‘Wonderwall’: esperanza al otro lado de la pared

Watanabe Aya WATANABE Aya

Guionista. Nacida en la prefectura de Hyōgo en 1970. Tras graduarse en la universidad pasó cinco años en Alemania, y cuando regresó a Japón, mientras gestionaba una tienda de misceláneos en la prefectura de Shimane, escribió un guion que presentó a concurso en 1999 en la página oficial del director Iwai Shunji, el cual se interesó en ella. En 2003 debutó con el guion de Joze to tora to sakanatachi (José, el tigre y los peces). Sus principales obras incluyen Hi no sakana (El pez de fuego, 2009, NHK Hiroshima), Sono machi no kodomo (El niño de esa ciudad, 2010, NHK Osaka), Kānēshon (Clavel, 2011, teleserie matutina para NHK), y las películas Mezon do Himiko (La casa de Himiko, 2005, dirigida por Inudō Isshin) y Tennen kokekkō (Quiquiriquí natural, distribuida en inglés como A Gentle Breeze in the Village, 2007, dirigida por Yamashita Nobuhiro).