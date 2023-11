‘Under Current’: un encuentro entre un maestro de cine y otro de manga

Al cine con Nippon.com

La película Andā karento (Under Current) se basa en el manga homónimo de Toyoda Tetsuya. El director, Imaizumi Rikiya, saltó a la fama con el largometraje Ai ga nanda (“Qué es eso del amor”, 2019). Él nos habla de sus anécdotas durante la adaptación con Toyoda y el rodaje.

Nacido en Fukushima en 1981, firmó su primer largometraje en 2010, Tama no eiga (La película de Tama). Recibió estupendas críticas por Sad Tea, proyectada en la sección de cine japonés Splash, del Festival Internacional de Cine de Tokio de 2013. En 2019 logró un gran éxito comercial con Ai ga nanda (“Qué es eso del amor”, distribuido en inglés como Just Only Love), y en 2023 trabajó para Netflix en Chihiro san (Me llamo Chihiro), que se estrenó en cines y distribuyó al mismo tiempo en todo el mundo a partir del mismo día. Otras obras importantes de Imaizumi incluyen his (Suyo, 2020), Anokoro (En aquella época, 2021), Machi no ue de (Por encima de la ciudad, 2021), Neko wa nigeta (El gato se escapó, 2022) y Madobe nite (Junto a la ventana, 2022). Su último proyecto es una adaptación al cine del famoso manga de Yamamoto Sōichirō Karakai jōzu no Takagi san (Takagi-san, experta en bromas pesadas / La maestra de las bromas Takagi-san).

El manga Andā karento (“Corriente profunda”) de Toyoda Tetsuya fue serializado en Gekkan Afutanūn (Kōdansha) durante un año, a partir de octubre de 2004. La versión en tankōbon (tomos recopilatorios) se lanzó en noviembre de 2005 y alcanzó su decimooctava reimpresión en junio de 2023.

La obra se publicó en Francia en 2009, y fue elegida para la selección oficial del Festival Internacional del Cómic de Angulema. Esta obra maestra, transmitida entre generaciones en muchos países, ha pasado a la gran pantalla como película de imagen real de la mano del director Imaizumi Rikiya.



De la película Andā karento. Kanae (Maki Yōko) regenta el baño público Tsukinoyu. Un día, de pronto, su marido Satoru (Nagayama Eita) desaparece. ©Toyoda Tetsuya / Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

La protagonista es Kanae, gerente junto a su marido de una casa de baños públicos que heredó de su padre. Un día, durante un viaje con miembros de la asociación de baños públicos, su marido Satoru desaparece. La casa de baños cierra por un tiempo, pero Kanae termina por contratar a un nuevo trabajador y abrir otra vez. Un día llega a Tsukinoyu, recomendado por la asociación, un tal Hori, un hombre de pocas palabras que, pese a dedicarse con pasión a su trabajo, parece tener un lado un tanto oscuro. Finalmente, una amiga le presenta a Kanae a un detective, y gracias a él la protagonista comienza a indagar en el paradero de su marido.

Desde el principio los lectores consideraban que esta obra parecía una película. Imaizumi, lector poco frecuente de manga o novela, se sintió inmediatamente atraído por ella.

“Era simple, y muy interesante. Pero todo lo que tenía de interesante también lo tenía de difícil. No sabía cómo convertirla en película de acción real. Y sin embargo, quería hacerlo”.



Kanae se reúne con Kanno, amiga de la universidad (Eguchi Noriko), quien le presenta al detective. ©Toyoda Tetsuya / Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

Conversaciones por radio bajo la lluvia

Esta no es, de hecho, la primera vez que se planea una adaptación cinematográfica de este manga. Aunque la noción surgió varias veces en el pasado, el autor del original no terminaba de dar su permiso. La primera obra de Toyoda apareció en el mercado en 2003, pero en estos veinte años solo ha publicado diez obras, y Andā karento es la única de larga duración. Toyoda está envuelto en misterio, y nunca aparece en los medios.

