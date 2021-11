‘Whole’: una historia para una nueva era más allá de los prejuicios raciales

Al cine con Nippon.com

Cada vez hay más personas nacidas de parejas de japoneses y extranjeros, algo que también ha traído consigo un mayor número de estrellas de doble linaje que desarrollan fantásticas carreras profesionales. Sin embargo, la mayoría de esas personas, a las que se suele llamar half (“mitad”), no poseen un talento especial, sino que se ven sometidas a la curiosidad y los prejuicios de Japón. Whole es una película en la que se representan los problemas de estas personas con dos jóvenes protagonistas.

Como muchos saben, el apelativo hāfu o half (“mitad”) es un término que se usa exclusivamente en Japón para referirse a personas nacidas de padres de diferente origen. Para cuando el grupo femenino de idols Golden Half debutó en 1970, la palabra ya se había establecido, probablemente, como término de uso común en el japonés, o estaba a punto de hacerlo. Es decir, que los japoneses llevan usándola cerca de cincuenta años.

Hay quien señala que el vocablo posee un significado original (en inglés) no apropiado para referirse a una persona, y algunos recomiendan usar palabras como daburu (double, “doble”) o mikkusu (mix, “mixto”). Ni que decir tiene, sin embargo, que el trato discriminatorio y los prejuicios que siguen recibiendo las personas de ascendencia heterogénea, así como sus conflictos de identidad, no se pueden resolver o descartar con un simple cambio de terminología.



Whole, una película que nos recuerda cómo una palabra dicha sin cuidado puede herir a quien la escucha. (© 078)

El problema consiste en que con ese tipo de término se tiende a agrupar y tratar de manera especial a ciertas personas. Es algo que se ve claramente en el punto de vista, en la actitud y las palabras con las que se les habla. Para una persona cuyo padre o madre procede de algún país extranjero, pero que nació y se crio en Japón, ha de ser sin duda humillante que nadie lo trate como a un “japonés perfecto”. No obstante, ese sentimiento es algo que no pueden comprender con facilidad los japoneses. Y aunque se trate de personas que se sienten identificadas con la palabra half, el trasfondo de cada cual varía en gran medida. Pero parecemos olvidar estas ideas tan básicas, y cada día repetimos actos y palabras que demuestran falta de consideración hacia los demás.

Dos jóvenes half opuestos

La película Whole intenta mostrar la ambigüedad de trato que experimentan aquellas personas de linaje mixto nacidas y criadas en Japón, así como sus angustias identitarias. Para el título se eligió una palabra que simboliza a las personas que no son ni la mitad ni el doble, sino un individuo cada uno, un todo.



El director de Whole, Kawazoe Bilal. Su debut Nami to tomo ni (Junto a las olas, 2016), producida para su graduación en el Departamento de Proyecciones Cinematográficas de la Escuela de Artes Visuales de Osaka, fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine NARA-wave y el 38 Festival de Cine Pia, así como para el Rincón de los Cortometrajes del 69 Festival Internacional de Cine de Cannes.

El director del filme es Kawazoe Bilal, de padre paquistaní nacido en India y madre japonesa. Su hermano menor, Kawazoe Usman, escribió el guion y da vida a uno de los protagonistas.

Makoto, interpretado por Usman, vive en un complejo de apartamentos con su madre y trabaja como obrero de la construcción. Cierta noche, al entrar en un restaurante de ramen, un hombre ya entrado en años lo llama gaijin (forma ruda de denominar a los extranjeros), pero Makoto no lo toma en serio ni parece molestarse con él. Haruki, también hijo de dos mundos, contempla la escena desde el mostrador. Este segundo protagonista, interpretado por Sandy Umi, es hijo de padre estadounidense y madre japonesa, nacido y criado en Japón.



