‘Winny’: la lucha de un programador legendario – entrevista con el director Matsumoto Yūsaku

Hace veinte años se produjo un incidente histórico en Japón: el desarrollador de un famoso programa de intercambio de archivos fue arrestado. La película Winny narra de forma realista la totalidad de la lucha de Kaneko Isamu, ese genio de la programación, en los tribunales.

Nacido en 1992 en la prefectura de Hyōgo. Estudió en la escuela especializada de Artes Visuales de Osaka y comenzó a producir obras cinematográficas. Su primer largometraje fue la producción independiente Noise, con la que recibió numerosas invitaciones de festivales internacionales. La película fue elogiada en diversos medios extranjeros, y llegó a estrenarse en cines de Nueva York y San Francisco. En 2022 dirigió Zenbu, boku no sei (Todo es culpa mía), su debut comercial. También ha dirigido los cortometrajes Bagmati River (2022) y Made in Japan (2018), además de diversas series de televisión. En marzo de 2023 estrenó Winny, su tercer largometraje.

El caso Winny

Winny es el nombre de un programa para compartir archivos, de gran popularidad entre usuarios de computadoras hace unos veinte años. Se trataba de un sistema revolucionario que, por medio de la tecnología de intercambio de información P2P (peer to peer, red de pares), permitía que los usuarios conectaran sus terminales entre sí sin necesidad de usar un servidor como intermediario para intercambiar información.

Sin embargo, dado que este sistema protegía el anonimato de los usuarios, se abusó de él para cometer ciertos delitos que violaban los derechos de autor, como la subida y descarga de copias ilegales de películas, música, videojuegos o cómics, o el intercambio de pornografía infantil e imágenes obscenas, y también para distribuir virus informáticos.

La policía, que se había embarcado en una investigación sobre usuarios que realizaban este tipo de actividades ilegales, fijó sus miras en el desarrollador del programa, a quien consideraban el meollo del problema. Arrestaron a Kaneko Isamu, el creador de Winny, bajo sospecha de “ayudar a otros a violar las leyes sobre derechos de autor”. Kaneko era un prodigio de la programación, uno de esos genios que nacen solo una vez por década; se decía de él que era capaz de completar en dos semanas programas que normalmente se escribían en tres años. En aquella época era ayudante especial de investigación en la Escuela de Graduados de Ciencias y Tecnología de la Información, en la Universidad de Tokio.



Higashide Masahiro tuvo que engordar 18 kilos para dar vida a Kaneko Isamu ante las cámaras. ©2023 Comité de producción de Winny

No es algo muy usual que un desarrollador de software sea arrestado. Era inevitable suponer que el arresto tenía otros motivos concretos. Una vez arrestado como sospechoso, la policía y la fiscalía pasaron de la acusación a la condena, y Kaneko, que pese a saber mucho de programación desconocía casi todo sobre el mundo real, se vio atrapado en aquel truco de prestidigitación.

Kaneko fue acusado a finales de mayo de 2004, y en su juicio se cuestionó si había tenido o no la intención de “propiciar los delitos contra los derechos de autor”. En el primer juicio Kaneko fue multado con un millón y medio de yenes, pero el tribunal superior, al que apeló después, lo absolvió. Posteriormente el juicio llegó hasta la corte suprema; en diciembre de 2011 la apelación de la fiscalía fue por fin desestimada.

Sin embargo, tras solo año y medio después de regresar al trabajo para concentrarse de nuevo en la investigación y el desarrollo de software, Kaneko falleció de un infarto agudo de miocardio, con tan solo 42 años. El duelo por su muerte prematura se sumó al dolor que causaba la idea de que hubiera desperdiciado casi una sexta parte de los preciosos años de su vida en juicios e investigaciones policiales.



Kaneko recibe una lluvia de preguntas por parte de los periodistas, al salir del juicio. ©2023 Comité de producción de Winny

La película Winny arroja una nueva luz sobre aquella lucha de siete años y medio, al tiempo que trata de manera muy realista el curso de los acontecimientos en la vida de Kaneko. Esos años no fueron en vano, después de todo. El programador tenía la opción de finalizar aquel proceso pagando la multa de 1,5 millones tras el primer juicio, en diciembre de 2006. ¿Por qué insistió en su inocencia, entonces? La película no se limita a seguir los hechos, sino que atrae al espectador con elementos de suspense y un ritmo excelente para hacerle pensar en el caso en su totalidad, incluyendo sus antecedentes.

