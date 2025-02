‘Ainu puri’: el documental de Fukunaga Takeshi sobre la vida actual de los ainu

Al cine con Nippon.com

En su primer documental, Fukunaga Takeshi sigue durante tres años y medio a una familia que conoció en 2018 durante el rodaje de Ainu Mosir. La cinta muestra a herederos de la cultura ainu, de la pesca tradicional del salmón y otros elementos del ainu puri, el estilo ainu, en su vida cotidiana.

Nacido en 1982 en Date, Hokkaidō (Japón), se trasladó a Estados Unidos en 2003 y se graduó en Estudios de Cine en el Brooklyn College de la Universidad Municipal de Nueva York, en 2007. Debutó en 2015 con su largometraje Riberia no shiroi chi (“La sangre blanca de Liberia”, distribuida en inglés como Out of My Hand), a la que siguió en 2008 Ainu Mosir, película que apareció en la selección oficial del Festival de Cine Tribeca en 2020, donde consiguió el Premio Especial del Jurado. En 2023 se estrenó su tercer largometraje, Yamaonna (La mujer de la montaña). Dirigió el episodio siete de la serie estadounidense Shogun, y los episodios 5 y 6 de la segunda temporada de Tokyo Vice.

Atraído por la pesca tradicional del salmón al estilo ainu

La película Ainu puri (“El estilo ainu”) sigue a una familia ainu que vive en Shiranuka, Hokkaidō, y muestra a escala real cómo disfrutan de su vida mientras transmiten a la siguiente generación las técnicas de pesca, la cultura, las artes escénicas y las creencias que han heredado de sus antepasados. La película se proyectó oficialmente en el reciente Festival Internacional de Cine de Busán, Corea del Sur, y en el Festival Internacional de Cine de Tokio, donde generó un gran interés.



El director de Ainu puri, Fukunaga Takeshi (izquierda), con los actores Amanai Shigeki (derecha) y Amanai Motoki en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Tokio el 28 de octubre de 2024. (© 2024 TIFF)

El director es Fukunaga Takeshi, autor de Ainu Mosir, película dramática ambientada en el asentamiento ainukotan a orillas del lago Akan. Durante ese rodaje conoció a Amanai Shigeki, apodado “Shige”, que más tarde aparecería en Ainu puri.



Shige lleva a Motoki a pescar, con un marep al hombro. (© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee)

En Ainu Mosir aparecen escenas del festival Marimo, un importante evento en ainukotan. Shige, que vive en la ciudad de Shiranuka, a más de 80 km del lago Akan, también participó en el festival. Shige es el presidente de la Asociación Ainu de Shiranuka y, según cuenta, se dedica a la pesca del salmón utilizando una herramienta tradicional ainu llamada marep.

En otoño de 2018 el director Fukunaga siguió a Shige para observar cómo pescaba con marep.



Amanai, padre e hijo, respondieron amistosamente a la entrevista junto a Fukunaga.

FUKUNAGA Shige se adentró en las frías aguas del río, en la oscuridad, por la simple razón de que quería hacerlo, y comenzó con alegría la pesca del salmón con aquel arpón hecho a mano. Me impresionó mucho verlo en acción, así que el año siguiente, justo antes de terminar Ainu Mosir, lo visité con el productor y le pregunté si nos permitiría hacer un documental.

SHIGE Si un desconocido se me hubiera acercado de improviso y me hubiera pedido permiso para seguirme de cerca me habría negado, claro. Pero el director ya se había hecho amigo de todos los habitantes de Akan gracias al rodaje de Ainu Mosir, así que decidí confiar en él.

El rodaje comenzó en otoño de 2019 y duró unos tres años y medio.

Al principio de la película, Shige aparece en la orilla del río, antes del amanecer. Cuando empieza a pescar, primero ofrenda un cigarrillo encendido y eleva una plegaria (onkami) a los dioses. Un inaw (bastón ritual con tiras de madera), sirve para conectar a los dioses con el pueblo.



Shige eleva una plegaria a los dioses ante su marep. (© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee)

A diferencia de los arpones ordinarios, el marep que Shige utiliza para la pesca del salmón cuenta con un gancho de hierro en forma de arco elíptico, unido a la punta por un trozo de cuerda. Cuando este se perfora se desprende de la punta, y la presa queda atrapada.

Cuando Shige saca el salmón capturado del gancho, agarra su cola con la mano izquierda, lo cuelga y golpea la cabeza tres veces con un palo llamado ipakikni que lleva en la mano derecha, mientras recita las palabras “inaw kor” (sujeta el inaw). Luego le dice al salmón: “Gracias por tu esfuerzo”. Este pescado es un alimento precioso que los ainu llaman kamuy chep, “pescado de los dioses” y sipe “comida verdadera”.



Shige golpea la cabeza del salmón con un ipakikni para matarlo. (© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee)

Una cámara que se acerca a lo que observa

La cámara se traslada después a la casa donde vive Shige, mostrando la vida cotidiana de la familia Amanai desde una distancia tan corta que el espectador casi puede ver los poros de sus caras.

