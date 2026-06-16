El punto y final de Perfume: un documental recorre su trayectoria de 25 años y su “Cold Sleep”

Al cine con Nippon.com

Con motivo de su 25.º aniversario, Perfume decidió entrar en Cold Sleep (suspensión temporal de actividades). La película documental Perfume “Cold Sleep” —25 years Document— recoge el proceso que le llevó al grupo a tal decisión. Su director, Sado Taketoshi, explora las razones por las que Perfume ha logrado cautivar en todo el mundo.

Productor y director de cine. Es productor ejecutivo en NHK Enterprises. Ha participado en la producción de espacios tan destacados como Kōhaku Uta Gassen (“programa especial de Nochevieja NHK”), MUSIC JAPAN (Música Japón), Schola Ryūichi Sakamoto: Ongaku no Gakkō (“Schola Ryūichi Sakamoto: Escuela de Música”), Shunji Iwai’s MOVIE Lab (“Laboratorio cinematográfico de Iwai Shunji”) y E Dance Academy (“Academia de Baile E”), entre otros. En 2015 dirigió WE ARE Perfume – WORLD TOUR 3rd DOCUMENT, la primera película de Perfume. Su último trabajo es Perfume “Cold Sleep” —25 years Document—.

La decisión de Cold Sleep que sorprendió incluso al director



Sado Taketoshi (director).

Las cámaras empezaron a seguir a Perfume en 2019, cuando las tres integrantes participaron en el festival musical estadounidense Coachella. En un principio, el proyecto nació con la intención de realizar un nuevo documental de cara al 20.º aniversario del grupo, que se celebraría en 2020.

El director, Sado Taketoshi, recuerda así aquellos años:

“Para 2020 estaban previstos varios proyectos de gran envergadura, pero muchos tuvieron que cancelarse debido a la pandemia de la COVID-19. El rodaje también se interrumpió durante un tiempo y, más adelante, surgió la idea de hacer un documental con motivo del 25.º aniversario”.

Sin embargo, durante dicho proceso, Perfume tomó la decisión de entrar en Cold Sleep (suspensión temporal de actividades). Ni siquiera el propio Sado, que ya llevaba tiempo siguiendo de cerca al grupo, fue informado previamente de ello.

“Lo cierto es que me llevé una gran sorpresa. Durante un tiempo me costó asimilar la noticia, pero a medida que fui conociendo los detalles empecé a pensar que podría ser algo positivo. Tras reflexionarlo con calma, llegué a la conclusión de que tal vez era el camino adecuado”.

Tres integrantes que no han cambiado nada, con un talento forjado con los años

La relación entre el director Sado Taketoshi y Perfume se remonta muchos años atrás. Su primer encuentro tuvo lugar alrededor de 2007, cuando la canción Polyrhythm se convirtió en un gran éxito tras ser utilizada en una campaña conjunta de NHK y la Organización de Publicidad de Interés Público (actualmente AC Japan). Desde entonces, a través de diversos programas musicales de los que fue responsable, ha seguido de cerca la trayectoria de las tres integrantes durante casi dos décadas.

Desde la perspectiva de Sado, ¿cómo han cambiado las integrantes de Perfume a lo largo de los años? Su primera respuesta fue clara: “No han cambiado nada”.

“En lo esencial, no han cambiado nada. Por supuesto, su talento como artistas ha estado evolucionando constantemente y su nivel actual es incomparable al de entonces. Además, no creo que hayan experimentado un crecimiento repentino en un momento concreto; más bien, han ido mejorando poco a poco, gracias al esfuerzo constante y acumulado de cada día”.

Para Perfume, el éxito de Polyrhythm supuso sin duda un importante punto de inflexión. Sin embargo, el director Sado Taketoshi no considera que aquel acontecimiento fuera el único momento decisivo de su carrera.

“Creo que pudieron atraer la suerte también gracias a sus propios esfuerzos precisamente porque llevaban trabajando y esforzándose desde que eran muy jóvenes. Además, ellas siguen siendo tan humildes como siempre; nunca he pensado que ‘hayan cambiado’. Por ello quise transmitir con fidelidad esa atmósfera tan característica que las rodea”.

A-chan, Kashiyuka y Nocchi mantienen también las mismas personalidades que tenían en sus inicios. Más que considerar que cada una desempeña un papel diferente dentro de la expresión artística del grupo, Sado ve a Perfume como una formación en la que las tres integrantes funcionan plenamente como una sola entidad.

“Las tres crean todo lo que hacen juntas, por lo que no da la impresión de que exista un reparto de funciones definido. Lo importante es cómo interactúan sus distintas personalidades y qué pueden lograr como grupo”.



“Kashiyuka es una persona muy lógica y del tipo que siempre observa las cosas con calma y objetividad. En muchas ocasiones es ella quien nos ayuda a encontrar soluciones” (Sado Taketoshi, director). © 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.

La expresión artística construida junto a Mikiko y Nakata Yasutaka

Uno de los pilares fundamentales e indispensables en la trayectoria de Perfume es Mikiko, responsable de la coreografía y la dirección escénica del grupo. La relación entre ambas partes se remonta a cuando las tres integrantes eran alumnas de primaria y asistían a la Escuela de Actores de Hiroshima, una escuela de formación de talento. Según el director Sado Taketoshi, las cuatro comparten una misma actitud: “ninguna se conforma, ninguna escatima esfuerzos y todas afrontan sus actuaciones dando lo mejor de sí mismas”.

“Aunque la llamen ‘profesora’ Mikiko, hace mucho tiempo que su vínculo dejó de ser simplemente de profesora y alumnas. Tienen una relación muy estrecha y, al mismo tiempo, mantienen una dinámica de lo más estimulante. Las integrantes de Perfume admiran profundamente a Mikiko, la respetan y desean seguir sus pasos. Por su parte, Mikiko también ha vivido muchas experiencias por primera vez gracias a Perfume. Creo que han evolucionado juntas, siempre desde la admiración mutua”.