Una investigación exhaustiva en pos de la realidad

La oferta para dirigir la película le llegó a Matsumoto Yūsaku en 2018. Fue en ese momento cuando el proyecto original, surgido a raíz de cierto evento, se vio impulsado en una nueva dirección. Matsumoto abandonó la idea original, una historia ficticia centrada en el presente, y decidió tratar de representar la realidad del caso, para lo cual comenzó a investigar exhaustivamente.

Kishi Kentarō, el director de fotografía, escribió el guion junto a Matsumoto. Se trata de un actor de múltiples talentos, vinculado a los proyectos de Matsumoto desde el comienzo de su carrera. Podría decirse que esa combinación de director y camarógrafo, con su intercambio de opiniones sobre la forma de traducir fotografía en imágenes para producir el guion, era el método ideal. Dado que cuando Kaneko fue arrestado el director era aún estudiante de primaria, Kishi, unos veinte años mayor que él, fue una presencia inestimable en este sentido.

“Apenas sabía nada sobre el caso, así que tuve que investigar casi desde cero. Realizamos entrevistas, escribimos el guion y continuamos entrevistando a gente incluso después de empezar a rodar. Tardamos unos cuatro años en finalizar el proyecto. Hubo épocas en las que no avanzábamos, pero me alegro de haber podido, como resultado, dedicarle el tiempo suficiente al guion”.

Dado que se trata de una película basada en una historia real, necesitaban tiempo no solo para investigar, sino también para establecer una relación de confianza con las personas involucradas. En el transcurso de las entrevistas conocieron a una persona que resultó conocer el caso probablemente mejor que nadie: Dan Toshimitsu, el secretario general del equipo de abogados encargado de la defensa de Kaneko. Junto al programador, él se convirtió en el otro gran protagonista de la historia.

“A la hora de describir el caso y el juicio resulta natural contarlo todo desde el punto de vista del abogado. La idea de contarlo todo como la historia de Dan y Kaneko surgió al principio del proyecto. Dan nos contó todo tipo de detalles. Creo que si no lo hubiéramos conocido no habríamos podido rodar esta película”.



En el funeral de Isamu, su hermana (Yoshida Yō) habla con Dan (Miura Takahiro), el abogado. ©2023 Comité de producción de Winny

Dan no solo proporcionó todo tipo de detalles sobre el caso de Kaneko, sino también consejos sobre cómo rodar el juicio.

“Vimos un montón de películas famosas por sus escenas de juicios. Pero un abogado real te dice que lo que aparece en esas películas no tiene que ver con lo que pasa en un juicio real. Es frustrante para los creadores. Es comprensible querer adaptar dentro de los parámetros del cine, pero al tratarse de un caso real queríamos representar un juicio real, algo que nadie había hecho hasta ahora”.

Antes de comenzar el rodaje, Matsumoto y Kishi optaron por tratar de comprender por completo todos los detalles, incluyendo los términos y expresiones legales. No solo asistieron a juicios, sino que reclutaron a abogados reales para recrear el juicio de Winny. En esa recreación participaron también Higashide Masahiro, que interpreta a Kaneko en la película, y Miura Takahiro, en el papel de Dan.



El teniente inspector Kitamura (Watanabe Ikkei, abajo a la derecha) de la Oficina de Prevención de Delitos Tecnológicos de la Policía Prefectural de Kioto, el agente que interrogó a Kaneko tras su detención, presta declaración ante el tribunal. ©2023 Comité de producción de Winny

“Si no me hubiera dedicado al cine creo que habría sido periodista”, dice Matsumoto. A pesar de ello, ha trabajado en todo tipo de géneros y formatos, desde series de televisión a vídeos musicales y anuncios comerciales.