SHIGE Tanto el cámara como el ingeniero de grabación llevaban calcetines que no hacían ruido al pisar; eran como ninjas, casi invisibles. De pronto me di cuenta y me sorprendí mucho. Pero cuando terminó el rodaje solíamos cenar todos juntos.



Motoki se muestra juguetón e inocente durante uno de los primeros días de rodaje. (© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee)

El hijo de Shige, Motoki, que desde un principio se desenvolvía con gran naturalidad ante la cámara, también creció en los tres años y medio de rodaje.

MOTOKI Disfrutaba cuando llegaba el equipo de rodaje, cada otoño. Podía hacer el tonto todo el tiempo, como siempre, incluso ante las cámaras.

La esposa de Shige, Aika, también aceptó el rodaje con naturalidad.

AIKA Les dije que podían entrar en la casa a su antojo, y entraron de verdad cuando estaba aún dormida (risas); antes de que me diera cuenta la cámara ya estaba rodando. Cuando vi la película terminada, me sorprendió ver que incluso me mostraban preparando el desayuno, aún medio dormida.



Yoshiki, el hijo menor, en brazos de Aika. Al final de la película ya camina. (© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee)

Fukunaga recuerda su enfoque para este rodaje.

FUKUNAGA Era la primera vez que hacía un documental; pensé que debía meterme así en los espacios, para filmar. Me fascinaba lo que hacía Shige, y quería plasmarlo en la película tal y como era. Hay muy pocas películas sobre el pueblo ainu, y creo que merece la pena seguir haciéndolas. Pero por mucho que quisiera filmar, no podía hacerlo sin su permiso y cooperación. Como es natural, les prometí que no filmaría nada que no quisieran, y que podrían comprobar el material que iba a utilizar antes de montarlo. Se mostraron muy abiertos desde el principio; creo que fue gracias al carácter de todos los miembros de la familia Amanai que pudimos hacer este documental.

La conciencia de quitar la vida

Otro día Shige va a cazar ciervos y utiliza un silbato para atraerlos.

SHIGE La caza de ciervos no suele salir siempre tan bien. Al ver esa escena pensé: ‘¡Pareces un gran cazador!’ (risas). Ese día tampoco se daban varias condiciones adecuadas para cazar, pero cuando estaba a punto de rendirme y seguir mi camino levanté la vista y vi un ciervo. Para disparar bien a un ciervo de modo que se pueda usar para carne hay que apuntarle a la cabeza o al cuello, lo que es muy difícil cuando estás de pie, pero conseguí darle justo entre los ojos.



Shige es un cazador profesional. (© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee)

En cuanto mata al ciervo, Shige le abre el vientre con un cuchillo para drenar la sangre y extraer las vísceras. Al igual que ocurre con la escena en la que golpea la cabeza del salmón, se muestran las imágenes sin censurar sus partes más violentas, a sabiendas de que el público sentirá rechazo hacia ellas.

FUKUNAGA Algunas personas sienten un fuerte rechazo hacia la escena del ciervo descuartizado. Pero yo creo que si uno se limita a pagar para comprar carne en el supermercado, tiende a perder la conciencia de que está matando a un ser vivo, recibiendo su vida. Shige también piensa así; por eso no podía dejar de mostrar esa escena.

Shige transporta él solo la carne de ciervo hasta la planta de procesamiento, donde maneja con habilidad el cuchillo para despellejar el animal y cortar su carne. Se gana la vida como empleado de la empresa de venta de carne de ciervo y oso que aparece en la película, y en estas imágenes queda claro.

Ryūtarō, hijo de un primo de Shige que a veces va con él a pescar con marep, es pescador. Trabaja en un barco de pesca moderno, donde captura grandes cantidades de peces con red. El espíritu ainu es pescar solo tanto como se necesite para comer, pero él separa su trabajo de su vida. Resulta impactante escucharlo decir: “Si tratara de vivir siempre según el espíritu ainu, no podría hacer mi trabajo”.



Shige, su amigo Satoshi y Ryūtarō informan a los dioses de que han elaborado un inaw para ofrendarlo en el lugar de la pesca. (© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee)

Los jóvenes y sus sentimientos hacia las tradiciones

La película capta a estos jóvenes tal y como son, y les presta oídos cuando expresan sus sentimientos acerca del hecho de haber nacido ainu, aunque se centra en la transmisión de la cultura y las artes escénicas a las generaciones posteriores.

La primera vez que Shige lleva a Motoki a pescar con marep padre e hijo mantienen una conversación sobre la bendición de la vida digna de prestarle gran atención.

El propio Motoki parece tener dudas sobre sus propios sentimientos acerca del relevo cultural de padre a hijo. Parece estar cambiando de opinión sobre su trayectoria profesional, sobre la que habla en la película. Durante la entrevista, Motoki hace un comentario sorprendente: “¿No puedes cortar las escenas en las que hablo yo?” El comentario sorprende al director: “¡A buenas horas!”

