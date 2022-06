‘My Small Land’: la historia de una estudiante kurda en Japón

Al cine con Nippon.com

La película My Small Land, que cuenta con frescura la historia de una estudiante kurda criada en Japón, llamó la atención de los cinéfilos en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Kawawada Emma debuta con este largometraje tras haber trabajado como ayudante de dirección para el maestro Koreeda Hirokazu. La actriz principal, Arashi Lina, se coloca por primera vez ante las cámaras pese a que lleva ya años de exitosa carrera como modelo de revistas.

En Japón residen cerca de dos mil kurdos, incluyendo a aquellos cuya solicitud de asilo se halla aún en trámite. My Small Land (Mi pequeña tierra) cuenta la historia de una chica de diecisiete años cuyos padres kurdos llegaron a Japón siendo ella muy joven. Sarya (Arashi Lina), ya en tercer curso del instituto, piensa ya en la universidad, pero se encuentra muy ocupada por las tareas de la casa y el cuidado de sus hermanos pequeños, de los que se encarga desde que muriera su madre unos años atrás, así como por su trabajo a tiempo parcial en una tienda de veinticuatro horas. Además, muchas personas de la comunidad kurda le piden ayuda con todo tipo de detalles de la vida diaria para poder sobrevivir en Japón, dado que Sarya es bilingüe.



Sarya (Arashi Lina), la protagonista de My Small Land © ︎2022 Comité de producción de My Small Land.

En el instituto Sarya tiene buenos amigos con los que bromea sin problema, pero a quienes no habla sobre sus raíces correctamente. Sin embargo, a Sōta (Okudaira Daiken), un amigo del trabajo, sí es capaz de confesarle honestamente sus preocupaciones sobre lo que supone ser kurda y sobre su identidad. En ese momento la solicitud de estatus como refugiados que había realizado la familia queda rechazada, sus tarjetas de residencia son confiscadas por la Oficina de Inmigración y se ven obligados a vivir una vida restringida en un estado denominado “liberación temporal”.



La familia ve denegada su petición de asilo, y les agujerean la tarjeta de residencia © ︎2022 Comité de producción de My Small Land.

¿No soy japonesa?

La película ha sido dirigida por Kawawada Emma. Se trata de un nuevo talento que proviene del grupo de producción audiovisual Bun-buku, liderado por Koreeda Hirokazu. Fue alrededor de 2015 cuando Kawawada comenzó a interesarse por los kurdos. La sorprendieron las imágenes de mujeres soldado de la milicia kurda luchando contra el grupo paramilitar ISIS, en Siria. Saber que existía una comunidad kurda en Japón, y visitarla, la llevó a la idea de rodar esta película. Empezó a realizar entrevistas de firme hacia 2018 y terminó por completar su debut en formato de largometraje, con guion propio.



Kawawada Emma, la directora de My Small Land.

KAWAWADA En un principio quería que el reparto principal estuviera formado por kurdos. Sin embargo debí darme por vencida al darme cuenta de que aparecer en una película con mensaje social podría causarles problemas a quienes estuvieran solicitando el estatus de refugiados y estuvieran en situación inestable. De modo que hicimos pruebas con actores que tienen raíces en varios países extranjeros.

Una de las actrices que acudieron a la audición fue Arashi Lina, activa desde años atrás como modelo para revistas. Se trata de una estudiante de instituto con raíces en cinco países, incluida parte del Medio Oriente.

ARASHI Comencé a usar TikTok porque quería ser modelo, y el que es mi agente actual vio mi cuenta y se puso en contacto conmigo. Cuando vi a los veteranos de la agencia en el escenario pensé que algún día a mí también me gustaría intentarlo, pero no pensaba que pudiera tener una oportunidad tan rápido...

KAWAWADA Lina me habló de los dolores que experimentó sobre sus raíces durante la audición. Sentí en sus palabras la complejidad de la situación que rodea a los kurdos, y su relación con la complejidad de Sarya, lo cual fue un factor de gran peso para que la eligiera.

ARASHI Nací en Japón, y aunque pensaba que Japón era mi país de origen, a menudo me preguntan: “¿De qué país eres?” Cuando entré a la escuela primaria me resultaba duro que los otros niños me llamaran extranjera. Me debatía entre sentirme extraña en mi propia tierra, y me preguntaba si podía realmente llamarme japonesa.



Sarya le confiesa sus raíces a Sōta, un amigo que se porta bien con ella en el trabajo. © ︎2022 Comité de producción de My Small Land.

Kawawada también tiene raíces mixtas: su padre es inglés y su madre japonesa; desde pequeña siempre la han llamado half (media). Ambas pudieron empatizar de forma muy natural.

KAWAWADA Cuando Lina y yo entramos a un restaurante, nos dijeron algo como “Ay, han venido unas extranjeras” (risas). La pregunta “¿De dónde eres?” no es maliciosa, y entiendo que para muchos es una forma de iniciar la conversación, pero en una ocasión las dos comentamos que esa pregunta era como si alguien hubiera trazado de pronto una línea.

ARASHI Incluso en la vida escolar siempre he tratado de llamar la atención lo menos posible. Siempre quise ser delegada de la clase, pero pensaba que quizá no estaba bien que lo fuera. Pero desde finales de la secundaria comencé a trabajar como modelo para revistas, y al ver que me elogiaban y al sentirme necesitada empecé a tener más confianza en mí misma. Desde que entré en el instituto he sido delegada de clase tres años seguidos (risas). Hasta entonces nunca había dado mucho mi opinión y había tratado de coincidir con todos; todo esto me daba muchas ganas de escuchar las historias de otros chicos con experiencias similares.



