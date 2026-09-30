“Señor Nelson, ¿mató usted a alguien?”: Tsukamoto Shin’ya y la guerra de Vietnam

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La nueva película de Tsukamoto Shin’ya cuenta la historia de Allen Nelson, un veterano traumatizado por la guerra de Vietnam, y está basada en el relato que el propio Nelson escribió sobre sus experiencias en el campo de batalla. Tsukamoto nos habla de sus intenciones.

Nacido en Tokio en 1960. En 1987 obtuvo el Gran Premio del Festival de Cine Pia con Denchū Kozō no bōken (“Las aventuras de Denchū Kozō”, distribuida en inglés como The Adventure of Denchu-Kozo), así como el Gran Premio del Fantafestival, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Roma. Sus obras, en las que participa con todas sus facetas (producción, dirección, guion, fotografía, iluminación, diseño artístico y montaje), han sido galardonadas con numerosos premios tanto en Japón como en el extranjero. Entre sus obras más recientes se encuentran Nobi (distribuida en inglés como Fires on the Plain, 2014), Zan (distribuida en inglés como Killing, 2018) y Hokage (distribuida en inglés como Shadow of Fire, 2023).

Tetsuo (Tetsuo, the Iron Man, 1989) le valió a Tsukamoto un segundo Gran Premio en el Fantafestival, y a partir de ese galardón comenzó su fama en todo el mundo. Durante muchos años ha dirigido historias centradas en el tema de la “ciudad y el cuerpo”, y ha representado la violencia humana por medio de imágenes casi hipnóticas. Recientemente, sin embargo, se ha enfocado en obras que permiten al público experimentar de forma realista la tragedia y la crueldad de la guerra, como ha hecho en Nobi y Hokage.

En su última obra, Neruson san, hito wo koroshimashita ka? (“Señor Nelson, ¿mató usted a alguien?”, distribuida en inglés como Mr. Nelson, Did You Kill People?) ambientada en la guerra de Vietnam, aborda el tema del trauma de la responsabilidad en la guerra. La obra original es un libro de no ficción en el que el verdadero Allen Nelson (1947-2009) narra sus propias experiencias.



Fotograma de Neruson san, anata wa hito wo koroshimashita ka?, de Tsukamoto Shin’ya. (© Mr. Nelson, Did You Kill People? Film Partners ©Allen Nelson/Kodansha)

La vida de un veterano de Vietnam

El protagonista es Allen, afroamericano alistado a los 18 años en la Infantería de Marina para escapar de la pobreza y la discriminación en su país. En 1966 lo enviaron al frente de la guerra de Vietnam, donde sobrevivió a un infierno en el que matar o morir era el pan de cada día. Tras su regreso, sufrió una serie de flashbacks: tenía lo que hoy día se conoce como trastorno de estrés postraumático (TEPT), pero que en aquel entonces aún no se había reconocido como enfermedad. Tras una repetición de extraños comportamientos por su parte terminaron echándolo de su hogar y, a los 23 años, se quedó sin techo.

Más tarde, tras formar una familia, Allen decidió dejar de depender de los medicamentos y comenzó a recibir terapia con un nuevo método. Cada vez que relataba sin tapujos sus experiencias en el campo de batalla, al final de cada sesión el médico le preguntaba por qué había matado. Allen respondía cada vez: “Porque era la guerra”. Tras continuar esa serie de diálogos con paciencia, afrontar los delitos que había cometido y emprender el camino hacia la recuperación, Allen acabó dedicándose por completo a dar charlas en las que relataba sus propias experiencias en la guerra.



Allen comienza a recuperarse gracias a sus conversaciones con el doctor Daniels, especialista en TDEP. (© Mr. Nelson, Did You Kill People? Film Partners ©Allen Nelson/Kodansha)

La obra original

Tsukamoto descubrió la obra de Nelson hace algo más de diez años, mientras se documentaba para escribir el guion de Nobi, película basada en una novela de Ōoka Shōhei.

Publicada en 1951, Nobi describe la situación extrema de unos soldados japoneses aislados en la isla de Leyte, en Filipinas, durante la última fase de la Guerra del Pacífico. Se trata de una obra que Tsukamoto llevaba décadas queriendo llevar al cine desde que la leyera, siendo estudiante de instituto, y quedara profundamente impresionado.

Aunque Tsukamoto leyó las experiencias de Nelson solo a modo de referencia, también quedó muy impresionado, y se dio cuenta de que había encontrado un libro especial.

