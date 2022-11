Maeda Atsuko: “Aprendí mucho tras dejar el mundo de las idols”

Al cine con Nippon.com

La dramaturga Nemoto Shūko escribió en 2015 una obra de teatro titulada Motto chōetsu shita tokoro e (Hacia un lugar más trascendente), que ha llegado ahora a la gran pantalla bajo la dirección de Yamagishi Santa. Maeda Atsuko da vida a una diseñadora de vestuario que se encarga de un novio un tanto incompetente. Maeda nos habla con franqueza de su pasión por el cine, y de cómo ha cambiado desde sus días en AKB48.

Nacida en la prefectura de Chiba en 1991. Miembro del popular grupo de idols AKB48 hasta 2012. Debutó como actriz en el largometraje Ashita no watashi no tsukurikata (Cómo hacer mi yo del mañana, 2007). En 2011 fue por primera vez actriz principal en la película Moshi kōkō yakyū no joshi manējā ga dorakkā no “manejimento” wo yondara (Qué pasaría si la conserje de un equipo de béisbol de instituto leyera “La Práctica de la gerencia”, de Drucker). Sus principales apariciones en los últimos años incluyen Machida-kun no sekai (El Mundo de Machida, 2019), Tabi no owari sekai no hajimari (El fin del viaje, el principio del mundo, 2019), Kurenazume (2021), la obra de teatro NODA-MAP dai 24 kōkaien Feikusupia (2021) y el musical Yoru no onnatachi (Las mujeres de la noche, 2022).

Mejor no usar mucho la cabeza

La dramaturga Nemoto Shūko, que escribe y dirige todas sus obras como directora de la Compañía de Teatro Mensual Nemoto Shūko, anunció en 2015 Motto chōetsu shita tokoro e (Hacia un lugar más trascendente). El guion, ideado y escrito por ella misma, se convirtió en una película con magnífico elenco, que incluía a Maeda Atsuko, Kikuchi Fūma, del grupo de idols Sexy Zone, y Chiba Yūdai.



La protagonista, Machiko, una diseñadora de vestuario interpretada por Maeda Atsuko ©2022 Comité de Producción de Motto chōetsu shita tokoro e

El director, Yamagishi Santa, conocido por el drama Bōkyaku no Sachiko (La Sachiko del olvido, 2018) y un vídeo musical de Hoshino Gen, crea composiciones audaces que traicionan las expectativas del público y utiliza excelentes técnicas de imagen para narrar sus historias.

Reito (Kikuchi Fūma), aspirante a miembro de una banda musical, y un hombre un poco torpe, forma parte de una de las cuatro parejas integrantes en la historia. Un día comienza de pronto a vivir en la habitación de una mujer, y empieza a decirle con indiferencia cosas muy condescendientes, pese a que no paga alquiler ni gastos de manutención. Esa mujer, Machiko, una diseñadora de vestuario (interpretada por Maeda), monta en cólera al descubrir que él ha estado recibiendo transferencias de su exnovia todos los meses.

“Me gusta la forma de ver el mundo que crea Nemoto, así que cuando leí el guion no encontré nada que no entendiera. Actué siempre imaginando cómo se sentiría Nemoto. Las escenas en las que las personas se lanzan su ira o lloran a pleno pulmón son intercambios más sensoriales que racionales, así que pensé que debía tratar de no usar demasiado la cabeza. Creo que todos tenemos momentos así: cuando te concentras en el trabajo o cuando estás con amigos eres racional, pero cuando te peleas con tu novio, te encuentras con una parte de ti que no conocías”.



Machiko comienza a salir con Reito (Kikuchi Fūma), aspirante a miembro de una banda ©2022 Comité de Producción de Motto chōetsu shita tokoro e

“Es mi vida, no la suya”

Si consideramos los papeles que ha interpretado Maeda hasta ahora veremos que hay muchos personajes complejos, que todos tienen sus peculiaridades. ¿Se debe esto a que ella misma tomó la iniciativa al elegir esos papeles? ¿O quizá esas ofertas le llegaron de forma natural?

“Para trabajos en cine y teatro suelo aceptar casi todo lo que me ofrecen, si el calendario me lo permite. Se trata de retratar un mundo de mentira, pero quienes crean esos mundos no mienten... Realmente me gusta porque siento que esa gente se reúne y hace las cosas de forma muy honesta. Más que el trabajo en sí, creo que me gusta la humanidad de las personas involucradas en la película y el guion”.

En 2015 se publicó el ensayo Maeda Atsuko no eiga techō (El cuaderno de cine de Maeda Atsuko, Asahi Shimbun Ed.), donde se presentan ciento setenta películas. Es tan cinéfila que cuenta: “Solía ​​ver hasta cinco películas al día en el cine, encadenando una obra maestra tras otra”. También narra un episodio famoso según el cual comió algo poco ortodoxo, en lugar de palomitas, para no hacer ruido en la oscuridad del cine”.

