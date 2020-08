‘Yowamushi pedal’: entrevista con el director Miki Kōichirō

Al cine con Nippon.com

Desde que el popular manga deportivo de Watanabe Wataru Yowamushi pedal comenzara a serializarse en 2008, sus 68 volúmenes han superado los 25 millones de copias vendidas. Se trata de una obra que se ha desarrollado en diversos medios; animación para la televisión, películas animadas, obras de teatro, novelas, series televisivas… Ahora también ha llegado a la gran pantalla con personajes de carne y hueso.

Nacido en la prefectura de Toyama en 1970. Comenzó a dirigir series televisivas en 1998. En 2012 debutó como director de cine con Torihada: The Movie. Otras de sus películas más representativas incluyen Shokubutsu zukan - unmei no koi, hiroimashita (distribuida en inglés como Evergreen Love, 2016), Fukumenkei noizu (2017), Revenge girl (2017), Tabineko ripōto (Crónicas del gato viajero, 2018), Kakure bicchi yattemashita (Fui una perra escondida, 2019). Ha dirigido el capítulo Kinō kōuen (El parque del ayer) de la serie Yo nimo kimyō na monogatari - aki no tokubetsuhen (Historias extrañas de este mundo - edición especial de otoño, 2006 / CX), la serie Torihada - yofukashi no anata ni zokutto suru hanashi wo (Piel de gallina - historias escalofriantes para ti desde lo profundo de la noche, desde 2007 / CX), Tōkyō senchimentaru (Tokio sentimental, 2014, 2016 / TX), Tōkyō rabu sutōrī (Historia de amor de Tokio, 2020 / FOD), entre otras.

El protagonista de esta historia es Onoda Sakamichi (Nagase Ren) -el nombre, Sakamichi, significa “cuesta”, “pendiente”-, un estudiante de primer año del instituto prefectural Sōhoku de Chiba. No se le dan bien los deportes ni tiene amigos; le gusta en cambio la animación, por lo que visita Akihabara, en Tokio, desde su ciudad natal de Chiba, en mamachari (un tipo de bicicleta utilitaria diseñada para amas de casa, sin marchas y con cesta para la compra). Pese a ser un simple otaku, después de cierto evento decide unirse al club de competición de ciclismo de su instituto. Con el tiempo, como miembro del Equipo Sōhoku, demostrará poseer un inesperado talento, superará sus propias limitaciones y descubrirá la alegría de competir en una carrera junto a sus primeros amigos.

Nagase Ren hace más realista y atractivo a Onoda Sakamichi

—¿Qué impresión le causó Nagase Ren como protagonista de un manga tan famoso como Yowamushi pedal?

“En lo que a apariencia se refiere, pensé que sería lo bastante parecido si se cortaba el flequillo y se ponía gafas. Aparte de eso, Nagase es un actor muy concienzudo con su papel, y en ese sentido me pareció que tenía una personalidad similar a la de Sakamichi. Escucha atentamente lo que se le dice, y responde con energía. Creo que el protagonista de la película es como el Onoda Sakamichi del manga, tal cual”.



Onoda Sakamichi (Nagase Ren, derecha) y la nueva promesa del club de ciclismo, Imaizumi Shunsuke (Itō Kentarō) ©2020 Comité de producción de Yowamushi pedal ©Watanabe Wataru (Akita Shoten) 2008

—Al parecer le dijo a Nagase que no necesitaba tener demasiado presente el Onoda Sakamichi de la obra original ni del anime.

“Para esta película le dije que, en lugar de intentar ser Sakamichi, pensara que era él mismo haciendo de Sakamichi. Que no debía acercarse demasiado al personaje; que pensara qué haría él si fuera Sakamichi. Cuando conocí en persona a Nagase, sentí que poseía un sustrato idéntico al de Sakamichi. Si podía reemplazar al protagonista por su misma persona, ese nuevo protagonista sería una versión más real y atractiva de Onoda”.



El director Miki Kōichirō.

—¿No lo vio, entonces, como al famoso Nagase, ese popular idol conocido por su trabajo en King & Prince?

“Lo cierto es que no tenía ninguna idea preconcebida cuando lo conocí. Por el contrario, después de terminar de rodar la película lo vi actuar como parte de King & Prince en Music Station (un programa musical de televisión), y pensé, ‘¿Por qué te las das de cantante, Sakamichi?’ (risas)”.

—Dicen que los miembros del Equipo Sōhoku crearon vínculos reales entre ellos mediante sus prácticas con la bicicleta. ¿Era ese también uno de sus objetivos?