Sin embargo, la madre no tarda en aclarar el tema.

AIKA Quería que lo mostraran vestido con su camiseta favorita, pero le hicieron ponerse una lisa por motivos de marca, y fue un verdadero bajón para su ánimo (risas).

MOTOKI En la entrevista dije que quería ir a una escuela superior técnica porque era la más cercana a mi casa en ese momento. Pero ahora que ha abierto un instituto en Shiranuka no me importa ir allí. Quiero remolonear por la mañana hasta el último minuto. Aunque también creo que sería mejor ir a una escuela superior técnica que a un instituto, porque el sueldo en el futuro sería más alto.



Motoki sostiene una presa con su marep. (© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee)

FUKUNAGA Motoki ve a su padre pescando con el marep y disparando a los ciervos y le parece estupendo. Pero cuando se le pregunta si él también quiere hacerlo, dice que no, que irá a una escuela superior técnica, para ganar un buen sueldo. Y sin embargo también toma la iniciativa en la escuela: formó un comité para presentar la cultura ainu y se convirtió en el presidente del mismo. Todo esto es parte de él, como persona.

SHIGE Motoki también está entrando en la pubertad, y le surgen muchas ideas y emociones. Lo noto cuando hablamos de asuntos como el caso del instituto Shiranuka, donde si participas en eventos ainu, se tratan como un día festivo y no tienes clase. Algunas cosas cambiaron en la familia, incluido mi trabajo, durante la pandemia del coronavirus y el tiempo que no pudimos rodar por ello, pero no representa un gran problema, para mí.



© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee

FUKUNAGA La vida sigue después de rodar una película. Si filmas durante un largo periodo de tiempo, es natural que se produzcan muchos cambios en ese intervalo. No todos los jóvenes que viven en la comunidad ainu tienen las mismas ideas que Shige. Yo no pretendía que la película fuera algo así como: “He aquí una persona que se esfuerza por difundir la cultura tradicional ainu”. Shige solo está haciendo lo que le gusta, y eso ha dado como resultado algo grande.

SHIGE Desde niño, la cultura ainu ha formado parte natural de mi vida; simplemente tuve la oportunidad de entrar en contacto con la pesca tradicional del salmón mientras crecía allí. Nunca he sido especialmente consciente de la idea de transmitir la cultura ainu; por eso no quiero imponérsela a mis hijos. Creo que lo mejor es que se vayan interesando en ella de forma natural.



© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee

Para Shige, el estreno de la película no está exento de ansiedad.

SHIGE Aunque hay muchas familias ainu en Shiranuka, la discriminación sigue muy arraigada, y algunos niños de la escuela de Motoki no saben que son ainu porque sus padres nunca les han hablado de sus raíces. A Motoki le decimos que a algunos les importa si eres ainu y a otros no. Pero que él no tiene por qué preocuparse; nadie tiene derecho a discriminarlo por ello. Su padre estará orgulloso de él, así que si alguien le dice algo, él solo tiene que sentirse orgulloso de sí mismo, también.

Y sin embargo la emoción por la película parece mucho mayor que la preocupación. La entrevista tuvo lugar a finales de octubre, cuando la familia Amanai llegó a Tokio para la proyección en el Festival Internacional de Cine de Tokio. El día anterior habían desfilado por la alfombra roja.

SHIGE Pensaba que solo era amigo del director, pero ayer en la sala me sentí como si me hubieran mostrado al “Fukunaga Takeshi famoso” (risas). Fue realmente estupendo ver cómo se dirigía a aquel público tan numeroso y a los medios de comunicación en un inglés fluido. Motoki y yo rezamos un onkami para dar las gracias por haber vivido una experiencia tan valiosa.

MOTOKI Takeshi, yo conocí de verdad a Saitō Takumi (famoso actor), ¿verdad? No fue un sueño, ¿no?

FUKUNAGA Claro, tengo fotos que lo prueban (risas).



© 2024 Takeshi Fukunaga/AINU PURI Production Committee

Información de la película

Reparto: Amanai Shigeki, Amanai Aika, Amanai Motoki, Amanai Yoshiki, Hirasawa Ryūtarō, Shindō Satoshi, Uchiyama Fujiko

Dirección: Fukunaga Takeshi

Producción: Eric Nyari, Fukunaga Takeshi

Fotografía: Erik Shirai

Montaje: Deguchi Keiko, Kawakami Takuya

Música: Oki

Distribución: Nakachika Pictures

País: Japón

Año: 2024

Duración: 82 minutos

Página web oficial (en japonés): ainupuri-movie.jp

ainupuri-movie.jp Estrenada el 14 de diciembre de 2024 en Euro Space (Shibuya) y posteriormente en otras salas de todo Japón.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: fotograma de Ainu Puri - © 2024 Takeshi Fukunaga / Ainu Puri Production Commitee.)