Haruki (derecha) en el restaurante de ramen donde conoce a Makoto. A la izquierda, el cliente borracho que decide importunarlo. (© 078)

El extraño anciano le había dicho algo a Haruki antes de que Makoto entrara en el local, y Haruki tenía ya un mal presentimiento sobre la situación, pero Makoto se muestra muy tranquilo. Su actitud le parece muy extraña a Haruki. Haruki nació en el seno de una familia adinerada, entró en una universidad extranjera, abandonó sus estudios y ahora acaba de regresar a Japón. Es un tipo delicado y tímido, que odia que lo llamen half, y asegura que el término correcto debería ser daburu (“doble”). Lo incomoda también la actitud de su madre y sus viejos amigos, con quienes se ha encontrado tras una larga temporada. Makoto, por el contrario, bromea casualmente con sus amigos, pero siente las mismas angustias que Haruki, aunque nadie se da cuenta. Pese a las diferencias en sus entornos familiares y personalidades, ambos son considerados hacia el otro, y pronto aprenden a comunicarse.

Una historia que no muestra en exceso

La historia termina con una visión de nueva amplitud del mundo, tanto para Makoto como para el mismo Haruki, gracias a una decisión del propio Haruki. Es un final muy atractivo, pero también hace que el espectador sienta deseos de ver más sobre el viaje de los protagonistas. La proyección dura 44 minutos; se trata de un mediometraje.

-Muchas personas dicen que quieren ver la continuación de la historia; ¿tiene planes de rodar una secuela, o convertir la película en un largometraje?

KAWAZOE BILAL Me lo han dicho varias veces y me alegra mucho, pero creo que es mejor que cada uno imagine el futuro de Haruki y Makoto, y que piense por sí mismo qué les sucederá.

KAWAZOE USMAN Tardé cerca de dos años en escribir el guion; al principio pensaba en términos de largometraje. Cuando le mostré a Bilal lo que tenía, nos resultó más fácil verlo como una historia más bien corta que larga, y para esta historia en concreto, me dijo, era mejor no mostrar demasiado, y dejar que el público pensara por su cuenta; de modo que cortamos casi la mitad.



Kawazoe Usman, guionista y actor. Debutó en 2019 como fotógrafo y camarógrafo. Produce y participa en el rodaje de sus propios proyectos mientras trabaja en películas de Hollywood como G.I. Joe: Jet Black Snake Eyes.

BILAL En realidad el metraje iba a ser aún más corto, pero pensé que necesitaba describir mejor a Haruki y Makoto, así que lo hice algo más largo. Quería crear algo diferente a esa imagen de los half que tiene la mayoría del público japonés.

USMAN El fotógrafo, Takei (Toshiyuki), está acostumbrado a rodar en estilo documental, y como había algunas escenas largas nos decidimos finalmente por una duración media. Considerando el resultado creo que fue la decisión correcta.



Haruki, en conversación con su vieja amiga Hitomi (Ibuki Aoi), lanza su resentimiento hacia la sociedad japonesa; sin embargo la respuesta de ella lo hace consciente de su propio egoísmo. (© 078)

Una amistad de empatía más allá del trasfondo y el carácter

ENTREVISTADOR ¿Por qué eligieron a Sandy Umi para el papel de Haruki?

USMAN En la página de una agencia de talentos extranjeros vi una foto de Umi y me pregunté si no sería lo que estábamos buscando. Indagué un poco y encontré un video en el que vagaba entre la multitud de una estación; en el momento en que lo vi tuve de nuevo la sensación de que sería perfecto para el papel, que quería tenerlo en el proyecto como fuera, así que le pedí a un amigo común en una red social que me pusiera en contacto con él.

SANDY UMI Un día Usman se puso en contacto conmigo de pronto a través de ese conocido que tenemos en común. Estaba en un jardín de rosas durante un viaje con mi familia, y aquel aroma agradable de las flores me mejoró el humor (risas). No tuve más remedio que aceptar. Después nos conocimos en persona, en Tokio, y hablamos del proyecto.



