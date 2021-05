‘Kanojo’, una película japonesa producida por Netflix: paisajes de la huida de dos mujeres

Al cine con Nippon.com

El director de Kanojo es Hiroki Ryūichi, un veterano tras la cámara que lleva cuarenta años retratando la vida de las mujeres al desnudo y que en esta ocasión nos ofrece a dos protagonistas en busca de la libertad de cuerpo y alma, interpretadas por Mizuhara Kiko y Satō Honami.

Nacido en 1954. Tras participar en varios trabajos como ayudante de dirección dirigió su primer largometraje en 1982. Con Vibrator, cinta de 2003, recibió premios en festivales internacionales de más de cuarenta países. Ha dirigido películas en todo tipo de géneros, entre las que se pueden mencionar Yomei ikkagetsu no hanayome (La novia con un mes de vida, 2006), Keibetsu (Desprecio, 2011), River (Río, 2012), Kiiro zō (El elefante amarillo, 2013), Sayonara Kabukichō (Adiós a Kabukichō, 2015), Strobo Edge (2015), Ookami shōjo to kuro ōji (La chica lobo y el príncipe negro, 2016), Natsumi no hotaru (La luciérnaga de Natsumi, 2016), P to JK (P y JK, 2017), Namiya zakkaten no kiseki (El milagro de la tienda de Namiya, 2017), Kanojo no jinsei wa machigai janai (Su vida no es un error, 2017), Itō kun A to E (Itō, de la A a la E, 2018), Marmalade boy (2018) o Koko wa taikutsu mukae ni kite (Ven preparado para aburrirte aquí, 2018). Kanojo es su segundo proyecto para Netflix: en 2016 trabajó como director general para la serie original Hibana.

La pandemia del coronavirus ha creado una gran demanda de películas en streaming, una parte cada vez mayor de las cuales consiste en producciones originales de Netflix, el gigante mundial de la distribución audiovisual. En la actualidad estas producciones cuentan con presupuestos muy elevados y repartos de primer orden; Netflix se ha convertido en una creciente amenaza para los grandes estudios de Hollywood. En la ceremonia anual de los Óscars de la Academia, celebrada este año el 26 de abril, 16 obras producidas por Netflix fueron nominadas para un total de 36 premios en todas las categorías.

La empresa anunció que también planeaba desarrollar obras originales producidas en Japón, y esta nueva parte de su estrategia comenzó en la práctica el 15 de abril de 2021, con la distribución internacional de Kanojo (“Ella”, o Ride or Die, en su título en inglés). Su director es Hiroki Ryūichi, un veterano que, desde que debutara en 1982 en el cine pink, ha dedicado estos casi cuarenta años a retratar sin descanso vidas humanas desde un sinfín de perspectivas. Ha realizado más de setenta películas en una amplia gama de géneros, desde historias de juventud y amor a dramas históricos y eróticos, y se ha labrado una reputación especial por el modo en que dibuja sus personajes femeninos.



Rei (Mizuhara Kiko, izquierda) y Nanae (Satō Honami), las protagonistas de Kanojo.

“Desde un principio, incluso desde mi época en el pink, me influyeron mucho las protagonistas dibujadas por ciertas autoras de manga, como Okazaki Kyōko. El género pink era tradicionalmente un formato que partía de una perspectiva masculina, pero algunos de los directores empezamos a filmar obras de pink desde un punto de vista femenino. Tratábamos de reflejar los sentimientos verdaderos de las mujeres, y no las ilusiones que los hombres se formaban sobre ellas. Desde entonces me he dedicado a explorar a la mujer, en mi cine”.

Una road movie que se mueve al ritmo del corazón

Kanojo también está basada en un manga original de una mujer, la dibujante Nakamura Chin. Se trata de una obra serializada mensualmente entre 2007 y 2012 y publicada después en tres volúmenes recopilatorios con un total de unas 1.500 páginas, bajo el título Gunjō (Azul marino). Cuenta la historia de una mujer que sufre violencia doméstica, lo cual lleva a una antigua compañera de clase, que es lesbiana, a asesinar al marido y embarcarse con ella después en una fuga sin rumbo fijo. El director recuerda el interés que le produjo aquella obra llena de amor y odio, desde que comenzó a serializarse.



Nanae, maltratada por su marido.

“La gente solía sorprenderse de que tocara tantos géneros, pero lo cierto es que yo no lo hacía a propósito; solo quería probar cosas diferentes cada vez. Lo que me atrajo del manga original fue la manera tan directa en la que chocan los sentimientos de esas mujeres. Era algo que yo no podía comprender, por eso fue un desafío para mí. Pensé expresar los movimientos emocionales de ambas mujeres como una road movie, como un diario, o un documental”.

En lo que al rodaje se refiere, Hiroki asegura que, pese a tratarse de una producción de Netflix, no hubo mayores diferencias con respecto a otras de sus películas, salvo por el hecho de que en esta ocasión hicieron un rodaje secuencial; es decir, que rodaron las escenas en el orden en el que estaban escritas en el guion, desde la primera hasta la última. Debido a consideraciones como los horarios de los actores, el calendario de rodaje o el presupuesto, este es un modus operandi que pocas veces se adopta.

“En general pude hacerlo todo siguiendo mi estilo ideal. Como estábamos haciendo una road movie, pensé ir mostrando poco a poco los sentimientos de las protagonistas a medida que avanzaba la escena. Y en efecto, según avanzaba el rodaje se iba comprendiendo cómo cambiaba la naturaleza de esa relación”.



La pareja visita a la familia de Nanae.