“Me pregunté si podría describir realmente, con tanta franqueza y detalle, los actos crueles que cometió en el campo de batalla. Se trata de una historia espantosa que nadie había llevado al cine hasta ahora, y sentí un gran deseo de que mucha gente pudiera vivirla a través de una forma de expresión tan realista como es el cine”.

Una época en la que la guerra se acerca cada vez más

Cuando el escenario es la guerra de Vietnam, la producción adquiere una mayor envergadura. Pese a que ya había completado Nobi, el nuevo proyecto tardaba bastante en concretarse; mientras tanto, en su primera película de época, Zan, profundizó en ese tema de matar a otra persona, y en Hokage retrató los mercados negros de posguerra.

“Pese a haber dirigido Nobi no me sentía satisfecho con los resultados. Desde hace unos diez años, la guerra ha pasado de ser un tema universal a convertirse en uno más realista. Me sentía cada vez más intranquilo. Se respiraba un ambiente inquietante: la guerra, era evidente, se acercaba cada vez más”.

Tsukamoto comenzó a trabajar en el guion de esta película en 2018. Tras dedicar dos años a documentarse y desarrollar el proyecto, y tras una interrupción debida a la pandemia de la COVID-19, el proyecto arrancó por fin en serio en 2023. Sin duda, uno de los motivos por los que la búsqueda de financiación resultó tan difícil fue que el tema, la guerra de Vietnam, es poco habitual en el cine de ficción japonés.



La patrulla a la que pertenece Allen rodea un pueblo y espera a los Vietcong en una emboscada. (© Mr. Nelson, Did You Kill People? Film Partners ©Allen Nelson/Kodansha)

“El tema principal no es la guerra de Vietnam, en realidad. Pensé que lo importante era, ante todo, retratar a Nelson, que había contado su experiencia personal como parte de los agresores. Aunque Japón también cometió muchos actos de agresión durante la guerra, no es fácil encontrar testimonios tan detallados de personas que lo vivieran en primera persona”.

Mientras las guerras en Ucrania y Gaza se prolongaban, el rodaje comenzó en febrero de 2025. Como no les concedieron permiso para rodar las escenas de combate en Vietnam, rodaron en Tailandia. El rodaje bajo el calor abrasador de la zona fue, según cuenta Tsukamoto, duro en extremo.

“Lo peor fueron las escenas en las que se ponían en práctica estrategias para matar a gente de forma más eficiente. El hecho de que no se tratara de encontrar al enemigo y entrar en combate de forma espontánea, sino de hacerlo de forma planificada, me resultaba espantoso; me desanimé mucho durante el rodaje. Ya me encontraba mal por el calor y una intoxicación alimentaria, y aquello fue el colmo”.



La operación de barrido del ejército estadounidense termina incendiando el pueblo. (© Mr. Nelson, Did You Kill People? Film Partners ©Allen Nelson/Kodansha)

La cadena de violencia que genera la guerra

Al principio Tsukamoto pensó que bastaría con describir de forma cruda las experiencias de Nelson en el campo de batalla. Se fue dando cuenta, sin embargo, de que el TEPT que el protagonista había padecido tras su regreso a Estados Unidos también era un tema importante de gran relevancia en la actualidad. El TEPT es un trastorno mental que comenzó a reconocerse a raíz de la guerra de Vietnam, pero ya se habían observado casos similares, por ejemplo en antiguos soldados japoneses que sufrieron traumas durante la Segunda Guerra Mundial.

“En Estados Unidos se prestó cierta asistencia a los veteranos que sufrían trastornos mentales tras la guerra de Vietnam, así como a sus familias. Por el contrario, en el Japón de la posguerra no existía ni siquiera el concepto de TEPT. Aunque se sabía que los soldados que habían ido a la guerra padecían trastornos mentales y había muchos pacientes, se sabe que, en muchos hospitales, los historiales médicos se ocultaron nada más terminar la guerra”.



Allen reconoce que en su interior existe un impulso violento que heredó de su padre, y se lo confiesa a su familia. (© Mr. Nelson, Did You Kill People? Film Partners ©Allen Nelson/Kodansha)

Tsukamoto señala que no ha sido hasta los últimos diez años, 70 años tras el fin de la guerra, cuando se ha empezado a hablar del trauma bélico en Japón.

“El TEPT de los veteranos de guerra presenta diversos síntomas: temblores al oír un estruendo, parálisis o falta de reacción ante lo que ocurre alrededor... pero en algunos casos también se ha manifestado en forma de violencia hacia la familia. Investigaciones recientes también han puesto de manifiesto que esa violencia se transmite a la siguiente generación. Es algo ya conocido que la violencia doméstica se transmite de generación en generación. Es muy posible que, si nos remontamos al origen de la violencia, en un número considerable de casos la causa sea el trauma de la guerra”.

