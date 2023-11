‘Baka nuri no musume’: lo que Hotta Mayu descubrió en la laca Tsugaru

Al cine con Nippon.com

La novela de Takamori Miyuki Japan diguniti (“Dignidad japonesa”) ha pasado a la gran pantalla con el título Baka nuri no musume (“La chica de las extrañas pinturas”). Hotta Mayu da vida a la protagonista y Tsuruoka Keiko, directora de Makuko (2019), escribió el guion. Ambas hablan sobre los descubrimientos que realizaron durante el rodaje.

Estudió con el director Manda Kunitoshi en el Departamento de Estudios Visuales y Físicos de la Universidad Rikkyō. Su primer largometraje y proyecto de fin de grado, Kujira no machi (La ciudad de las ballenas), ganó el Gran Premio y el Premio Gem Stone en la 34.ª edición de los premios PFF (Pia Film Festival) de 2012. Tras graduarse ingresó en la Escuela de Graduados en Cine y Nuevos Medios de la Universidad de Bellas Artes de Tokio, donde estudió con el director Kurosawa Kiyoshi. Hatsukoi (Primer amor), que filmó en su primer año en dicho centro, fue nominada al premio Tiger & Dragon en el 32.º Festival Internacional de Cine de Vancouver. En 2014 dirigió su primer largometraje, la vigésimo tercera película creada con la beca PFF Suguru hi no yamaneko (El lince del pasado), la cual ganó el premio del jurado en el 15.º Festival Internacional de Cine de Marrakesh. Su película de 2019, Makuko, fue muy discutida.

La laca Tsugaru es un método artesanal de lacado nacido a mediados del periodo Edo (1603-1868) en la región de Tsugaru, en la prefectura de Aomori. Sus cuatro técnicas (kara-nuri, nanako-nuri, monsha-nuri y nishiki-nuri) se han transmitido desde esa época hasta nuestros días y se carácterizan por los diversos y elegantes motivos y colores que surgen al pulir las capas de la laca. El producto final es muy duradero, y puede usarse durante mucho tiempo si se repara debidamente, por lo que ha sido siempre un tipo de laca favorita para muchos.

Sin embargo, también es cierto que en estos últimos años la demanda de productos hechos con lacado tradicional ha empezado a descender en gran medida, siguiendo los cambios en el estilo de vida de los japoneses. Dada la edad cada vez más avanzada de los maestros artesanos y la escasez de sucesores, cada vez son más los talleres que cierran sus puertas.



Laca Tsugaru tradicional de la prefectura de Aomori. Para crearla se aplican varias capas de laca de colores, y por medio de un proceso de limado se logran hermosos motivos. (© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume)

Ese baka nuri (“pintar a lo loco”) del título es una expresión que se refiere a la propia laca Tsugaru. Viene del concepto de “pintar a lo loco, dedicar tiempo y esfuerzo a lo loco, y obtener un resultado locamente robusto”. Tras repetir un bucle de pintado y pulido en un proceso de cuarenta y ocho pasos, se tarda más de dos meses en completar por fin una pieza. En la película se ven representados con gran cuidado tanto el mundo de la artesanía tradicional como los vínculos en las familias de artesanos, y se muestra cada paso del proceso.

El personaje principal es Miyako (Hotta Mayu), una chica introvertida con dificultades para expresar sus sentimientos. Incluso después de graduarse del instituto, no logra encontrar lo que quiere hacer en la vida, por lo que empieza a trabajar a tiempo parcial como cajera en un supermercado cercano a su casa, mientras ayuda a su padre, Seishirō (Kobayashi Kaoru), un artesano de laca Tsugaru.



La película Baka nuri no musume es en parte la historia de un padre que transmite a su hija las técnicas de artesanía tradicional que posee. (© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume)

Seishirō heredó el negocio familiar de su padre, un maestro artesano cuya obra llegó a ganar el Premio del Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, pero en los últimos años cada vez recibe menos pedidos. Al priorizar el trabajo sobre la familia, Seishirō termina por perder el amor que sentía por la madre de Miyako (Kataoka Reiko), quien abandona a su familia unos años antes. Su hijo mayor, Yū (Bandō Ryōta), también escapa de casa y se hace peluquero, traicionando así las expectativas de su abuelo y su padre.

Así está la situación cuando Miyako decide tomarse en serio la laca Tsugaru. A pesar de la desaprobación de su padre, que asegura que “no es tan fácil”, Miyako trata de forjarse un nuevo camino por sí misma, llegando así a conmover incluso a su fracturada familia.