“Una vez comí sashimi en un cine bajo las vías del tren, en Shimbashi, la sala Shinbashi Bunka Genkijō (risas). Si nos permitían comer durante la proyección, y los señores de la sala veían la película bebiendo alcohol, ¿por qué no podía yo comer sashimi? Yo no le pongo salsa de soja al sashimi. Quería ver la película, pero también comer... Soy una tragona (risas). La gente suele decirme que soy rara, pero se sorprenden por la actitud desafiante con la que les contesto que es mi vida, y no la suya (risas)”.

“La popularidad es algo que viene y va”

El éxito de Maeda como actriz se ha convertido en un espectáculo ya familiar, pero aún no se pueden olvidar sus días de idol, cuando dijo la famosa frase: “Aunque no te guste yo, no odies a AKB48”. “Nunca pensé ser popular, y siempre mantenía la cabeza fría”, recuerda.

“La popularidad es algo que viene y va, y nadie sabe qué pasará después. Iré... Sigo sin comprender muy bien por qué tengo tanto éxito, pero aunque esa popularidad termine no creo que eso sea algo extraño. Si hubiera querido aferrarme a ella, no habría dejado mi puesto como idol, creo”.

“Cuando lo pienso ahora, quizá estuviera demasiado ocupada conmigo misma, cuando era idol. Ni siquiera tenía tiempo para pensar en quienes me rodeaban. Pero el caso es que yo dejé AKB48 a los veintiún años, y fue a partir de entonces cuando por fin comencé a experimentar muchos ‘sentimientos como ser humano’, a través de mi vida privada... Como en el caso de la Machiko de la película, era la primera vez que entendía ideas como ‘¿Qué tipo de cosas me hacen daño?’ Ahora disfruto de la comunicación con las personas que me rodean. Es interesante conocer gente nueva todos los días debido a ese denominador común del trabajo”.



“He comprado el bentō más caro”, dice Reito, con descaro. - ©2022 Comité de Producción de Motto chōetsu shita tokoro e

“Vivo con normalidad”

Maeda tiene ahora más experiencia que nunca en cómo mantener bajo control todo el flujo del trabajo mientras cría a sus hijos. El día de la entrevista había comenzado la filmación de una serie muy temprano, por la mañana, y después de la entrevista tenía que retirarse para ensayar en el escenario. Y a pesar de eso no se veía cansada en absoluto, sino más bien llena de energía. Cuando le pregunté de dónde sacaba tanta energía, me dijo: “¿De dónde será? (risas) A mí también me sorprende. Pero yo nunca he podido estarme quieta”.

“Estos días me ofrecen un montón de trabajo, pero creo que se trata de la cantidad justa para mí. Me siento mucho mejor cuando estoy ocupada que sin hacer nada, en casa. En el pasado, la gente solía decirme que esperar es parte de este trabajo, pero a mí no me basta con esperar a que me lleguen las cosas. Siempre he querido probar todo tipo de cosas divertidas para mí, ya que tenía la oportunidad. Creo que por eso me independicé”.

Maeda dice que su lema es no forzarse nunca, y vivir con normalidad.

“Después de trabajar en este mundo durante 18 años, creo que si lo intentas puedes crear un lugar que se adapte a ti, por extraño que parezca. Por eso, si quieres tratar de trabajar en este mundo, lo mejor es que lo experimentes por ti misma. Cómo seguir después, a partir de ese punto, es la clave, me parece. A nadie le va todo bien al principio, por supuesto”.

Sin embargo se trata de un mundo en el que, si tropiezas una vez, quizá ya no puedas continuar trabajando. ¿Cuál es el secreto para lidiar con eso?

“Creo que se trata de cómo usar la cabeza para descansar. Si dices que vas a dejar el trabajo se acabó, así que lo mejor es llevar a cabo tus planes sin decirle a nadie que dejas nada. Puedes decir cosas como ‘Ahora estoy criando a mis hijos, así que tengo que dar un poco más de énfasis a mi vida privada’, e ir buscando poco a poco un ritmo que te permita compaginar tu estilo de vida y tu trabajo. Aunque se trata de un trabajo muy público, básicamente llevo una vida normal como las personas con otras profesiones. Voy a ensayar al estudio en tren, y acudo en bicicleta a llevar y recoger a mis hijos. (Risas)”.

Imágenes de la entrevista: Hanai Tomoko

Texto: Watanabe Reiko



©2022 Comité de Producción de Motto chōetsu shita tokoro e

Información de la película

Dirección: Yamagishi Santa

Guion: Nemoto Shūko

Obra original: Volumen 10 de la revista mensual Nemoto Shūko – “Hacia un lugar más trascendente”

Reparto: Maeda Atsuko, Kikuchi Fūma, Itō Marika, Okamoto Reiji, Kurokawa Mei, Miura Takahiro, Shuri, Chiba Yūdai

Tema principal: Aiko, Hateshinai futari (Una pareja eterna), Pony Canyon

Distribución: Happynet Phantom Studios

País: Japón

Año de producción: 2022

Duración: 119 minutos

Página web oficial (en japonés): https://happinet-phantom.com/mottochouetsu/

https://happinet-phantom.com/mottochouetsu/ En Toho Cinemas Hibiya y otras salas de todo el país

