‘Kamigami no itadaki’: un canto a quienes se enfrentan al fin del mundo

La adaptación al manga, de Taniguchi Jirō, de Kamigami no itadaki, novela de gran éxito de Yumemakura Baku, es un cómic muy leído en todo el mundo. Esta obra maestra del manga de montañismo fue trasladada a la gran pantalla en formato anime en Francia, donde Taniguchi es particularmente popular; allí ganó el premio más importante en la categoría de películas de animación en los Premios César, los equivalentes a los Premios de la Academia.

Escalar el monte Everest es una de las mayores aventuras que ha emprendido la humanidad en el siglo XX. Poniendo su prestigio como país en juego, el Reino Unido envió una fuerza expedicionaria que trabajó en ello durante medio siglo, y como resultado de repetidas investigaciones de diversas rutas de escalada, así como de sucesivos intentos, en 1953 el dúo formado por el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzing Norgay alcanzó la cumbre.

Sin embargo, en 1924, George Mallory, miembro de la tercera expedición, había desaparecido cerca de la cumbre, y se considera posible que hubiera logrado la hazaña antes que Hillary y Norgay. Después de años de búsqueda, el cuerpo de Mallory finalmente fue hallado en 1999, pero por algún motivo no se encontró su cámara, que habría sido la prueba definitiva de su hazaña.



Cuando subió al Everest, Mallory llevaba una Kodak de bolsillo colgada del cuello. ©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma

Cuando le preguntaron por qué deseaba escalar el Everest, Mallory respondió: “Porque está ahí”, palabras que ya se han convertido en parte de la Historia, más allá del propio montañismo. ¿Qué pasaría si se encontrara una fotografía del paisaje que vio desde el punto más alto de la tierra, antes de caer y morir? Hasta que no se encuentre esa cámara, continúa siendo un misterio si Mallory fue o no el primer hombre en escalar el monte Everest.

Taniguchi no llegó a ver la obra terminada

En el contexto de este misterio, la novela Kamigami no itadaki, de Yumemakura Baku, aborda la eterna pregunta de por qué los humanos escalamos montañas. La novela narra la historia del legendario y genial escalador Habu Jōji, que desaparece del escenario principal, y del fotógrafo de montaña Fukamachi Makoto, que trata de encontrarlo. Taniguchi Jirō, famoso por su Kodoku no gurume (El gourmet solitario), creó para esta versión de la novela de gran volumen, de más de mil páginas, una adaptación al manga que obtuvo un número de lectores aún mayor. Y no solo en Japón.



El fotógrafo de montaña Fukamachi Makoto fotografía al equipo japonés que trata de subir al Everest. ©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma

Taniguchi Jirō es un artista que se ha visto fuertemente influido por un estilo de cómic denominado bande dessinée, desarrollado en Francia y Bélgica, y cuenta con una estupenda reputación por sus finas habilidades de dibujo, su hábil composición y la simple estructura de sus historias. Es un autor muy popular en el extranjero, especialmente en Francia, y hoy día se puede notar su gran influencia en el bande dessinée y en los creadores de animación.



Fukamachi ve, en las calles de Katmandú, al desaparecido genio de la montaña, Habu Jōji. ©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma

En la versión manga de Kamigami no itadaki Taniguchi dibuja escenas que Yumemakura describe con gran detalle en su libro, viñeta por viñeta. La historia se muestra más simple, y en lugar de tratar de diluir lo que cuenta la novela, Taniguchi dibuja cada elemento para que destaque. El resultado es una obra completa de más de 1.500 páginas.

El productor Jean-Charles Ostoréro dijo que después de leer los cinco volúmenes del manga en francés sintió de inmediato la necesidad de convertirlo en una película. Sabía, no obstante, que sería en extremo difícil animar aquella historia. En 2012 el productor obtuvo permiso para hacer una película de Taniguchi a través de la Oficina Francesa de Derechos de Autor en Tokio. Solo para escribir el guion tardó, desde ese momento, cuatro años.



Fukamachi avanza en su búsqueda del desaparecido Habu. ©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma

En 2016 finalmente pudo mostrarle a Taniguchi el guion y los bocetos. Taniguchi, complacido con la adaptación cinematográfica, dijo: “Me siento muy feliz porque es una obra en la que volqué toda mi alma al escribir”. Sin embargo, a principios del año siguiente, falleció sin ver la película terminada.



