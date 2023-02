‘Família’, una película sobre el pequeño Brasil de Japón y el amor sin barreras

Al cine con Nippon.com

Yakusho Kōji, uno de los actores más reconocidos de Japón, comparte protagonismo por primera vez con Yoshizawa Ryō, una nueva estrella de la actuación. Un artesano que se vuelca en su cerámica tras enviudar se encuentra de forma fortuita con una comunidad de brasileños que viven en Japón, y es capaz de encontrar un atisbo de esperanza en su destino cruel.

Según datos de la Agencia de Servicios de Inmigración de finales de junio de 2022, en Japón viven unos 2.960.000 extranjeros. Esos casi tres millones de personas superan con creces el 2 % de la población total. Los brasileños son el quinto grupo más numeroso del país, unos 207.000. La cantidad de oriundos de Brasil, que en 1985 no superaba los dos mil, se ha multiplicado por cien en tan solo diez años, y ha mantenido ese nivel durante un cuarto de siglo.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, durante la burbuja económica japonesa, muchos brasileños de ascendencia japonesa vinieron a trabajar a Japón huyendo de la hiperinflación que sufría Brasil. En 1989 el Gobierno japonés publicó una enmienda a la Ley de Control de Inmigración con la idea de tratar de compensar por la escasez de trabajadores cualificados sin reformar la política de inmigración existente, y expandió la elegibilidad de los posibles residentes para incluir también a los descendientes de japoneses de tercera generación y sus cónyuges.



Yakusho Kōji y Yoshizawa Ryō comparten pantalla en Família, una historia que muestra un nuevo ángulo sobre el amor entre padres e hijos. ©2022 Comité de producción de Família

Una colonia brasileña junto a un pueblo de ceramistas

Varias regiones del norte de Kantō y Tōkai cuentan por toda su geografía con comunidades brasileñas que se asentaron en Japón de este modo; una de ellas es Homi Danchi, en la ciudad de Toyota, prefectura de Aichi, donde se rodó la película Família. Este edificio de apartamentos se construyó tras el segundo boom demográfico de posguerra; a partir del final de los ochenta el número de brasileños comenzó a aumentar, y ahora constituyen la mayoría de los residentes.

La ciudad de Seto se encuentra a unos treinta minutos en coche desde ahí. Ha sido famosa por sus cerámicas desde la antigüedad, como indica una de las palabras que se usan en japonés para referirse a la cerámica misma: setomono (“cosas de Seto”). Incluso en un tranquilo poblado de montaña como este, con siglos de tradiciones, surgen turbulencias con los nuevos tiempos, como el descenso en la demanda y la falta de nuevos sucesores en el negocio. Las tormentas de la economía mundial se hacen sentir en la ciudad vecina, donde muchos habitantes llegados del otro lado del globo, rebosantes de juventud, viven vidas llenas de vigor.



Seiji (Yakusho Kōji) gira en silencio su torno cerámico en el taller de su casa. ©2022 Comité de producción de Família

Família es una historia nacida sobre el trasfondo de ese tipo de lugar.

El protagonista es Seiji (Yakusho Kōji), un artesano de la cerámica. Su esposa falleció, y él lleva una vida tranquila fabricando cerámica al estilo tradicional en el taller con horno de su casa. Manabu (Yoshizawa Ryō), su único hijo, que trabaja como ingeniero en una planta de Argelia, ha vuelto a casa de vacaciones para que Nadia (Malyka Ali), una chica local con la que se ha casado, conozca a Seiji.



Manabu (Yoshizawa Ryō) regresa temporalmente de su trabajo en Argelia para presentarle a Nadia (Malyka Ali), su esposa, a su padre. ©2022 Comité de producción de Família

Durante su estancia ocurre un pequeño incidente en casa de Seiji. Un joven desconocido trata de escapar en un coche robado, y se estrella contra la casa. El ladrón es Marcos (Lucas Sagae), un brasileño que vive en un edificio de apartamentos de la ciudad vecina. Seiji, su hijo y su nuera cuidan de Marcos, que trataba de escapar tras ser apaleado por un grupo de hangure (una organización criminal) japoneses, por culpa de un desaguisado que causó su amigo Manoel (Gustavo Sumida).