También en este proyecto, y por enésima vez, se hablaba de convertir Andā karento en película, pero ninguna de las partes parecía disponer de un momento adecuado para sentarse a hablar. La razón principal era que Toyoda estaba en ese momento dibujando la portada de la colección de cuentos Ichininshō tansū (Primera persona del singular), de Murakami Haruki, y no tenía la cabeza para hablar de películas.

Después de un tiempo sin respuesta, Toyoda envió de pronto un mensaje directamente a Imaizumi en el que le preguntaba si quería reunirse a solas con él.

Toyoda, que no tiene televisor, había escuchado de pronto la voz de Imaizumi en la radio; ese día el director aparecía como invitado virtual en un programa, pero como la recepción de Wi-Fi en su casa era bastante deficiente abrió su ordenador en el parque y se conectó al estudio. Toyoda escuchó bajo la lluvia aquella “voz de cierto patetismo” de Imaizumi, y decidió ver alguna de sus películas.

“Cuando conocí a Toyoda, lo primero que me preguntó fue si de verdad creía que una adaptación al cine de su obra sería interesante; yo no soy de esos capaces de vender ideas con entusiasmo, y le contesté: ‘Es verdad…’, y así empezó todo (risas). Terminamos hablando de muchas cosas, mientras tomábamos té, en total casi cuatro horas”.

Sin olvidar a los personajes del original

Imaizumi es uno de los directores más prolíficos de la industria cinematográfica japonesa de los últimos años. Toyoda, por otro lado, da una imagen de pensador, alejado de los artistas de manga más populares, que emplean asistentes para producir en masa sus obras. ¿Qué pueden tener en común estas dos personas, que además se llevan quince años de diferencia?

“Ambos creemos que hay cosas que solo pueden expresar personas incapaces de exteriorizar sus emociones de forma natural. Cuando las obras creativas, por ejemplo, describen los problemas de alguien, tienden a crear inevitablemente grandes problemas, y los personajes deben superarlos; se tiende a contar mucho ese tipo de historias, pero a mí me gusta más tratar de reducir esas montañas de preocupaciones y conflictos, y creo que ese sentimiento se acerca al original de Toyoda. El corazón de esta película reside en un cierto sentimiento de soledad, y la soledad no tiene por qué ser algo negativo”.



Después de la desaparición de su marido, Kanae depende de Hori (Iura Arata), quien llega a la casa de baños presentado por la asociación. ©Toyoda Tetsuya / Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

Toyoda no parece muy seguro de haberle dicho estas palabras al director, pero Imaizumi asegura que son las que más impresión le causaron: “Haz, por favor, que esta película no nos haga sentir mal ni a los fans del original ni a sus personajes”.

“Entiendo la necesidad de ser consciente de los fans de la obra original. Desde un principio partí de la idea de que si dirigía una versión de imagen real de la obra impresa tendría que ser interesante para el autor del original y para los fans. Para apartarme demasiado del original era preferible crear una historia nueva. ¿Pero tener en cuenta también a los personajes? Me parecía una idea maravillosa”.

Según cuentan, hablaron sobre una hipotética “audición” de los personajes. Algo que pudieron confirmar fue una sensación de distanciamiento de la cultura principal. También se reveló que Toyoda basó el personaje de Yamazaki, el detective que busca al marido desaparecido de Kanae, en el actor Lily Franky. En el momento en que comenzó la serialización del manga, en 2004, Lily aún no había entrado de lleno en su carrera como actor; Toyoda debió de sorprenderse mucho cuando vio al modelo de Yamazaki darle vida en la gran pantalla.



El detective que Kanno le presenta a Kanae, Yamazaki (Lily Franky), es una persona bastante sospechosa. ©Toyoda Tetsuya /Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

Más allá de las expectativas

El único miembro del reparto que quedó decidido desde la preproducción fue Maki Yōko, quien daría vida a Kanae, la protagonista. Maki ha sido una gran seguidora del original desde hace mucho tiempo, y al parecer sintió un fuerte apego hacia este papel. Kanae es una mujer franca, y los clientes habituales de su baño público comentan que es “de carácter fuerte”, aunque lo cierto es que lleva grabado en lo profundo de su corazón un evento de su pasado lejano.