©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma

Tras el rastro de un hombre solitario

Después de la muerte de Taniguchi comenzó a acumularse una gran cantidad de trabajo en la producción de la película de animación, algo que continuó incluso después de la crisis del coronavirus. Finalmente se completaría en 2021, nueve años después de que se lanzara el proyecto. Ese mismo año se estrenó en el Festival de Cine de Cannes.

La historia se adapta a los noventa minutos de duración de la película, y es por tanto más simple: se descubre la cámara de Mallory, Habu parece estar involucrado en ese descubrimiento, y Fukamachi investiga su paradero; todas las subtramas se ven limitadas hasta su mínima expresión. Con un desarrollo muy rápido que solo puede denominarse cinemático, se van dibujando entrecruzados tanto el pasado de Habu, desaparecido del escenario principal, como el presente de Fukamachi.



A medida que nos remontamos en el pasado de Habu se van esclareciendo su pasión por la montaña y los conflictos a los que hace frente. ©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma

Los simples trazos de los personajes, los vivos colores primarios, el uso de sombras... todo muestra el estilo del bande dessinée, exclusivo de la animación francesa. Se puede notar también un cierto aire francés en la forma en que se utiliza la música. Y aun así, la película reproduce con detalle la ciudad de Tokio en la década de los ochenta. En lo que al montañismo se refiere, los creadores realizaron una exhaustiva investigación, con la cooperación de clubes de montañismo, llegando hasta detalles como las herramientas y los sonidos de ese deporte. Lo más destacado es, por supuesto, la forma en que se representan las montañas. El majestuoso paisaje tejido por el cielo y la superficie de los picos de las montañas busca la belleza de una imagen que va más allá del realismo que puede tener una película de acción real.



Fukamachi viaja hasta Nepal, en busca de Habu. ©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma

Por supuesto, la aspereza que se esconde detrás de esa belleza es precisamente parte de la intención de esta obra al representar las montañas. Más allá de los 8.000 metros sobre el nivel del mar existe un mundo de la muerte en el que la concentración de oxígeno es tan solo un tercio, con respecto al nivel del mar. Un escalador solitario llamado Habu se atreve a enfrentarse a las difíciles condiciones del invierno en ese lugar, sin oxígeno, solo y por la pared suroeste, y Fukamachi lo sigue. Resulta sobrecogedor ver la valentía de ambos hombres. Al final, el espectador se ve arropado por la emocionante sensación de haber encontrado algo especial.



©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma

Me resulta admirable este poder de expresión, capaz de tocar el corazón del público de ese modo, mediante animación. Está claro que es una obra producida gracias al trabajo en equipo, como el que podría realizar un grupo de montañistas, en un principio dando vueltas, a veces obligados a cambiar de ruta, superando varias dificultades y avanzando constantemente paso a paso hacia la meta. El equipo de producción seguía los pasos del gran predecesor Taniguchi Jirō. Este fruto de una resonancia creativa que trasciende épocas y países es, para mí, altamente conmovedor.



©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma



©Le Sommet des Dieux - 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéma / Aura Cinéma

Información de la película

Dirección: Patrick Imbert

Patrick Imbert Obra original: Kamigami no itadaki, de Yumemakura Baku (texto) y Taniguchi Jirō (dibujos) – Shūeisha

Kamigami no itadaki, de Yumemakura Baku (texto) y Taniguchi Jirō (dibujos) – Shūeisha Año de producción: 2021

2021 País: Francia, Luxemburgo

Francia, Luxemburgo Duración: 94 minutos

94 minutos Distribución: Longride, Tōkyō Theatred Company, Inc.

Longride, Tōkyō Theatred Company, Inc. Página web (en japonés): https://longride.jp/kamigami/

https://longride.jp/kamigami/ Estrenada en Shinjuku Picadilly, Human Trust Yūrakuchō y otros cines de todo Japón el 8 de julio de 2022.

Trailer

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado : fotograma de la película de animación Kamigami no itadaki ©Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéman / Aura Cinéma)