Sandy Umi, uno de los actores principales. Nacido y criado en Japón, estudió teatro en la Universidad Cornish, en Seattle, Estados Unidos. Tras regresar a Japón debutó como actor de cine en Okuda Tamio ni naritai bōi to deau otoko subete kuruwaseru gāru (El chico que quiere convertirse en Okuda Tamio - La chica que vuelve locos a todos los hombres que la conocen, dirigida por Ōne Hitoshi, 2017). Protagonizó el cortometraje Butterfly (Mariposa, 2019) dirigido por Mackenzie Sheppard, y apareció en la sección Idaten de la serie de NHK Taiga Dorama (2019), así como en Hana to ame (Las flores y la lluvia, del director Tsuchiya Takafumi, 2020).

ENTREVISTADOR ¿Qué pensó al leer el guion?

UMI Había muchas partes con las que empatizaba. Me han dicho muchas veces eso de “Qué bien hablas japonés, ¿de dónde eres?” Soy un tipo de persona a la que, en ese momento, le salta el mecanismo de defensa, dice algo divertido y convierte esa situación forzada en motivo de risa.

ENTREVISTADOR Entonces se parece más a Makoto, ¿verdad?

UMI Así es. Cuando me preguntan si como muchas hamburguesas contesto “¡Ay, sí! ¡Eso es! ¡Me encantan!” Pero en realidad tengo sentimientos encontrados. Por eso tuve que rebuscar y amplificar ese pequeño rincón de mi corazón que siente de forma diferente, para hacer el papel de Haruki.



Makoto (extremo derecho) bromeando con sus colegas en una zona de construcción, pese a que carga con angustias que no puede confiar a los demás. (© 078)

USMAN Yo, por el contrario, antes era como Haruki. Asistí a una escuela internacional, así que no tuve mucho contacto con el resto de la sociedad. Después, cuando me gradué del instituto y empecé a trabajar en la construcción, me trataban como a un extranjero y me sentía mal. El primer año me comportaba como Haruki. Después de trabajar en eso durante unos tres años me fui volviendo más introvertido.

UMI Yo también asistí a una escuela internacional, en Nagoya, y allí no lo notaba tanto, pero al llegar a Tokio... La gente te mira fijamente en el tren, o de pronto te dicen: “Ayúdame a practicar inglés”. Sé que no tienen mala intención, así que ese tipo de cosas ya no me hacen sentir tan mal.

BILAL Usman y Umi se conocieron por esta película, pero cualquiera diría que llevan diez años siendo amigos. Yo hago mi trabajo muy en serio y presto mucha atención al tiempo, pero en el rodaje ellos estaban todo el rato lanzándose bromas (risas). Pero creo que precisamente por eso hemos podido crear una atmósfera en la película que nos muestra a dos protagonistas completamente diferentes capaces de empatizar entre sí. Cuando se trata de dos personas mixtas tienen desde el principio algo en común, hay algo entre ellos que permite esa empatía. Quizá se lleven bien o quizá no, pero está claro que habrán tenido muchas experiencias similares. Así es como empatizan también Makoto y Haruki, pese a tener personalidades completamente diferentes.



Makoto y Haruki, opuestos en todo. (© 078)

ENTREVISTADOR Haruki, que se molesta cuando lo llaman half y lo corrige como daburu, se ve atrapado en su caparazón porque no puede decir que es japonés, como dice Makoto.

UMI Personalmente ese half es parte también de mi identidad, en cierto modo, así que no siento repulsión hacia la palabra, pero sí que entiendo ese sentimiento de Haruki. Por lo que yo sé, a muchos padres no les gusta que llamen a sus hijos half. Cada persona tiene su propio trasfondo, de modo que cada cual debería poder elegir según su propia voluntad, creo. Es cuestión de cada uno decidir quién es y cuál es su identidad, incluso aunque nunca haya sufrido discriminación.



(© 078)

USMAN Es importante comprender que hay muchas personas, con ideas muy variadas. A mí me gustaría que la gente supiera que no existe una forma correcta de llamar a otra persona, sino que cada cual tiene su propia idea sobre cómo prefiere que lo llamen.

BILAL La discriminación no es algo restringido a los half; todas las minorías se ven sometidas a estereotipos. Sin embargo es muy importante poder ver a los demás como personas, más allá de las posibles etiquetas. Creo que ese es uno de los mayores mensajes de esta película.