Yū (izquierda, Bandō Ryōta), de personalidad alegre y siempre preocupado por Miyako, su hermana menor (Hotta Mayu), la impulsa a que haga lo que más quiera hacer. (© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume)

Lo esencial para adaptar una novela es “extraer y traducir”

La planificación de este proyecto comenzó hace cinco años, cuando la productora Mori Natsuko le recomendó la novela original a Tsuruoka.

Japan diguniti representa el mundo de la laca Tsugaru y las vidas de personas normales con trazos ligeros, entrelazando el paisaje estacional de la prefectura de Aomori y muchos platos elaborados con ingredientes locales. La autora, Takamori Miyuki, ganó el gran premio Kurashi no shōsetsu (Novela de la vida cotidiana) en 2014 por esta obra.

En 2020, la directora y el guionista Kojima Kensaku visitaron la ciudad de Hirosaki para documentarse para el proyecto, y allí pudieron experimentar de primera mano la creación de laca Tsugaru, escuchar historias de artesanos, leer varios libros recomendados y comenzar a trabajar en el guion.

TSURUOKA Esta es la segunda vez que adapto una novela al cine; la primera fue Makuko. La primera vez descubrí que al hacer así una película es necesario seleccionar ciertos elementos y darles una “traducción cinematográfica”, en lugar de incorporar todo lo que está en la obra original. Así que esta vez empecé con la idea de extraer del libro solo aquello que más quería expresar.

Lo primero que pensó la directora fue que quería transmitir el encanto de la laca Tsugaru a la mayor cantidad de público posible. Para ello alquiló un taller que solían usar artesanos reales, y utilizó la gran expresividad corporal y vocal de los propios actores como medio para capturar, durante todo el rodaje, el tiempo mismo que se necesita para completar una obra, con lo que se plasmó en pantalla esa idea de baka nuri, “pintar locamente”.



A través de la laca, Miyako descubre lo que realmente quiere hacer. (© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume)

TSURUOKA Como iba a hacer esto por medio de imágenes, quería dedicar el mayor tiempo posible al proceso de producción de la laca Tsugaru. Si podía mostrárselo claramente al público en la primera mitad de la película, la escena en la que Miyako acepta por fin el desafío, en la segunda mitad, se puede complementar con la imagen que el público ya se ha creado. Mi intención era crear una historia familiar a partir de ese trasfondo.

Trabajando codo a codo con su padre: “era como telepatía”

Hotta Mayu, la actriz principal, estudió el dialecto de Tsugaru antes de comenzar el rodaje y aprendió, directamente de un artesano, la elaboración manual de la laca Tsugaru.

HOTTA Me enseñaron lo básico: cómo lavar los pinceles, cómo ordenar las cosas... Durante el rodaje seguía moviendo las manos como me había dicho el maestro, así que no tenía ni idea de cómo iba a quedar... (risas). Pero cuando vi la película terminada, las escenas de ese proceso me parecieron las más hermosas. Sentada junto a mi padre y trabajando en silencio, sentía como si estuviera teniendo una conversación telepática con él; quería seguir viendo ese momento durante mucho tiempo. Es una escena tranquila, sin diálogo, pero el sonido de la laca al ser aplicada y el del lijado son muy agradables al oído, creo.



Hotta con Kobayashi Kaoru (izquierda), que da vida a Seishirō, el artesano de lacado Tsugaru. Ambos aprendieron el dialecto de Tsugaru y practicaron lacado por su cuenta. (© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume)

TSURUOKA Los que filmábamos estábamos desesperados (risas). Lo cierto es que hubo muchos pasos en el proceso. El artesano daba instrucciones a Kobayashi y a Hotta, en una única toma, diciéndoles cosas como: “¡Aquí, toma la laca y aplícala rápidamente!” Pero nosotros no teníamos ni idea de si estaban aplicando la laca en el lugar correcto o no (risas). En el set apenas podía preocuparme de algo que no fuera el movimiento, pero cuando volví a mirar esas tomas con calma, en la sala de edición, me di cuenta de que a pesar de que era una imagen de ellos, sentados todo el tiempo, y solo se movían sus manos, había variaciones en el movimiento y el ángulo de la cámara, y la iluminación era muy hermosa. Estaba convencida de que podría usar esas tomas en la película, así que las edité para que el público pudiera ver más de cerca el proceso.



Miyata Toshiya, del popular grupo Kis-My-Ft2, interpreta al joven de la floristería por el que Miyako siente cierta atracción. Tsuruoka, que asegura no ver nunca la televisión, revela que se sintió capaz, por eso, de dirigirlo sin ideas preconcebidas. (© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume)

Una atmósfera familiar creada por haber filmado todo en Hirosaki

Además del exterior del taller y del edificio principal, el interior de la familia Aoki también se rodó en una casa privada, alquilada en la localización real, lo cual contribuyó a aumentar la sensación de realidad de la obra. Esto crea también, por supuesto, el efecto de transmitir una gran sensación de vida cotidiana, aunque formaba parte de la estrategia inicial de Tsuruoka, consciente de cómo afecta el entorno a los actores y al resto del equipo.