“Yo no lo sabía, pero parece que Maki se traía el manga original al set de rodaje. Cada actor tiene su propia manera de afrontar a su personaje, así que no quiero que dejen de hacer lo que quieran hacer. Por supuesto, como director, hay momentos en los que tengo ciertas ideas diferentes a las del original, pero cuando una persona de carne y hueso interpreta un papel, la intensidad cambia. Hay que controlarla; si te dedicas a copiar por completo el original no te saldrá una buena película”.



Uno puede sentir las sutiles fluctuaciones ocultas en lo profundo del corazón de Kanae gracias a pequeños cambios en la expresión de Maki. ©Toyoda Tetsuya /Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

Sin embargo, inevitablemente hay partes que quedan fuera del control del director. Había cierta tensión entre Maki y él, y esto afectaba al tono de toda la obra.

“Al principio, yo trataba de hacer algo con un tono más ligero. Kanae, en su vida diaria, olvida cosas que sucedieron en el pasado, pero quizá va recordándolas gradualmente, en sus sueños. Pero creo que Maki actuaba bajo la directriz de que el personaje no olvidaba nada, ni siquiera por un momento. Por eso ha quedado una cierta sensación de tensión en la atmósfera de toda la obra. Si no hubiera sido por este detalle creo que no se habría convertido en una película de tanta gravedad. Por supuesto yo llegué a decir que Kanae había olvidado su pasado, pero como apuntábamos en la misma dirección no hubo problema”.

Iura Arata interpreta a Hori, el misterioso hombre que se presenta ante Kanae, y Nagayama Eita da vida a Satoru, su marido desaparecido. Imaizumi cuenta que debido a que cada actor tenía sus propias opiniones, sus interacciones en el set llegaron a crear algo que superó sus expectativas.

“Lo bueno es que lo que dice el director no termina siendo absoluto, porque pensamos y creamos juntos. Ningún miembro del reparto es muy hábil, en esta película, no me atraen para nada los actores técnicos. He visto todo tipo de interpretaciones que solo podían haberse creado a partir de las emociones de dos personas frente a frente. Ni yo mismo sé a menudo qué tipo de expresión facial tendría que hacer alguien en una situación determinada, pero los actores no necesitan direcciones tan detalladas de mi parte para lograr la expresión facial correcta”.



Kanae, normalmente calmada y compuesta, se angustia después de cierto incidente. ©Toyoda Tetsuya / Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

Lo mismo se puede decir del montaje, donde no suele salir como se imaginaba.

“Resulta vergonzoso decirlo, pero cada vez que edito y monto me doy cuenta de que el cine consiste en eso. La película nunca se vuelve más aburrida de lo que había imaginado en un principio, porque se trata de una combinación de los esfuerzos de muchas personas”.

Imaizumi suele filmar siguiendo varios patrones, incluyendo todas las tomas, y es en la etapa de montaje cuando decide cada plano. Por ejemplo, como se puede ver en el tráiler, hay una escena en la que Yamazaki dice: “¿Qué significa comprender a alguien?”. Se trata de la escena en la que Kanae se encuentra con el detective en una cafetería y comparte información sobre su marido. La escena siguiente, cuando ambos se disponen a separase, camino a casa, y Yamazaki pregunta: “¿Comprendió él quién eres tú?“ la rodaron, pero Imaizumi terminó por cortarla durante el montaje.



El detective Yamazaki es bastante inteligente, a pesar de las apariencias. ©Toyoda Tetsuya / Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

Puede haber, por supuesto, varias razones por las que se elimina una parte determinada. En la obra original, esa escena iba dibujada dentro de grandes viñetas. Quizá se diera cierta resistencia a realizar dos escenas tan “decisivas” seguidas.

