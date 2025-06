‘Yukite kaeranu’: el extraño triángulo amoroso del poeta Nakahara Chūya llega al cine tras 40 años

Al cine con Nippon.com

Entre las muchas anécdotas que dejó el poeta Nakahara Chūya, una de las más vívidas es la infidelidad de su pareja con el crítico Kobayashi Hideo, uno de los “gigantes intelectuales” de la era Shōwa. Negishi Kichitarō rescató un guion casi olvidado durante más de 40 años.

Nacido en 1950 en Tokio. Tras graduarse en la Facultad de Letras de la Universidad Waseda, se incorporó a Nikkatsu, donde debutó como director en 1978 con Orion no satsui yori - jōji no hōteishiki (“El instinto asesino de Orión: la ecuación de la relación sexual”). En 1981 ganó el Premio Blue Ribbon al Mejor Director y el Premio al Estímulo Artístico para Nuevos Directores por Enrai (“Trueno lejano”), y en 2005 el Gran Premio del ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología por Yuki ni negau koto (“Lo que pedimos a la nieve”), que ganó otros cuatro premios en el 18.º Festival Internacional de Cine de Tokio. En 2009 ganó el Premio al Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Montreal por su película Biyon no tsuma – ōtō to tanpopo (“La mujer de Villon: cerezas y dientes de león”).

Una actriz que conoció a dos genios

Yukite kaeranu (Me voy y no vuelvo) es el título de un poema escrito por el poeta Nakahara Chūya (1907-1937). Chūya murió en octubre de 1937 a los 30 años; el mes anterior a su muerte había confiado el manuscrito de su segundo libro de poemas, Arishihi no uta (Canciones de días pasados), a su amigo, el crítico Kobayashi Hideo (1902-1983). Yukite kaeranu es uno de los poemas de esa colección. Subtitulado “Kioto”, refleja nostalgia sobre sus días en esa ciudad, donde vivió entre los 16 y los 18 años.



(©︎ 2025 Comité de producción de Yukite kaeranu)

En 1974, 37 años después de la muerte de Chūya, se publicó un libro con el mismo título: Yukite kaeranaru: Nakahara Chūya to no ai (Me voy y no vuelvo: mi amor por Nakahara Chūya). Su autora, Hasegawa Yasuko (1904-1993), vivió con Chūya en Kioto y se mudó con él a Tokio.

Nacido en la familia de un médico de la prefectura de Yamaguchi, Chūya fue considerado niño prodigio en su infancia, y cuando ingresó en la Escuela Secundaria de la Prefectura de Yamaguchi obtuvo excelentes calificaciones. Sin embargo, poco a poco fue cayendo en la delincuencia, y llegó a suspender el tercer curso, por lo que en abril de 1923 lo trasladaron al Instituto Ritsumeikan de Kioto, donde tuvo que vivir en una pensión, lejos de sus padres. Al año siguiente conoció a Yasuko, tres años mayor que él. Yasuko había estudiado en una escuela femenina en Hiroshima, y era actriz figurante de cine en una compañía cinematográfica de Kioto.



Chūya se obsesiona con Una temporada en el infierno, de Artur Rimbaud, mientras vive en Kioto. (©︎ 2025 Comité de producción de Yukite kaeranu)

Empezaron a vivir juntos, y un año después se trasladaron a Tokio. Sin embargo, esa luna de miel pronto llegaría a su fin. Ocho meses después de mudarse a Tokio, Yasuko se fue a vivir con otro hombre, Kobayashi Hideo, a quien Chūya había conocido a través del también poeta Tominaga Tarō (1901-1925). Kobayashi era un brillante estudiante de literatura francesa de la Universidad Imperial de Tokio (la actual Universidad de Tokio). Tras su ruptura con Yasuko, Chūya mantuvo su amistad con Kobayashi, y también siguió viéndola a ella. Al hablar de aquellos días, Kobayashi recordaba la relación como un “extraño triángulo amoroso”.

Fue el guionista Tanaka Yōzō quien tuvo la idea de centrarse en la historia humana de esos años y convertirla en película. Escribió el guion hace más de 40 años. A medida que el proyecto cambiaba de manos e iba desapareciendo, parece que el guion se fue haciendo famoso en secreto, entre productores y directores.



