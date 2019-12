La subida de impuestos y el rugby, entre los neologismos de 2019 para los diccionarios

El año en japonés

Palabras para la posteridad, elegidas por quienes elaboran los diccionarios, y no por las modas.

Cada diciembre las editoriales y las empresas responsables de los motores de búsqueda en Internet acaparan la atención del público con sus listas de palabras nuevas y de las palabras más buscadas. Cada empresa difiere en sus métodos de selección, y las que presentan los comités de selección de las editoriales Shōgakukan y Sanseidō, famosas por sus diccionarios, lejos de centrarse en modas fáciles, eligen aquellos vocablos que estiman más apropiados para formar parte de los diccionarios de las generaciones sucesivas.

El neologismo más popular de Sanseidō: -pay

El uso de servicios de pago sin efectivo, por medio de smartphones, se extiende a buen ritmo. En Japón, a raíz de la introducción de LINE Pay en 2014, comenzaron a ofrecerse también otros servicios como Amazon Pay, Origami Pay, Rakuten Pay, FamiPey (de Family Mart), o Yūcho Pay (del servicio nacional de Correos). A finales de 2018 se inició el servicio PayPay con una generosa campaña de puntos, y el pegadizo ritmo de sus anuncios de televisión fue tema de muchas conversaciones.

Sanseidō eligió el sufijo -pay (aunque la lectura en katakana es "-pei") como la palabra más popular de 2019. La definición que proporciona el diccionario Shinmeikai kokugo jiten de la editorial contiene una cierta acidez.

Servicio que permite pagos sin dinero en metálico mediante el uso de una aplicación instalada en un smartphone. El uso de numerosas formas de pago se extiende por el país, obedeciendo a la promoción por parte del Ministerio de Economía e Industria de los sistemas de pago sin efectivo. Muchas de esas formas incluyen campañas de devolución, sistemas de puntos y reducción de impuestos. Se puede considerar como una manera de suavizar un poco la sensación del aumento de la carga fiscal, a raíz de la subida del impuesto sobre el consumo hasta el 10 %, mediante pagos sin dinero en metálico.

Es decir, que tanto el establecimiento de los servicios pay de pago como su elección como nuevo vocablo para los diccionarios se derivan del aumento del impuesto sobre el consumo.

Shōgakukan: ītoin datsuzei

El aumento del impuesto sobre el consumo coincidió con una ligera reducción, hasta un 8 %, de los impuestos sobre alimentos. Sin embargo, comer en restaurantes y otros establecimientos no entra dentro de esa categoría. De este modo, incluso en una tienda de veinticuatro horas la tasa de impuestos sobre un obentō es del 8 % si lo compramos para comerlo en casa, pero de un 10 % si queremos consumirlo en el espacio reservado para ello en el local, un sistema que no resulta del agrado de los consumidores. La palabra estrella de este año para la editorial Shōgakukan es ītoin datsuzei (evasión de impuestos comiendo dentro), la cual se refiere a la práctica de pagar un 8 % de impuestos, como si uno fuera a llevarse la comida a casa, pero comer en el local. Para una simple compra de unos pocos cientos de yenes, en la que la tasa de impuestos se reduce a unas decenas de yenes, hablar de evasión de impuestos puede parecer muy exagerado, pero el impuesto sobre el consumo ejerce una fuerte influencia sobre la economía cotidiana, y es lógico que no sean pocos quienes intentan buscar pequeños atajos.

Niwaka, un vocablo usado en el mundial de rugby

La segunda palabra en la lista de Sanseidō proviene del término niwaka; Shōgakukan eligió como segunda favorita la expresión derivada niwaka fan. Niwaka es una palabra que originalmente se usaba con el significado de un cambio repentino; la expresión derivada niwaka fan denota, pues, a las personas que se aficionan a algo de pronto, y se ha usado bastante en contextos despectivos.

Durante el mundial de rugby, dados los buenos resultados de Japón en las eliminatorias, muchos fueron los que no se perdían detalle de los partidos frente al televisor o acudían a los estadios para presenciar los eventos en directo, incluyendo a personas que ni siquiera conocían las reglas del juego. Los entusiastas de toda la vida daban la bienvenida con cariño al apasionante mundo del rugby a estos nuevos aficionados, que demostraban su humildad pidiendo perdón por ser recientes conversos (niwaka), de modo que todo el país disfrutó unido de la competición.

"Nuevas Palabras de 2019" elegidas por el equipo editorial de diccionarios de Sanseidō

1 -pay (Explicado en el artículo) 2 niwaka (Explicado en el artículo) 3 aori unten Intimidar al conductor del vehículo que circula delante; un tipo de conducción peligrosa y malintencionada posible origen de numerosos accidentes. 4 hansha Abreviatura de han shakai teki seiryoku (fuerzas antisociales). 5 sabusuku (Del inglés subscription, "suscripción") Servicios de pago fijo; por extensión se usa también para plataformas musicales, de vídeo, etc. 6 dentotsu Abreviatura de denwa de totsugeki (ataque por teléfono). 7 kasuhara Abreviatura de kasutamā harasumento (acoso por parte del cliente). 8 suichoku hinan (Refugio vertical) Referencia al hecho de escapar, durante una emergencia o desastre, a los pisos superiores o por encima del nivel del suelo de un edificio. 9 okihai Establecer de antemano el lugar en el que los mensajeros dejarán los envíos cuando el cliente no se encuentra en su casa. 10 ASMR Método de generación de placer en el cerebro mediante estímulos sensoriales visuales o auditivos. La lista completa del equipo editorial de Sanseidō se puede encontrar aquí. Los términos que aparecen en esta tabla son una versión simplificada de la misma.

"Nuevas palabras para el diccionario Daijisen 2019" de Shōgakukan

Gran premio ītoin datsuzei (Explicado en el artículo) Finalista niwaka fan (Explicado en el artículo) Finalista yami eigyō El acto de que un artista del mundo del entretenimiento reciba trabajo sin pasar por su oficina. Especialmente, cuando dicho trabajo proviene de empresas bajo cuerda. La lista completa del equipo editorial de Shōgakukan se puede encontrar aquí. Los términos que aparecen en esta tabla son una versión simplificada de la misma.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: momento de la presentación del neologismo más popular de la lista "Nuevas palabras de 2019" por parte de Sanseidō")