Mizuhara Kiko da vida a Rei, nacida y criada en una familia con mucho amor, por lo cual siente que no puede declarar su homosexualidad, y Satō Honami interpreta a Nanae, quien pese a haber sobrevivido un entorno familiar de gran pobreza y crueldad sufre ahora maltratos por parte de su pareja. La obra original cuenta con descripciones sexuales extremas, de modo que este punto se estipuló como condición para presentarse a las audiciones; sin embargo resulta interesante que las dos personas que respondieron con una actitud más profesional no son actrices, exclusivamente. Mizuhara trabaja principalmente como modelo, y Satō toca la batería en el grupo Gesu no Kiwami Otome con el nombre Hona Ikoka.

“Creo que en Japón hay pocos actores reales, tanto hombres como mujeres. Si uno se fija, se dará cuenta de que el cine de este país está lleno de películas hechas con el mismo tipo de selección de actores; yo quiero que aparezcan todo tipo de personas nuevas. Como estas dos, que tienen muchísimo potencial como actrices, de cara al futuro. Mizuhara posee una amplia gama de expresiones faciales; a veces parece una niña, y otras veces es muy adulta; esa riqueza expresiva es perfecta para hacer cine. Satō muestra una actitud de verdadera actriz hacia el cine, y es capaz de descubrir las emociones de los personajes por sí misma”.

Los paisajes del final de una huida

Cada una explora el corazón de la otra, hablan a pecho descubierto, ríen, lloran, se insultan. La cámara va siguiendo cada instante de su existencia, desnuda tanto en cuerpo como en alma. Y al mismo tiempo va conectando la trama con otros momentos de sus historias: la infancia de cada una, la relación entre ambas en el instituto, retrocediendo desde diez años antes, la descripción de la vida con la pareja, tras terminar los estudios, o el momento decisivo en el que se encontraron de nuevo y se embarcaron en ese viaje irreversible. La pareja trata de escapar de su pasado, sale de la ciudad en mitad de la noche, se encuentran en unos suburbios a mediodía, dejan atrás una ciudad y se adentran en una meseta, al amanecer, llegan a la costa... Las imágenes en las que seguimos a las dos fugitivas poseen una gran belleza.

“La posición y el movimiento de la cámara son algo que decides de antemano, cuando localizas, pero otros detalles, como el lugar en el que haces un primer plano, o si sacas algo de frente o de perfil, no los decides hasta que no empiezas a ensayar con los actores, en el lugar, viendo su actuación. En esta película hemos rodado mucho primer plano y gran plano general; apenas tenemos planos medios. Lo que más me preocupaba era sacar a las chicas con su paisaje, y también retratar sus emociones acercándome a sus caras. Quería conseguir ese efecto documental con las sutiles expresiones de ambas”.

El impresionante trabajo de cámara del director nos da claras pistas sobre qué es lo que quería representar con esta cinta: se trata de los paisajes actuales de Japón, sin mayores complicaciones, y de las mujeres que habitan en ellos. Resulta evidente que el director tenía en mente la intención de Netflix de distribuir internacionalmente la película. Es en ese punto donde mejor se puede sentir el desafío al que Hiroki quería enfrentarse: una nueva imagen de dos mujeres que se alzan, vívidamente recortadas contra el paisaje real en el que vivimos, y recorren su época. Otras personas de esa misma época, de todas partes del mundo, pueden ver esas figuras y sentir una silenciosa empatía por ellas, por esa liberación del yo que están buscando; es fácil imaginar cómo se expande ese sentimiento, al ver la película.

“Creo que una película es un reflejo de su época. Quería que pareciera natural, sin llegar a exagerar el panorama del país. Además, creo que la forma de vida de estas dos mujeres refleja fielmente la realidad de Japón; por eso esperaba poder representarlas bien. Las escenas evolucionan desde una serie de interiores opresivos a una gran libertad, en exteriores, y las emociones que expresan estas mujeres, de forma tan directa, también tienen sus altibajos; por eso me parece que a la película le va bien el suave balanceo que hemos imprimido a la imagen. Es algo que decidí también porque se trataba de una road movie. Espero que el público la vea y disfrute observando los cambios de las protagonistas, y descubriendo hacia dónde se dirigen”.

Imágenes de la entrevista: Hanai Tomoko

Texto: Matsumoto Takuya (Nippon.com)

Información de la película

Dirección : Hiroki Ryūichi

: Hiroki Ryūichi Reparto : Mizuhara Kiko, Satō Honami, Niiro Shin’ya, Tanaka Shunsuke, Karasuma Setsuko, Minami Sara, Uemura Yui, Suzuki An, Tanaka Tetsushi, Maki Yōko

: Mizuhara Kiko, Satō Honami, Niiro Shin’ya, Tanaka Shunsuke, Karasuma Setsuko, Minami Sara, Uemura Yui, Suzuki An, Tanaka Tetsushi, Maki Yōko Producción ejecutiva : Sakamoto Kazutaka (director de adquisición de contenidos de Netflix)

: Sakamoto Kazutaka (director de adquisición de contenidos de Netflix) Producción : Umegawa Haruo

: Umegawa Haruo Obra original : Gunjō, de Nakamura Chin (Shogakukan, IKKI Comics)

: Gunjō, de Nakamura Chin (Shogakukan, IKKI Comics) Guion : Kikkawa Nami

: Kikkawa Nami Canción original : Hosono Haruomi

: Hosono Haruomi Música : Moriyama Kōki (odol)

: Moriyama Kōki (odol) Producción general del proyecto : Studio3

: Studio3 Distribución simultánea internacional : Netflix

: Netflix Página de la película: https://www.netflix.com/彼女

