‘El país de los ciervos’: en busca del folclore ancestral de Suwa

Hiro Riko HIRO Riko

Desde que comenzara a realizar documentales en los pueblos de montaña del Himalaya, durante sus estudios en Nepal, ha dirigido una serie de obras centradas en la naturaleza y la oración. Entre sus películas más representativas se encuentran Himaraya – shōfu ni natta megamitachi (Himalaya – las diosas que se convirtieron en prostitutas), Shōnen to koyagi no daibōken; Himaraya koe 300 nichi – shio no michi (La gran aventura del joven y el cabrito; 300 días cruzando el Himalaya por la ruta de la sal) y Ganjisu kakō- sekai saidai no magurōburin ni inochi afureru (La desembocadura del Ganges – el manglar más grande del mundo, rebosante de vida). Shika no kuni (El país de los ciervos) es su primer largometraje estrenado en salas.