Una película sobre la vida familiar de Miyazawa Kenji, autor de ‘El tren nocturno de la Vía Láctea’

Miyazawa Kenji falleció a los 37 años y dejó numerosos poemas e historias. Este año es el noventa aniversario de su muerte. Narushima Izuru lleva a la gran pantalla la novela de Kadoi Yoshinobu y ganadora del premio Naoki Ginga Tetsudō no chichi (El padre del tren de la Vía Láctea), en la que se retratan incidentes de la familia Miyazawa.

Nacido en 1961 en la prefectura de Yamanashi. Después de trabajar como guionista desde 1994, ganó el Premio Fujimoto a la Revelación del Año y el mismo premio en el Festival de Cine de Yokohama por su debut como director, Yudan taiteki (La Falta de preparación es el peor enemigo, distribuida en inglés como The Hunter and the Hunted, 2003), protagonizada por Yakusho Kōji. Yōkame no semi (La cigarra del octavo día, distribuida en inglés como Rebirth, 2011) ganó diez premios de la Academia de Japón, incluidos el Premio a la Mejor Película y el Premio al Mejor Director. Sus obras más recientes incluyen Inochi no teishaba (La parada de la vida, distribuida en inglés como A Morning of Farewell, 2021), protagonizada por Yoshinaga Sayuri, y Família (2023), protagonizada por Yakusho Kōji.

Miyazawa Kenji es una luminaria de la literatura japonesa, famoso entre otras cosas por libros infantiles como Ginga tetsudō no yoru (El tren nocturno de la vía láctea) o Chūmon no ooi ryōriten (El mesón con muchos pedidos) y el poemario Haru to shura. Nacido en 1896 en el seno de una familia adinerada que regentaba una casa de empeños de Hanamaki, en la prefectura de Iwate, Miyazawa no se llegó a hacer cargo del negocio familiar, sino que optó más bien por una carrera académica.

Siendo estudiante de la Escuela Superior de Agricultura y Silvicultura de Morioka (hoy día la Facultad de Agricultura de la Universidad de Iwate) contribuyó con tanka (poesía corta) y cuentos a revistas de aficionados. Después de graduarse trabajó como maestro e ingeniero agrónomo, y durante más de diez años continuó escribiendo, tanto en Tokio como en Hanamaki, hasta su repentina muerte por una neumonía aguda en 1933. En vida solo sabían de él las personas de su entorno más cercano, y no fue hasta después de su muerte cuando su prolífica obra comenzó a conocerse por todo el mundo.



Suda Masaki da vida a Miyazawa Kenji en la película. Kenji escribe cuentos sin descanso para leérselos a su hermana Toshi mientras está enferma. ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

Los treinta y siete años que duró la vida de Miyazawa Kenji han sido ampliamente documentados en una cronología detallada basada en materiales y testimonios de primera mano, y son de sobra conocidos entre los entusiastas. La novela de Kadoi Yoshinobu Ginga Tetsudō no chichi (El Padre del tren de la Vía Láctea, 2017), no obstante, arroja luz sobre su vida desde un ángulo diferente. Aunque se trata de una creación rebosante de imaginación, está estructurada sobre acontecimientos reales, según numerosos materiales y comprobaciones. La historia describe la vida sencilla de Kenji junto a su familia desde el punto de vista de su padre, Masajirō.

Redescubrir a Masajirō, el padre de Kenji

El director, Narushima Izuru, cuenta que se encontró la novela por casualidad, en una librería.

NARUSHIMA A mí me encantan tanto Miyazawa como sus obras, y siempre había querido hacer una película sobre él. Sin embargo me topé con todo tipo de problemas, y cuando ya pensaba que no sería posible hacerla encontré este libro.

ENTREVISTADOR ¿El hecho de ser el director implica que al ir leyendo el libro se fue imaginando escenas?

NARUSHIMA No; cuando lo leí por primera vez me pareció interesante, simplemente, pero no pensé nada más. Si empiezas a considerar si un libro podría adaptarse al cine mientras lo estás leyendo no funciona, curiosamente (risas). El libro de Kadoi solo va acumulando datos reales y se los da al lector, y funciona muy bien. Fue después de leerlo cuando comencé a considerar que se podría llevar al cine.

ENTREVISTADOR Para un director como usted, que ya había leído varias biografías de Miyazawa, ¿qué le resultó más novedoso?

NARUSHIMA Hasta el libro de Kadoi la teoría establecida aseguraba que Masajirō no era más que un padre estricto. Pero al leer la novela descubrí que mimaba mucho a sus hijos y tomaba una parte muy activa en su crianza, algo que me pareció muy interesante. Kadoi investiga muy bien antes de escribir, así que aquello no podía ser algo simplemente inventado. Si tenemos en cuenta el trasfondo de la familia, todo encaja. Masajirō, al final, dejaba que Kenji viviera como le pareciera mejor. Parece increíble que en esa época existieran padres así.