Marcos (Lucas Sagae, a la izquierda), perseguido por los hangure, choca contra la casa de Seiji. ©2022 Comité de producción de Família

Unos días después Erika (Fadile Waked), la novia de Marcos, acude a la casa de Seiji para dar las gracias. Erika, al saber que Marcos había destrozado el coche de Seiji, invita a este a una fiesta de la comunidad brasileña, y con esta comienza la relación entre ellos. Marcos, sin embargo, no parece dispuesto a abrir su corazón. Continúa siendo atacado sin piedad por los hangure, junto con su amigo Rui (Alan Shimada), e incluso Seiji termina por verse implicado.

La historia también incluye la juventud de Seiji, su relación con Komada (Satō Koichi), un detective a punto de jubilarse, los problemas de Nadia en su país, el pasado de Kaito (Miyavi), el líder del grupo de hangure, que odia a los brasileños, y el destino del padre de Marcos. El trasfondo de los personajes se muestra en gran detalle. Mediante esa superposición tridimensional de patrones humanos el espectador puede sentir el mundo expandiéndose tras los personajes, notar su conexión con la Historia y con la época en la que vive, incluso aunque se trate de personas insignificantes que viven en una zona rural.



Satō Kōichi interpreta a Komada, detective a punto de jubilarse, y amigo de la infancia de Seiji. ©2022 Comité de producción de Família

El espectador se va viendo cada vez más absorto entre esos dos mundos adyacentes en contraste que se suceden en la historia. A un lado, un pueblo de ceramistas lleno de naturaleza en el que Yakusho Kōji muestra concentrado su habilidad artesana; un poco más allá se extiende otro mundo de inorgánicos gigantes de cemento.

En una escena vemos una discoteca en la zona brasileña. Los jóvenes se mueven al ritmo del hip-hop, seduciéndose y provocándose en diversos idiomas. Este tipo de escenas, colmadas de realidad, son posibles gracias a haber contado para rodarlas con brasileños que viven realmente en esa comunidad, en Japón.

El desafío de actuar sin experiencia

Al parecer, a la audición acudieron 270 candidatos con el deseo de dar vida a esos brasileños de Japón. El director, Narushima Izuru, eligió a gente joven sin experiencia ante las cámaras. Hablamos con los cinco actores principales acerca de sus motivaciones para presentarse a la audición.

Escuchemos primero a Lucas Sagae, que interpreta a Marcos, uno de los personajes más importantes.



Lucas Sagae nació en 2004 en la prefectura de Gifu. Es un artista marcial profesional.

LUCAS Nací en Kani, en la prefectura de Gifu, y practico artes marciales. Vi un cartel en el gimnasio al que voy, y al principio solo me sorprendió que hubiera una audición en un lugar remoto como este, pero cuando volví a casa mi padre, que había visto ese anuncio en Facebook, me animó a que me presentara. Yo había pensado alguna vez que me gustaría hacer de modelo para alguna revista, pero jamás se me había ocurrido intentar actuar en una película.

A Erika, otro de los personajes principales, la interpreta Fadile Waked, que llegó a Japón a los nueve años, creció en Nagoya y se mudó a Tokio a los veinte, donde ahora trabaja para una agencia de modelos.

FADILE Yo ya estaba haciendo algo de trabajo en anuncios de televisión, como modelo, pero guardaba en mi corazón el deseo de ser actriz algún día. Les dije a los de la agencia que si salía algún trabajo de actuación yo estaría encantada, y me contestaron que había una audición para brasileños. De inmediato les dije que quería presentarme.



Fadile Waked nació en Brasil en 1998.

Gustavo Sumida interpreta a Manoel; también nació en Brasil y vino a Japón a los ocho años.

GUSTAVO Yo también quería ser actor, pero me rendí. Un amigo mío que había entrado en una agencia de modelos de Tokio me habló de la audición. Me dijo quién era el director y busqué su nombre en Internet; resultó que era alguien impresionante. Pensé que tenía que presentarme.