Yasuko se sorprende de que Chūya y Kobayashi se lleven bien. (©︎ 2025 Comité de producción de Yukite kaeranu)

Un guion de hace 40 años interpretado por actores jóvenes de hoy

Y al fin llegó el día en que ese guion extraordinario fue llevado a la gran pantalla como Yukite kaeranu, distribuido en inglés como Yasuko, Songs of Days Past. El director, Negishi Kichitarō, ha trabajado cuatro veces con Tanaka desde sus tiempos con la Nikkatsu Roman Porno, desde Onna kyōshi yogoreta hōkago (“La profesora: vicio tras las clases”; 1981) hasta la película anterior a esta, Buiyon no tsuma – ōtō to tanpopo.

“Conocía la poesía de Nakahara Chūya desde joven, y sabía del escándalo que había causado en la historia de la literatura el hecho de que su amante se fuera a vivir con Kobayashi Hideo. Me pareció un acontecimiento muy interesante. Hacía tiempo que se rumoreaba que existía un guion basado en todo ello. No recuerdo hace cuántos años fue, pero logré hacerme con una copia y leerlo. Me pareció un gran guion. Desde entonces he querido dirigirlo”.



De la película Yukite kaeranu. Nakahara Chūya (Kido Taisei), a la izquierda, y Kobayashi Hideo (Okada Masaki). (©︎ 2025 Comité de producción de Yukite kaeranu)

Como se trata de una obra de época que transcurre desde finales de la era Taishō (1912-1926) hasta comienzos de la era Shōwa (1926-1989), no hay necesidad de cambiar la historia, aunque el guion tenga ya más de 40 años. ¿En qué medida se modificó para esta adaptación cinematográfica?

“El diálogo es casi igual al original. Es un japonés muy literario y muy bello, el lenguaje propio de la gente de aquella época. Pero tenía que ser interpretado por actores jóvenes de hoy para que funcionara. Con esa idea en mente, le pedí a Yōzō que lo reescribiera. También quería destacar más su juventud. Quería dedicar más tiempo a la lucha interior de esos jóvenes”.

Los tres personajes principales son interpretados por actores populares, a quienes el público está acostumbrado a ver en papeles contemporáneos. Debe de haberles resultado extremadamente difícil encarnar a personajes nacidos en la era Meiji (1868-1912) sin dar la impresión de estar fuera de lugar. Hirose Suzu interpreta a Yasuko, Kido Taisei a Chūya, y Okada Masaki a Kobayashi.

“El papel de Yasuko es difícil porque no se mantiene constante; tiene que cambiar en función del momento y de la persona a la que se enfrenta, y se va haciendo mayor. Creo que Hirose entendió bien ese papel, al leer el guion. Para el papel de Chūya busqué entre decenas de candidatos en una audición. El factor decisivo fue la juventud de Kido y el brillo de sus ojos. Okada consideró con gran esmero el personaje de Kobayashi. Creo que estuvo a la altura del reto, tratándose de un papel totalmente nuevo para él. Y creo que su Kobayashi era muy sólido, así que Kido pudo darle una réplica excelente”.



Kobayashi le confiesa a Chūya que está cansado de vivir con Yasuko. (©︎ 2025 Comité de producción de Yukite kaeranu)

El director no explica de ninguna manera a los actores el carácter y los sentimientos de los personajes.

“No les digo que se sienten en un sitio, que vayan a otro, que se tomen una copa, que se levanten con cierta frase y terminen... Solo les indico a dónde orientar el cuerpo, cuándo decir sus frases y cómo moverse. Pienso, de forma totalmente unilateral, que de ese modo el actor puede darse cuenta de lo importante por su cuenta”.

Hay una escena al principio de la película, por ejemplo, en la que Yasuko levanta un caqui con la mano y lo mira.

“Normalmente nadie hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero nadie le dijo a Hirose por qué su personaje debía hacer eso. Ella solo dijo: ‘Sí, entiendo’. A través de la acumulación de ese tipo de acciones, te vas haciendo una idea de qué tipo de persona es. Se convierte en una serie de pistas para la obra. Así es como hago las cosas yo”.



Kobayashi no puede apartar sus ojos de la hermosa Yasuko. (©︎ 2025 Comité de producción de Yukite kaeranu)

Un alma inocente que se vuelca hacia la poesía

El choque de los jóvenes cuerpos y el complicado drama psicológico entre Chūya, Yasuko y Kobayashi se despliega en un triángulo serpenteante. ¿Cómo interpretó el propio director el guion escrito por Tanaka?