Al enterarse de que había nacido su primer hijo, Masajirō (Yakusho Kōji, a la derecha) regresa a casa de un viaje de negocios, para compartir su alegría con su padre Kisuke (Tanaka Min, izquierda) y su esposa Ichi (Sakai Maki). ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

ENTREVISTADOR La novela narra un episodio en el que Kenji contrajo disentería, de pequeño.

NARUSHIMA En aquella época resultaba un tanto vergonzoso que si un niño quedaba hospitalizado fuera su padre quien lo cuidara. Y sin embargo, Masajirō hizo caso omiso a las habladurías del barrio, o lo que su padre pudiera decirle, y acompañó al niño en el hospital. Como resultado, sufrió un catarro intestinal y solo pudo comer gachas de arroz en verano, hasta el fin de sus días. Y aun así no se arrepintió, ya que era por el bien de Kenji; es algo que me impresionó mucho.

ENTREVISTADOR Al parecer Kisuke, padre de Masajirō y abuelo de Kenji, era un tipo de padre más a la vieja usanza.

NARUSHIMA Los Miyazawa habían sido vendedores de kimonos, pero Kisuke decidió ramificar el negocio y abrió una casa de empeños. Dicen que era una persona seria y obstinada. Masajirō era uno de los tipos con más talento de Hanamaki, pero su padre le dijo que un prestamista no necesitaba educación, así que se hizo cargo del negocio familiar y lo hizo prosperar. Quizá por eso quisiera que Kenji hiciera lo que él no había podido hacer.



Cuando le ofrecieron a Tanaka Min el papel de Kisuke, el abuelo de Kenji, Min le dijo al director Narushima que podrían tener a cualquiera para el papel; pero el director lo persuadió: “No, tienes que ser tú”. ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

ENTREVISTADOR ¿Se volvió más dulce hacia su hijo porque su padre había sido estricto con él?

NARUSHIMA No, se sabe que Masajirō también intentó que Kenji se hiciera cargo del negocio familiar, hay muchos testimonios. Sin embargo, Kenji no hizo caso. Según ciertos documentos, la situación llegó a ponerse bastante violenta en un punto dado. Creo que se hizo todo tan intenso que la imagen que permaneció fue la de que Masajirō era una persona muy estricta. Pero al final aceptó los deseos de Kenji. Creo que eso es algo increíble.



La hermana menor de Kenji, Toshi (Mori Nana), fue por supuesto una figura de gran importancia para la familia Miyazawa. ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

Los Miyazawa: adelantados a su tiempo

ENTREVISTADOR Masajirō fue, según parece, una celebridad local que trabajó no solo para sus negocios, sino también para la sociedad entera, como concejal del parlamento municipal y del comité de bienestar.

NARUSHIMA Parece que lo motivaba la idea de adelantarse a los tiempos, y fue estudiando varias cosas. Lo más sorprendente fue que pudiera hacer fortuna con la compra y venta de acciones viviendo en una zona tan rural como Hanamaki, en una época en la que no había ni teléfonos. Poseía una poderosa red propia de información. Dicen que era una persona bastante progresista, que visitaba todo tipo de lugares, como Kioto, para comprar kimonos o realizar seminarios sobre el budismo.



Masajirō choca a menudo con Kenji, que tiene ideas difíciles de entender a veces para la gente común. ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

ENTREVISTADOR Ese aspecto de Masajirō no se representa en la película.

NARUSHIMA Al igual que en el original, traté de representar también la vida fuera de la familia Miyazawa, pero la historia quedaba muy difusa… Pensé que sería mejor resumir las cosas desde la perspectiva de Masajirō, en la familia. Incluso leyendo el original sentía que la historia familiar daba una cierta sensación cinematográfica. Pude retratarlos en detalle precisamente porque eran personas reales.

ENTREVISTADOR Hablar de Kenji es hablar también de su hermana menor, Toshi.

NARUSHIMA Toshi se fue a Tokio y entró en la universidad, algo bastante raro para una mujer en esa época. Al igual que su hermano, Toshi era muy independiente, capaz de cuidarse sola y vivir libre. Era una familia muy adelantada a su época. No tuve que dramatizar a la familia para adaptarla a la actualidad, aunque sí pensé que daban una impresión muy moderna.

ENTREVISTADOR La película hace un uso fascinante de los cuentos infantiles de hadas y poemas de Kenji para representar el fuerte vínculo entre los hermanos.

NARUSHIMA En esa época era común leer poesía en voz alta y él a menudo se la leía a su familia. Me pareció muy interesante que Kenji le leyera a su hermana. Es algo que pude hacer porque es una película, pero no está en la novela.