Hacia una nueva situación

ENTREVISTADOR Esta película se rodó, según tengo entendido, hace ya cuatro años, pero no parece que haya habido cambios en la situación en Japón, en lo que a las personas de origen mixto se refiere.

USMAN El tema está recibiendo más atención que antes, desde luego, pero no creo que haya habido cambios importantes, no. Es importante que personalidades como Hachimura Rui y Ōsaka Naomi compartan con el público sus ideas, y creo que más japoneses están empezando a comprender que hay personas que sufren por este tipo de situaciones. Sin embargo no hemos llegado a un punto en el que las cosas puedan cambiar. Vamos en la dirección correcta, sí, pero me parece que aún necesitamos algo más de tiempo.



(© 078)

UMI Pero me da la sensación de que esto no es solo un problema en Japón. Yo viví dos años en Seattle, y allí me preguntaban cosas como: “Japón es así de raro, ¿verdad? ¿Sigue habiendo ninjas?” (risas). En todas partes hay estereotipos muy arraigados.

ENTREVISTADOR La película ha sido proyectada en el Festival de Cine Asiático de Osaka y el Festival de Cine Japonés Japan Cuts de Nueva York. ¿Cómo fue la reacción del público?

USMAN Después de la proyección en New York hubo una sesión de preguntas y respuestas en la que participaron muchas personas. Ahí vimos una gran diferencia con Japón. Hubo muchos comentarios en los que nos dieron las gracias por haber hecho este trabajo, lo cual me impresionó mucho.

BILAL Una mujer vino con su madre a ver la película (creo que no era japonesa, sino medio sudamericana), y nos dijeron que gracias a haberla visto pudieron mantener una conversación sobre este tema, por primera vez. Recuerdo que, cuando nos dieron las gracias, me sentí muy feliz.

UMI En el Festival de Cine Asiático de Osaka unas hermanas gemelas vinieron a hablar con nosotros después de la proyección, y aunque eran japonesas, no de origen mixto, nos dijeron que a ellas también las miran a veces fijamente, como a un bicho raro, y que ellas también se planteaban a menudo su propia identidad, de modo que pudieron empatizar en gran medida con los protagonistas.



(© 078)

BILAL Al principio no era muy consciente de ello, pero terminé por descubrir que no se trataba únicamente de una historia de half. Así que no quiero decir que nuestra forma de ver las cosas sea la única respuesta. Cada uno tiene su propia identidad, y cada uno tiene también su propia respuesta diferente. Me gustaría que el público viera en un principio la película sin prejuicios, que la sintiera de forma natural.

USMAN No es que pretenda cambiar la forma de pensar de todo el mundo con esta película; solo espero que los espectadores puedan conversar sobre el tema con sus amigos half. Hay extranjeros que han nacido y crecido en Japón sin experimentar esa ambigüedad; me alegraría que pudieran ver la película y darse cuenta de que existen muchos tipos de personas.

UMI algunos half se notan de inmediato por su apariencia, mientras que con otros no es así. Incluso si sus dos padres son japoneses, cada persona tiene antecedentes y experiencias diferentes. Espero que esa visión de las personas, esa idea de que cada persona es diferente, se convierta en la norma. Ojalá las personas que vean esta película desarrollen así nuevas formas de pensar, nuevas conversaciones y nuevas situaciones.

(© 078)

Información de la película

Reparto: Sandy Umi, Kawazoe Usman, Ibuki Aoi, Kikuchi Meimei, Ozaki Kurenai, Nakayama Keisuke, Matsuda Kensei

Dirección y montaje: Kawazoe Bilal

Guion: Kawazoe Usman

Producción: Kawazoe Usman / Kawazoe Bilal

Fotografía e iluminación: Takei Toshiyuki

Sonido: Matsuno Izumi

Publicidad: Armide

Año de producción: 2019

País: Japón

Duración: 44 minutos

Página web oficial (en japonés): https://www.whole-movie.com/

https://www.whole-movie.com/ Estreno el 15 de octubre de 2021, con proyecciones en Uplink Kichijōji y otras salas