“La historia trata básicamente de cómo vivió su vida esa mujer. Por casualidad conoció a un joven que escribía una poesía extraordinaria, y a un hombre algo mayor que era bastante inteligente y erudito. Ellos se convertirían más tarde en poeta y crítico, respectivamente, y se harían famosos, pero lo interesante es que ambos hombres reconocieron el talento del otro antes que nadie, cuando la propia sociedad aún no los reconocía. No se trata simplemente de que esa mujer cambiara de amante, sino de que esos hombres resonaban el uno con el otro en una longitud de onda especial, y también sentían cierta envidia y celos hacia el otro. El personaje de Yasuko camina en equilibrio entre esos extraños intercambios emocionales”.



(©︎ 2025 Comité de producción de Yukite kaeranu)

Tal vez el dramatismo de esta película surgió precisamente de la diferencia entre esas dos personas, con posturas diametralmente opuestas sobre el lenguaje: un poeta y un crítico. Yasuko teme tanto a Chūya, “conectado por los nervios”, como a Kobayashi, con “vista de pájaro desde lo alto”, y va perdiendo su equilibrio emocional.

“Es una historia sobre gente rara de aquella época, pero también es una historia que podría ocurrir hoy en cualquier parte. En cualquier sitio puede haber una mujer que se debate entre dos hombres con talento. Así que no creo que se necesite ningún conocimiento de historia literaria para ver esta película. No creo que los elementos biográficos sean tan importantes. Pero el ferviente deseo de Chūya de escribir poesía, como trasfondo, sí que es muy importante, así que inserté algunos de sus poemas en la película”.

Para ello, el director Negishi eligió Asa no uta (“Poema de la mañana”), que marca un punto de inflexión en la obra poética de Chūya. Escrita en 1926, poco después de la partida de Yasuko, se publicó posteriormente en su única colección de poemas antes de su muerte, Yagi no uta (Poemas de la cabra).

“Muchas de las obras más conocidas de Chūya se publicaron después de su muerte. Las escribió tras el fin de su relación con Yasuko. Una de ellas fue la propia Yukite kaeranu, donde reflexiona sobre su estancia en Kioto. Era muy pobre, y quizá gracias a la presencia de Yasuko pudo sentir el aspecto más agridulce de su juventud. Chūya recuerda aquellos días con gran frescura”.

La protagonista de la historia es Yasuko, pero al igual que ocurre con sus memorias, en la película también llama la atención el brillo de la inocencia de Chūya a través de los ojos de ella. Negishi recuerda la escena memorable en la que Yasuko sale de la casa donde vivía con el poeta, acompañada por Kobayashi.

“Hay una extraña bondad en él, que se refleja cuando la ayuda con la mudanza. Por eso no siento ningún tipo de locura en Chūya. Creo que era un inconformista muy particular, que no encajaba en ningún marco, que no sabía captar las dobles intenciones de los demás, pero que era también muy tranquilo y tomaba la tristeza de vivir para sublimarla en forma de poesía. Yasuko lo abandonó, perdió a su hermano, luego a su hijo… Por eso quería que, en la película, el público viera al joven Chūya, alguien que aspiraba con toda su alma a hacer poesía, alguien que vivió su vida tratando a las mujeres con honestidad”.



(©︎ 2025 Comité de producción de Yukite kaeranu)

Fotografías de la entrevista: Igarashi Kazuharu

Texto: Matsumoto Takuya (nippon.com)



©︎2025 Comité de producción de Yukite kaeranu

Información de la película

Dirección: Negishi Kichitarō

Guion: Tanaka Yōzō

Reparto: Hirose Suzu, Kido Taisei, Okada Masaki, Takana Shunsuke, Tōtasu Matsumoto, Takiuchi Kumi, Kusakari Tamiyo, Katō Shinsuke, Fujima Sawako, Emoto Tasuku

Distribución: Kino Films

Año: 2025

País: Japón

Duración: 128 minutos

Página web oficial (en japonés): www.yukitekaheranu.jp

Tráiler

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Negishi Kichitarō, director de Yukite kaeranu – fotografía de Igarashi Kazuharu.)