta. La situación actual, en la que hay escasez de encargados de Namahage, no va a cambiar, pero la tradición se ha mantenido durante mucho tiempo a pesar de todas las dificultades, y esperamos que continúe en el futuro. Creo que la película se hizo con la idea de que queremos transmitir a nuestros hijos lo que hemos heredado de nuestros padres, incluyendo los Namahage.

Finalmente, Nakano comentó sobre la escena final en la que Koreeda dijo, “Si esta es la película que nos lleva a esta escena, quiero apoyarla y quiero ser parte de ella”. No hay duda alguna de que el final es un testimonio del poder narrativo de Satō como director además de ser el encanto de esta película.

NAKANO Cuando leí el guion, lo primero que pensé fue que tenía una escena final soberbia, y deseaba tanto interpretar esa escena que acepté la oferta. La realidad que Tasuku enfrentó cara a cara entonces debe haber sido un momento muy contradictorio comparado con todo lo que había vivido anteriormente. El festival de Namahage propició la coexistencia de una situación milagrosa, triste y alegre al mismo tiempo, una festividad aparentemente salvaje pero que pone de manifiesto el vínculo entre padres e hijos. Me pareció una unión perfecta y una hermosa manera de potenciar esta tradición.

Entrevista y fotografía de Hanai Tomoko (Peinado y maquillaje de Nakano Taiga realizado por Takahashi Masaki, estilismo de Ishii Dai)

Entrevista y texto: Watanabe Reiko.



©2020, Comité de Producción de Nakuko wa Ineega

Información de la película

Director/Guion/Editor: Satō Takuma

Planificación: Koreeda Hirokazu

Productor ejecutivo: Kawamura Mitsunobu

Tema principal: Orisaka Yūta “Haru” (Less+ Project.)

Reparto: Nakano Taiga, Yoshioka Riho, Kan Ichirō, Yamanaka Takashi, Yo Kimiko, Yanagiba Toshirō

Distribuidor en Japón: NAMCO BANDAI ARTS/ STAR SANDS

País de producción: Japón

Año de producción: 2020

Duración: 108 minutos

Página web oficial: https://nakukohainega.com/

https://nakukohainega.com/ Se estrenó el 20 de noviembre (viernes) en Shinjuku Piccadilly y otros cines del país.

Tráiler