“Esa puede ser una razón; las expresiones faciales de Kanae en la cafetería también eran realmente buenas, y me pareció que podía irse a casa simplemente así. La verdad es que no sabes si algo funciona o no hasta que lo ruedas y lo conectas con el resto. No me gusta filmar ciertas líneas con planos de cerca y usar música para darle vida al momento. Intento no hacer ese tipo de cosas para impresionar a la gente. Si pudiera decidir todo por mí mismo, nunca lo haría. A mí mismo no me impresionan mucho esos detalles. Dependiendo del proyecto, a veces tengo que escuchar los deseos del productor y actuar en consecuencia. Es divertido pelear en cada proyecto con los productores, aunque en esta película pude hacer casi todo lo que quería”.

Creer y rendirse

En general, la película crea una impresión bastante fiel al original, incluidos sus diálogos, pero la escena final demuestra mucha más audacia.

“El original tiene un final perfecto, así que no estaba seguro de si recrearlo tal como está o agregar algo. En cada proyecto, antes de comenzar a rodar, repaso películas buscando algo que pueda serme útil, y lo uso como referencia para temperatura y tono. Esta vez volví a ver obras de los hermanos Dardenne, que suelen crear películas con una gran sensación de inquietud y tensión. En particular, vi el montaje final de La Promesse (La promesa, 1996), y se me quedó grabada la escena final. La tenía en mente cuando escribí el guion, mientras escuchaba la canción “Light Blue” de Blanky Jet City imaginando que era el tema principal”.

Como refleja el título (esa “corriente profunda”), el agua recorre toda la película como motivo, incluyendo el obvio escenario del baño público. Fue también la primera vez que Imaizumi rodaba imágenes submarinas.

“No se me da bien expresar cosas a través de imágenes, o más bien tengo muy poca experiencia, así que lo dejé en manos del camarógrafo. Si hubiera sido un drama original de la vida diaria, me habría gustado contar las cosas de forma sencilla, sin usar flashbacks. Sin embargo, el tono de esta historia es muy oscuro y, por primera vez creo que todavía no he terminado de comprender de qué trata”.



©Toyoda Tetsuya /Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

Imaizumi Rikiya da la impresión de ser un director que disfruta del proceso de los cambios que se producen a través del diálogo con sus actores y con el resto del personal, al hacer sus películas, influido por todo tipo de diversas dudas. En esta ocasión ha podido superar muchos obstáculos gracias a la relación de confianza que estableció con Toyoda, el autor del original.

“Toyoda me dijo básicamente que lo dejaba todo en mis manos, algo por lo que me siento muy agradecido. Sin embargo, cuando tenía algún problema con el guion o en el set de rodaje, me comunicaba con él y podíamos consultar. Podía decirle directamente si había alguna parte que no entendía. Sus comentarios, anunciados junto con el estreno, fueron sinceros y no dijo cosas trilladas como ‘Es definitivamente divertida’; en lugar de eso, aseguró haber sentido el respeto que se había mostrado tanto hacia el creador como hacia los aficionados. Uno puede entender fácilmente por qué Toyoda no es un autor tan prolífico. La dedicación con la que crea es algo increíble”.

Imágenes: Igarashi Kazuharu

Texto: Matsumoto Takuya (nippon.com)

(Artículo traducido al español del original en japonés.)



©Toyoda Tetsuya / Kōdansha ©2023 Comité de producción de Andā karento

Información de la película

Reparto: Maki Yōko, Iura Arata, Lily Franky, Nagayama Eita, Eguchi Noriko, Nakamura Kumi, Kan Suon, Uchida Rio

Dirección: Imaizumi Rikiya

Música: Hosono Haruomi

Guion: Sawai Kaori Imaizumu Rikiya

Manga original: Andā karento, de Toyoda Tetsuya (Kōdansha, Afutanūn KC)

Distribución: Kadokawa

Año de producción: 2023

País: Japón

Duración: 143 minutos

Página web oficial (en japonés): https://undercurrent-movie.com/

https://undercurrent-movie.com/ En Shinjuku Wald 9 y otras salas de todo Japón

Tráiler