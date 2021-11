Las expresiones más populares del 2021 en Japón

El año en japonés

El 4 de noviembre, la editorial Jiyū Kokumin Sha anunció su lista de palabras y frases nominadas a la “Expresión del Año”, los términos que mejor representan lo que fue el 2021. Aquí presentamos la lista completa de palabras con una breve descripción.

Nuevas expresiones para un año de pandemia

Cada año, Jiyū Kokumin Sha, la editorial que publica el libro Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimiento básico de la terminología contemporánea), una guía anual con los términos más recientes en uso en la lengua japonesa, celebra un concurso en el que decide cuáles fueron las “Expresiones del Año”. En 2021, el comité de nominación seleccionó una lista de 30 expresiones que se asentaron en el lenguaje hablado y escrito en el país este año.

Como era de esperar, la pandemia de la COVID-19 inspiró muchas de las expresiones, desde “recuperarse en casa” hasta el “flujo de personas” que potencialmente estaba propagando la enfermedad y las “variantes virales” que suponen nuevas amenazas para la sociedad, que trata de evitar infectarse. El mundo del entretenimiento y de los deportes también inspiró varias de las palabras seleccionadas, lo que señala la importancia que tuvo el consumo de productos audiovisuales como vía de escape entre las personas que prefirieron evitar las multitudes en sus ratos libres a la espera de que la pandemia fuese amainando.

A continuación les ofrecemos la lista de las 30 palabras y frases nominadas junto con una breve explicación. Las finalistas y la palabra (o palabras) ganadora del año serán anunciadas en la tarde del 1 de diciembre en Japón.

Las expresiones nominadas de 2021

イカゲーム — Ika gēmu. La serie de Netflix El juego del calamar (Squid Game), el éxito mundial de Corea del Sur que trata sobre un concurso mortal entre cientos de personas ahogadas por las deudas, también tuvo un gran número de espectadores en Japón.

うっせぇわ — Usseē wa. La estudiante de instituto y cantante Ado expresó su ira hacia la sociedad con una canción a la que tituló con una forma agresiva de decir “¡Cállate!”. Aunque fue publicado originalmente en octubre de 2020, el tema se volvió muy popular en 2021.

ウマ娘 — Uma musume. En un mundo en el que los caballos de carreras renacen como “chicas caballo” con orejas y colas, los jugadores del popular juego de para teléfonos inteligentes Uma musume puritī dābī (Umamusume: Pretty Derby) ejercen como sus entrenadores de cara a las próximas competiciones.

SDGs — La abreviación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en inglés, adoptados por todos los miembros de las Naciones Unidas en 2015, apareció con regularidad en los medios de comunicación japoneses este año. Entre las 17 metas se incluyen erradicar la pobreza y alcanzar la igualdad de género.

NFT — Es la abreviación en inglés de “token no fungible”, un bien digital único que hizo correr ríos de tinta en los medios por sus cuantiosas ventas en 2021.

エペジーーン — Epe jīn. El equipo masculino de espada de Japón sorprendió a muchos al hacerse con la medalla de oro en los Juegos de Tokio. Su capitán, Minobe Kazuyasu, acuñó este apodo que en cierta forma puede traducirse como “épée teeeam”, al mismo tiempo que juega con el significado de jīn como recurso para levantar los ánimos.

推し活 — Oshikatsu. “Actividades de apoyo” se refiere a cualquier cosa que los aficionados pueden hacer para mostrar su aprecio por sus ídolos. La primera parte de esta frase apareció en el título de una novela que ganó el Premio Akutagawa en enero, Oshi, moyu (Alentando, ardiendo), de Usami Rin.

親ガチャ — Oyagacha. Las primeras máquinas de venta de juguetes en cápsulas gacha tomaron su nombre del ruido que hacían cuando dispensaban artículos, y hoy el término se utiliza para objetos de bajo coste de todo tipo que se ofrecen como premio en los juegos para teléfonos celulares. La expresión “padres gacha”, que se popularizó entre los jóvenes en 2021, se refiere a la idea de que los niños pueden ser afortunados o desafortunados dependiendo de la familia en la que nazcan, sin poder hacer nada al respecto.

カエル愛 — Kaeru ai. El interés por los anfibios de la medallista de oro en boxeo Irie Sena llamó la atención del público tras su victoria olímpica, pues no dudó en demostrar su “amor por las ranas” y compartió su esperanza de trabajar en algo relacionado con ellas después de graduarse.

ゴン攻め/ビッタビタ — Gon-zeme; bitta bita. El skater profesional Sejiri Ryō guio a los espectadores de los Juegos Olímpicos en la nueva disciplina de skateboarding utilizando en abundancia vocabulario especializado. Entre los distintos términos, usó gon-zeme, una actitud de “ataque intrépido” que juega con el sonido de traqueteo (gongon) de las ruedas del patín en la rampa, y bitta bita, aterrizar “justo”, posiblemente una variación de pittari (exacto).

