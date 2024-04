‘Cottontail’, la comunicación y soledad de Lily Franky

Lily Franky Lily Franky

Nacido en la prefectura de Fukuoka en 1963. Recibió su primer premio, el Blue Ribbon al Nuevo Talento, por su papel protagonista en Gururi no koto (distribuida en inglés como All Around Us; 2008), junto a Kimura Tae. Posteriormente recibiría muchos otros, como el Premio al Mejor Actor Masculino de Reparto en la 37.ª edición de los Premios de la Academia Japonesa, por Kyōaku (The Devil’s Path; 2013), premio que también obtuvo por Soshite chichi ni naru (Like Father, Like Son; 2013). En la 71.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes la película Manbiki kazoku (Un asunto de familia, 2018), que Franky protagonizaba, fue galardonada con la Palma de Oro. Las principales obras en las que ha trabajado recientemente incluyen Chihiro-san (2023), Under Current (2023) y Analog (2023). Además de trabajar como actor ejerce también como ilustrador y diseñador, ejerce como escritor, fotógrafo, compositor y letrista.