Alan Shimada, también conocido como Flight-A en sus labores como miembro del grupo de hip-hop Green Kids, basado en la ciudad de Iwata, prefectura de Shizuoka, da vida al rapero al que, junto con Marcos, persiguen los hangure. Tanto en la película como en los escenarios, aparece con otros miembros del grupo.

FLIGHT-A Nos llamaron a los miembros del grupo y acudí con ellos a una audición en Hamamatsu, pero al final llegamos tarde. Recuerdo muy bien que cuando entramos a la sala, después de escribir nuestros nombres en la entrada, vimos al director sentado en silencio, con los brazos cruzados. Me dio miedo, porque llevaba gafas con cristales tintados y no podíamos verle los ojos.

Malyka Ali, la única de los cinco que no es brasileña, interpreta a Nadia, la esposa de Manabu (Yoshizawa Ryō).

MALYKA Nací en Japón, pero mi padre es medio paquistaní. Viví en Paquistán entre los siete y los dieciséis años, y después volvimos a Japón. Cuando asistí a la audición yo acababa de volver al país, así que me preguntaron todo tipo de cosas sobre mi vida en Paquistán, la religión, la forma de pensar… Al parecer mi voz al cantar fue un factor decisivo a la hora de elegirme, aunque yo no recuerdo haber cantado en ese momento (risas).



En el camino de regreso, tras la fiesta en el edificio de apartamentos, Nadia canta con su hermosa voz. ©2022 Comité de producción de Família

ENTREVISTADOR ¿Cuánto tiempo tuvieron para ensayar los personajes, tras la audición?

GUSTAVO Unos tres meses. Fue muy duro (risas). Nos enseñaron a crear sentimientos, a sentirnos como si fuéramos los personajes.

FADILE Es como en la construcción del personaje; he aprendido mucho no solo sobre cine, sino también sobre cómo mejorar la vida cotidiana. Nos corrigieron la forma de respirar, la forma de hablar, la forma de estar de pie… todos los hábitos que acumulamos sin darnos cuenta.

MALYKA Recuerdo muy bien algo que me dijo Narushima acerca de “cambiar desde las células mismas”: mostrar lo que llevas en lo más profundo, cómo has vivido hasta ahora. El director chocó conmigo con ciertos sentimientos muy fuertes, y eso me ayudó a crear ese tipo de fuego interior. A veces llegaba a gritarme (risas), pero creo que sabe que no se pueden transmitir ciertas cosas solo con palabras, y siempre ha intentado buscar la mejor manera de expresar lo que quería decir.

FADILE Este último año me decía que tenía que olvidarme de Fadile y vivir como Erika. Llegué incluso a rizarme el pelo, que llevaba liso (risas). En principio pensaba que me lo harían el día antes de empezar a rodar, pero me lo cambiaron tres meses antes, y ahí fue donde empecé a convertirme en Erika. Había otra candidata conmigo e íbamos a los ensayos juntas, y no fue hasta el último momento que se decidió quién haría el papel. Yo rezaba cada día.

FLIGHT-A A mí me eligieron el día de la audición; era el único que hacía música, de todas formas. Mi hermano gemelo también estuvo ahí hasta el final, pero cuando llegó el momento de la verdad estaba seguro de que sería yo, y así fue.



Kaito (Miyavi), cuyo padre es el presidente de una empresa que domina toda la zona, es el líder de los hangure. Odia a los brasileños. ©2022 Comité de producción de Família

LUCAS Éramos tres; Gu (Gustavo), Vito y yo. Dos de nosotros íbamos a interpretar a Marcos y Manoel. Al final Vito no pasó, aunque trabajó como extra. Me animó mucho durante el rodaje, así que yo también traté de esforzarme por los dos.

GUSTAVO Manoel es un tipo malo, que toma drogas y hace cosas así. En el guion no llamaba mucho la atención, pero poco a poco fui interesándome por ese papel. Ya que iba a actuar, quería hacer un papel que solo pudiera salir en una película. Fue difícil, pero muy divertido.

FLIGHT-A Lucas y yo le afeitamos las cejas a Gu.