Sarya no se muestra como realmente es ni siquiera con sus mejores amigos. © ︎2022 Comité de producción de My Small Land.

Arashi fue desarrollando el personaje de Sarya, al que da vida con esa actitud de mostrar consideración hacia quienes la rodean; al parecer ciertas partes del guion se reescribieron para adaptarlas a la persona real.

KAWAWADA Al principio, la describí como una niña que sentía algo más de rechazo hacia la cultura de su padre. Pero a medida que hablaba con Lina y veía cómo interactúa con su familia pensé que se trataba más bien de una “rebelión interna”. Como resultado la historia ganó en profundidad; Lina me proporcionó claves importantes para ello.

ARASHI la directora me dijo que no viera a Sarya como si fuera otra persona. Por supuesto, el ambiente en el que nos hallamos y nuestras situaciones son diferentes, pero creo que Sarya y yo somos fundamentalmente iguales en un punto importante: por mucho que tratemos de vivir como japonesas sufrimos conflictos desde muy pequeñas porque nos juzgan según nuestro aspecto de extranjeras.

KAWAWADA Creo que la realidad de aquellos que tienen raíces en el extranjero y la de Sarya tienen muchos puntos en común. Ella debe tomar muchas decisiones en el acto. Cuando está en la escuela, se adapta a Japón, y cuando está en casa, se adapta a su familia. No siempre muestra rechazo, pero siempre guarda ciertos sentimientos secretos en su interior. No puede decir lo que realmente quiere decirle a su padre. Esta película también cuenta ese tipo de pensamientos, que en algún momento de la historia quizá lleguen a explotar.

Las fronteras, según Kawawada y Lina

Mientras Sarya, que ha crecido en Japón, trata de expandir su nuevo mundo, choca constantemente con su padre, que la insta a recordar constantemente que es kurda. Los actores que dieron vida a la familia de Sarya son padre, hermana y hermano en la vida real.



La cercanía entre los actores, en pantalla, da la impresión de las distancias en una familia real. © ︎2022 Comité de producción de My Small Land.

KAWAWADA Seleccionamos a cada uno de los actores mediante audiciones. No es que pretendiéramos recrear una familia real, sino que decidimos en base a su compatibilidad con la obra. Como resultado, la persona con la que Lina puede mostrar sus mejores expresiones faciales y emociones naturales es su padre, expresiones que resultan completamente diferentes a los momentos en los que habla con otras personas.

ARASHI Durante la audición pensé que sería genial si mediante mi actuación pudiera dar forma a las tribulaciones de las personas con esas raíces. Me siento honrada de poder interpretar un papel como el de Sarya. Ha sido una gran experiencia y creo que será útil para futuros trabajos como actriz.

KAWAWADA Fue una experiencia muy valiosa para mí poder trabajar con Lina por primera vez. La historia de un kurdo que está solicitando el estatus de refugiado en Japón puede parecernos muy lejana, pero estoy seguro de que muchas personas, independientemente de sus raíces, pueden sentirse indecisos respecto a su identidad. El hecho de contar con una estudiante de instituto como protagonista puede hacer que muchos espectadores se identifiquen con ella, con la época de la juventud, con las preocupaciones de los estudios y los problemas familiares.



© ︎2022 Comité de producción de My Small Land.

Aunque es una historia de jóvenes, en segundo plano se presenta también el tema de la aceptación de los refugiados kurdos en Japón. Este es también un problema en el que de nuevo el país debe enfrentarse a sus fronteras, al igual que en el caso del coronavirus o la invasión de Ucrania.

KAWAWADA Puede que las fronteras entre países no desaparezcan, pero creo que sí podemos cambiar las fronteras que trazamos en nuestros corazones. Espero que, en la medida de lo posible, esta película suponga una diferencia en la forma de trazarlas para algunas personas. Creo que esta obra es un trabajo intercultural que literalmente ha cruzado las fronteras entre los kurdos, Lina y su familia y el equipo japonés y francés.

ARASHI Me pregunto si desaparecerían los conflictos y la discriminación que se dan en muchos lugares, si no existieran las fronteras. La directora habla de “fronteras del corazón”, pero yo quiero vivir con la conciencia de que todos somos la misma raza humana, por mucho que haya fronteras y países diferentes. Hay todo tipo de personas, independientemente de sus raíces. No deberíamos intentar trazar líneas divisorias de manera unilateral, solo porque alguien sea diferente a nosotros, sino más bien crear un mundo en el que todos podamos aceptarnos mutuamente.

Imágenes: Kawamoto Seiya

Texto: Matsumoto Takuya (Nippon.com)



© ︎2022 Comité de producción de My Small Land.

Información de la película

Reparto: Arashi Lina, Okudaira Daiken, Hiraizumi Sei, Fujii Takashi, Ikewaki Chizuru, Arashi Kahafizadeh, Lili Kahafizadeh, Lion Kahafizadeh, Kan Hanae, Sahel Rosa

Dirección y guion: Kawawada Emma

Canción original: Roth Bart Baron, “New Morning”

Planificación: Bun-buku

Producción ejecutiva: AOI Pro.

Coproducción: NHK Film-In-Evolution (Japón-Francia)

Producción: Comité de Producción de My Small Land

Distribución: Bandai Namco Arts

Año: 2022

Duración: 114 minutos

Página web oficial: mysmallland.jp

mysmallland.jp Estreno: 6 de mayo (viernes) en Shinjuku Piccadilly y otras salas de todo el país

Tráiler

(Artículo traducido al español del original en japonés.)