ジェンダー平等 — Jendā byōdō. La pandemia sacó a relucir los retos a los que Japón y otros países se enfrentaron para avanzar en la igualdad de género, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de empleo a causa de los efectos que la COVID-19 tuvo en la economía, y las recientes elecciones a la Cámara Baja revelaron que el escaso porcentaje de diputadas se redujo aún más. No obstante, también hubo buenas noticias, como la designación en octubre de Yoshino Tomoko como la primera presidenta de la Confederación de Sindicatos de Japón, la mayor organización de trabajadores del país.

自宅療養 — Jitaku ryōyō. Debido a la alta tasa de ocupación de camas de hospital durante las sucesivas olas de la COVID-19, el Gobierno de Japón pidió a los pacientes asintomáticos o con síntomas leves que se “recuperasen en casa” o en hoteles hasta estar plenamente curados para aliviar la presión sobre los hospitales, que se vieron saturados. A causa de esto, el país vio cómo aumentaron las muertes a causa del coronavirus entre las personas a las que se recomendó que permaneciesen en sus casas.

13歳、真夏の大冒険 — 13 sai, manatsu no daibōken. El presentador de Fuji TV Kurata Taisei acuñó esta frase mientras retransmitía la actuación merecedora de una medalla de oro de la skater de 13 años Nishiya Momiji en los Juegos de Tokio. La improvisada comparación que hizo Kurata de la hazaña de Nishiya como una de las campeonas olímpicas más jóvenes de la historia con “una gran aventura de verano” fue ampliamente repetida en las redes sociales.

ショータイム — Shō taimu. “Shō Time!” fue una frase repetida con frecuencia por los anunciadores del Angels Stadium en Los Ángeles y en Japón entre los aficionados que animaban a Ohtani Shōhei en su intento de igualar el récord centenario de Babe Ruth de un número de victorias y cuadrangulares de dos dígitos. Ohtani no logró alcanzar la ansiada marca por poco, terminando la temporada con 9 victorias y 46 home runs.

人流 — Jinryū. El “flujo de personas” fue un factor clave que el Gobierno de Japón trató de controlar a través del teléfono y otros datos en varias áreas, entre ellas Tokio, en las que se declaró el estado de emergencia por el aumento de los casos de la COVID-19.

スギムライジング — Sugimu-raijingu. Se trata de una mezcla de “Sugimara” y “rising”. Esta expresión fue acuñada para describir un lanzamiento especial del jugador de boccia Sugimura Hidetaka. En la clase BC2 de boccia individual durante los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2020, Sugimura superó a sus adversarios con lanzamientos precisos, entre ellos su característico “tiro ascendente”, con los que se hizo con la primera medalla de oro de la competición para Japón.

Z世代 — Z sedai. Los miembros de la llamada generación Z, un grupo demográfico nacido entre mediados y finales de la década de 1990 y comienzos del 2000, están atrayendo cada vez más atención por la forma en la que aceptan diferentes opiniones y valores así como su habilidad para utilizar nuevas tecnologías.

チキータ — Chikīta. La jugadora de tenis de mesa olímpico Itō Mima superó a sus contrincantes en los Juegos de Tokio devolviendo los servicios con un potente revés denominado “Chiquita”. El nombre, tomado de la conocida empresa de fruta, se refiere al arco parecido al de una banana que describe la pelota. Itō demostró ser igual de devastadora con su “Chiquita reversa”, y terminó los Juegos con tres medallas: un oro, una plata y un bronce.

チャタンヤラクーサンクー — Chatan yara kūsankū. La karateka Shimizu Kiyō ejecutó la complicada kata Chatan Yara Kusanku durante el ejercicio que le valió una medalla de plata en los Juegos de Tokio. Este estilo de kata fluido tiene su origen en Okinawa. Su compañero de equipo Kiyuna Ryō ganó el oro en la competición masculina con un ejercicio en el que ejecutó la kata Ōhan Dai.

ととのう — Totonou. Entre los aficionados a la sauna en Japón el verbo totonou, que significa “preparar” o “prepararse”, describe un estado de relajación física y alerta mental que se alcanza al rotar en ciclos de baños de agua caliente y fría con períodos de descanso en medio. Las fuentes termales y baños sirven como centros comunitarios, aunque la pandemia forzó a muchas personas a cancelar o aplazar sus viajes a estos sitios. Las saunas también se volvieron muy populares como medio para “prepararse” para un nuevo día dominado por las noticias sobre la COVID-19, y aparecieron en series de televisión y manga populares.

フェムテック — Femutekku. “Femtech”, una palabra que combina las palabras femenine y technology en inglés, se refiere a las iniciativas para aplicar la tecnología a asuntos relacionados con la salud física y mental de las mujeres. Este término abarca todo, desde soluciones tecnológicas para aliviar el dolor menstrual y para mejorar la calidad de vida de las mujeres que experimentan la menopausia, hasta aplicaciones para teléfonos inteligentes que permiten hacer un seguimiento del ciclo menstrual y las fases del embarazo.