GUSTAVO Estaba la opción de usar maquillaje, pero así habría resultado obvio que era falso, así que cuando me preguntaron qué quería hacer dije: “Vale, las afeitamos”. La gente me miraba con miedo, en el tren (risas).

ENTREVISTADOR Después de terminar los ensayos la idea era comenzar a rodar en marzo de 2020, pero en abril el rodaje se suspendió debido a la declaración del estado de emergencia por el coronavirus.

MALYKA Para ser sincera me dio mucha pena: los ensayos me habían dado mucha energía. Tardamos más de un año y medio en comenzar de nuevo, por lo que me preocupaba que mi aspecto hubiera cambiado demasiado.

GUSTAVO En Hollywood se cancelaron muchas películas, y pensé que nosotros también estábamos en apuros.

FLIGHT-A A decir verdad no pensé que me llamarían para rodar, así que ya casi me había rendido. Pero en el fondo de mi corazón seguía queriendo creer que iba a sonar el teléfono.

MALYKA El director nos dijo, antes de que se pospusiera el proyecto, que si no perdíamos la pasión volveríamos a reunirnos, aunque tuviéramos que separarnos por un tiempo. Por eso estaba convencida de que lo haríamos.

FADILE Yo estaba preocupada, pero el director decía que lo haríamos. Ninguno de nosotros quería abandonar un proyecto tan maravilloso.



La novia de Marcos, Erika (Fadile Waked, a la derecha) invita a Seiji, Manabu y Nadia, que se ven así agasajados por una familia brasileña en Japón. ©2022 Comité de producción de Família

Vivir derribando barreras

ENTREVISTADOR Salvo por Malyka, parece que todos crecieron en una comunidad brasileña de Japón. ¿Cómo fue que vino cada uno a vivir a este país?

LUCAS Mi madre es brasileña con ascendencia japonesa, y emigró con mi padre a Japón para trabajar. Yo nací y crecí en Japón, y no he estado nunca en Brasil.

FADILE Yo nací en Brasil; mi padre es libanés y mi madre brasileña, pero mis padres se divorciaron y mi madre se volvió a casar con un brasileño descendiente de japoneses, y yo vine con ellos a Japón, hace ya unos quince o dieciséis años. Yo venía de una zona rural de Brasil y solo hablaba portugués; fue un choque cultural muy fuerte. Creo que he superado muchas barreras, desde que llegué. Sin embargo, en el complejo de apartamentos donde vivía, en Nagoya, había muchos brasileños, podíamos comprar comida brasileña en el supermercado, había interpretación al portugués en la escuela… Yo lo he tenido más fácil que otros.

FLIGHT-A Mis padres vinieron a Japón como inmigrantes trabajadores, y creo que su plan inicial era volver a Brasil una vez tuvieran el dinero suficiente. Construyeron una casa allí, pero a medida que los hijos fuimos creciendo y acostumbrándonos a Japón dijimos que no queríamos volver, así que la familia se quedó. Yo nunca he estado en Brasil, así que quizá esto sea una suposición egocéntrica por mi parte, pero creo que en Japón es más fácil vivir. Mis padres llevan viviendo unos treinta años aquí, y casi no hablan japonés. Al volver a casa es como otro mundo (risas).



Lima Alan Shimada / Flight-A nació en 1998 en Shizuoka. Es miembro del grupo de hip-hop Green Kids.

GUSTAVO Mis padres también emigraron para trabajar. Fui unos seis meses a una escuela primaria en Japón, pero como pensaban volver a Brasil después me transfirieron a una escuela de brasileños y empecé a estudiar en portugués. Como al final nos quedamos en Japón creo que habría sido mejor que hubiera ido a una escuela japonesa. Tengo un hermano en Brasil, doce años mayor que yo, que está liado con drogas y demás, como Manoel. Esa fue una de las razones por las que vine a Japón; mis padres nos separaron para que no tuviera influencia sobre mí. Por eso no quería volver a Brasil.

ENTREVISTADOR Todos han elegido vivir en Japón, pero… ¿se consideran extranjeros?