“Me interesan más los temas sociales, pero aunque quiero hacer de ese tema el núcleo de mi trabajo, me gustaría probar otro tipo de películas también. Las obras de entretenimiento tienen a menudo mucha utilidad de cara a hacer cine. Las comedias románticas, por ejemplo, son un género que no es que yo elija por mí mismo, pero he podido aprender mucho haciéndolas. Si uno elige solo las obras que le interesan acaba teniendo una visión parcial; quiero enfrentarme a todo tipo de retos y conocer muchos mundos”.

Por qué luchamos

En 2017 Matsumoto dirigió su primer largometraje, Noise (Ruido), una cinta independiente. La historia, ambientada en Akihabara ocho años tras un famoso incidente en el que un hombre mató a varias personas de forma indiscriminada, presenta a varios personajes: una idol, una estudiante de instituto, un repartidor a tiempo parcial que asiste también a la escuela preparatoria… En la proyección previa al estreno Matsumoto conoció al alpinista Kuriki Nobukazu.

“Él apoyaba por completo mi sueño de hacer películas. Lo conocí en el preestreno, y me invitó a subir al Everest con él. Acepté sin pensar, creyendo que era una broma, pero al final fuimos de verdad (risas)”.

En 2018 Matsumoto acompañó al equipo de Kuriki al Everest para rodar un documental. Sin embargo no solo sufrió la decepción de tener que regresar a Japón por problemas de salud, sino que aquella fue la última vez que vio a Kuriki. El alpinista, que se enfrentaba al Everest por octava vez, abandonó el ascenso antes de llegar a la cima y al descender sufrió una caída, como resultado de la cual murió a la temprana edad de 35 años.

Matsumoto dirigió el cortometraje Bagmati River, de 29 minutos de duración, en Nepal el año siguiente, como forma de aceptar al final la muerte de su amigo y seguir adelante con su propia vida. El coguionista y director de fotografía de esta película era Kishi Kentarō. Él también estaba en el equipo que trató de subir al Everest con Kuriki.



Winny también cuenta la historia de la amistad forjada entre Kaneko y Dan. ©2023 Comité de producción de Winny

El comienzo del proyecto de Winny coincidió con el momento en el que ambos amigos trataban de recuperarse de su pérdida, tras la muerte de Kuriki. Pese a provenir de un campo totalmente diferente, Kaneko Isamu también fue alguien poco convencional que seguía su propio camino, pese a las críticas del público.

“Al principio no me di cuenta en absoluto, pero cuando me lo mencionaron después sí vi similitudes. Como su capacidad de concentrarse en una cosa y no ver lo que los rodeaba. Solo pude relacionarme con Kuriki durante un tiempo bastante breve, pero también poseía un aspecto misterioso. Con esta película he podido hablar con mucha gente, y todos decían que Kaneko también era ese tipo de persona”.



En la película también se habla, además del caso Winny, del escándalo de un fondo de sobornos para la policía de la prefectura de Ehime. Yoshioka Hidetake interpreta al agente Senba Toshirō, que denunció el caso internamente. ©2023 Comité de producción de Winny

Matsumoto ha tratado de representar a Kaneko en pantalla por medio de un incidente que pasará a la historia de internet en Japón, como alguien que no perdió su encanto humano a pesar de su soledad y torpeza típicas de los genios. A fin de cuentas, ¿para qué luchó con tanta fuerza, en detrimento de su propia vida?

“Lo que más me impresionó de él fue que tras el primer juicio decidiera no regresar a su trabajo como programador, sino luchar en la corte de apelaciones. En ese acto podemos ver quizá un mensaje para las nuevas generaciones de ingenieros, y la sociedad japonesa en general. Me gustaría que muchas personas se dieran cuenta de ello. No creo que el caso Winny sea una simple cuestión de quién tiene la culpa; se trata de una época en la que la educación informática del público era aún baja, existía la clásica presión japonesa de atacar lo diferente y ciertos problemas en el sistema penal… Creo que el caso fue una confluencia de factores. Veinte años después pocas cosas han cambiado. Ojalá el público pueda heredar la forma de pensar de Kaneko, aun en pequeña medida, a través de esta película.

©2023 Comité de producción de Winny