“Les dije desde un principio a los miembros del Equipo Sōhoku que hicieran las cosas según las sintieran, y básicamente los dejé en paz. Todos cooperaron con Nagase, que se esforzaba por avanzar, y pienso que lograron formar un buen equipo. Esa parte de la práctica se la dejé a su libre albedrío, porque al final eran ellos quienes tenían que montarse en la bicicleta en condiciones extremas mientras actuaban. Pensé que si tenían que ponerse a pensar en esos momentos cómo les había pedido que actuaran, se iría todo al traste”.



El jefe del club de ciclismo, Kinjō Shingo (Ryūsei Ryō, derecha), estudiante de tercer año, y Makishima Yūsuke (Yanagi Shuntarō). El director llamaba a Ryūsei “señor”; al parecer estos dos actores, mayores que los demás, tomaron la iniciativa a la hora de organizar la escena a rodar ©2020 Comité de producción de Yowamushi pedal ©Watanabe Wataru (Akita Shoten) 2008

Hay ambientes que no se pueden recrear si los actores no se ven presionados

—Se trataba de un reto, tanto física como mentalmente, por lo que seguramente hubo aspectos en los que los lazos del equipo se hicieron más fuertes. ¿Partió también de usted la idea de que hay cosas que solo se pueden rodar cuando se presiona a los actores?

“Antes de rodar vi carreras reales; cuando están llegando a la meta, todos los ciclistas pedalean jadeando. Al pensar en cómo obtener esta sensación en la película llegué a la conclusión de que si no los empujábamos de verdad hasta cierto punto, tanto física como mentalmente, no podríamos crear esa atmósfera. Sin embargo yo no tenía intención de presionarlos de verdad. Aunque lo hubiera hecho, eso no nos habría garantizado una buena escena, y hay veces en que, sin presión de ningún tipo, la primera toma es perfecta. Pero hubo otros momentos en que tuvimos que repetir la toma varias veces hasta que me sentí satisfecho, y al mirarlo objetivamente me quedaba claro que se sentían presionados (risas)”.



Los actores se dejaron la piel en cada toma, sobre el sillín. ©2020 Comité de producción de Yowamushi pedal ©Watanabe Wataru (Akita Shoten) 2008

—Cuando dirigía esta película comentó: “Yo mismo trataré de lograr una pasión superior a la de los mismos personajes”. ¿Cuál era la intención de ese comentario?

“En principio a mí no me interesa mucho eso de la pasión. Pero esta es una historia en la que los jóvenes sudan, lo llegan a pasar mal, y al final logran algo. Por eso pensaba que lo adecuado para la película no era usar la lógica, sino la energía, el calor de los personajes. No se trata de expresar nada con palabras, sino de agarrar lo que uno lleva dentro y sacarlo a la luz. En la primera mitad de la película lo importante es contar la historia, pero en la segunda, la parte de las carreras, lo que debemos sentir es más bien ese dolor que sale del corazón. Por eso, durante el rodaje, les preguntaba a los actores por sus emociones: ‘¿Qué has sentido al subir esa cuesta?’ ‘Ha sido muy duro’. ‘¿Por qué no intentas sacar algo más de ese sentimiento?’ Tengo muchos recuerdos del rodaje sobre conversaciones de este tipo”.



Kanzaki Miki (Hashimoto Kanna), la única chica del club de ciclismo. ©2020 Comité de producción de Yowamushi pedal ©Watanabe Wataru (Akita Shoten) 2008

Itō Kentarō, invitado durante el rodaje de Tōkyō rabu sutōrī

—Itō Kentarō, protagonista de Tōkyō rabu sutōrī (Historia de amor de Tokio), encarna a Imaizumi, compañero de clase de Sakamichi y miembro del club de ciclismo de Sōhoku. ¿Cómo entró a formar parte del equipo?

“El equipo de producción de Yowamushi pedal dijo que Imaizumi tenía que ser Itō Kentarō. Así que fui al lugar de rodaje de Tōkyō rabu sutōrī para hablar con él, y le pregunté si le apetecía trabajar conmigo en Yowamushi pedal. Él contestó: ‘¿Eh? ¡Sí, lo haré, lo haré!’ (risas)”.

—¿Vio algún aspecto diferente de Itō durante el rodaje?

“Vino preparado al proyecto (risas). No pensé que sería de los que se leen el original, pero me dio la impresión de que llegó al rodaje habiendo decidido de antemano, hasta cierto punto, con qué tipo de tensión debía hablar y qué tipo de movimientos debía hacer”.



Itō Kentarō, popular actor de la nueva generación, da vida al atractivo Imaizumi. ©2020 Comité de producción de Yowamushi pedal ©Watanabe Wataru (Akita Shoten) 2008

—En esta ocasión hay un manga y un anime originales; ¿consideró en algún momento utilizar en la película algunos de sus planos más impactantes?