Otro de los pilares fundamentales es Nakata Yasutaka, encargado de la producción musical del grupo desde el sencillo Sweet Donuts en 2003. Sado considera que la relación entre Perfume y Nakata guarda muchas similitudes con la que mantienen con Mikiko.

“Las tres depositan una confianza absoluta en Nakata. Aunque no hablen demasiado, sus canciones contienen una especie de guía que refleja lo que ellas están pensando en cada momento y la dirección que deben seguir después. Creo que se entienden a través de una comunicación creativa que va más allá de las palabras”.



“A-chan es exactamente tan divertida como parece: alguien que sabe implicar a quienes la rodean y avanzar siempre hacia adelante” (Sado Taketoshi, director). © 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.

Un grupo único en su género

Tras recorrer un cuarto de siglo de trayectoria y convertirse en uno de los grupos que han marcado toda una época, Perfume ha logrado expandir su popularidad no solo en Japón, sino también en el extranjero. Al explicar las razones de este éxito internacional, el director Sado Taketoshi destaca el carácter excepcional del grupo.

“En sus inicios también tenían elementos característicos de los grupos idol, pero contaban con las coreografías y la dirección escénica de altísimo nivel de Mikiko. A ello se sumaron las canciones de gran calidad compuestas por Nakata, capaces de impresionar incluso a los aficionados más exigentes de la música. Más tarde se incorporó también Rhizomatiks(*1) y empezaron a explorar la fusión entre tecnología y entretenimiento. Creo que no existe en el mundo otro artista o grupo en el que todos estos elementos se combinen e interactúen de una forma tan compleja”.

Este documental no solo muestra a Perfume sobre el escenario. También recoge las conversaciones mantenidas en torno a la decisión de entrar en Cold Sleep. Ante la cámara, las integrantes hablan con total sinceridad sobre su preocupación por el futuro y la vida de los miembros del equipo que las rodean, así como sobre las inquietudes que les genera poner en pausa sus actividades.



“Nocchi es el tipo de persona que, en el mejor sentido de la expresión, no da demasiadas vueltas a las cosas y las afronta con naturalidad y ligereza” (Sado Taketoshi, director). © 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.

¿Qué significa seguir siendo Perfume después de 25 años? Al ver la película, también se percibe la magnitud y el peso de todo lo que las tres integrantes han llevado sobre sus hombros durante este tiempo.

Sin embargo, Sado afirma:

“Las tres han dedicado su vida a aquello que les gusta y a aquello en lo que creían de verdad. Creo que han recorrido este camino con una profunda convicción y satisfacción personal”.

Y añade: “Tomando prestadas las palabras de la profesora Mikiko, las tres nunca han olvidado la alegría de haber encontrado una vocación artística que aman. A nivel personal, sin duda habrán tenido muchas inquietudes y preocupaciones. Aun así, probablemente nunca dudaron de que querían formar parte de Perfume”.

La decisión de entrar en Cold Sleep

El 31 de diciembre de 2025, Perfume entró oficialmente en Cold Sleep (suspensión temporal de actividades).

Aproximadamente tres meses antes, en un mensaje publicado el 21 de septiembre, las tres integrantes explicaban que se trataba de una decisión tomada “para preservar aquellos momentos en los que podemos afirmar con orgullo que seguimos brillando” y también “para avanzar hacia nuevos retos como una versión aún mejor y más admirable de Perfume”.

¿Qué ocurrió para que llegaran a tomar esa decisión? ¿Qué pensaban y qué dijeron las tres integrantes durante ese proceso? Precisamente ahí reside uno de los mayores atractivos de esta película.

Tras haber sido testigo de todo el proceso, el director Sado Taketoshi considera la decisión de entrar en Cold Sleep de Perfume como “un nuevo desafío”.

“Hasta ahora, Perfume ha afrontado todo tipo de retos. Han lanzado grandes éxitos, han participado en el Kōhaku Uta Gassen (“programa especial de Nochevieja NHK”), han ofrecido conciertos en el Tokyo Dome y han llevado su música al extranjero. Sin embargo, es la primera vez que se detienen de verdad para reflexionar sobre sí mismas. Creo que eso constituye un desafío enorme”.

Precisamente por ello, Sado afirma que quiso plasmar en la película “las expectativas que alberga respecto al futuro de Perfume y a esta etapa de Cold Sleep”.

“No sé de qué forma volverán a aparecer ante nosotros, ni tampoco creo que deban hacerlo de una manera determinada. Lo que sí creo es que, una vez concluido este desafío llamado Cold Sleep, volverán a embarcarse en nuevos retos. Y cuando llegue ese momento, me gustaría volver a ver de cerca a esas tres mujeres”.

Entrevista y texto: Inagaki Takatoshi.



© 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.

Información de la película

Reparto: Perfume (A-chan, Kashiyuka y Nocchi)

Director: Sado Taketoshi

Música: Nakata Yasutaka (CAPSULE)

Tema principal: Cold Sleep, de Perfume (Universal Music LLC)

Producción: Amuse, Nikkatsu, Universal Music, NHK Enterprises, Lawson y KDDI

Planificación y coordinación de la producción: Amuse y Nikkatsu

Productora: NHK Enterprises

Distribución: Nikkatsu

Año de producción: 2026

País de producción: Japón

Duración: 117 minutos

Página web oficial: perfume-movie

perfume-movie Estrenada el viernes 15 de mayo de 2026 en salas de todo el país.

Imagen del encabezado: Perfume “Cold Sleep” -25 years Document-

© 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.

(Traducido al español del original en japonés.)