MALYKA Tengo nacionalidad japonesa y no me considero extranjera, pero la gente que me rodea sí lo hace.



Malyka Ali nació en 2002 en la prefectura de Shizuoka.

LUCAS A mí me parece que da igual si uno es extranjero o japonés, pero me siento orgulloso de ser brasileño.

FLIGHT-A Yo opino igual. Tengo residencia permanente en Japón, pero a los veinte años tuve que elegir mi nacionalidad, así que elegí la brasileña.

FADILE Yo también me considero brasileña, y estoy orgullosa de ello. Cuando acababa de llegar a Japón y empecé a ir a la escuela, durante un tiempo deseaba haber nacido japonesa, pero ahora me alegro de ser brasileña. Gracias a ello también he podido participar en esta película.

GUSTAVO Yo vivo como brasileño, pero vaya a donde vaya no me siento en mi país. Si estoy en Japón soy brasileño, un extranjero. Si voy a Brasil, soy japonés. Es complicado.



Gustavo Sumida nació en 1996 en Brasil.

ENTREVISTADOR ¿Encontraron dificultades por crecer entre japoneses?

LUCAS A mí me acosaron durante la escuela primaria, la secundaria y el instituto, y aunque a veces pensaba que no quería ir a clase, que la vida era un asco, precisamente por haber sufrido esas experiencias he podido pensar sobre ese problema. No importa nuestra apariencia o nacionalidad, al final la experiencia humana es igual para todos. Me gustaría que los acosadores pensaran qué harían si ellos mismos fueran acosados.



Seiji y Marcos llegan a comunicarse pese a todas sus diferencias. ©2022 Comité de producción de Família

ENTREVISTADOR ¿Hay algo que desearían cambiar de Japón?

FADILE Yo vivo en Tokio, y creo que la forma de considerar a los extranjeros es bastante diferente, entre Tokio y las zonas rurales. Creo que en la capital poco a poco esto va cambiando, pero me gustaría que en todo Japón la sociedad fuera tratando a los extranjeros de forma normal, y no especial. (En el campo) se trata a los extranjeros de forma algo diferente. Quiero que esa diferencia desaparezca.

LUCAS Cada vez hay más señales escritas en otros idiomas, en la calle, pero no creo que eso sea lo único necesario para crear una sociedad en la que los extranjeros puedan vivir cómodamente. Creo que hay que cambiar la forma de pensar. Y no solo son los japoneses quienes deben cambiar; los extranjeros también tienen que hacerlo. Ojalá esta película ayude a cambiar un poco esa forma de pensar.

ENTREVISTADOR ¿Qué cosas creen que descubrirán los espectadores al ver la película?

MALYKA En lo que a mi papel se refiere, descubrirán que hay personas a las que se les prohíbe casarse con gente de otro país o religión. Creo que esta película trata sobre la superación de diversas barreras, con el fuerte deseo de estar para siempre con aquellos a los que amas.

GUSTAVO En Japón también hay, por supuesto, brasileños malos (risas), pero quiero que la gente sea consciente de que también hay muchos brasileños buenos. Entre los japoneses hay malas personas, pero también mucha buena gente, como Seiji. Me gustaría que aprendiéramos a vernos unos a otros como seres humanos, y no como oriundos de un lugar, pese a las diferencias culturales.

Imágenes de la entrevista: Hanai Tomoko.

Texto: Matsumoto Takuya (Nippon.com)

(Artículo traducido al español del original en japonés)



©2022 Comité de producción de Família

Información de la película

Dirección: Narushima Izuru

Reparto: Yakusho Kōji, Yoshizawa Ryō, Lucas Sagae, Fadile Waked, Nakahara Takeo, Muroi Shigeru, Malyka Ali, Alan Shimada, Gustavo Sumida, Matsushige Yutaka, Miyavi, Satō Kōichi

Comité de producción: Kinoshita Group Fellows Dig & Fellows

Producción: Dig & Fellows

Año: 2022

País: Japón

Distribución: Kino Films

Página web oficial (en japonés): familiar-movie.jp

familiar-movie.jp En salas de todo el país

Tráiler