TSURUOKA En Tokio la gente suele poner barreras a su alrededor, y vive su vida protegiendo siempre su propio territorio. Sin embargo, cuando haces una película en una zona rural, como en esta ocasión, durante varias semanas en provincias, todos tendemos a derribar nuestras barreras, y podemos filmar en un estado más relajado. Un día, un anciano del barrio apareció de pronto con unas manzanas, y el ambiente del rodaje se calmó muchísimo (risas).



La tímida Miyako expresa sus intenciones por primera vez y dice: “Papá, quiero ayudarte con tu trabajo…” (© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume)

HOTTA Me parece que la atmósfera tranquila del set se refleja claramente en la película. Incluso mientras esperaban su turno para rodar, Kobayashi y Bandō utilizaban una habitación de estilo japonés en el primer piso del lugar, y pasaban el tiempo como querían. Si nos apetecía, a veces podíamos simplemente ponernos a charlar con cualquiera (risas). Me sentí como si aquellas personas fueran mi familia verdadera. Durante las tres semanas que rodamos en Hirosaki hubo muchos momentos en los que conecté con Miyako, y creo que pude permanecer metida en el papel todo el tiempo.

Una máxima aplicable a la vida, según un artesano de la laca Tsugaru

Durante este rodaje, Tsuruoka y Hotta pasaron tiempo no solo con el resto del elenco y el equipo, sino también con los artesanos de la laca Tsugaru, algo que parece haber sido una experiencia inolvidable para ambas.

HOTTA Antes, cuando pensaba en un artesano, tenía la imagen de una persona realizando el mismo trabajo una y otra vez, día tras día; pero en realidad su trabajo se ve muy afectado por el clima, la temperatura y la humedad, por lo que no siempre obtiene los resultados que quiere. Cuando escuché decir al maestro que lo interesante de la laca Tsugaru es que no hay una respuesta correcta, pensé que se trataba de una idea que no solo se aplica a la laca Tsugaru, sino a la vida misma.



El padre y maestro de Miyako la aconseja: “Si no te concentras adecuadamente, no puedes hacer frente a la laca” (© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume)

TSURUOKA Las palabras del primer artesano al que entrevisté me dieron ganas de llorar: “La laca Tsugaru, cuanto más haces más quieres hacer esto, lo otro, lo de más allá… y no puedes parar”. Escribía el guion mientras escuchaba las grabaciones de la entrevista, y aquella frase era como el estado de maestría que alcanza un artesano después de dar muchas vueltas con su arte. Pensé que no había frase mejor que esa, así que la tomé prestada para la película. En eso precisamente consiste para mí hacer cine.

HOTTA Mientras Miyako le oía decir esa frase a su abuelo, un maestro de laca Tsugaru, casi me echo a llorar también. Esas palabras resonaban en mi interior no solo como Miyako, sino también como Hotta Mayu, la actriz. Actuar es para mí exactamente lo mismo que la laca Tsugaru es para el abuelo; cuanto más lo hago, más cosas interesantes van apareciendo que quiero probar. A través de esta película me di cuenta una vez más de que lo más importante es divertirse mientras se trabaja.

Imágenes: Hanai Tomoko

Texto: Watanabe Reiko



© 2023 Comité de producción de Baka nuri no musume

Información de la película

Reparto: Hotta Mayu, Bandō Ryōta, Miyata Toshiya, Kataoka Reiko, Sakō Yoshi, Matsukane Yoneko, Sasai Eisuke, Suzuki Masayuki / Jonagold, Ōrin, Kino Hana, Sakamoto Nagatoshi, Kobayashi Kaoru

Dirección: Tsuruoka Keiko

Guion: Tsuruoka Keiko, Kojima Kensaku

Obra original: Japan diguniti, Takamori Miyuki (publicado por Sangyō Henshū Sentā)

Distribución: Happinet Phantom Studios

País: Japón

Año: 2023

Duración: 118 minutos

Página web oficial (en japonés): https://happinet-phantom.com/bakanuri-movie/

https://happinet-phantom.com/bakanuri-movie/ Estrenada el 1 de septiembre de 2023 en Cineswitch Ginza y otras salas de todo el país, con una proyección anticipada el 25 de agosto en la prefectura de Aomori.

(Artículo traducido al español del original en japonés)