“Había muchos planos atractivos en el trabajo original, sí, de modo que sentí deseos de utilizarlos como mejor pudiera; pero son muchas las cosas que nos resultan físicamente imposibles a los humanos (risas). Por eso opté por una metodología diferente, y les dije a los actores que no trataran de imitar el original, sino de interpretarlo a su manera. Es decir, que en lugar de llevar el original en dos dimensiones a una tercera, intenté enfatizar que los actores lo expresaran con sus propios cuerpos”.

—Durante el confinamiento respondió a muchas preguntas de sus fans en Twitter. Como director, ¿siente deseos de querer responder a lo que le pide ahora el público?

“En mi caso, a menudo hago películas y series centradas en lo que está buscando hoy día la gente de este mundo. Incluso cuando hay algún tema que quiero desarrollar, siempre considero lo que pensará el espectador. Creo que soy de esos que prestan atención también a lo que dicen los actores y el equipo (risas)”.



El padre de Miki y dueño de una tienda de bicicletas, Kanzaki Kōji (Minagawa Sarutoki) ©2020 Comité de producción de Yowamushi pedal ©Watanabe Wataru (Akita Shoten) 2008

Ánimo para los jóvenes que están perdiendo sus sueños por el coronavirus

—¿Realiza sus propias investigaciones para aprender más sobre los sentimientos de los estudiantes de instituto?

“No les pregunto nada en particular. Yo mismo fui estudiante de instituto una vez. Aunque quizá mi experiencia esté algo pasada de moda (risas). Sigo intentando encontrar métodos que encajen bien con esta época cuando veo las noticias recientes y el comportamiento de los jóvenes de ahora, sin dejar de mirar hacia atrás”.

—Díganos qué piensa sobre el lanzamiento de esta película en medio de los problemas causados por el virus.

“Tuvimos un momento de crisis, cuando la declaración del estado de emergencia interrumpió el rodaje. Estuve trabajando con el montaje durante todo el confinamiento en casa. Los personajes de la historia son estudiantes de instituto, que después irán a la competición de institutos, donde tendrán también escenas de diálogo. Pero en el mundo real, hay muchos jóvenes que han perdido esas posibilidades en su vida, así que en cierto modo tengo conciencia de haber hecho esta película para ellos. Para los estudiantes de escuela primaria o secundaria, o del instituto, no hay escenarios en los que mostrar lo que han estudiado y practicado, ningún lugar donde ser evaluados, ningún objetivo. Me debatí mucho, por eso, a la hora de mostrar esta película. Me gustaría decirles a todos esos chicos que, por favor, no piensen que todo termina aquí; esto es solo un bache. ‘Si trabajas duro con tus amigos, como hace Sakamichi, habrá un futuro para ti también’; ese es el mensaje que me gustaría que se llevaran de la película”.

Imágenes: Hanai Tomoko

Texto y entrevista: Watanabe Reiko



©2020 Comité de producción de Yowamushi pedal ©Watanabe Wataru (Akita Shoten) 2008

Información de la película

Dirección : Miki Kōichirō

: Miki Kōichirō Guion : Itaya Rino, Miki Kōichirō

: Itaya Rino, Miki Kōichirō Basado en el manga original de Watanabe Wataru Yowamushi pedal (Akita Shoten, serializado en Shūkan Shōnen Champion)

Tema principal : King & Prince, “Key of Heart” (Johnnys’ Universe)

: King & Prince, “Key of Heart” (Johnnys’ Universe) Reparto : Nagase Ren (King & Prince), Itō Kentarō, Hashimoto Kanna, Bandō Ryōta, Yanagi Shuntarō, Sugawara Ken, Inoue Mizuki (HiHi Jets / Johnny’s Jr.), Ryūsei Ryō, Minagawa Sarutoki

: Nagase Ren (King & Prince), Itō Kentarō, Hashimoto Kanna, Bandō Ryōta, Yanagi Shuntarō, Sugawara Ken, Inoue Mizuki (HiHi Jets / Johnny’s Jr.), Ryūsei Ryō, Minagawa Sarutoki Producción : Comité de producción de Yowamushi pedal

: Comité de producción de Yowamushi pedal Distribución : Shochiku

: Shochiku País : Japón

: Japón Año de producción : 2020

: 2020 Duración : 112 minutos

: 112 minutos Página web oficial (en japonés) : https://movies.shochiku.co.jp/yowapeda-eiga/

: https://movies.shochiku.co.jp/yowapeda-eiga/ Estreno nacional el 14 de agosto

Tráiler