Reflexiones sobre Okinawa y el artículo 9 de la Constitución

La representación minuciosa de la violencia es una de las características de las obras de Tsukamoto. También en esta película, los flashbacks, llenos de realismo y de un uso magistral del sonido y la imagen, permiten al espectador revivir de forma cruda el terror del campo de batalla. En una sociedad en la que a menudo se exige que “respetemos los traumas”, esta película cuenta con la clasificación PG-12 (los menores de 12 años pueden verla si cuentan con la supervisión de sus padres).

“En nuestra generación, leer Hadashi no Gen (publicada en español como Pies descalzos, la historia de un niño que sobrevive el bombardeo atómico de Hiroshima) de pequeños nos dejó traumatizados, creo. Es importante sentir en carne propia, desde muy jóvenes, lo horrible que es la guerra. El trauma provocado por las imágenes es mucho menor que el que se sufre en una guerra real, pero aunque puede dejar secuelas emocionales, es bueno que experimentemos ese impacto a una edad lo más temprana posible, para que, cuando la guerra se acerque de verdad, nuestro cuerpo reaccione con rechazo. Es casi como una vacuna contra la violencia”.



En el campo de batalla, o matas o te matan. (© Mr. Nelson, Did You Kill People? Film Partners ©Allen Nelson/Kodansha)

¿Qué quería transmitir Tsukamoto a través de su representación realista de los combates?

“Aunque uno se aliste movido por el heroísmo de proteger la vida de su país y de sus seres queridos, una vez que empieza la guerra, al final todo se reduce a matar o morir. Y eso es algo que también nos puede pasar a nosotros. Por muy buena persona que sea alguien, antes de llegar al campo de batalla se le somete a un duro entrenamiento que lo adoctrina y le hace creer que el enemigo es peor que una bestia”.



La inocente pregunta de una niña permanece en el corazón de Allen durante décadas. (© Mr. Nelson, Did You Kill People? Film Partners ©Allen Nelson/Kodansha)

Nelson y otros marines han declarado que, antes de que los enviaran al frente, recibieron una formación en la que se les enseñaba a no considerar a los asiáticos como seres humanos. El lugar donde recibieron ese entrenamiento fue Camp Hansen, en Okinawa.

Nelson sentía un cariño especial por Okinawa, y amplió sus conferencias a Japón a raíz de un sonado caso de agresión sexual a una niña por parte de un soldado estadounidense ocurrido en 1995. Se dice que, hasta su fallecimiento en 2009, impartió más de 1.200 conferencias en Japón.

En su discurso hacía especial hincapié en la importancia del pacifismo de la Constitución de Japón. “Todos ustedes han estado protegidos por el artículo 9 de la Constitución. Ahora les toca levantarse y alzar la voz para defender ese artículo”.

Las guerras continúan en varias partes del mundo, y no son pocos los políticos que abogan por una reforma del artículo 9 de la Constitución alegando motivos de seguridad nacional. ¿Acaso el mensaje de Nelson ya es cosa del pasado? Tsukamoto concluye la entrevista con tranquilidad:

“Han pasado 17 años desde que falleció Nelson. Yo quería revivir su figura y dar a conocer de nuevo el contenido de sus conferencias y su forma de vivir; esa es la razón principal por la que he hecho esta película”.

Imágenes de la entrevista: Hanai Tomoko

Texto: Matsumoto Takuya (nippon.com)



(© Mr. Nelson, Did You Kill People? Film Partners ©Allen Nelson/Kodansha)

Información de la película

Dirección, guion, fotografía y montaje: Tsukamoto Shin’ya

Reparto: Rodney Hicks, Geoffrey Rush, Mark Merphy, Lily Franky, Tatyana Ali

Obra original: Nelson san, anata wa hito wo koroshimashita ka?, Allen Nelson (Shin Nihon Shuppansha, publicada únicamente en japonés)

Año: 2026

Coproducido por Japón, Estados Unidos, Tailandia y Vietnam.

Duración: 116 minutos

Producción: Kinoshita Group

Distribución: Kino Films

Página web oficial (en japonés): nelsonsan.jp

nelsonsan.jp Estrenada el 11 de septiembre de 2026 en Kino Cinéma Shinjuku y otras salas.

Tráiler

(Artículo traducido al español del original en japonés.)