Kenji lee una de sus historias a su hermana enferma. En estas escenas el espectador redescubre el encanto acústico de la obra de Kenji. ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

ENTREVISTADOR ¿Tuvo también la idea de mostrar una nueva imagen de Miyazawa Kenji desde el punto de vista de su padre?

NARUSHIMA Hasta ahora se han publicado muchos materiales sobre Kenji, y las investigaciones han sido muy exhaustivas, pero había muchos aspectos difíciles de filmar. En lugar de enfrentarme a ellos pensé que sería mejor usar la perspectiva de la novela de Kadoi. Él habla de una figura histórica, pero no cuenta la historia de un gran hombre, sino la de un hijo intratable visto desde el punto de vista de su padre. Creo que los jóvenes de hoy pueden simpatizar con el grito del alma y la imagen de ese joven perdido, que quiere saber quién es, y a dónde va.



Kenji, que escribió Zero hiki no Gōshu (Gauche el chelista), también tocaba el violonchelo. Le encantaba la música, y coleccionaba discos en Hanamaki. ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

ENTREVISTADOR Es algo diferente de los conflictos habituales entre padre e hijo, ¿no?

NARUSHIMA Es interesante ver al padre influido por el genio de Kenji. Por eso quería enfatizar el humor en la película. Masajirō no trata de hacer nada para hacer reír a la gente; más bien lucha seriamente como padre, pero precisamente por eso resulta gracioso. En esa casa había grandes peleas, sí, pero creo que también reían mucho.

Las maravillas de la “multiplicación” de Yakusho Kōji

ENTREVISTADOR Para retratar a un padre y un hijo tan especiales será muy importante el elenco.

NARUSHIMA En el momento en que terminé de leer el original y pensé en hacer esta película ya había decidido que los actores principales serían Yakusho y Suda. Lo normal es realizar las audiciones una vez terminado el guion, pero en esta ocasión, en cuanto obtuve los derechos para hacer la película me puse en contacto con ellos de inmediato. Les llevé la obra original a sus agentes, y les dije que de verdad quería realizar el proyecto. Creo que ellos ya estaban resignados (risas).



Yakusho Kōji, que interpreta el papel principal en la cinta de Narushima, trabajó junto a Yoshizawa Ryō en Família, y coprotagoniza con Suda Masaki en Ginga Tetsudō no chichi por primera vez. ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

ENTREVISTADOR Trabajó con Yakusho Kōji en dos películas consecutivas, empezando por Família…

NARUSHIMA En ambas contamos la historia de un padre y un hijo; la trama y los antecedentes históricos de cada una son completamente diferentes, por lo cual quería, si era posible, dejar un cierto espacio entre ellas; pero la pandemia del coronavirus interrumpió el cronograma, y el rodaje y el lanzamiento terminaron quedando bastante cerca. Yakusho interpretó ambos papeles perfectamente. A diferencia de otros actores famosos del pasado, en el caso de Yakusho sus papeles quedan más potentes que su individualidad como actor. Tiene individualidad, por supuesto, pero la forma en que crea esa especie de “multiplicación” entre su papel y él es algo inusual.



Incluso después de la muerte de Kenji, Masajirō siguió esforzándose por publicar sus obras póstumas. Si no hubiera sido por este padre que tanto mimaba a su hijo, el genio de Kenji bien podría haberse perdido para siempre. ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi

ENTREVISTADOR En la película también interpreta a Masajirō a los veinte años, cuando nació Kenji.

NARUSHIMA No quería que fuera un elenco doble, así que me hice el irrazonable, pero Yakusho actuó de forma brillante. Parecía estar un poco nervioso, quizá porque había más de cuarenta años de diferencia. Pero a mí me pareció increíble, porque los suyos eran los movimientos de un hombre joven. Creo que tiene ya sesenta y cinco años.... Yakusho sigue creciendo. Cada vez que lo veo en un nuevo proyecto me parece mejor que en el anterior. Como director, solo puedo decir qué feliz me siento por haber podido trabajar con un actor así.

Información de la película

Reparto: Yakusho Kōji, Suda Masaki, Mori Nana, Toyoda Yūdai, Iketani Nobue, Mizusawa Shingo, Masuoka Tōru, Sakai Maki, Tanaka Min

Dirección: Narushima Izuru

Obra original: Ginga Tetsudō no chichi, de Kadoi Yoshinobu (Kōdansha Bunko)

Canción original: Star, de Ikimonogakari (Sony Music Labels)

Guion: Sakaguchi Riko

Música: Kaida Shōgo

Producción: Kinoshita Group

Producción ejecutiva: Kino Films / Twins Japan

Distribución: Kino Films

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Ginga Tetsudō no chichi, el último largometraje del director Narushima Izuru ©2022 Comité de Producción de Ginga Tetsudō no chichi)