副反応 — Fukuhannō. Los “efectos secundarios” fueron una de las principales preocupaciones entre las personas que se vacunaron contra la COVID-19 este año. Los medios enumeraron entre los distintos efectos secundarios el dolor, la picazón e hinchazón en el área de la inoculación, así como fiebre, escalofríos y dolor en las articulaciones.

ピクトグラム — Pikutoguramu. Los “pictogramas” no son nada nuevo, pero la presentación de las imágenes que representaban los deportes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante la ceremonia de inauguración, en la que un equipo de cinco artistas de pantomima, entre ellos Gamarjobat y el dúo cómico Gabez, vestidos con trajes azules con grandes cabezas redondas imitando todos los pictogramas en una rápida sucesión, se hizo muy popular. Los pictogramas olímpicos se utilizaron por primera vez en los Juegos de Tokio de 1964.

変異株 — Hen’i kabu. Las “variantes del virus” o “cepas mutadas” fueron una de las principales noticias en 2021 a medida que se propagaba la COVID-19 en nuevas direcciones con la aparición de la delta y otras variantes del virus SARS-CoV-2. Las nuevas cepas se forman cuando aparecen errores en la información genética del virus a medida que se copia en las células del organismo huésped. La variante delta, identificada por primera vez en la India, se detectó en muchos lugares de Japón a partir de julio durante la quinta ola de infecciones de la COVID-19.

ぼったくり男爵 — Bottakuri danshaku. Se trata de una traducción de Baron Von Ripper-off (‘barón de la estafa’), el nombre con el que Sally Jenkins apodó al presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach en su columna del Washington Post del 5 de mayo, en la que pedía que Japón cancelase los Juegos de Verano de Tokio. El nombre fue utilizado por manifestantes japoneses que se oponían a lo que ellos interpretaban como unas condiciones injustas del COI sobre Japón en plena pandemia.

マリトッツォ — Maritottso. El postre italiano maritozzo se convirtió en un gran éxito en Japón este año. Restaurantes e incluso tiendas de 24 horas ofrecieron este dulce preparado con un pan con huevo y mantequilla relleno de nata montada.

黙食/マスク会食 — Mokushoku; Masuku kaishoku. Una nueva palabra para “cenar en silencio”. Mokushoku se unió a otras expresiones como “la cena enmascarada” cuando los restaurantes pidieron a sus comensales que comiesen sin hablar, así como que se pusieran la mascarilla cuando no estuvieran comiendo o bebiendo, con el fin de evitar que el virus se propagase.

ヤングケアラー — Yangu kearā. Del inglés “young carers” (jóvenes cuidadores), que son aquellas personas menores de 18 años que ofrecen cuidados de enfermería o de otro tipo a miembros de su familia en casa. Los problemas económicos y otras circunstancias fuerzan a algunos jóvenes a realizar tareas de las que normalmente se encargan adultos, algo de lo que se ha hablado desde alrededor de 2014. Este año muchas más personas fueron conscientes de este hecho, un serio problema al que hace frente Japón.

リアル二刀流 — Riaru nitōryū. El jugador de béisbol Ohtani Shōhei, que también fue incluido en la lista de 2013, contribuyó en su equipo “llevando dos espadas”, es decir, actuando como lanzador y como bateador. Este año la descripción fue actualizada a “portador real de dos espadas”, ya que el deportista intentó hacerse con la corona de cuadrangulares en las Grandes Ligas al mismo tiempo que ganó nueve partidos con Los Angeles Angels. Otra palabra popular en 2021 fue なおエ (nao-e, que significa más o menos “mientras tanto, los A—”), en referencia a los comentarios con los que a menudo los presentadores tenían que pasar para anunciar las extraordinarias actuaciones de este beisbolista mientras explicaban a los espectadores que “mientras tanto, los Ángeles” habían perdido de nuevo.

路上飲み — Rojō nomi. “Beber en la calle” se convirtió en un pasatiempo entre las personas que no pudieron consumir alcohol en restaurantes o bares a causa de las peticiones del Gobierno para que los bares redujesen su horario y no sirvieran bebidas alcohólicas con el fin de reducir los contagios con la COVID-19. Se pudieron ver a grupos reunidos en parques y en los aparcamientos de las tiendas de 24 horas disfrutando de una versión al aire libre de los bares, a los que no podían acudir.

(Fotografía del encabezado: en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda, la medallista de oro olímpica en tenis de mesa Itō Mima [© Reuters], la estrella del skateboarding de 13 años Nishiya Momiji [© Jiji], una imagen microscópica de una nueva variante del virus SARS-CoV-2 [por cortesía del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas], dulces maritozzo [© Pixta], la estrella de Los Angeles Angels Ohtani Shōhei [© Jiji], una persona siendo vacunada [© Reuters] y un fotograma de El juego del calamar. [© Reuters].)